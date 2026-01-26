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Com a campanha oficial para as presidenciais já na estrada, António José Seguro recusou participar no debate organizado pelas rádios. Os dois candidatos só vão estar frente a frente uma única vez na segunda volta das eleições.

André Ventura aceitou o convite e até havia duas datas disponíveis, 30 de janeiro ou 4 de fevereiro, mas Seguro recusou a proposta. Não aceita fazer mais do que um debate. Os dois candidatos só vão estar frente a frente amanhã, a partir das 20h30, nos três canais de televisão. O debate das rádios é organizado pela Renascença, Antena 1, TSF e Rádio Observador.

E a menos de duas semanas da ida às urnas, António José Seguro continua a somar apoios à direita. Já André Ventura volta a acusar o adversário de fugir ao debate.

Seguro vai estar hoje em Lisboa para um encontro com especialistas sobre prevenção e combate à corrupção, na sede da Transparência Internacional Portugal. O candidato apoiado pelo PS tem dedicado cada dia a um tema em específico. Já falou, por exemplo, sobre segurança e defesa, também sobre o apoio aos idosos. André Ventura tem optado pelas tradicionais arruadas. Passou por Santarém e Caldas da Rainha. Hoje vai estar em Évora e Setúbal. É o que indica a agenda dos dois candidatos para este segundo dia oficial de campanha, numa altura em que já está aberto o período de inscrição para o voto antecipado em mobilidade. A inscrição abriu ontem, dura até quinta-feira, pode ser feita por via postal ou eletrónica no site votoantecipado.pt.

E como já destacámos, António José Seguro continua a somar apoios à direita. Paulo Portas é o mais recente nome a declarar que vai votar no candidato socialista.

O antigo presidente do CDS afirma que vai votar no candidato moderado e fala numa escolha fácil. No espaço de comentário da TVI, deixa elogios a Seguro e deixa críticas a Ventura.

Votarei no candidato moderado. Não me parece de todo que o outro candidato, aquele senhor que grita muito, fosse para a Presidência da República unir o que quer que fosse, porque ele só sabe dividir, pôr uns contra os outros, dividir a nação em tribos, em raças, em etnias, em confissões religiosas, e isso é o contrário da função presidencial. Nós já temos Trump à frente dos Estados Unidos e, portanto, do Ocidente. Escusamos de ter uma imitação de Trump em Portugal.

Paulo Portas, no espaço de comentário da TVI, a declarar o apoio a António José Seguro nesta segunda volta das presidenciais. O antigo vice-primeiro-ministro defende também que Seguro foi um político decente na altura da intervenção da Troika em Portugal.

Já André Ventura volta a acusar António José Seguro de evitar o confronto e a troca de ideias durante a campanha.

André Ventura repete que quer discutir ideias para o país, mas acusa Seguro de fugir ao debate. Ontem lançou um desafio sobre uma possível alteração à Constituição.

Nós hoje soubemos, através de um dos jornais, que as subvenções vitalícias continuam a ser pagas aos políticos e aos antigos titulares de cargos públicos, mas que há uns que não recebem uma, recebem duas. Ora, eu quis fazer uma revisão constitucional e o presidente é o guardião da Constituição e o meu opositor acusou-me de querer mudar a Constituição. Pois eu queria lançar aqui o apelo e a pergunta a António José Seguro: ele concorda que se continuem a receber subvenções vitalícias, pessoas que exerceram cargos públicos há não sei quantos anos. Algumas delas estão presas, como é o caso de Armando Vara, e recebe não uma, mas duas subvenções vitalícias. Ou seja, faz sentido que isto aconteça no sistema político hoje ou faz sentido mudarmos a Constituição para isso? É uma pergunta que eu gostava mesmo que o António José Seguro respondesse.

As perguntas deixadas por André Ventura numa arruada nas Caldas da Rainha. O candidato apoiado pelo Chega compara a campanha do adversário a um desfile.

A chuva vai continuar nos próximos dias. A depressão Ingrid já passou, mas chega agora a depressão Joseph. O mau tempo já se faz sentir no norte do país e vai depois estender-se ao resto do continente.

Os distritos de Braga, Viana do Castelo e Vila Real já estão com aviso laranja para precipitação, aviso do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Esta depressão traz novamente chuva, neve, vento e agitação marítima. A meteorologista do IPMA, Alexandra Fonseca, explica que neste momento os efeitos são sentidos sobretudo no norte.

Inicialmente no Minho e Douro litoral, já com avisos emitidos a partir da madrugada das 06h, nas zonas do costume, Viana, Braga, Porto, Aveiro, Viseu, Vila Real. Vão ser as regiões onde começa o aviso de precipitação.

As condições meteorológicas adversas estendem-se ao resto do território na próxima noite. Vão continuar pelo menos até ao fim desta semana. Amanhã todo o continente vai estar sob aviso amarelo e laranja para precipitação, neve, vento e agitação marítima. Está prevista a queda de neve não só na Serra da Estrela, mas também nas regiões Norte e Centro e na Serra de São Mamede.

Os ex-presidentes dos Estados Unidos, Barack Obama e Bill Clinton, pedem uma investigação às duas mortes de cidadãos baleados pelo ICE, a política anti-imigração. Donald Trump garante que a Casa Branca está a investigar.

Nas últimas horas, foram várias as figuras que vieram a público pedir a investigação às mortes de Rene Good e Alex Preti, mortos a tiro pelo ICE. Destaque para Barack Obama e Bill Clinton, mas também para vários governadores e congressistas democratas e também republicanos. Acusam a administração Trump de estar a atacar os valores americanos mais sagrados. E numa altura em que se multiplicam as reações à segunda morte às mãos do ICE, João Costa Campos, o que sabemos sobre este episódio?

Tudo começou, Carla, numa manifestação contra a polícia de imigração no estado do Minnesota, precisamente onde semanas antes tinha sido morta uma outra pessoa pelo ICE, a primeira vítima mortal. Alex Preti, o enfermeiro de 37 anos, morreu baleado enquanto protestava contra as operações da Polícia de Imigração norte-americana. Ao tentar ajudar uma mulher que estava a ser agredida pelos agentes, foi ele agredido e depois baleado com 12 tiros pela Polícia de Imigração.

Mas João, existem duas versões contraditórias sobre este homicídio, uma versão oficial e a das testemunhas.

Por um lado, o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos diz que Preti foi baleado porque se dirigiu aos agentes com uma pistola. A Secretária de Segurança Interna norte-americana diz mesmo que se tratou de uma questão de defesa pessoal dos agentes. Por outro lado, o The Guardian diz que as testemunhas garantem sob juramento que o enfermeiro não empenhou uma arma contra os agentes e garantem que nunca reagiu de forma violenta. É verdade que a polícia local confirmou que este homem tinha licença de porte de arma no Minnesota, mas os vários vídeos que circulam nas redes sociais não permitem identificar se esta vítima mortal realmente empunhava uma arma de fogo ou um telemóvel.

João Costa Campos, com o que sabemos neste momento sobre a morte de Alex Preti, baleado mortalmente pelo ICE, a Polícia Antiimigração dos Estados Unidos, no dia em que começa a audiência em tribunal para analisar o pedido do governador do estado do Minnesota, pede uma interdição temporária da Polícia de Imigração no estado norte-americano.

Este é também o tema da história do dia, já disponível em podcast e no site do Observador. São 8:07. Daqui a pouco há nova edição de Momentos de Glória. Primeira Carla, que outras notícias estão em destaque nesta manhã de segunda-feira?

O governo garante que vai continuar a reforçar a Comarca de Lisboa Oeste com os meios humanos e materiais necessários para o funcionamento do sistema judicial. Na semana passada, o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público denunciou que a Comarca de Lisboa Oeste tem déficit de funcionários, instalações degradadas e computadores obsoletos, entre outros problemas estruturais graves que prejudicam o trabalho do Ministério Público. Hoje, num esclarecimento à Agência Lusa, o Ministério da Justiça garante que está atento e que vai continuar a reforçar a instituição com meios humanos e materiais. O antigo dirigente do Chega, Nuno Pardal Ribeiro, começa hoje a ser julgado no Tribunal de Cascais por dois crimes de recurso à prostituição de menores. Nuno Pardal Ribeiro terá praticado atos sexuais com um menor de 15 anos a troco de dinheiro, sendo que sabia da idade do jovem. De acordo com a acusação, o Ministério Público pede que Pardal Ribeiro seja também proibido de exercer funções públicas ou privadas que envolvam contato com menores. Foi libertada a luso-venezuelana Carla da Silva, condenada a mais de 20 anos de prisão na Venezuela. O anúncio é feito pelo governo português. Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros garante que está a acompanhar o caso e em contato com a família. Carla da Silva estava presa desde 2020, condenada a 21 anos de prisão por conspiração e associação para cometer crimes.