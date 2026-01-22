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Jornal das 8, na Rádio Observador, uma edição da jornalista Carla Jorge Carvalho. Tal como o PSD, o CDS não vai apoiar nenhum dos candidatos à segunda volta das eleições presidenciais. A decisão foi tomada ontem à noite.

Com o argumento de que o CDS combate o socialismo e rejeita o populismo. O vice-presidente Álvaro Castello-Branco sublinha que o partido está longe de qualquer um dos candidatos na segunda volta, António José Seguro e André Ventura.

O CDS não está próximo de nenhum dos candidatos que o povo português legitimamente quis colocar em confronto na segunda volta. Ponto três: o CDS combate o socialismo e o CDS rejeita o populismo. Ponto quatro: por isso, e em coerência, o CDS não terá nenhum empenhamento orgânico nem institucional nesta segunda volta, nem dará apoio a qualquer um dos candidatos.

Declarações de Álvaro Castello-Branco, vice-presidente do CDS, ontem à noite na sede do partido. Ainda ontem, Paulo Núncio tinha criticado no Parlamento as duas opções da segunda volta, mas sobretudo o candidato socialista. Apesar da posição oficial do partido, há nomes do CDS, como Cecília Meireles, Diogo Feio ou Francisco Rodrigues dos Santos, que já anunciaram que vão votar em António José Seguro.

Ainda assim, apesar destes apoios, André Ventura acredita que vai receber os votos da direita.

Desvaloriza os nomes que se têm colocado ao lado do socialista. Ontem à noite, em entrevista na RTP, Ventura diz que no dia 8 de fevereiro sabe bem onde a direita moderada vai colocar a cruz.

Eu sei que o povo social-democrata vai votar em mim. Isso eu sei. O país tinha várias escolhas à direita para poderem disputar com o espaço socialista esta eleição. Escolheram-me a mim, não escolheram outro. O trabalho que temos que fazer agora é evitar que um socialista chegue à Presidência da República, é evitar que o socialismo, com todos os males que trouxe, de corrupção, desorganização do Estado, despesismo, bancarrota.

André Ventura, que nesta entrevista afirmou também não recusar o voto de membros do grupo 1143. O candidato presidencial desvaloriza as ligações desta organização neonazi ao Chega. Fala até em deslealdade jornalística. Este grupo 1143 entrou nas notícias depois de terem sido detidos 37 membros com antecedentes criminais e ligações a grupos de ódio internacionais. Entre eles, estão três militantes do Chega que já foram candidatos pelo partido em eleições.

Esta é já a terceira entrevista de André Ventura desde o dia das eleições. Hoje, o candidato presidencial vai estar na Suíça para um jantar-comício com emigrantes portugueses.

Ainda não começou oficialmente a campanha eleitoral, mas o líder do Chega está em alta intensidade. Hoje está em viagem até à cidade de Zurique para contacto com eleitores. Ontem esteve num evento com jovens no Lumiar, enquanto que António José Seguro não tem agenda desde terça-feira, quando visitou duas unidades de saúde familiar em Lisboa. Está a seguir uma estratégia oposta. Seguro tem estado longe das câmaras de televisão, não tem dado entrevistas, só retoma a agenda amanhã no Grande Porto.

Os líderes europeus reúnem-se hoje para discutir a relação com os Estados Unidos. Em causa está a intenção norte-americana de anexar a Gronelândia.

Portugal vai estar representado pelo primeiro-ministro Luís Montenegro. Em causa uma cimeira extraordinária em Bruxelas, em que os líderes dos países da União Europeia vão tentar mostrar um sinal de unidade perante as ameaças de Donald Trump de aplicar tarifas aos países que se opusessem à anexação do território autónomo da Dinamarca. Ora, perante esta ameaça do presidente norte-americano, houve uma mudança. Esta ameaça foi, entretanto, retirada, pelo menos para já. Em entrevista à CNBC ontem, Trump diz ter chegado a um conceito de acordo sobre a Gronelândia com o secretário-geral da NATO.

Retirámos as tarifas porque parece que temos uma espécie de acordo. É um pouco complicado, mas vamos explicá-lo em breve. Tenho que falar com o secretário-geral da NATO e com outras pessoas. É o tipo de acordo que quero fechar. A Dinamarca, sim, acredito que Mark Rutte tenha falado com eles.

O secretário-geral da NATO esteve reunido com Donald Trump ontem em Davos, na Suíça. Ele disse depois, numa entrevista à Fox News, que a soberania da Gronelândia não foi tema. Envolve antes o projeto da Cúpula Dourada, desenhado por Donald Trump para defender o território norte-americano e envolve também os direitos de minerais. O anteprojeto foi bem recebido pelo governo da Dinamarca. O Ministro dos Negócios Estrangeiros garante que as negociações que se seguem vão respeitar as linhas vermelhas do país.

E vamos falar sobre isto ainda esta manhã. No Explicador, juntam-se a nós três eurodeputados, Francisco Assis, do PS, Paulo Cunha, do PSD, e Tiago Moreira de Sá, do Chega. Agora são 08h06. Carla, que outras notícias marcam esta manhã?

Vão começar a sentir-se a partir desta tarde os efeitos da passagem da depressão Ingrid por Portugal continental. O IPMA já emitiu vários avisos de chuva, vento, neve e agitação marítima. Ao todo, são 13 distritos que vão estar hoje sob aviso amarelo em diferentes períodos do dia. Para Guarda e para Castelo Branco foi emitido um aviso laranja. Foram vendidos quase 15 milhões de livros em Portugal no ano passado. São números que traduzem um crescimento de quase 7% em comparação com 2024. Dados confirmados pela Associação Portuguesa de Editores e Livrários, que aponta para um aumento impulsionado pela venda de livros infantis e livros de colorir. O governo vai comprar 8 mil bodycams para distribuir pela PSP e GNR. Estas câmaras portáteis de uso individual devem ser entregues ainda este ano às forças de segurança, que há muito pedem estes recursos. A notícia é avançada pelo JN, que fala num investimento de € 6 milhões. A decisão deve ser hoje aprovada em Conselho de Ministros.