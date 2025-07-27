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Hora oito horas. Atualizamos as notícias com a edição do Miguel Viterbo Dias. Miguel, começamos pela saúde, porque hoje estão fechadas sete urgências em todo o país.

São os serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia do Barreiro, Vila Franca de Xira, Santarém e Abrantes e ainda Aveiro e Leiria. Há ainda uma urgência de pediatria em Vila Franca de Xira também encerrada. Quanto às que estão referenciadas, ou seja, que apenas recebem casos encaminhados pelo INEM ou pela linha SNS 24, estão as urgências pediátricas do Beatriz Ângelo, em Loures, e as de obstetrícia e ginecologia de Braga, Amadora, Sintra e Setúbal. As autoridades de saúde apelam à população para que, antes de se deslocar a um serviço de urgência, contacte sempre, de qualquer forma, a linha SNS 24.

Em Ponta Barca, um incêndio mobiliza mais de seis dezenas de bombeiros.

Segundo o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Minho, o primeiro alerta foi dado perto das 10:00 da noite de sábado e as chamas estão numa zona de difícil acesso, o que está a dificultar o combate. Ao início desta manhã, os meios estão a ser reforçados pela Proteção Civil e no local, a esta hora, estão 66 bombeiros e 20 meios terrestres.

Na política, o líder parlamentar do PS diz que André Ventura voltou ao PSD, mas como influenciador externo.

Eurico Brilhante Dias considera que o líder do Chega é um agente de transformação do partido liderado por Luís Montenegro. Em entrevista à Agência Lusa, o líder parlamentar do PS aponta, em jeito de ironia, o regresso de André Ventura ao PSD.

É o regresso do doutor André Ventura ao PSD. Mas é um regresso onde o doutor André Ventura percebeu que é mais fácil transformar o PSD por fora do que por dentro. E por isso há uma alteração da natureza do próprio partido, do PSD, em que com este acordo com o doutor André Ventura, alinha com a direita mais radical, que, na verdade, já tinha convivido dentro do próprio partido. Portanto, isto é o regresso do doutor André Ventura ao PSD.

Eurico Brilhante Dias, que critica também Aguiar Branco, para o líder da bancada do PS, o presidente da Assembleia da República permite, dentro do Parlamento, uma linguagem que é crime fora de portas.

Esse confronto evidente tem tido no senhor presidente da Assembleia da República, não necessariamente um defensor da liberdade de expressão, mas um defensor de que dentro do Parlamento pode haver discurso de ódio. Ora, quanto a isso, eu discordo. Discordo profundamente, porque isso não é liberdade de expressão, isso é autorizarmos os deputados dentro do Parlamento a fazer uma coisa que nós, fora das portas do Parlamento, sabemos que é um crime. E que é crime ter discurso de ódio.

O líder parlamentar do PS remete também a discussão do Orçamento do Estado para depois de ser conhecido o documento, seguindo assim a orientação do secretário-geral José Luís Carneiro. Já sobre a polêmica com o presidente da Câmara de Loures, Ricardo Leão, e a demolição de barracas, Eurico Brilhante Dias diz ser uma situação de difícil conciliação.

Luís Montenegro vinca que o PSD tem um programa próprio.

Ainda antes das acusações de Eurico Brilhante Dias, o primeiro-ministro e líder do PSD diz que o partido tem medidas próprias e que não anda a reboque de outras forças políticas. Luís Montenegro, nas celebrações dos 51 anos da Juventude Social-Democrata, em Ovar. Durante o discurso, o primeiro-ministro rejeitou também as críticas feitas pelo PS de que o governo só se preocupa com alguns jovens. Já sobre a Lei de Estrangeiros, Montenegro acredita que o Tribunal Constitucional vai validar as alterações ao diploma, depois de o Presidente da República ter enviado para fiscalização preventiva. O primeiro-ministro considera que a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa é um procedimento perfeitamente normal, mas está confiante de que o decreto vai ter luz verde dos juízes do Palácio Ratton. Luís Montenegro na celebração do aniversário da JSD, na primeira reação de viva voz ao envio desta lei por parte de Marcelo Rebelo de Sousa para o Tribunal Constitucional.

E Miguel, o PS assume que existem linhas vermelhas na lei da greve e na legislação laboral.

José Luís Carneiro diz estar do lado dos trabalhadores e que desvalorizar a contratação coletiva é uma linha vermelha para o PS. Em Vila Nova de Famalicão, à margem da apresentação de listas autárquicas locais, Carneiro foi também questionado pelos jornalistas sobre se não considera que o Chega, na negociação do Orçamento do Estado, está à frente do Partido Socialista.

Bom, neste caso é estar atrás, porque estar à frente não significa defender o interesse do país, nem o interesse dos trabalhadores. Há que saber em que é que se está à frente.

José Luís Carneiro no distrito de Braga, onde criticou ainda as comparações entre o PS e partidos recém-nascidos, numa referência ao Chega.

Para a Iniciativa Liberal, as alterações à Lei dos Estrangeiros foram feitas a alta velocidade.

Mariana Leitão considera que a decisão do Presidente da República foi, por isso, sensata e diz que esta situação teria sido evitada se o governo tivesse tido respeito pelo processo legislativo.

Considerando que o processo, de facto, foi muitíssimo mal conduzido pela parte do governo. Parece-nos, inclusivamente, que era evitável esta situação, que vai provavelmente demorar mais tempo do que se tivéssemos originalmente feito um processo bastante mais desenvolvido e trabalhado na Assembleia da República. O governo entendeu fazer isto tudo a uma velocidade estonteante, não se permitiu ouvir uma série de entidades, nem corrigir, eventualmente, algumas situações na lei que levantavam dúvidas exatamente sobre a sua constitucionalidade.

Mariana Leitão antes de um jantar com candidatos autárquicos na Charneca da Caparica, em Almada. Já sobre as propostas de alteração à lei da greve, diz ser difícil antecipar consensos à direita por não se perceber a posição do Chega. Em causa está a defesa, por parte do Chega, do direito à greve das forças de segurança, tema com o qual os liberais não concordam.

Destaque agora para a atualidade internacional. As Forças de Defesa de Israel anunciaram uma pausa tática nos combates em três zonas da Faixa de Gaza.

É uma das medidas para lidar com o agravamento da situação humanitária na região. O exército israelita disse que iria interromper as atividades militares, entre outros locais, na cidade de Gaza. A pausa vai ocorrer entre as 08h até às 18h de hoje, hora de Lisboa.

No futebol, o Benfica conquistou a Eusébio Cup, venceu o Fenerbahçe por 3 x 2.

Jogo de apresentação aos adeptos, que marcou também o fim da pré-época. Os gols foram apontados por Akturkoglu e Henrique Araújo. A equipe de Bruno Lage ainda beneficiou de um autogol de Archie Brown, da equipe liderada por José Mourinho. Nesta partida, os benfiquistas já puderam também assistir aos primeiros minutos de reforços como Richard Rios, Dedic ou Rafael Obrador. No final do jogo, em declarações à BTV, Richard Rios mostrou-se contente pela estreia no Estádio da Luz.

Muito feliz pela minha estreia aqui no time. Feliz pelo jogo que a gente fez. Acho que a gente está pelo bom caminho. O time me acolheu da melhor forma, acho que deu para ver no campo. Boas sensações que deixa esse jogo e agora continuar trabalhando. Maravilhoso, acho que é um sonho realizado o que eu estou fazendo aqui. Os torcedores, o carinho que estão dando pra gente e deram pra mim, acho que isso vai ser muito importante pra nós. Continuando assim, esperar e pedir pra eles todo o apoio nessa temporada, que eu tenho certeza que a gente vai estar brigando por coisas muito importantes e que tenha certeza que a gente vai dar a vida no campo por eles.

Richard Rios depois da vitória na Eusébio Cup. Benfica e Sporting protagonizam na próxima quinta-feira a luta pelo primeiro troféu da temporada, a Supertaça, num jogo que se vai realizar no Estádio do Algarve.

E no mercado de transferências, Miguel, João Félix pode ser desviado do Benfica para o Al-Nassr.

O negócio parece estar praticamente concluído. O jogador formado no Benfica e atualmente no Chelsea vai escolher o clube de Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo, ao invés do regresso à Luz. Ao que avança a imprensa desportiva, o clube saudita apresentou uma proposta a rondar os 50 milhões de euros e João Félix deverá receber no Al-Nassr o dobro do que iria auferir no Benfica. O regresso de João Félix à Luz era uma das apostas do atual presidente Rui Costa.

E chegou ao fim a novela Gyökeres. O Sporting anunciou este sábado a venda do jogador ao Arsenal por um valor que pode chegar, Miguel, aos 76 milhões de euros.

É por isso a maior venda de sempre do Sporting. Em comunicado à CMVM, a Comissão de Mercados de Valores Mobiliários, os Leões dizem que vão receber mais de 65 milhões de euros de imediato, aos quais acrescem outros 10 milhões por objetivos desportivos. Já com a camisola 14 do Arsenal, que pertencia a Thierry Henry, Gyökeres diz que este é o passo certo na carreira.

É. Ouça.

É o clube certo pra mim, o que eu pude ouvir do Mikel Arteta e do Andrei Berta, e também o que já vi nos últimos anos. Eu senti que era uma boa equipe pela forma como jogam, também pela forma como os enfrentei. Eu escolhi o Arsenal por isso, pela história e também pela massa adepta. Gyökeres assina um contrato válido de cinco temporadas, depois de dois anos em Portugal, com dois campeonatos e uma Taça de Portugal e 97 gols apontados pelo clube de Alvalade, que se despediu do avançado nas redes sociais.

E é com Gyökeres e esta despedida que fechamos o Jornal das 8, teve edição do Miguel Vilela Dias.