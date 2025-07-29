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As notícias das 20:00 na Rádio Observador, uma edição da jornalista Carla Jorge Carvalho. Mais de 1300 bombeiros combatem três grandes incêndios em Arouca, Penamacor e Ponte da Barca. Durante a noite, Carla, houve casas destruídas e aldeias evacuadas.

Vamos começar pelo incêndio de Ponte da Barca, Viana do Castelo. Está ativo desde sábado, continua a ser combatido por quase 400 operacionais e 130 viaturas. Durante a noite, os habitantes da aldeia de Ermida procuraram refúgio numa igreja por causa da proximidade das chamas. A repórter Maria Rego está precisamente nessa localidade. Maria, qual é o ponto de situação a esta hora?

Bom dia, Carla. A esta hora o sol já começa a assentar e a aquecer esta zona de Entre os Rios, onde me encontro, onde está localizado também o posto de comando, de onde saem todas as viaturas operacionais e ordens para o combate ao incêndio. Vemos algum movimento por estas aldeias. Como disse há pouco, os acessos são de fato complicados e estão a dificultar o trabalho dos operacionais, mas os próprios moradores também não têm tido dias fáceis. Há pouco falámos com o Jerônimo Ribeiro e a mulher, que contam ao Observador, numa testemunha emocionada, que sentem muito medo destas chamas.

Um bocado difícil. Como toda a gente aqui, muito difícil. E o incêndio estava perto. Por isso, temos um bocado de medo, mas temos que aguentar.

Aguentar as palavras deste casal cuja casa foi cercada pelas chamas na tarde de ontem. À semelhança destes moradores, vamos vendo por aqui várias pessoas que a esta hora já circulam por estas aldeias, muitas com poucas horas de descanso e com a preocupação no incêndio que não dá tréguas aos vários operacionais. Neste momento, estão no terreno quase 400 operacionais e cerca de 130 veículos. Como dizia, o sol já começa a assentar. O vento continua bastante forte. Também é possível vermos aqui as marcas deste fogo e deste fumo que vai deixando esta névoa cinzenta que deixa esta terra completamente irreconhecível.

Maria Rego está em Ermida, um dos locais deste incêndio que começou no sábado à tarde. O incêndio está ainda ativo, as chamas continuam a não dar tréguas. Aguardamos um ponto de situação por parte das autoridades, sendo que os acessos e o vento forte descrito aqui pela Maria Rego têm sido os principais obstáculos no combate a este incêndio.

E destaque também para Arouca. É o incêndio que mobiliza mais meios a esta hora. As chamas estão a ser combatidas por mais de 560 operacionais e 180 viaturas.

A aldeia de Fornos de Carvão foi evacuada esta madrugada por causa da proximidade das chamas. É o que confirma uma fonte oficial da Proteção Civil à Agência Lusa. As autoridades já tinham, de resto, alertado que havia aldeias em perigo. Em declarações da Rádio Observador, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Arouca, José Gonçalves, explica que a principal dificuldade neste momento são mesmo os acessos.

Eles estão a arder com muita intensidade. Uma frente em Espinho, uma frente a descer para o rio, outra frente com direção ao Conselho de Arouca e outra com direção ao Castelo Paiva. A expectativa é ver se acalma um bocadinho, vamos ver o que é que podemos fazer. Não é fácil, porque os acessos são difíceis. É muito difícil, não temos acessos para isto.

Acessos muito difíceis. É o que explica o comandante dos Bombeiros Voluntários de Arouca. Durante a noite houve um reforço de meios neste incêndio, com corporações de bombeiros de outras zonas do país a chegarem ao local. Os passadiços do Paiva também foram encerrados por razões de segurança.

E em Penamacor, Castelo Branco, há casas destruídas. É o que confirma o presidente da Câmara Municipal.

A Proteção Civil afirma que durante a madrugada o combate até decorreu de forma favorável, mas antes as chamas aproximaram-se de várias aldeias e chegaram mesmo a atingir várias habitações. É o que explica o presidente da Câmara de Penamacor, António Bento Soares, em declarações à CNN Portugal.

Houve várias casas que foram consumidas pelas chamas, eventualmente algumas de habitação, inclusive. A maioria foram palheiros, obviamente, mas algumas de habitação. Mas só amanhã é que conseguimos fazer esse levantamento. Mas temos essa noção, porque na aldeia de João Pires entrou literalmente pela aldeia adentro, encostou literalmente à igreja, ou seja, e toda aquela ala norte foi completamente devastada.

Este incêndio também começou ontem ao meio da tarde, numa zona de mato. Está ainda ativo um outro incêndio em Magual, do distrito de Viseu. É um incêndio que mobiliza mais de 160 bombeiros e 50 viaturas. Dados do ICNF mostram que nos primeiros sete meses deste ano arderam mais de 14 mil hectares em Portugal. É o triplo em comparação com o mesmo período do ano passado. Temos agora em direto neste jornal o vice-presidente da ASPROCIVI, a Associação Portuguesa de Técnicos de Segurança e Proteção Civil, Jorge Silva. Bom dia, obrigada por se juntar a nós neste jornal das 20:00. Percebemos aqui que a situação se agravou ao longo do dia de ontem. As previsões meteorológicas para hoje são também muito adversas, com muito calor e muito vento. Isto significa que vamos ter mais um dia de alto risco em matéria de incêndios.

Olá, muito bom dia. Sim, hoje vamos atravessar um dia que é algo complicado, porque não só temos os três grandes focos de incêndio de Ponte da Barca, Arouca e Penamacor, que estão a mobilizar muitos homens e muitas viaturas, e nasceram estes cinco focos de novos incêndios durante a noite E a madrugada de hoje, que também podem trazer alguma preocupação. Hoje, basicamente o que vai acontecer é que vai haver um aumento de vento, que começou a fazer-se sentir a partir agora das 4h da manhã, fruto do arrefecimento da temperatura e que neste momento está a trazer alguma preocupação ao combate a incêndios e à propagação de todo este incêndio. Estamos numa altura em que a propagação pode atingir 30 a 40 km/h e o conter destas chamas em pontos nevrálgicos é exatamente o que neste momento temos que pensar, trabalhar e conter isto de uma vez só.

Porque com estes ventos, o comportamento das chamas e do fogo é ainda mais imprevisível, calculo que seja muito mais difícil.

É tentar combater o vento e ao mesmo tempo alguma matéria que esteja em fogo, que seja projetada pra outra nova zona e crie um foco de incêndio atrás das costas do combate a incêndios e que crie uma nova frente. É a grande preocupação que os ventos, quando começam a ficar mais intensos, nos trazem, porque há matéria que está a arder e que é levada no ar pra novas projeções. E então é isso que temos que ter sempre em atenção e é o combate inicial. Neste momento, assim que puder arrancar os meios aéreos, os meios aéreos arrancarem pra estes fogos mais pequenos, para tentar dominá-los o mais depressa possível e fazer a sua contenção, para depois conseguirmos, de uma forma geral, levar todos esses meios outra vez para as grandes frentes de incêndios, que é as três grandes que estão a preocupar o país, e depois tentar dominá-lo ao longo do dia, sabendo que, pelo menos até às 16h, 17h, com o aumento de vento, vai ser mesmo muito difícil o combate às chamas, mas que o esforço que vai ser feito é muito grande.

Sendo que, Vítor Silva, a Proteção Civil elevou o nível de prontidão dos meios de combate a incêndios. E o que isso significa, na prática, que já estamos com a capacidade máxima no terreno?

O elevar o nível de prontidão é porque nós temos muito do nosso serviço baseado em voluntariado e tínhamos 11 mil operacionais já previstos no terreno. Agora passamos com a possibilidade máxima de ir aos 15 mil operacionais e todas as entidades empregadoras passam a disponibilizar os seus trabalhadores, que são bombeiros voluntários, pra poderem incorporar a força máxima que neste momento está no terreno disponível para poder fazer o combate a incêndios. É isso que é o passar à disponibilidade máxima, para que haja o máximo de operacionais possíveis e disponíveis, para também a nível nacional, se poder começar a pensar em fazer reforços das regiões pras regiões, porque está na altura de começar a pensar em mobilizar meios de reforços inter-regiões. É o passo seguinte.

É o passo que se segue. O presidente da Câmara de Ponte de Barca tem chamado muito a atenção logo no primeiro dia do incêndio, para a falta de meios aéreos. Estamos ou não com todo o dispositivo de combate a incêndios operacional neste momento, sobretudo em matéria de meios aéreos, que percebemos que pode ser decisivo, como nos explicou, no início dos focos.

Nós estamos com os meios aéreos e distinguir aqui duas coisas. Uma coisa é o ataque ampliado, que é os Canadair, que é os helicópteros mais pesados, e depois o ataque inicial, que a grande força que nós temos é o ataque inicial, que é os helicópteros mais ligeiros. Toda a prontidão está muito assente no combate ligeiro, que é o primeiro ataque nos primeiros 10 minutos, para tentar durante a primeira meia hora distinguir o incêndio. Quando isso não consegue fazer-se só com os meios aéreos, temos que depois reforçar com meios de grande ataque, com aviões pesados. Não temos ainda o dispositivo todo nos meios pesados, mas toda a parte inicial está a ser trabalhada. Temos o dispositivo que é bom, mas temos que reparar que há 20 anos não tínhamos nem um décimo do que temos de meios aéreos e a intensidade dos incêndios não era assim tão grande. Hoje temos é muito menos limpeza na floresta, temos muito menos capacidade de fazer a recolha da biomassa na floresta e é isso que cada vez mais temos que pensar. Como retirar esta biomassa, como valorizá-la, como tornar um valor acrescentado nesta biomassa para que ela seja retirada e não esteja lá pra arder. Ano após ano, a Escora Civil vem a falar sobre o mesmo.

Mas a lei obriga à limpeza, isso não é possível, não está a ser feito?

Obriga pessoas de 70, 80 anos, que são proprietários da floresta, a proceder à sua limpeza e que muitos deles não têm capacidade sequer para sobreviver com as suas reformas, quanto mais conseguir limpar as quadrelas de terra que possam ter. É isso que nós temos em Portugal. Nós não temos ainda um sistema que permita ajudar estas pessoas, que são os microproprietários, a poder fazer intervenções de limpeza.

A lei está desadequada.

Está um bocado desadequada ao tipo de proprietário que o território ainda tem na floresta, porque os seus filhos e os seus netos, muitos deles não são proprietários, estão noutras zonas porque vão à procura de melhores oportunidades e no interior norte ficam os proprietários, que são os anciões, que não têm essa capacidade de poder fazer as intervenções. Temos que pensar como é que montamos o sistema de forma que de inverno se limpe mais, com mais intensidade, para de verão não haver tanto pra combate a incêndios. Isto é a tónica que nós estamos todos os anos a fazer a mesma tónica, mas que vamos continuar a insistir nela, porque acho que é um ponto-chave. A prevenção combate-se a montante com limpeza e não com o combate direto a incêndios.

E como nos explicou, tem-se olhado até pelas características dos proprietários dos terrenos. Vítor Silva, muito obrigada.

Jorge Silva.

Jorge Silva, peço desculpa. Muito obrigada, Jorge Silva, vice-presidente da Asprocivil, por estar conosco em direto neste jornal das 8 horas, chamando a atenção para a questão da limpeza das matas. A falta de meios aéreos também tem sido denunciada nos últimos dias, sobretudo pelo autarca de Ponte da Barca. Nem o governo, nem a Proteção Civil têm respondido às críticas. O jornal Expresso cita a porta-voz da Força Aérea de Portugal para dizer que atualmente há 71 aeronaves contratadas. Foi lançado concurso para cinco meios em falta. Só recebeu proposta para dois, os outros três não vão ficar disponíveis antes do fim do verão porque o concurso ficou deserto.

O dia vai estar muito quente, o que não facilita o combate às chamas. Nas zonas mais afetadas pelos incêndios, são esperados 37 graus de máxima em Penamacor, 34 em Arouca e 35 em Ponte da Barca. A nova aplicação móvel e o portal do SNS24 estão a registar problemas. Muitos utentes queixam-se de não conseguir aceder aos serviços.

A app está a dar erro quando o utente tenta entrar com as credenciais. Noutros casos, a aplicação fica intermitente e não avança, mas há também utilizadores que não registam qualquer anomalia. Estes instrumentos foram lançados há quase uma semana e estão a cargo dos serviços partilhados do Ministério da Saúde. Representam um investimento superior a 1,5 milhões de euros. A ideia era que o utente tivesse acesso mais fácil a receitas médicas, exames, ao boletim de vacinas e também, a partir de agora, ao cheque dentista. A Agência Lusa pediu ontem esclarecimentos sobre as razões para as dificuldades de acesso, mas não obteve resposta.

Luís Marques Mendes vai lançar um movimento para atrair o voto dos mais jovens nas eleições presidenciais.

Chama-se Geração 26, é subscrito por 100 jovens, 10 dos que integram este movimento definiram 10 causas que consideram prioritárias para o país, como a habitação, a inteligência artificial, o emprego e salário ou a cultura. Para lançar este movimento, Luís Marques Mendes conta com o mandatário do desporto, o piloto de MotoGP, Miguel Oliveira. O candidato presidencial, apoiado pelo PSD, sublinha que a ideia é captar o eleitorado mais jovem para as eleições de janeiro de 2026.

"Eu terei vários mandatários nesta candidatura, mas fiz questão que o primeiro mandatário a ser apresentado fosse justamente o Miguel Oliveira. E por quê? Por uma razão muito simples e muito especial. O Miguel Oliveira não é apenas um piloto de sucesso no motociclismo. Ele é, sobretudo, um exemplo para os jovens. Um exemplo de ambição, um exemplo de exigência e um exemplo de esperança. É esta a mensagem que quero passar: mobilizar a juventude portuguesa".

Luís Marques Mendes, numa declaração enviada ao Observador. Este movimento vai ser lançado hoje em Almada, precisamente por ser a terra natal de Miguel Oliveira, o piloto que se juntou à candidatura de Marques Mendes.

São agora 08h15. Carla, que outras notícias estão em destaque a esta hora?

O PS quer que o governo esclareça o impacto da redução das retenções na fonte do IRS nos próximos meses. Os socialistas querem clarificar se há uma descida excessiva que possa implicar um acerto maior em 2026. Ouvida pela Rádio Observador, a deputada socialista Marina Gonçalves questiona também o momento destas alterações perto das eleições autárquicas. O governo elogia o acordo comercial alcançado entre Estados Unidos e União Europeia. O Ministério da Economia e da Coesão Territorial afirma que é um passo essencial para a previsibilidade das empresas. Este acordo fixa em 15% as tarifas aduaneiras norte-americanas sobre os produtos europeus. Nos Estados Unidos, um tiroteio num arranha-céus em Manhattan fez quatro mortos. O atirador suicidou-se no local. A polícia revela que o suspeito tinha um historial de problemas associados à saúde mental. E já está disponível o segundo episódio de "1983: Portugal à Queima Roupa", o novo podcast Plus do Observador, que narra a história do ano em que Portugal assistiu a dois atentados terroristas internacionais.

Um deles foi o assassinato de Issam Sartawi, representante palestiniano que participava no Congresso da Internacional Socialista, no Algarve.

O segundo episódio centra-se precisamente na caça ao principal suspeito do homicídio.

No 507, encontram um saco preto, em napa, e o descrevem como uma pasta tipo James Bond, onde há várias notas em dinheiro português, mas também norte-americano e iraquiano. Entre a roupa que apreendem, um artigo salta à vista: um blusão em pele de antílope. O mesmo tipo de casaco que, de acordo com uma das testemunhas em Albufeira, o atirador estaria a usar quando fugiu do Hotel Montechoro. O taxista que o transportou para Lisboa identifica-o sem qualquer hesitação. As autoridades não têm de procurar mais. Só pode ser este o assassino de Issam Sartawi.

O Terrorista do Quarto 507, é assim que se chama o segundo episódio deste novo podcast Plus do Observador, que é narrado pela atriz Vitória Guerra e tem a banda sonora original de Linda Martini e que já está disponível no nosso site e também em todas as plataformas de podcast.

Faz atenção que os assinantes Standard ou Premium do Observador não têm de esperar, têm acesso antecipado à série completa no site do Observador.