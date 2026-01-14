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São 8 horas. As notícias com o jornalista Luís Soares. João Cotrim Figueiredo pede a Luís Montenegro que deixe cair Marques Mendes para declarar apoio ao candidato liberal. Numa nova carta, Cotrim Figueiredo afirma que é o único capaz de evitar uma vitória de Seguro ou Ventura.

Uma carta que surge depois da sondagem da Universidade Católica para a RTP, Antena 1 e Jornal Público. Os dados mostram que André Ventura, António José Seguro e João Cotrim de Figueiredo são os favoritos para a segunda volta. Já Luís Marques Mendes surge em quinto lugar, com 14% das intenções de voto, atrás de Gouveia e Melo, com a mesma porcentagem. Perante estes dados, Cotrim de Figueiredo volta a escrever a Luís Montenegro e, desta vez, a Rui Casa Nova como presidente do PSD.

João Cotrim Figueiredo explica que o objetivo é impedir uma vitória de António José Seguro ou André Ventura e mostra-se convicto de que a candidatura que lidera é a única capaz de o fazer. Nesta carta, Cotrim Figueiredo apela, por isso, ao voto do PSD, em detrimento de Marques Mendes, e cita as palavras do próprio Luís Montenegro, quando disse que não se pode cair na armadilha de dispersar votos. Cotrim Figueiredo lembra ainda que nas autárquicas apoiou as candidaturas de Carlos Moedas em Lisboa e de Pedro Duarte no Porto. "Confiei no PSD", escreve. Termina a citar uma frase de Sá Carneiro: "Primeiro o país, depois o partido e por fim, a circunstância pessoal de cada um". Ora embalado pelo crescimento nas sondagens, João Cotrim Figueiredo coloca Marques Mendes fora da corrida a Belém.

Marques Mendes já está fora da corrida. E com Marques Mendes sem qualquer hipótese, a nossa candidatura é a única alternativa para mudar Portugal.

É neste contexto que surge esta carta enviada a Luís Montenegro, na qualidade de presidente do PSD. São declarações de João Cotrim Figueiredo no jantar-comício ontem à noite com apoiantes. De sublinhar ainda que a carta surge numa semana marcada pela declaração polêmica que fez sobre o eventual voto em André Ventura na segunda volta e as alegações de assédio sexual feitas por uma ex-assessora da Iniciativa Liberal, sendo que a sondagem da Universidade Católica para a RTP, Antena Um e Público ainda não reflete o possível impacto destes episódios.

Rui Casa Nova, e essa carta enviada por João Cotrim de Figueiredo a Luís Montenegro a pedir apoio do PSD na candidatura para a Presidência da República, em detrimento de Marques Mendes.

E falamos agora precisamente do candidato apoiado pela AD. Luís Marques Mendes volta a colar João Cotrim Figueiredo ao Chega.

Defende Marques Mendes que para ser um bom presidente da República é preciso estabilidade, previsibilidade e ambição. Considera que Cotrim de Figueiredo não reúne essas características.

Imagine-se uma crise política. Imagine-se um conflito do governo com o Parlamento por causa do orçamento. Imagine-se um veto político numa lei muito sensível e muito delicada. E agora imagine-se ter na Presidência da República, nesses momentos, alguém que não sabe onde é que tem a cabeça.

Declarações de Luís Marques Mendes num comício em Ansião ontem à noite. O candidato apoiado pela AD pede ainda aos portugueses para que não dispersem votos, numa altura em que continua a surgir em quinto lugar nas sondagens.

António José Seguro está confiante, afirma que não chega simplesmente ir à segunda volta. O candidato apoiado pelo PS quer passar em primeiro lugar.

E admite estar animado pelas sondagens. António José Seguro tem aparecido em primeiro lugar no barómetro diário da Pitagórica, surge em segundo, praticamente empatado com André Ventura no estudo da Católica e, por isso, o candidato apoiado pelo PS sobe a fasquia.

Não chega passar à segunda volta, e aqui sou muito exigente. Nós temos que passar à segunda volta em primeiro lugar.

António José Seguro a subir a fasquia ontem à noite num comício no Barreiro, afirma que a batalha é agora contra André Ventura e contra os extremismos.

Henrique Gouveia e Melo surge em quinto na sondagem da Universidade Católica para a RTP, Antena Um e Público. O almirante garante que não desanima.

E volta a apontar para erros nas sondagens. Gouveia e Melo garante que prefere olhar para o apoio que tem visto todos os dias na rua.

Esta sondagem reflete já uma semana para trás. Por outro lado, ainda tem uma grande dose de indecisos e se olharem para a ficha técnica da sondagem, mais de 50% das pessoas dizem que podem mudar de opinião. Portanto, há muita coisa que está em jogo neste momento.

Henrique Gouveia e Melo, em declarações aos jornalistas esta noite, à chegada a um jantar com apoiantes na Terrugem, em Sintra. Já André Ventura, que surge em primeiro, com 24% das intenções de voto na sondagem da Católica, aponta para uma grande vitória.

Disso dá-me esperança de que, passada esta primeira volta, independentemente de quem venha a ser o meu adversário na segunda volta, de termos um debate alargado com temas que interessam às pessoas e não picardias e coisas menores. E eu acho que nessa segunda volta vou ter capacidade de vencer também as eleições presidenciais.

Reação de André Ventura ontem à noite à RTP a esta sondagem da Católica, que coloca Catarina Martins em sexto lugar com 2%, António Filipe em sétimo com 2%, também Jorge Pinto aparece com 1,5% das intenções de voto. Os restantes candidatos aparecem com menos de 1%.

E hoje temos mais um direto à campanha, com destaque para as candidaturas de André Ventura, António José Seguro e João Cotrim Figueiredo. É para ouvir depois do jornal das 9. Donald Trump promete tomar medidas muito duras contra o Irão se o regime começar a executar pessoas em resposta aos protestos no país.

O presidente dos Estados Unidos avisa que a repressão não vai acabar bem para o Irão. Em entrevista à televisão CBS, Trump foi confrontado com a informação avançada por um grupo iraniano de defesa de direitos dos curdos, de que um homem preso na sequência dos protestos numa cidade iraniana vai ser executado hoje. Ora, o presidente norte-americano promete tomar medidas perante estes relatos.

Vamos tomar ações muito duras. Não queremos ver o que está a acontecer. Quando começarem a matar milhares de manifestantes, temos de agir. Vamos ver como corre, mas não vai correr bem para o Irão.

Apesar deste alerta de Donald Trump, um responsável da Justiça iraniana já sinalizou que esta quarta-feira haverá julgamentos rápidos e execuções para os detidos nos protestos em todo o país. As autoridades iranianas insistem que já retomaram o controle do Irão. Anunciaram para hoje uma cerimônia fúnebre coletiva na capital, em homenagem aos elementos das forças de segurança mortos durante os protestos. O governo iraniano não tem revelado o número total de vítimas na sequência desses protestos, mas várias fontes apontam para mais de 2.000 mortos, mais de 2.500 mortos confirmados. Um número que pode mesmo subir até aos 20 mil.

São agora 08h06, Luís. Antes dos Momentos de Glória, que outras notícias estão em destaque?

A PSP recusou a entrada de quase 2 mil passageiros durante o último ano em Portugal. As autoridades controlaram, no total, mais de 11 milhões de pessoas que chegaram ao aeroporto de Lisboa. São dados provisórios divulgados pela Polícia de Segurança Pública em comunicado. Quase 6,5 milhões de registros dizem respeito a entradas de passageiros em território nacional. Já outros quase 5 milhões correspondem às saídas. Os números divulgados pela PSP indicam ainda que foram detidos em Lisboa mais de 260 passageiros provenientes de países de fora do espaço Schengen. Foram também detetadas mais de 400 fraudes documentais. O governo volta a reunir-se hoje com as três federações sindicais da administração pública. Reuniões que começam daqui a uma hora com frente comum. Em cima da mesa está o processo negocial em curso, prevê uma eventual extensão do acordo plurianual de valorização dos trabalhadores da função pública, atualmente em vigor. Representantes da Dinamarca e da Gronelândia reúnem-se hoje nos Estados Unidos com o vice-presidente norte-americano e também com o chefe da diplomacia da Casa Branca. A reunião surge num contexto de crescente tensão, depois de Donald Trump ter afirmado que os Estados Unidos vão ficar com a Gronelândia, a bem ou a mal. Perante as ameaças norte-americanas, a NATO e a Gronelândia já avisaram que pretendem trabalhar no reforço da defesa da região autónoma dinamarquesa.