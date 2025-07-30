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São 08h01. As notícias com Carla Jorge Carvalho. Os incêndios em Nisa, Penamacor e Alcanede foram dominados nas últimas horas. Arouca e Ponte da Barca continuam a ser as situações mais preocupantes. Destaque para o incêndio de Nisa, no distrito de Portalegre, foi dado como dominado há instantes. É o que indica a página oficial da Proteção Civil. No terreno continuam quase 300 operacionais, apoiados por uma centena de viaturas. O fogo começou ontem numa zona de povoamento florestal e provocou vários danos materiais. Obrigou também à retirada de pessoas de casa. Durante a madrugada, foram também dominados os incêndios em Penamacor, Castelo Branco e Alcanede, Santarém. A descida das temperaturas durante a noite ajudou no combate às chamas. O incêndio de Arouca é o que continua a mobilizar mais meios. Estão no terreno quase 800 operacionais e 250 viaturas. O incêndio está ativo há dois dias. Durante a noite, as chamas ameaçaram a vila de Arouca. Este incêndio está a ser acompanhado pelo jornalista Miguel Gato. Miguel, agora em direto, importa saber como é que a população de Arouca está a viver este fogo.

Exatamente, Carla. E para isso tenho aqui a Marisa Vieira, uma popular que mora perto de Arouca. Bom dia. Como é que está a viver este incêndio? Estava a dizer há pouco que passou a noite sem dormir com medo do fogo, que com o vento poderia chegar até perto de sua casa.

Exatamente. Foi uma noite complicada, uma vez que o fogo andava bastante preocupante e se o vento mudasse de direção, poderia chegar às nossas casas e foi uma noite bastante preocupante.

A linha, neste momento, do fogo está mais na aldeia de Canelas. Está a mais ou menos quantos quilômetros da sua casa? Só para termos uma noção.

Essa frente de Canelas fica no lado oposto de onde eu moro. Tinha uma outra frente, que era da zona de Tropeço, que essa sim, ontem à noite estava bastante grave e se o vento mudasse de direção, podia vir para a freguesia de Várzea de Ourém.

E mais ou menos a quantos quilômetros?

De Tropeço será uns três, quatro quilômetros, não muito mais.

Portanto, conseguia ver as chamas da sua casa.

Via-se o clarão vermelho, porque tem a montanha, mas se fôssemos lá perto, aquilo estava bastante assustador.

Tem acompanhado este incêndio não só de sua casa, porque vê o clarão, mas também tem acompanhado as informações que vêm na comunicação social. Como é que tem vivido isto tudo?

Com bastante preocupação. Tempo para estarmos a ver na televisão não temos grande, porque o nosso trabalho não nos permite isso, mas estamos a acompanhar sempre que possível.

Disse-me que a população de Arouca tem sido bastante solidária, nomeadamente com os bombeiros da cidade. Perguntava-lhe que me desse alguns exemplos. Há pouco falou-me de uma ação de um restaurante que fornecia alimentos a essa corporação.

Sim, o restaurante tem um protocolo com os bombeiros locais de Arouca e temos fornecido as refeições para todos os bombeiros, em que eles vão lá buscar e levam para o terreno.

As perspectivas deste fogo, alguns ao longo do país já estão dominados ou em fase de resolução. O fogo de Arouca é o que mobiliza neste momento mais operacionais. Promete-se então alguns dias ainda de alguma apreensão.

Sim, ainda vai ser mais uns dias preocupados.

Obrigado. Ouviu o testemunho de uma popular de Arouca, Marisa Vieira, disse que morava perto de uma das frentes do fogo, não a de Canelas, mas outra que está a afetar a população. População que está a viver com alguma apreensão, obviamente, esta frente do fogo em Arouca. Vamos ver como é que nas próximas horas se vai desenvolver este fogo, que neste momento é o que mais preocupa as autoridades.

Contamos com a tua reportagem direta, Miguel Gato, para perceber a evolução deste incêndio que concentra muitos meios neste momento. E agora vamos mais para norte, ao distrito de Viana do Castelo. O incêndio em Ponte da Barca está ativo desde sábado e continua a mobilizar 360 operacionais e 120 viaturas. Com destaque para a pequena aldeia de Ermida, que voltou mais uma vez a ser ameaçada pelas chamas nas últimas horas. É lá que está a jornalista Maria Rego. Maria, o que te disseram os bombeiros nesta última hora?

Bom dia, Carla. Ermida tem sido, de facto, uma das grandes preocupações destes operacionais, mas está agora sob controle. Junto dos bombeiros, foi possível perceber que, de facto, esta área já se encontra em fase de rescaldo. Ainda assim, vai manter-se vigiada por duas brigadas de bombeiros, corresponde a cerca de 24 profissionais, que continuam neste terreno para assegurar que não surgem novos sustos e reacendimentos. Dar a nota de que todos os acessos a esta aldeia de Ermida estavam cortados já desde segunda-feira. Não se podia entrar sequer na aldeia anterior a esta, Germil, mas hoje conseguimos passar para a aldeia em si. Foi possível perceber também o porquê desta restrição. De facto, os caminhos são muito estreitos e íngremes e não possibilitam, por exemplo, que dois carros passem em simultâneo. Os acessos já tinham sido apontados como uma das grandes dificuldades destes profissionais no combate ao incêndio, mas como te digo, a esta hora em Ermida, vemos fumo branco, sinal de rescaldo. Já no horizonte é possível ver, sim, um fumo mais intenso, mais escuro, que assinala que o combate poderá estar mais difícil na zona da Serra Amarela. Ainda assim, é uma informação que ainda não conseguimos confirmar. Ainda em Ermida, conseguimos assistir a um momento de troca de turnos de bombeiros e onde a palavra obrigada reinou, mesmo entre colegas. Vimos abraços e mensagens de força para quem entrava agora aos trabalhos. Mostra também esta união e este cansaço coletivo, digamos, por um incêndio que não teima em parar.

São já quatro dias de combate às chamas. A reportagem da Maria Rego acompanha este incêndio ativo desde sábado. O presidente da Câmara de Ponta Barca tem renovado os apelos para o reforço de meios aéreos. Atenções viradas também para outro incêndio em Penafiel, que começou ontem de manhã, mantêm-se ativo, com mais de uma centena de operacionais a tentarem dominar as chamas. E hoje as temperaturas descem ligeiramente, mas quase todo o continente mantém-se sob aviso amarelo do IPMA para o calor. Só o distrito de Faro não está sob aviso, é o que indica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Hoje as máximas descem ligeiramente, mas os termômetros mantêm-se acima dos 30º em grande parte do país. Sexta e sábado as temperaturas vão voltar a descer, mas no domingo uma nova massa de ar quente vinda do norte de África volta a atingir Portugal, o que vai voltar a fazer disparar as temperaturas. Quanto ao perigo de incêndio, mantém-se no nível máximo ou muito elevado do IPMA, sobretudo no norte e centro do continente. Este é um assunto que vamos continuar a acompanhar ao longo desta manhã e também ao minuto no site do Observador. Os países do Pacífico Norte estão em alerta por causa de possíveis tsunamis. Isto na sequência de um sismo de 8.8 na escala de Richter, que abalou a península de Kamchatka, na Rússia. Trata-se do mais forte sismo sentido na região desde 1952. Desde aí, passaram 73 anos. Os primeiros registros de danos vieram precisamente da Rússia. Inundações e prédios destruídos são as principais consequências conhecidas deste sismo. A imprensa russa confirma que há feridos ligeiros, mas não avança com números oficiais. As consequências do sismo não ficam pela Rússia. O abalo fez com que vários países à volta da região do Pacífico emitissem alertas de tsunami. Carlos Pedro, estás a acompanhar o desenrolar das consequências deste sismo. As primeiras ondas gigantes já chegaram ao Havaí.

Havaí, que estava em estado de emergência e de prontidão para este impacto há já algumas horas. Os primeiros dados mostram que as ondas que atingiram a costa norte da ilha de Oahu, no Havaí, estavam a cerca de 1,20 metro acima do nível médio das águas do mar. Todos os voos para a ilha de Maui foram cancelados. Também todos os portos comerciais foram fechados. As sirenes já haviam tocado em Honolulu, também no Havaí. Aliás, as pessoas têm sido orientadas desde algum tempo para se deslocarem para zonas altas. Perto do Havaí, ainda nos Estados Unidos, os estados da Califórnia, Oregon e Washington preparam-se também para a chegada destas ondas gigantes. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acompanha a situação. Na rede social Truth Social, pediu aos norte-americanos que permaneçam fortes e seguros após os alertas de tsunami.

Carlos, o Japão é um país tradicionalmente afetado por muitos desastres deste gênero. O sismo foi de grande dimensão, mas quase não foi sentido por lá. Ainda assim, são esperadas que consequências?

Sobretudo, ondas gigantes que já começaram a manifestar-se no país. Foi emitido um alerta de tsunami com previsão de ondas que podem chegar aos três metros. Isto numa ampla área da costa do Pacífico, do Japão, de Hokkaido a Wakaima. O governo japonês criou um gabinete próprio de última hora para acompanhar o caso. Quase dois milhões de pessoas foram deslocadas das suas casas, cita a CNN Internacional. Atenção também à central nuclear de Fukushima, que foi evacuada por segurança. Recordo que foi precisamente nesta central nuclear que se deu um desastre radioativo depois, precisamente, de um sismo em 2011.

Precisamente. Portanto, Havaí, Estados Unidos, Japão e a Rússia. Foi lá que se deu o sismo. É também de lá que vêm as piores consequências, com ondas muito acima do tamanho médio.

Principalmente perto da cidade de Severo-Kurilsk, no Pacífico. Lá as ondas ultrapassaram os três metros de altura, mas a mais poderosa chegou mesmo a atingir os cinco metros. É uma informação avançada pela agência de notícias RIA e citada pela Reuters. Há feridos ligeiros, indica a imprensa russa, prédios danificados e várias inundações. As imagens que circulam na internet dão conta de um edifício que funcionava como jardim de infância, completamente danificado, mas que não provocou qualquer ferido. De resto, Filipinas, China, Taiwan, Indonésia, Chile, Peru, Equador, México e Panamá são outros dos países que estão a preparar-se para as iminentes ondas gigantes.

Carlos Pedro, com as atualizações das consequências deste sismo 8.8 na escala de Richter, que está a afetar os países do Pacífico Norte. Vamos continuar a atualizar este assunto nos próximos jornais. Luís Montenegro e José Luís Carneiro vão reunir-se hoje na residência oficial do primeiro-ministro. Uma informação apurada pelo Observador. Este encontro acontece numa altura de tensão entre a AD e o PS, sobretudo depois da viabilização das leis sobre a imigração, em que o Chega esteve ao lado do governo. O encontro surge no dia em que faz um mês que José Luís Carneiro foi eleito secretário-geral do PS e também numa altura em que está a ser pressionado por socialistas para se afastar da AD. O líder do PS apresentou também ontem à noite o conselho estratégico do partido. O objetivo deste grupo é apresentar propostas para o país. José Luís Carneiro recusa que este seja um governo-sombra.

Puderam ver que temos aqui personalidades para a constituição de vários governos, não foi para um. Se olharem para as personalidades, para a sua qualidade, para a sua experiência de vida acadêmica, temos aqui, por exemplo, três personalidades que são reitores das mais importantes universidades portuguesas.

O Conselho Estratégico de José Luís Carneiro, que foi apresentado ontem na sede do Largo do Rato, é composto por 27 pessoas. Carneiro diz que podem juntar-se ainda outras. Para já, destaque para nomes como Fernando Medina, Eduardo Ferro Rodrigues ou António Vitorino. São agora 08:13. Carla, que outras notícias estão em destaque a esta hora? Os hospitais de Coimbra e Leiria vão partilhar equipes de obstetrícia para reforçar a resposta às grávidas. É uma notícia avançada pelo jornal Público. Estas unidades locais de saúde assinaram, na segunda-feira, um protocolo para a partilha de recursos humanos na área da saúde materna e obstétrica. Este regime é voluntário, não é obrigatório e dá início à intenção do governo de partilhar equipes de saúde entre hospitais, nomeadamente com a criação de urgências regionais. Momentos de tensão na última noite no bairro do Casal de Mira, na Amadora. Um incêndio num prédio fez pelo menos oito feridos, um ficou em estado grave. Durante as operações de combate ao fogo, um veículo da PSP foi apedrejado. De acordo com a SIC e com a CMTV, a polícia respondeu com o disparo de balas de borracha. Todas as vítimas do incêndio foram hospitalizadas. É o que confirma a Agência Lusa, fonte oficial dos bombeiros da Amadora. O incêndio começou ontem à noite no último piso do prédio de quatro andares, mas ainda não são conhecidas as causas.