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As notícias na sua rádio com Carla Jorge Carvalho. A dois meses de terminar o mandato como governador do Banco de Portugal, Mário Centeno assinou um contrato de promessa para a construção da nova sede da instituição. O contrato está avaliado em mais de 190 milhões de euros e foi assinado apesar dos avisos de contingências graves e de alto risco. Um mandato que, entretanto, terminou neste fim de semana com o apoio da administração, o governador do Banco de Portugal vinculou-se a um contrato de promessa com quatro sociedades do grupo Fidelidade para a construção daquela que será uma das maiores obras da área metropolitana de Lisboa. A nova sede vai ser construída em Entrecampos, no antigo terreno da Feira Popular. No entanto, são muitos os riscos que podem pôr em causa a obra. Guilherme Pires.

São, no total, 16 contingências graves que foram identificadas por assessores jurídicos e técnicos em relatórios encomendados pelo próprio Banco de Portugal e que o Observador teve acesso. Quando o Banco de Portugal avançou para a assinatura do contrato promessa, a 2 de maio, a obra de construção dos dois edifícios que vão compor a nova sede do Banco de Portugal ainda não tinha luz verde para começar e não estavam concluídos os projetos. A primeira contingência detectada por estes assessores revela que o licenciamento urbanístico para a edificação da parcela A ainda não tinha sido concretizado e, para acrescentar, os projetos originais da Fidelidade, que é o promotor da operação urbanística, tinham de sofrer uma alteração profunda, porque todas as instalações do Banco de Portugal têm de ser totalmente independentes e fechadas ao público, e estes fatores não estão assegurados no projeto. O estacionamento é o segundo grande risco identificado pelos assessores do Banco de Portugal. Isto porque pode ser necessária uma avaliação de impacto ambiental para a construção do parque de estacionamento numa das parcelas do terreno, a parcela B3.

E Guilherme, o Banco de Portugal avaliou que esta obra vai ter um investimento de quase 192 milhões de euros, mas o custo pode ser maior.

A verdade é que o banco central não fala sobre o formato da construção contratualizada. No entanto, existem indícios que aquilo que foi acordado entre o Banco de Portugal e a Fidelidade pode, de facto, ter mais custos do que o que foi anunciado. Como explica o redator principal do Observador, Luís Rosa.

É um edifício em que o Banco de Portugal apenas se comprometeu a pagar 191,99 milhões de euros à Fidelidade por dois edifícios em tosco. Ou seja, estamos a falar do esqueleto do edifício e o fit-out, que é o recheio do edifício, revestimentos, tetos falsos, mobiliário em todo o edifício. Estamos a falar de dois edifícios com 29 mil m², estamos a falar de uma área muito grande. Estamos a falar também de um adicional de investimento. No final, podemos estar a falar de um valor total, não é 191,99 milhões de euros, mas sim de 235 a 280 milhões de euros.

A Fidelidade, questionada pelo Observador sobre esta questão, diz que não lhe cabe comentar factos que não lhe dizem respeito e que a transação com o Banco de Portugal foi feita no modelo em que foi acordado. Apesar de todas as questões relativamente à viabilidade do projeto, Mário Centeno, a poucas semanas do fim do mandato, fez questão, a 24 de junho, de lançar a primeira pedra de uma obra que ainda não tem data concreta para começar.

Guilherme Pires, aqui com os riscos que envolvem o negócio da nova sede do Banco de Portugal. Em resposta ao Observador, o Banco de Portugal garante que foram adotados todos os procedimentos e diligências conforme as melhores práticas nacionais e internacionais. Sublinha também que o promotor da operação urbanística é a Fidelidade e que será a sociedade a única responsável pelo cumprimento de normas legais relativamente à construção dos edifícios. É notícia em destaque no site do Observador e assinada pelos jornalistas Luís Rosa e João Paulo Godinho. Vai ser o tema do Explicador desta manhã para ouvir, como sempre, a seguir ao Jornal das 9. O primeiro-ministro diz que o governo confia na solução jurídica que saiu do Parlamento sobre a Lei dos Estrangeiros e não tem receio da avaliação aprofundada do Presidente da República. Declarações de Luís Montenegro, em entrevista à Antena 1, onde voltou a rejeitar que a imigração seja o único tema da governação. O primeiro-ministro garante ainda que não cedeu a ninguém nesta matéria e acrescenta que foi o governo que tomou a dianteira na matéria.

O governo não cedeu a nada, o governo tomou a iniciativa. Vamos recolocar a questão como ela deve ser colocada. O governo tomou as suas iniciativas desde o início, há um ano. Nós tomamos a dianteira, nós apresentamos propostas. Se o Chega tem propostas para apresentar, apresenta. As propostas do Chega normalmente são um bocadinho mais radicais do que aquelas que nós temos preconizado.

O primeiro-ministro mostrou-se ainda surpreendido com a ameaça do PS de romper com o governo e acusou o Partido Socialista de não estar habituado a ser oposição. Quando confrontado com as críticas de que o PSD está a normalizar o Chega, Luís Montenegro responde assim.

Eu acho que o Chega está normalizado há muito tempo na vida política portuguesa. O Partido Socialista e o Chega, num ano, votaram em conjunto uma descida do IRS, a abolição de portagens, um regime específico no IVA da eletricidade. Até votaram, já agora, a rejeição, num primeiro momento, da criação da tal Unidade Nacional de Strangeiros e Fronteiras. Nessa altura, o Chega não era normalizado? Era. O Chega foi importante para o Partido Socialista aprovar todas estas coisas ou até rejeitar, no caso da Unidade de Estrangeiros e Fronteiras. Portanto, não é uma coisa nova. Quando o Chega vota com o PS, é normal. Quando o Chega vota com o PSD, já não é normal, somos nós que o estamos a normalizar?

Nesta entrevista à Antena 1, Luís Montenegro falou também pela primeira vez publicamente sobre a operação de demolição iniciada pela Câmara de Loures, há uma semana, no bairro do Talude. Demolição de construções ilegais. O primeiro-ministro diz compreender a necessidade de medidas dissuasoras para evitar que se torne ser normal que haja pessoas a viver em barracas. Este ano já foram entregues mais de 1200 escusas de responsabilidade por parte de médicos e enfermeiros. A maioria das queixas refere-se a unidades de saúde na região Sul do país. Com destaque para o Hospital de Faro, segue-se o Garcia de Orta, em Almada, e o Hospital Amadora-Sintra. Aliás, na última semana, mais de metade dos casos dizem respeito precisamente ao Hospital Amadora-Sintra. Os dados foram recolhidos pelo Diário de Notícias, através das ordens dos médicos e dos enfermeiros. No total, são 248 médicos do Centro, Sul e Ilhas e mil enfermeiros de todo o país que consideram que não estão reunidas as condições mínimas para exercer a atividade clínica em segurança. As ordens e os sindicatos ouvidos pelo DN dizem que estes números estão em linha com os anos anteriores, mas dizem também que são gritos de alerta que não podem ser ignorados. Os constrangimentos no SNS continuam e a semana começa com serviços de urgência encerrados. E mais uma vez, com maiores dificuldades em fechar escalas em ginecologia e obstetrícia, as urgências do Garcia de Orta vão manter-se encerradas, pelo menos até à próxima sexta-feira. O Hospital de Setúbal vai ser a única urgência da margem sul a receber mulheres e grávidas toda a semana. Também hoje encerram as urgências de ginecologia e obstetrícia dos hospitais de Peniche e de Abrantes. Amanhã vão encerrar os serviços de Vila Franca de Xira e também de Santarém. E o Centro de Saúde de Rio Tinto, em Gondomar, está com falhas no ar-condicionado há um ano. Não refresca nem aquece. E em tempo de calor, chegou mesmo a estar afixado um papel que dizia que o ar-condicionado não funciona desde o verão do ano passado. O desconforto é tal que no início deste mês chegou a ser avaliada a possibilidade de se encerrar a prestação de cuidados programados por não estarem reunidas condições de segurança. Há relatos de pessoas que ficaram indispostas devido ao calor. O edifício está sob a tutela da Câmara Municipal de Gondomar, que diz que quer resolver um problema que, no entanto, não é fácil. Maria Rego.

No Centro de Saúde Rio Tinto, já não se lê um aviso à porta sobre a falta de ar-condicionado, mas o problema ainda vai demorar a estar resolvido. A vereadora com pelouro na saúde, na Câmara Municipal de Gondomar, Cláudia Vieira, explica o porquê.

Está neste momento já diagnosticado. É uma necessidade de remoção de todos os equipamentos e instalação de um equipamento novo em todo o edifício. Portanto, é uma obra estrutural para garantir a devida climatização no edifício.

Climatização essa que já não funciona neste edifício desde o ano passado.

Foi um problema que já nos foi reportado há cerca de um ano. Na altura, a equipa técnica que se deslocou conseguiu mitigar o problema, fazendo substituição de peças, ou seja, deixou o equipamento a funcionar razoavelmente.

Contudo, não ficou resolvido na totalidade. Para remediar, quem entra hoje no centro de saúde vê várias ventoinhas. Ainda assim, em dias de calor extremo, há constrangimentos.

No e-mail que os senhores coordenadores dirigem à Câmara, fazem referência desse desconforto sentido por alguns dos utentes, que na vaga de calor, tivemos aqui dias intensos de temperaturas mais elevadas, realmente eles reportaram que tiveram pessoas que se sentiram mal.

O problema não é exclusivo do verão. No inverno, os utentes e profissionais de saúde não têm sistemas de aquecimento. Cláudia Vieira reforça que a Câmara está já a tratar de uma solução.

Já acautelamos a questão dos aquecedores porque sabemos que poderá, eventualmente, no período mais frio, não termos ainda a situação totalmente resolvida.

Ainda não há data concreta para resolver a climatização do centro de saúde, mas há uma certeza.

Nunca antes de três meses teremos aqui resposta para solucionar definitivamente o problema.

Nunca antes de três meses é a meta ouvida pela jornalista do Observador, Maria Rego, que esteve no Centro de Saúde de Rio Tinto, onde o ar-condicionado não funciona há um ano. Ninguém, entre os profissionais de saúde, teve autorização para falar à Rádio Observador. São 08h10, Carla, que outras notícias marcam esta manhã? A Galp teve um lucro de € 565 milhões até junho. Ainda assim, representa uma queda de 9% face ao mesmo período do ano passado. A empresa justifica a redução de lucros com as paragens de manutenção que aconteceram no primeiro trimestre. Já nos três meses que se seguiram, o resultado líquido subiu 25% para € 373 milhões. O governo reúne esta tarde com mais de 10 sindicatos que representam os professores para discutir a vinculação extraordinária dos docentes. Em cima da mesa está a revisão de regras aprovadas em 2024. O objetivo é fixar mais professores nas escolas e responder à falta de profissionais. Está também previsto o alargamento dos apoios à deslocação. Três concelhos do distrito de Faro, Loulé, São Brás de Alportel e Tavira, estão hoje em perigo máximo de incêndio. O alerta é do IPMA, que colocou também vários concelhos do Norte ao Sul do país em perigo muito elevado de incêndio rural. O risco vai agravar-se nos próximos dias em várias regiões do país. E agora para os fãs de Johnny Depp, e isto não tem nada a ver nem com cinema nem com tribunais. Johnny Depp lançou uma coleção de aguarelas. Eu já tinha visto que ele pinta, e bem. Ele pinta. Pinta e bem. Podem ser tuas, Maria João. No início do século, anos 20, quando ele ainda vivia no sul de França com a Vanessa Paradis. No início do século, quando se ouviu isso. Com a Vanessa Paradis, com quem era casado. Ele fez uma série, uma coleção de aguarelas que agora estão a ser vendidas no Reino Unido. Então, e o que ele pintou? Uma é um autorretrato, a outra é uma rosa pintada em homenagem à filha, Lily-Rose. A galeria diz que Johnny Depp, em vez de oferecer flores à família, pintava flores. E duram mais.

Duram bem mais do que as flores.

É muito mais fácil. E tu disseste que podiam ser minhas, por quanto, Carla? Por- A módica quantia de... De € 3 mil. O conjunto completo, de 5 mil. Tu já passaste o cheque. Você ainda passa os cheques?

Não dá cheques. €3 mil?

€3 mil. O conjunto completo, 5 mil, fica mais barato. Ai, faz um desconto. Fica mais barato.

Olha.

Não é nada mau.

Bem visto.

Pode ser que valorize.