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Miguel Gato. Começamos este jornal com a atualidade internacional e com Donald Trump, que teve de ser retirado à pressa do jantar de correspondentes da Casa Branca, depois de se terem ouvido disparos. Há um ferido a registrar e o atirador já foi detido.

Falamos de um homem de 31 anos, é professor e criador de videojogos na Califórnia, segundo adianta a imprensa norte-americana. O atirador conseguiu furar a barreira de segurança do jantar de correspondentes. Ouviram-se disparos, acabou o homem por ser detido e está neste momento sob custódia das autoridades. No salão do jantar, o caos instalou-se. Muitos dos convidados procuraram abrigo debaixo das mesas. Donald Trump e a mulher Melania foram retirados da sala pelas autoridades, assim como outras figuras importantes da Casa Branca, como o vice-presidente J.D. Vance, o conselheiro do presidente Trump, Stephen Miller, o secretário da Defesa, Pete Hegseth, e ainda o diretor do FBI. Do incidente resultou apenas um ferido, um agente dos serviços secretos norte-americano, que foi atingido por uma bala e foi salvo pelo colete que vestia. Foi o que disse o presidente dos Estados Unidos, que confirmou que o agente está fora de perigo. Em conferência de imprensa, depois do incidente, Trump enaltece o trabalho das autoridades e a prontidão com que responderam ao incidente. Vamos ouvir as declarações de Donald Trump.

"That was very unexpected."

Donald Trump aqui a dizer que foi um facto inesperado e que mereceu uma atuação incrível por parte dos serviços secretos e das forças de segurança. Diz que este era um evento dedicado à liberdade de expressão, que reuniu jornalistas e membros do Partido Republicano e Democrata. Trump diz também que viu uma sala unida e que, de certa forma, acabou por ser um momento bonito.

"The fact that they just unified, I saw a room that was just totally unified. It was in one way, very beautiful."

As autoridades locais acreditam que o suspeito agiu sozinho e que era apenas um homem que estava hospedado no hotel onde se realizou o evento em Washington. O jantar dos correspondentes da Casa Branca foi interrompido. Donald Trump garante que vai ser remarcado nos próximos 30 dias este evento. O presidente dos Estados Unidos diz ainda acreditar que este ataque não está relacionado com a guerra no Irão.

E por falar nesse conflito no Médio Oriente, horas antes desse incidente no jantar de correspondentes, Donald Trump cancelou a viagem dos enviados especiais ao Paquistão.

Estava previsto que Jared Kushner e também Steve Witkoff viajassem ontem para Islamabade, para discussões de paz com o Irão. Ora o presidente norte-americano mudou de ideias, considera que seria uma perda de tempo, disse-o à imprensa. Em resposta a este cancelamento da viagem norte-americana ao Paquistão, o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros diz que ainda está para ver se os Estados Unidos estão realmente comprometidos com a diplomacia.

Na atualidade nacional e para celebrar os 52 anos do 25 de abril, o Presidente da República voltou a reunir-se com jovens em Belém.

É já o terceiro encontro com jovens que António José Seguro promove. O primeiro aconteceu no dia da tomada de posse, o outro em Madrid, durante a primeira visita oficial de Seguro ao estrangeiro. E ontem, a propósito do Dia da Liberdade, voltou a fazê-lo e em cima da mesa, Miguel Pina Andrade, estiveram vários temas.

Desconfiança em relação às instituições, a desinformação e as desigualdades territoriais em Portugal foram alguns dos temas lançados para cima da mesa pelos 25 jovens que vieram de norte a sul do país para apresentar propostas, mas também perguntas ao presidente da República. Na intervenção inicial, antes da conversa, António José Seguro deixa um apelo: quer que os jovens continuem a ter uma participação ativa na vida política. António José Seguro, que no final não quis responder às propostas e perguntas dos jovens, diz que vai guardar as notas que tirou, tal como fez no encontro a 9 de março. O presidente da República promete ainda dar voz e pôr em prática as ideias das gerações mais novas. Os jovens vão ser ouvidos, a garantia deixada por António José Seguro, que afirma que o próximo encontro tem de acontecer o quanto antes.

António José Seguro fecha assim as celebrações do Dia da Liberdade no Palácio de Belém, que durante a tarde abriu as portas dos jardins ao público. A reportagem é do jornalista Miguel Pina Andrado sobre o encontro denominado Liberdade, Democracia e Futuro, que reuniu 25 jovens e o presidente António José Seguro nas comemorações do 25 de Abril.

Ontem milhares desceram à Avenida da Liberdade em Lisboa. Vários líderes partidários marcaram presença. O tema dominante foi o pacote laboral.

O processo que se arrasta há vários meses e ainda não há acordo entre o governo e a UGT. Os patrões já deram o sim. Em breve, o projeto de lei poderá ir ao Parlamento e José Luís Carneiro, secretário-geral do PS, aproveita para relembrar as linhas vermelhas dos socialistas.

Nós não aceitamos, nomeadamente, o despedimento sem justa causa. Não aceitamos também trabalho precário, porque isso significa maior precariedade para os mais jovens e precariedade para os mais vulneráveis. Nós temos de garantir que a nossa economia é competitiva, mas bem sabemos que para uma economia ser competitiva, é muito importante termos trabalhadores mobilizados e motivados para o trabalho.

Pelo Livre, Rui Tavares diz que o pacote laboral vem agravar a precariedade que já existe em Portugal.

Na verdade, Portugal já tem demasiada precariedade, um diferencial demasiado grande, que hoje em dia o Presidente da República lembrou e muito bem, salarial entre mulheres e homens, e uma questão de precariedade dos jovens, em particular, que é muito má. O pacote laboral vem resolver algum desses problemas? Não vem. Ele é não só desnecessário, como provavelmente vai contribuir para agravar todos esses problemas. Ainda por cima, feito em cima de uma total falta de diálogo.

Quanto a Paulo Raimundo, secretário-geral do PCP, considera que o pacote laboral representa os valores contrários aos de Abril.

O que está mal não é nem a Revolução de Abril, nem a Constituição. O que está mal é um caminho que não cumpre a Constituição. Portanto, nós dizemos: é preciso cumprir. Cumprir Abril e cumprir a Constituição todos os dias. Isso não vai lá com esta política, e se me permitem, não vai lá de certeza absoluta com este pacote laboral, que quer fazer exatamente o contrário. Mais precariedade, mais regulação da vida, mais instabilidade, despedimento sem justa causa. Isso é tudo ao contrário de Abril.

O coordenador do Bloco de Esquerda, José Manuel Pureza, também marcou presença no desfile da Avenida Liberdade. Diz que para ser coerente, o Presidente da República tem de vetar o pacote laboral. Pelo PAN, Inês de Sousa Real considera que falar nesta nova lei laboral que o governo quer implementar é falar em retrocessos. Em sentido contrário, à direita, a presidente da Iniciativa Liberal também marcou presença neste desfile, insiste na necessidade do governo levar a discussão ao Parlamento.

O problema é nós termos um mercado de trabalho extremamente rígido, que não dá resposta às pessoas, que mantém um sistema de salários muito baixos. A maior parte da população portuguesa recebe € 1.000 por mês e é muito difícil viver com € 1.000 por mês. Acho que todos nós reconhecemos isso. Enquanto não houver uma mudança de mentalidade, de capacidade de percebermos que temos que fazer alterações que permitam essa flexibilidade, que permitam subir salários, que permitam que haja mais crescimento econômico, que as nossas empresas sejam mais competitivas.

As declarações dos líderes partidários que participaram esta tarde no desfile na Avenida da Liberdade sobre o pacote laboral. As negociações continuam. A próxima ronda negocial está marcada para o dia 7 de maio.

Vamos ao desporto. O Futebol Clube do Porto entra em campo esta tarde e tenta afastar-se dos rivais na luta pelo título.

Os Dragões defrontam o Estrela da Amadora na Reboleira, numa altura em que, com menos um jogo, somam 79 pontos, mais quatro do que o segundo classificado, o Benfica, que acabou por vencer ontem por quatro bolas a uma no Estádio da Luz, a equipa do Moreirense. Depois do Porto, é a vez do Sporting entrar em campo. Vai defrontar o já despromovido Aves, na Vila das Aves, os Leões que somam 71 pontos, com dois jogos em atraso em relação ao Benfica, que soma 75.

E são dois jogos com emissão especial de desporto para acompanhar aqui na Rádio Observador mais logo. Ficam por aqui as notícias. O Miguel Gato regressa às 20h30.