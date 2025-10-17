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Oito horas. As notícias com Carla Jorge Carvalho. O antigo vice-presidente do Chega, Gabriel Mithá Ribeiro, acusa André Ventura de ser um líder tóxico com traços de predador psicológico. Assume também que saiu do partido por não ter feito parte do governo-sombra. Mithá Ribeiro escreve hoje um artigo de opinião no Observador intitulado "Os sete pecados mortais do predador narcísico", referindo-se a André Ventura. No texto, o agora ex-deputado justifica a saída da Assembleia da República e também a cisão com o partido. A gota de água, Miguel Gato, foi o projeto alternativo ao executivo de Luís Montenegro, que foi apresentado pelo presidente do Chega.

Gabriel Mithá Ribeiro acusa André Ventura de apresentar nomes fracos para o governo-sombra do Chega. Fala mesmo num grupo que mais parece um jantar ocasional de amigos. O antigo vice-presidente do partido não gostou de ser excluído desta solução. Escreve que foi a última tentativa que podia tolerar de um assassinato cívico de que estava a ser alvo internamente. Mithá Ribeiro entende ainda que o Chega é incapaz de atrair cidadãos competentes, muito pelas características pessoais do líder André Ventura.

Miguel, vamos às críticas de Gabriel Mithá Ribeiro ao líder do Chega.

Escreve que não podia mais compactuar com o predador psicológico e um líder narcisista, a quem acusa de promover a cultura de cancelamento, que tanto critica, dentro do próprio partido. Mithá Ribeiro acusa André Ventura de seguir uma pulsão autocrática destrutiva que o torna inadequado para o cargo de primeiro-ministro. Diz o ex-deputado que o país provou o mesmo veneno com o Partido Socialista de José Sócrates. Erro que, no entender de Mithá Ribeiro, não deve ser repetido. Este é um longo artigo de opinião no Observador, em que o antigo deputado do Chega escreve ainda que o partido é neste momento incapaz de ser uma alternativa reformista tanto ao PS como ao PSD.

Miguel Gato leu este artigo de opinião de Gabriel Mithá Ribeiro no Observador. O antigo deputado renunciou ao mandato na Assembleia da República, também à candidatura à Câmara de Pombal nas últimas autárquicas e já não é militante do Chega. A Rádio Observador contactou o Chega para tentar obter uma reação por parte da direção a estas acusações de Mithá Ribeiro. Aguardamos resposta. Pedro Passos Coelho alerta que, se nada mudar ao nível da imigração, os portugueses vão sentir-se estrangeiros no próprio país. O ex-primeiro-ministro fala num problema que leva ao radicalismo e insegurança e culpa António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa. Pedro Passos Coelho esteve ontem à noite na apresentação do novo livro de Miguel Morgado. Aproveitou a ocasião para criticar o ex-primeiro-ministro e o atual presidente da República. Passos Coelho lembra que há dois anos alertou para aquilo que descreve como um problema na imigração. Diz que o tempo lhe veio dar razão e avisa que, se nada for feito, a tendência é para piorar. Miguel Cordeiro.

Pedro Passos Coelho sabe que quando fala, muitos ouvem com atenção, mas faz questão de avivar a memória dos mais distraídos.

Já agora, convém a gente lembrar, justamente aqui há uns anos, eu chamei a atenção para o problema da imigração e parece-me que há aqui um problema que se materializou.

Quando disse esta frase, Pedro Passos Coelho já discursava há 40 minutos na apresentação do novo livro de Miguel Morgado, "Introdução ao Liberalismo". No discurso, já tinha questionado a relação entre liberdade e segurança. Já tinha dito que as pessoas se sentem inseguras e desorientadas. Referiu que não é otimista nem pessimista, é apenas realista. E depois apontou o dedo.

Por que não se fez nada? Por que se insistiu numa coisa que nós sabíamos que ia dar errado? Vi há pouco aqui o ministro da Presidência, que já deve ter informado desta vez o senhor presidente da República dos dados oficiais, mais oficiais, portanto, mais sólidos, sobre a imigração. Portanto, em muito pouco tempo entrou imensa gente em Portugal. E se tudo se mantiver como está, com o reagrupamento familiar e por aí afora, bem, qualquer dia também acontecerá cá aquilo que acontece noutras sociedades em que as pessoas, os nacionais, as pessoas que fazem parte daquela sociedade se sentem estrangeiras na sua própria terra.

Para uma plateia de quase 200 pessoas, no Salão Nobre da Câmara do Comércio de Lisboa, Pedro Passos Coelho fala de uma política errada em Portugal, diz que o PS sabia exatamente o que estava a fazer e pede que se questione António Costa por essas escolhas.

Já alguém perguntou ao senhor presidente do Conselho Europeu se ele não queria rever essa posição, essa política que trouxe tanto radicalismo a Portugal, tanta insegurança e incerteza na maneira como as pessoas discutem no espaço público. No entanto, quando eu chamei a atenção para estes problemas há dois anos, meu Deus! Populismo. Populismo, irresponsabilidade total. Nem parece que foi primeiro-ministro, completamente irresponsável. Não sei o que dirão agora.

Pedro Passos Coelho ao ataque e a dizer que são as práticas das instituições liberais governadas com irresponsabilidade que acabam por gerar radicalismo.

Miguel Cordeiros, vai acompanhar esta quinta intervenção política de Pedro Passos Coelho no espaço de um mês, isto depois do ex-primeiro-ministro ter também participado em ações de campanha do PSD para as eleições autárquicas. Em declarações aos jornalistas, garante que agora vai ficar sem falar de política muito tempo.

E Carla, a corrida à Presidência da República aqueceu ontem à noite. João Cotrim Figueiredo foi uma das pessoas que esteve a ouvir Passos Coelho e abre agora a porta a um eventual apoio. O candidato da Iniciativa Liberal diz que ouvir Passos Coelho falar sobre política e o futuro de Portugal é uma lufada de ar fresco e, por isso, sugere agora um eventual apoio. Diz que é bem-vindo.

Eu gostaria ter o apoio de todos aqueles que têm essas questões liberais e que têm em relação a Portugal uma preocupação de futuro e que querem se expressar no discurso político hoje. Todos esses são bem-vindos.

Depois de ouvir Pedro Passos Coelho hoje, acha que esse seria um cenário possível, o apoio à sua candidatura nas presidenciais?

Acho claramente que sim. Acho que do ponto de vista da sua orientação política, eu sou o candidato que está mais perto daquilo que Pedro Passos Coelho pode desejar fazer em Portugal. E devo dizer mais, um cenário em que existisse um presidente da República com a minha atitude e um primeiro-ministro com a atitude de Pedro Passos Coelho, seria uma oportunidade única que o país não tem tido nos últimos 30, 35 anos para fazer as reformas que fazem falta.

Certo é que Passos Coelho já afirmou que não se sente obrigado a apoiar nenhuma candidatura presidencial, mesmo havendo um ex-líder do PSD na corrida, Marques Mendes. Contrário a Figueiredo não foi o único candidato a Belém a falar ontem à noite. António José Seguro insiste que entra na corrida longe dos partidos. Sendo que o PS deve declarar o apoio oficial ao candidato no próximo domingo, na reunião da Comissão Nacional. Ainda assim, Seguro afirma que não quer ser uma extensão do partido.

Esta é a altura de todos nos envolvermos. Por quê? Porque uma campanha presidencial não é uma campanha de partidos. Esta é a única eleição em que os partidos não se candidatam. É certo que há candidatos que são extensões dos partidos. Não é o meu caso, não é o nosso caso. Por isso nós temos aqui, nesta assistência e audiência, tanta gente que vem de campos ideológicos diferentes e pessoas que nem têm, sequer, preferências partidárias.

António José Seguro, que esteve ontem na apresentação do Movimento Futuro Seguro, lançado por jovens. O jornal Expresso conta hoje que António José Seguro jantou em Lisboa, há cerca de um mês, com uma dezena de personalidades da direita, muitas próximas de Passos Coelho, para as tentar convencer a apoiá-lo na candidatura à presidência. Já André Ventura assume que as candidaturas de António José Seguro e de Henrique Vieira Melo são fortes e admite que a corrida a Belém vai ser renhida entre os três. Em entrevista à CNN Portugal, Ventura explica como entende a função de Presidente da República.

Também não pode ser medroso, hesitante nas palavras e incapaz de tomar uma posição sobre os assuntos fundamentais do país. Também não pode ser assim. Também não pode, sobre imigração, dizer tudo e o seu contrário. Também não pode, sobre corrupção, dizer tudo e o seu contrário e querer agradar a todos. Para isso, já temos o atual. Para agradar a todos, já temos o atual. Se temos um candidato a presidente que diz assim: "Eu quero pôr o país em ordem", mas concorda com o veto à lei de estrangeiros. Concordo, faria a mesma coisa. Também viria para o Tribunal Constitucional.

André Ventura diz ainda que prestaria juramento à Constituição se for eleito, mas que preferia jurar proteger os portugueses. António Filipe, candidato apoiado pelo PCP, assume-se como o verdadeiro candidato de esquerda. Tem havido apelos para que desista, em nome da convergência de esquerda. António Filipe recusa a ideia e pede uma convergência em torno da própria candidatura.

Eu creio que António José Seguro está mais próximo de Marques Mendes do que de mim, em termos de posicionamento político. E, portanto, se se quer que haja uma convergência, uma candidatura à esquerda, eu creio que essa convergência poderia ser feita em torno da minha candidatura e não, com todo respeito, da candidatura de António José Seguro. Certamente que quando eu lancei a minha candidatura e houve muitas pessoas a dizer que finalmente tinha um candidato em quem votar, nessa altura, António José Seguro já tinha apresentado a sua há muito tempo. E, portanto, não reunindo condições para merecer o voto de pessoas que se posicionam, democratas que se posicionam mais à esquerda.

António Filipe, em entrevista à Agência Lusa, garante que se mantém na corrida a Belém, independentemente de outras candidaturas. Duarte Cordeiro, que foi ministro do Ambiente do PS, garante que não está a pensar entrar numa corrida pela liderança do partido. Ainda assim, reforça as críticas a José Luís Carneiro e avisa que os socialistas têm de repensar a estratégia. No rescaldo das eleições autárquicas, Duarte Cordeiro contrariou o secretário-geral do PS, defendeu que os socialistas não tiveram um bom resultado. A entrevista na Vixi Suave da Rádio Observador garante que estas críticas não significam que esteja a preparar terreno para tentar a liderança do partido. Apesar de manter o futuro político em aberto, diz que isso não está nos planos.

Não tenho nada na minha cabeça relativamente ao futuro e a qualquer cargo que eu possa desempenhar no Partido Socialista. O Partido Socialista tem um secretário-geral, tem um mandato. Não fiz mais nada do que dar a minha opinião e vou continuar a dá-la. E acho que nós lidamos mal com opiniões divergentes.

O antigo ministro do Ambiente do governo de António Costa revela ainda que vai apoiar António José Seguro na Presidência da República e defende que o antigo secretário-geral do PS faria melhor trabalho em Belém do que está a fazer Marcelo Rebelo de Sousa. E na saúde, hoje é dia de greve de enfermeiros. O protesto foi convocado pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses. Uma greve de 24 horas com serviços mínimos. Os enfermeiros estão contra a proposta de acordo coletivo de trabalho apresentado pelo Ministério da Saúde. Falam num ataque. O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses acusa o governo de querer poupar dinheiro à custa destes profissionais de saúde. Além da greve, está também prevista uma manifestação em frente ao ministério. O sindicato espera a adesão de centenas de enfermeiros. Entretanto, um estudo revela as fragilidades dos centros de saúde. A grande maioria diz que tem falta de material básico, como vacinas ou pensos, e quase todos tiveram falhas informáticas no último ano. Os alertas são feitos no estudo anual da Associação Nacional das USF, que faz um retrato do estado dos cuidados de saúde primários. André Biscaya, o presidente da Associação Nacional das Unidades de Saúde Familiar, explica que os problemas começam com questões simples.

90% das USF reportaram falta de material básico. Em 77%, a reposição foi superior a dois dias. Estamos a falar de material básico, estamos a falar de vacinas, kits para rastreios, material para pensos, papel e toner para as impressoras. Nunca poderia faltar. E isto leva a atrasos, leva a ineficiências, leva a conflitos, mas isto também depois passa para outros aspetos, que já não têm a ver com as USF, têm a ver com os sistemas mais nacionais, como são as aplicações informáticas.

O estudo alerta também que cerca de 40% dos centros de saúde dizem ter falta de profissionais na equipa. Mais de 80% registaram ausências prolongadas no último ano. 8h13, Carla, aqui outras notícias que estão em destaque nesta manhã de sexta-feira. A taxa nacional de risco de pobreza em Portugal desceu ligeiramente em 2023 para 16,6%. É a conclusão de um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, divulgado hoje, Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza. Os dados mostram que os idosos e as famílias monoparentais são as situações mais preocupantes. O presidente da República acaba de reagir a estes dados numa mensagem publicada no site da Presidência. Marcelo Rebelo de Sousa considera que o crescimento económico em Portugal não tem tido o reflexo desejado na vida dos mais pobres. Lembra que são quase dois milhões os portugueses que permanecem pobres ou no limiar da pobreza. O Hamas avisa que a entrega dos corpos dos reféns mortos vai demorar algum tempo. O grupo palestiniano diz que está à procura dos cadáveres nos escombros, mas avisa que não tem equipamento adequado para a limpeza. A agência Reuters escreve ainda esta manhã que o Hamas garante estar com o cessar-fogo prometido e assinado no Médio Oriente. Donald Trump recebe hoje Volodymyr Zelensky na Casa Branca. O tema principal em cima da mesa vai ser a possível entrega de mísseis de longo alcance, os Tomahawk. Entretanto, Donald Trump avança que o próximo encontro com Vladimir Putin pode acontecer dentro de duas semanas.