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Bom dia, são 8 horas. Jornal das 8, com edição da jornalista Laura Figueiredo. Começamos pelo Médio Oriente. A delegação dos Estados Unidos já chegou a Islamabad, no Paquistão, para o primeiro dia de negociações com o Irão.

J.D. Vance, o vice-presidente norte-americano, foi o último a chegar. Foi recebido pelo chefe das Forças Armadas do Paquistão, pelo ministro dos Negócios Estrangeiros e também por uma representante da embaixada dos Estados Unidos em Islamabad. Antes tinham já aterrado os enviados da Casa Branca, Steve Witkoff e Jared Kushner, genro de Donald Trump. Do lado iraniano, a equipa de negociações é constituída por 71 pessoas. Chegou a Islamabad já depois da meia-noite. É liderada pelo presidente do Parlamento do Irão. À chegada, Mohammad Ghalibaf reiterou que os Estados Unidos devem aceitar os direitos do Irão se quiserem chegar a acordo. O governante disse ainda que Teerão está em Islamabad de boa-fé, embora não confie em Washington.

E Laura, o principal tema em destaque nas negociações de hoje é a reabertura do Estreito de Ormuz.

Sim, além disso, em cima da mesa vão estar também o programa nuclear iraniano e a produção de mísseis de longo alcance. As negociações entre Washington e Teerão devem combinar contactos diretos e indiretos entre as duas delegações. De acordo com a agência iraniana Tasnim, as duas partes vão primeiro reunir separadamente com o presidente do Paquistão. Só depois disso poderá haver uma reunião direta entre os Estados Unidos e o Irão. Nesta altura, é já meio-dia em Islamabad, capital do Paquistão. Horas antes deste encontro, Donald Trump garantia que os Estados Unidos vão abrir o Estreito de Ormuz com ou sem o acordo com os iranianos.

"Não haver armas nucleares, em primeiro lugar. Já houve uma mudança de regime, embora nunca tenha sido um critério. Nenhuma arma nuclear. Isso é 99% do acordo. Agora vamos abrir o Golfo com ou sem eles, mas estará aberto o Estreito, como lhe chamam, e acho que vai ser muito rápido. Caso contrário, seremos capazes de o fazer de uma forma ou de outra. Está a correr bem. A Marinha foi-se, a Força Aérea foi-se, as defesas antiaéreas foram-se, os líderes foram-se, o sítio inteiro foi-se. Vamos ver como correm as coisas. O J.D., o Steve e o Jared são uma boa equipa".

Declarações de Donald Trump esta madrugada na base militar de Andrews, no estado de Maryland.

E Laura, o líder supremo do Irão terá ficado desfigurado na sequência do primeiro ataque norte-americano que matou o pai, Ali Khamenei.

É o que adiantam três fontes próximas de Mojtaba Khamenei à agência Reuters. De acordo com estas fontes, o filho de Ali Khamenei está ainda a recuperar de ferimentos graves no rosto e nas pernas. Ainda assim, o líder supremo estará lúcido. Continua a participar em reuniões com altos funcionários. Está também envolvido na tomada de decisões sobre questões importantes, como as negociações com os Estados Unidos.

Missão cumprida, a Artemis 2 está de regresso à Terra. Os astronautas chegaram esta madrugada numa cápsula em chamas, protegida por um escudo térmico.

Sucesso de uma missão da NASA em torno da Lua, meio século depois da Apollo. O splashdown, a amaragem, aconteceu por volta da 1h, hora de Lisboa, no Oceano Pacífico, na costa de San Diego, na Califórnia. Os astronautas foram retirados da cápsula um a um, foram depois transportados de helicóptero para um navio, onde foram submetidos a exames médicos. Antes de serem retirados, estiveram ainda mais de uma hora dentro da cápsula. À Rádio Observador, o astrónomo José Augusto Matos explica este longo processo.

Pequenos barcos da Marinha aproximarem-se com mergulhadores da Marinha também, que para já vão instalar uma cinta de flutuação à volta da cápsula para que ela fique estável e fique na vertical e vão depois colocar os cabos de reboque. Por quê? Porque a cápsula irá ser rebocada para dentro do barco anfíbio que está aqui perto. Esse barco tem uma doca inundável na parte traseira. E a cápsula irá entrar dentro do barco e depois será colocada no suporte e a doca será seca. E só depois da doca seca é que a tripulação irá sair.

Para reentrar na atmosfera, a nave atingiu uma velocidade de mais de 40 mil km/h, o que fez com que alcançasse uma temperatura de 2700 °C, perto de metade da temperatura do Sol. José Augusto Matos explica que é o escudo de proteção térmica que permite que a nave não incendeie.

É um escudo que se consome durante a própria reentrada. Ele é um escudo muito resistente, é feito por blocos de um material resistente ao calor chamado Avcoat, que é uma resina epóxi com fibras de sílica misturadas e é um material muito resistente ao calor, aguenta 2700 °C de temperatura. E é um conjunto complexo de blocos, aquilo tem uma base de titânio, são 186 blocos, e eles estão todos ali bem colocados, com uma grande precisão, vamos assim dizer, para que o escudo funcione bem. E é de facto esse escudo que permite que a nave consiga passar a atmosfera sem ficar incinerada.

José Augusto Matos, em entrevista à Rádio Observador. Os quatro astronautas regressaram em segurança ao planeta Terra depois de 10 dias de missão no espaço. Foram até ao lado oculto da Terra, estiveram a mais de 400 mil km. Em reação ao regresso da missão Artemis 2, Donald Trump saúda a ótima e muito talentosa tripulação, depois do que considerou uma aterragem perfeita. Ainda antes de os astronautas serem retirados da cápsula, Trump celebrava já na rede social Truth Social, admitindo que não podia estar mais orgulhoso.

Por cá e na atualidade nacional, António José Seguro deixa um recado ao governo: está em falta e é devido ao país um relatório que explique o que verdadeiramente aconteceu no comboio das tempestades no início deste ano.

Promete manter-se vigilante relativamente à reconstrução da zona centro depois das consequências do mau tempo, no âmbito da iniciativa Presidência Aberta, esta sexta-feira, na Marinha Grande. António José Seguro alertou que não pode ficar tudo na mesma. Vasco Maldonado Correia.

Ao fim de cinco dias a saltar de concelho em concelho pela região centro, a avaliar os estragos da depressão Christine, António José Seguro conclui:

Não podemos pensar que tudo já passou.

E se tudo continua na mesma, o presidente da República vai continuar a bater na mesma tecla.

As consequências desta tempestade ainda persistem. E a minha vigilância em relação aos apoios e à necessidade do país, em particular do Estado, tirar daqui ilações, também vai continuar.

E para clarificar:

O Estado não estava preparado para uma devastação, um comboio de tempestades desta natureza. E, portanto, nós quando dizemos que é preciso tirar ilações desta situação, é preparar o Estado para responder melhor.

Depois da reunião de balanço da Presidência Aberta, que contou com a presença do ministro da Economia e da Coesão Territorial, sai novo recado com o governo como destinatário.

Não podemos continuar a passar o tempo sem que tenhamos um documento também que explique verdadeiramente o que é que se passou nestes dias finais de janeiro e também nos dias iniciais de fevereiro. É impossível tirar ilações se não soubermos corretamente o que é que correu bem, o que é que correu mal, quais foram os apoios e os meios que chegaram mais tarde.

De resto, o presidente continua em modo acelerador.

É preciso acelerar apoios, clarificar medidas e adequá-las a realidades muito concretas.

E mostra-se preocupado com os meses mais quentes que estão já aí à porta.

Há muitas árvores caídas nas florestas, ainda há muitos caminhos que estão obstruídos, há muito material combustível.

A pensar nos incêndios do verão, mas ainda preocupado com o mau tempo do inverno, António José Seguro vai promover uma reunião com especialistas na próxima quinta-feira, no Palácio de Belém.

Reportagem do jornalista Vasco Maldonado Correia. António José Seguro na Marinha Grande a dizer que quer que as populações da região centro não fiquem esquecidas depois da tempestade.

E vamos ainda ao desporto neste jornal das oito. O Sporting visita hoje o terreno do Estrela da Amadora. Os Leões mantêm a perseguição ao primeiro lugar ocupado pelo Futebol Clube do Porto.

Em antevisão ao jogo, Rui Borges deu uma novidade: vai contar com Giovanni Kenda. Foi convocado depois de vários meses lesionado. Sofreu uma fratura em dezembro. O treinador garantiu também que Loënidis e Luís Guilherme vão regressar antes do final da época, mas não se comprometeu com datas. Depois do jogo para a Liga dos Campeões a meio da semana, Rui Borges lembra que o principal objetivo do Sporting é o campeonato e admite que espera um jogo de alta dificuldade contra o Estrela.

Nós é alertar e focalizar o máximo possível dentro daquilo que é a nossa forma de ser e de estar também no dia a dia, para conseguir ligá-los, lá está, na tal mudança de chip para um jogo diferente, mas a dificuldade é grande. Por mais que sejam adversários totalmente diferentes, a dificuldade será grande. Agora, naquilo que nós podemos, em termos diários, já ligá-los, é fazê-los perceber e ver que continuamos o nosso caminho, que o nosso principal objetivo é o campeonato. Essa é a nossa Champions, já dissemos isso várias vezes, os jogadores já disseram isso também, alguns. Por isso, é esse o nosso foco e tem que ser o nosso caminho.

Treinador Rui Borges, na antevisão ao jogo. Quanto aos rumores da saída de Ullman, Rui Borges diz que é inevitável que se fale do jogador pelo bom trabalho que tem feito, mas garante que o capitão está 100% focado. Sporting visita esta noite o Estrela da Amadora, na Reboleira, às 20h30. Jogo a contar para a jornada 29 da Liga de Portugal, que vai contar com relato e análise em direto aqui na Rádio Observador.

Ficamos por aqui no jornal das 20:00. Teve edição da Laura Figueiredo, que está de regresso às 20h30. Até já, Laura.

Até já.