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Hora 8 horas. Edição das 8, com o jornalista Miguel Viterbo Dias. Miguel, começamos pelas mudanças no Banco de Portugal. Mário Centeno foi informado pelo governo que ia ser dispensado antes de seguir para a reunião do Banco Central Europeu.

O ainda governador foi chamado por Joaquim Miranda Sarmento ao Terreiro do Paço na terça-feira de manhã, onde o titular das finanças agradeceu o serviço prestado e informou Centeno que não ia continuar. O governador seguiu depois para a reunião do Banco Central Europeu e informou a presidente do BCE, Christine Lagarde, que não ia continuar no cargo. Depois disso, ao que apurou o Observador, também Luís Montenegro falou com Lagarde. Apesar da escolha do executivo ter recaído sobre Álvaro Santos Pereira, o antigo ministro da Economia não foi a primeira escolha. Vítor Gaspar, antigo ministro das Finanças, foi convidado e pediu quatro horas para decidir, mas acabou por recusar o convite. Também nomes como Ricardo Reis ou Pedro Machado foram sondados. Já no que toca à divulgação do nome, Luís Montenegro comunicou ao Presidente da República, mas André Ventura e José Luís Carneiro só souberam pelo anúncio do ministro da Presidência, António Leitão Amaro, nas televisões nacionais.

Mário Centeno, que diz agora estar mais livre do ponto de vista político.

O ainda governador não avança se pretende investir na política, mas não fecha a porta a um regresso.

Eu hoje sou mais livre do que era ontem e continuo livre e a pensar pela minha cabeça.

Então, sobre política, o senhor diria "desta água não beberei" ou "o futuro a Deus pertence"?

Esse aforismo popular, "o futuro a Deus pertence", não tendo eu necessariamente raízes muito profundas religiosas, é bastante mais adequado neste momento.

Mário Centeno na grande entrevista da RTP, em que avisa que a independência com que desempenhou o cargo não pode ser posta em causa.

A minha independência não pode ser posta em causa por ninguém. Eu sempre usei aquilo que é a massa crítica do banco para os trabalhos que foram divulgados. O banco não mudou de atitude e o banco hoje oferece um conjunto de serviços aos portugueses muito superior àquele que oferecia em 2020.

Já sobre a notícia lançada pelo Observador acerca dos riscos com a nova sede do Banco de Portugal, Mário Centeno garante ainda que deu toda a informação ao Ministério das Finanças e que o governo não fez nenhuma pergunta adicional.

Os alertas foram todos transpostos para cláusulas do contrato de promessa de compra e venda, em que se a parte dos alertas que ainda não tinha sido clarificada ou resolvida no momento da assinatura do contrato, se não forem solucionados a contento, o banco pode sair do contrato. Sendo reembolsado de todas as verbas que entregou, adicionado do custo de financiamento dessas mesmas verbas.

Isto está previsto no contrato?

Está tudo previsto no contrato.

Centeno reitera que o governo foi informado sobre as questões relacionadas com a nova sede do Banco de Portugal, nomeadamente de que o custo do projeto total não era o inicialmente contratado. Ainda na primeira parte desta entrevista à RTP, Mário Centeno disse que não sente desilusão por sair do Banco de Portugal.

E André Ventura só avança para Belém em último caso.

Em entrevista à SIC, o presidente do Chega diz que ainda não tomou nenhuma decisão. André Ventura explica que não é um cenário desejável para o país que o líder da oposição seja também candidato a eleições presidenciais. Por isso, só admite entrar na corrida a Belém se nenhum nome corresponder aos valores do Chega.

O eleitorado deu um sinal claro. Eu próprio estou a fazer uma análise sobre isso e acho que o eleitorado não quer que haja confusões. Isso não é o desejável. Só serei candidato em último caso, caso sintamos mesmo que nenhum dos candidatos consegue preencher um espaço que tem que ser preenchido.

Questionado sobre as eleições autárquicas, André Ventura acredita que o Chega pode ganhar em Setúbal e nalguns conselhos do sul do país. Já em Sintra, sobre o pacote de resposta à imigração, o presidente do Chega disse estar em contacto com o PSD para ultrapassar as dúvidas levantadas pelo Presidente da República.

Estou também a fazer os contactos com o PSD, com o grupo parlamentar do PSD, para garantirmos que mal haja uma resposta, teremos em conjunto a capacidade de rapidamente reformular o que tiver que ser reformulado. Estão ainda numa fase inicial. Eu não tive mais conversas com o primeiro-ministro sobre isso. Estamos a tentar que entre as bancadas haja uma plataforma, não para contornar nada, mas apenas para que quando chegar a decisão do Tribunal Constitucional, nós estejamos prontos para rapidamente dar resposta ao que tiver que haver resposta. O que não pode é acontecer aqui, como aconteceu noutros casos e noutras leis, que entre o Tribunal Constitucional e o Palácio de Belém e o Palácio de São Bento nunca mais ficam resolvidas e nunca mais se avança.

André Ventura entrevista a SIC e também aqui numa visita a Sintra, em que acrescenta ainda que está disponível para viabilizar uma alteração à lei da greve feita à direita.

Entretanto, Miguel, todos os distritos de Portugal continental estão sob aviso amarelo durante o fim de semana, devido à previsão de temperaturas elevadas.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o calor intenso deve-se a um anticiclone sobre os Açores, que promove uma massa de ar quente e seco sobre a península Ibérica. As temperaturas vão ultrapassar os 30 °C em quase todo o território nacional, podendo atingir os 40 °C em zonas do Alentejo, Vale do Tejo e Vale do Douro. Na região de Lisboa, a Câmara de Cascais declara situação de alerta municipal e a de Sintra encerra alguns monumentos face ao risco muito elevado de incêndio. Ainda assim, a Quinta da Regaleira, o Palácio Nacional de Sintra e o Palácio Nacional de Queluz vão continuar abertos.

E hoje seis urgências estão fechadas no Serviço Nacional de Saúde.

As de obstetrícia e ginecologia dos hospitais de Aveiro, Vila Franca de Xira, Setúbal e Leiria, também a de ginecologia das Caldas da Rainha e a urgência pediátrica de Vila Franca de Xira estão fechadas durante hoje, sábado. Já quanto às urgências referenciadas, que apenas recebem casos encaminhados pelo INEM ou pelo SNS 24, estão as de pediatria do Hospital Fernando da Fonseca, o Amadora-Sintra, isto durante a noite, e também o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures. As autoridades de saúde pedem ainda à população para que antes de se deslocar a uma urgência, contacte sempre a linha SNS 24.

Na atualidade internacional, Israel destruiu mil carregamentos de ajuda humanitária que se estragaram por ficar demasiado tempo à espera de entrar em Gaza.

De acordo com a Al Jazeera, a informação avançada pela emissora israelita Kan culpa os problemas do mecanismo de distribuição da ajuda pela destruição. Uma fonte militar israelita, citada também na notícia, reforça que há milhares de pacotes de ajuda à espera ao sol e que se não forem transferidos para a Faixa de Gaza, acabarão por ser destruídos.

E fechamos com o desporto. O Sporting conquistou o troféu Cinco Violinos frente ao Villarreal.

Os Leões venceram por 1 x 0, gol marcado pelo capitão Morten Hjulmand de grande penalidade ainda no primeiro tempo. O dinamarquês assumiu o pênalti na ausência de Viktor Gyökeres, que já está em Londres para assinar com o Arsenal. No final da partida, o número 10 dos Leões, Geny Catamo, garantiu que a equipa está pronta para o primeiro desafio oficial da temporada.

Tivemos muito tempo para preparar durante a pré-época toda. Hoje tivemos mais um teste para provar isso. E a equipa está mais unida, mais em conexão naquilo que é a tática do mister. E agora estamos preparados para aquilo que preparamos durante a pré-época, que é a final. E só estamos à espera que chegue a data.

Geny Catamo no final do triunfo frente ao Villarreal, em declarações captadas pela Sporting TV. O Sporting joga a Supertaça frente ao Benfica na próxima quinta-feira, 31 de julho, jogo no Estádio do Algarve, em Loulé. O apito inicial está marcado quando faltarem 15 minutos para as 21h.

E vai contar com relato aqui em direto na Rádio Observador. Fica por aqui o Jornal 18, com edição do Miguel Viterbo Dias.