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Jornal das 8, com edição do João Gama. O PS formaliza hoje o apoio a António José Seguro na corrida a Belém, um apoio que demorou e que surge quatro meses depois da candidatura do antigo líder socialista.

E que será hoje proposto por José Luís Carneiro e Carlos César à Comissão Nacional do PS. A reunião do órgão máximo do partido entre congressos está marcada para às 15h, em Penafiel, no distrito do Porto. Há dois pontos na ordem dos trabalhos: a estratégia do PS para as presidenciais e a análise do resultado das autárquicas. António José Seguro, antigo secretário-geral do PS, apresentou a candidatura à Presidência da República em junho. O apoio do seu próprio partido será decidido apenas hoje. O PS esperou primeiro que nomes como António Vitorino e Sampaio da Nova desistissem da corrida a Belém, um apoio que foi desvalorizado pelo próprio António José Seguro, que diz apenas esta semana que tomou nota da proposta, mas que mantém uma candidatura aberta e acima dos partidos.

E neste sentido, Paulo Rangel, ministro dos Negócios Estrangeiros, lamenta que pessoas ligadas a Passos Coelho estejam a apoiar António José Seguro nestas eleições presidenciais.

Passistas como Vasco Rato, Pedro Gomes Sanchez e Nuno Gonçalo Poças, o próprio Pedro Passos Coelho só expressa que não se sente na obrigação de apoiar a candidatura de Luís Marques Mendes e hoje, em entrevista ao Jornal de Notícias, Paulo Rangel diz que o PSD não exige que todos os militantes se coloquem ao lado de Marques Mendes numa espécie de rebanho nacional, mas admite que tem muita pena que alguns militantes de grande valor se revejam noutra candidatura. Há também vários sociais-democratas a apoiar Henrique Gouveia e Melo. Ainda assim, Rangel acredita que Marques Mendes tem capacidade de ir além dos limites partidários do PSD. Espera que o social-democrata vença as eleições de janeiro, mas admite que a corrida vai ser muito difícil.

E depois das críticas, a resposta Luís Marques Mendes relaciona as críticas de Gouveia e Melo com os resultados das sondagens.

Que hoje dão empate técnico entre os dois candidatos numa primeira volta, o almirante continua a bater todas as outras candidaturas na segunda. Ontem, em entrevista à Lusa, Henrique Gouveia e Melo defendeu que o próximo presidente da República não pode ser um cavalo de Tróia de um partido e que se fosse eleito, Marques Mendes ficaria com uma dívida por cobrar ao PSD. Ora, o candidato apoiado pelos sociais-democratas pede que não se baixe o nível desta campanha eleitoral.

Gouveia e Melo especializou-se em, dia sim, dia não, dizer mal de mim e fazer ataques pessoais. Eu acho que não é muito bonito, mas eu compreendo. Ele está a descer nas sondagens e eu estou a subir nas sondagens. Em qualquer circunstância, devo dizer que eu não lhe vou responder na mesma moeda, porque é preciso elevar o debate e fazer uma campanha pela positiva. Eu penso, sobretudo, no país.

Luís Marques Mendes, em declarações aos jornalistas ontem, ao final de tarde, garante que sendo eleito, vai ser tão independente como foram os socialistas Mário Soares e Jorge Sampaio e os sociais-democratas Aníbal Cavaco Silva ou Marçal Raul de Sousa.

Marques Mendes, que comentou ontem a proibição do uso de burca em espaços públicos.

O projeto de lei do Chega, que foi aprovado com votos a favor à direita esta sexta-feira, Marques Mendes assegura que não está em causa nenhum ataque aos imigrantes.

Se fosse a proibição do véu, eu acharia mal. Sendo a proibição da burca, eu acho bem. Primeiro, em defesa da dignidade da mulher. Depois, porque usar cara tapada ou cara escondida em recinto público é violar as regras mínimas da vida em sociedade. Terceiro, também por uma questão de segurança. Cara tapada não favorece a segurança. Por isso, acho bem esta decisão. Acho que não pode ser vista como uma decisão contra os imigrantes, mas sim uma decisão a favor da defesa dos nossos valores culturais.

A avaliação de Luís Marques Mendes vê-la este sábado na fila em Lisboa.

Já o presidente da República diz que ainda é cedo para comentar esta proibição.

Marçal Raul de Sousa quer esperar para ver o documento final.

É uma questão, obviamente, que dividem-se opiniões, senão não teria havido quem votasse a favor, quem votasse contra e quem se abstivesse. E eu vou ter de esperar para ver.

E qual é a sua avaliação?

E, portanto, eu não queria, sobre essa matéria, estar a formular nenhuma opinião, porque quero ver a versão final, como quero sempre ver a versão final das leis da Assembleia.

Declarações do presidente da República ontem ao final da tarde, também em Lisboa.

A PSP estima que largas dezenas de milhares de imigrantes vivem em Portugal em situação irregular.

Uma estimativa do diretor nacional adjunto da PSP admite que a maioria serão casos simples, por inexperiência ou por falta de documentos. Em entrevista à Agência Lusa, João Ribeiro, que é também responsável pela Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras, indica que o número de operações de fiscalização aumentou, mas rejeita qualquer caça aos imigrantes em situação irregular.

Eu fiquei triste, digamos assim, de ver alguma imprensa brasileira caracterizar a criação da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras na PSP, fazendo comparações ao ICE nos Estados Unidos. A nossa abordagem não é essa, porque nós estamos no Estado de Direito, temos uma matriz que na formação de todos os nossos polícias, que é uma matriz de respeito e do primado dos direitos humanos, e é essa a abordagem que nós temos.

O diretor nacional adjunto da PSP garante que a unidade não foi criada para perseguir imigrantes ilegais e rejeita comparações com o que está a passar nos Estados Unidos.

Na atualidade internacional, perto de 7 milhões de pessoas marcharam nas principais cidades dos Estados Unidos contra as políticas de Donald Trump.

Naquelas que são descritas como as maiores manifestações nos Estados Unidos desde o início do mandato do atual presidente, há nove meses ao todo, foram convocadas cerca de 2700 ações em todos os 50 estados norte-americanos. Esta manhã, os organizadores do protesto do movimento No Kings dizem que saíram à rua perto de 7 milhões de pessoas para fazer oposição ao que dizem ser um pendor autoritário de Donald Trump. O senador democrata Bernie Sanders marcou presença neste protesto e acusou Trump de estar a tomar de assalto o sistema político dos Estados Unidos.

"Este movimento não se resume à ganância, corrupção ou desprezo pela Constituição de um único homem. Trata-se de um punhado das pessoas mais ricas do planeta que, numa ganância insaciável, sequestraram a nossa economia e o nosso sistema político para enriquecer às custas das famílias trabalhadoras deste país".

Bernie Sanders, que se juntou ao protesto já perto do Capitólio, em Washington D.C., outras figuras do Senado, como Chuck Schumer, marcaram presença nas redes sociais. O presidente norte-americano desvalorizou e chegou a partilhar vídeos criados com inteligência artificial a usar uma coroa.

Vamos ao desporto. Custou, mas o Sporting lá conseguiu. Precisou de ir a prolongamento para vencer o Paços de Ferreira na Taça de Portugal.

Por 3 x 2, resultado final que apurou os Leões para a quarta eliminatória da prova rainha. O Paços de Ferreira esteve duas vezes à frente do marcador, mas o Sporting conseguiu empatar nas duas ocasiões, gols de Pedro Gonçalves e Ioannidis, mas só no prolongamento se desfez este empate graças a um autogolo de Tiago Ferreira. No final, Rui Borges sublinhou que não podia pedir mais à equipa e disse que todos estavam avisados para as dificuldades de jogar na Taça de Portugal.

Sabemos muito bem, eu já estive nos escalões inferiores e sei muito bem aquilo que é a motivação de uma equipa que vem de baixo defrontar uma grande equipa, principalmente nós, que somos campeões nacionais, num campo difícil de jogar, perante adeptos também importantes para aquilo que era o Paços. Bolas longas criaram-nos sempre alguns problemas nas segundas bolas e foi um pouquinho o jogo do Paços. Tivemos que nos adaptar um pouco a isso e a equipa foi comprometida.

Declarações de Rui Borges, do lado do Paços de Ferreira, Filipe Cândido mostra orgulho pelo trabalho da equipa e considera que teria sido mais justo chegar às grandes penalidades.

E antes dos Leões, já o Porto tinha carimbado a passagem à próxima fase da Taça de Portugal, vitória por 4 x 0 frente ao Celoricense, com Samu em destaque.

O avançado espanhol que saiu do banco para assinar um hat-trick em apenas 10 minutos. O técnico Francesco Farioli deixou elogios ao adversário, que joga no quarto escalão, mas conseguiu mostrar qualidade.

"Como disse, todos os jogos de futebol são difíceis. Hoje também se viu, tal como em outros campos, como foi complicado. Temos de dar crédito ao nosso adversário pela sua atenção na defesa, por se manter muito compacto e por fechar todas as possibilidades. E depois, claro, com o tempo e com o acumular de situações, conseguimos obter um resultado melhor e ter mais alguns momentos e mais algumas oportunidades".

Depois dos elogios de Farioli, também o treinador do Celoricense, Rafael Seixas, mostrou orgulho pela imagem que a equipa deixou, apesar da derrota por 4 x 0 frente ao Futebol Clube do Porto.

E a festa da Taça continua hoje com mais jogos nesta terceira eliminatória. É o ponto final no Jornal das 8, com o João Gama. Até já!

Até já!