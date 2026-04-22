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As notícias das 20:00 na Rádio Observador, com Carla Jorge Carvalho. Apesar do cessar-fogo, o bloqueio no Estreito de Ormuz é para continuar e o Irão faz saber que só aceita negociar com a Casa Branca se as restrições norte-americanas forem levantadas.

O prazo do cessar-fogo determinado por Trump terminava hoje. Chegou a ser esperada ainda ontem uma nova ronda de negociações em Islamabad, entre as delegações dos dois países, negociações que nunca chegaram a acontecer. Donald Trump, que ameaçou obliterar o Irão se não chegasse a acordo no prazo de 15 dias, voltou atrás e acabou por estender o cessar-fogo, agora sem um prazo fixo, Carlos Pedro.

A justificação chegou através de publicações na Truth Social. Donald Trump escreve nas redes sociais que o conflito está parado até receber uma nova proposta de paz do governo iraniano. Assim, a Casa Branca acede ao pedido do Paquistão para suspender novos ataques, até porque, escreve Donald Trump, o governo do Irão está gravemente dividido sobre o rumo das negociações. Quanto ao bloqueio do estreito de Ormuz, é para continuar. Já de madrugada, o presidente norte-americano adiantou que o Irão quer abrir o estreito imediatamente, mas diz também que se os Estados Unidos acederem a esse pedido, nunca haverá acordo entre os dois países. Este acordo é, aliás, o grande objetivo de Trump, que continua a acreditar no entendimento entre os dois países.

Mas o Irão, Carlos, tem como condição para retomar negociações o levantamento do bloqueio a Ormuz.

A posição foi sublinhada já esta manhã por Amir Saeid Iravani, embaixador iraniano das Nações Unidas. Diz mesmo que assim que levantarem o bloqueio, a próxima ronda de negociações vai ocorrer em Islamabad. Deixa também um aviso aos norte-americanos: se quiserem uma solução política, estamos aqui. Se procurarem guerra, também estamos aqui, dizem os iranianos. Entretanto, dizer que os ataques continuam. O Irão atacou um navio perto da costa de Omã, anunciou esta manhã a Agência de Segurança Marítima.

Carlos Pedro, com esta extensão do cessar-fogo no Irão, na reação a este anúncio de Donald Trump, a ONU já veio saudar a decisão e diz que permite criar um espaço crucial para a diplomacia e para a construção da confiança entre Estados Unidos e Irão.

Por cá, numa altura em que ainda não há acordo para as alterações à lei laboral, António Costa recebe esta tarde os parceiros sociais, dos patrões aos sindicatos.

É na véspera da UGT tomar uma decisão final sobre o documento do governo, que ainda não tem o sim da central sindical. As audiências começam às 15h30, com o presidente da República a receber a CGTP. Terminam ao final da tarde com a CIP. O Observador teve acesso à última versão, que foi entregue aos parceiros sociais. Miguel Gato, vamos saber o que mudou nas propostas de alteração nos últimos nove meses de negociações.

Há alterações naquela que é uma das propostas mais polêmicas, o luto gestacional. O governo acabava com os três dias de licença remunerados pela entidade patronal. Agora, na versão final, o pai pode faltar três dias consecutivos, não remunerados, mas com falta justificada. Na amamentação, a dispensa fica limitada aos dois anos, mas a apresentação de atestado médico só é necessária a partir do primeiro. As regras da greve também são mudadas, alteradas. Continua a haver mais setores obrigados a serviços mínimos, mas foram retirados alguns do anteprojeto inicial, como por exemplo, o abastecimento alimentar ou os serviços de cuidado a crianças. A UGT conseguiu também mudar a proposta relativa ao banco de horas individual, que só avança por acordo. Os limites aos contratos a prazo ficam iguais e o governo recua também na alteração nas regras do teletrabalho, na contratação coletiva e deixa cair a possibilidade da compra de férias.

Há, no entanto, ainda, Miguel, pontos que separam governo e UGT. Quais são?

Por exemplo, a jornada continua para quem tem filhos até 12 anos, prevê-se que o tempo máximo de trabalho seguido não possa ter uma duração superior a cinco horas, a pedido do trabalhador, mas com o acordo do patrão. A UGT diverge, pretende que, pelo menos até aos oito anos, a jornada contínua seja um direito, não dependente do acordo do empregador. Outra divergência importante tem a ver com o trabalho noturno ou aos fins de semanas e feriados. O governo quer introduzir um ajustamento às formas de organização da empresa.

Miguel Gato, com algumas das mudanças no anteprojeto final da reforma laboral, o governo admite apresentar a proposta ao Parlamento mesmo sem acordo em concertação social. O presidente da República já fez saber que vai vetar o projeto de lei caso não haja consenso com o UGT.

Este é um artigo em destaque no site do Observador e é assinado pelos jornalistas Alexandra Machado e Marina Ferreira. O Hospital de Lisboa Oriental vai ter sistema sísmico de base em apenas um dos três edifícios que compõem o hospital. Há especialistas que avisam que esta medida não é suficiente e alertam para um eventual catástrofe.

Uma vez que este é o único sistema que pode permitir que o hospital continue a trabalhar mesmo depois de um sismo de grande intensidade. O futuro Hospital de Todos os Santos deve substituir sete hospitais da zona central da cidade de Lisboa. A Administração Central do Sistema de Saúde explica ao Observador que o governo decidiu instalar este sistema sísmico de base só num edifício, o edifício que vai ter os blocos operatórios, os cuidados intensivos, também a maioria das camas de internamento. Mário Lopes, professor de Engenharia Sísmica do Instituto Superior Técnico, é duro nas críticas. Diz que o governo está a seguir a lei antissísmica, mas que, neste caso, seguir a lei só não chega.

O isolamento sísmico vai para lá do que exige a lei. A lei não exige o isolamento sísmico. Repara, a regulamentação estabelece padrões mínimos de exigência quando se faz um projeto. E a regulamentação implica que o edifício não deve cair e as pessoas não devem morrer porque ele colapsa.Mas a legislação não é suficientemente exigente para garantir a operacionalidade dos hospitais depois de um sismo. Mas o espírito do acórdão do tribunal é que tudo que é importante para tratar as pessoas depois de um sismo, tem que estar operacional. E eu não sei como é que isso pode fazer com um edifício só. Portanto, o problema agora é saber os edifícios que não são dotados deste sistema, qual é a relevância que eles têm para tratar os doentes.

Mário Lopes, professor de Engenharia Sísmica do Instituto Superior Técnico, é o convidado da história do dia de hoje. O edifício A do futuro hospital não conta, por exemplo, com os serviços de hemodiálise. O Observador questionou o Ministério da Saúde sobre as razões que explicam a inclusão deste isolamento de base contra sismos só nos edifícios, mas não obteve resposta em tempo útil. Esta é uma notícia em destaque no site do Observador e assinada pelo jornalista Tiago Caeiro. Quanto à história do dia de hoje, já está disponível em podcast. São 08h07, Carla Jorge Carvalho. Já a seguir temos Momentos de Glória, mas antes, que outras notícias marcam a atualidade. Depois de Lula da Silva ter sido recebido ontem em Portugal, hoje é a vez de Maria Corina Machado, a líder da oposição da Venezuela. Vai ser recebida em Lisboa por Luís Montenegro, quando for 15h. Nas últimas semanas, a vencedora do Nobel da Paz tem tido uma agenda pela Europa, sobretudo em Espanha, onde recusou sentar-se à mesa com Pedro Sánchez. O Automóvel Clube de Portugal quer reunir-se com o governo para debater as alterações ao Código da Estrada. Tem várias medidas para apresentar. O ACP defende, por exemplo, mão mais pesada para quem conduz sob o efeito do álcool. O número de recém-nascidos rastreados em Portugal atingiu o número mais elevado na última década. Perto de 22 mil bebês fizeram o teste do pezinho. Os dados são avançados pelo Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge. Nos três primeiros meses do ano, mais de mil bebês fizeram o teste do que aqueles que tinham feito em 2025.