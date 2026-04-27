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São 8 horas. Pedro Delgado Alves volta a criticar José Pedro Aguiar Branco pelo discurso na sessão solene do 25 de Abril. O vice-presidente da bancada do PS considera que a intervenção do presidente da Assembleia da República contribuiu para a desinformação.

Em causa está o momento em que Aguiar Branco criticou o excesso de escrutínio dos políticos. Defende que transformou a política num reality show. Estas palavras fizeram Pedro Delgado Alves virar as costas em plena sessão solene, em protesto contra o discurso da segunda figura mais alta do Estado. Já outros deputados do PS aplaudiram Aguiar Branco. O deputado socialista justifica a reação num artigo de opinião no jornal Público e mantém as críticas a Aguiar Branco. Rui Casa Nova.

Pedro Delgado Alves afirma que ao pretender combater a ideia de casta entre a classe política, o discurso de José Pedro Aguiar Branco desvalorizou a importância da transparência na vida política e reduziu-a à categoria de chavão. Pedro Delgado Alves explica que protestou silenciosamente nas bancadas da Assembleia da República. Admite que pode não ter agradado na forma, mas diz que a alternativa de não reagir seria falhar na representação das pessoas que se batem há anos pela transparência da vida pública. O vice-presidente da bancada parlamentar do PS garante que os exemplos que Aguiar Branco apresentou não correspondem às normas em vigor. Afirma que, ao contrário do que disse o presidente do Parlamento, ninguém fica inibido de exercer funções públicas nas áreas que conhece profissionalmente.

E diz também que ninguém está proibido de voltar a trabalhar no setor de atividade de origem.

Sim, é mais um dos exemplos, nem que há qualquer obrigação para titulares de cargos públicos de declarar a escola dos filhos ou os hospitais onde é assistido. Delgado Alves lamenta, por isso, o que chama de caricaturas. Diz que a intervenção do líder da Assembleia da República é grave, tendo em conta a missão que tem de proteger os instrumentos da transparência e os mecanismos de proteção das instituições. O deputado socialista conclui também, se a ideia era promover um debate sobre a credibilização da classe política, o tiro de partida foi dado no pé. Este artigo de opinião no Público chama-se "Voltar as costas à opacidade", uma alusão ao protesto que fez em plena sessão solene do 25 de abril no Parlamento.

Rui Casa Nova, com a reação de Pedro Delgado Alves ao discurso do presidente da Assembleia da República. Já o Diário de Notícias adianta que José Pedro Aguiar Branco não vai reagir ao protesto do deputado socialista. Isto apesar da atitude poder constituir uma violação ao código de conduta dos deputados da Assembleia da República.

Este vai ser o tema do Explicador de hoje. São nossos convidados, para além de Pedro Delgado Alves, do PS, Hugo Carneiro, do PSD, e Cristina Rodrigues, do CHEGA. Falamos agora de violência doméstica. A Ministra da Justiça considera que o crime não se combate com o agravamento de penas. Rita Alarcão Judice defende que é mais importante garantir uma maior rapidez na ação e sugere abordar o tema nas escolas.

A Ministra da Justiça considera que de nada serve ter penas pesadas se a Justiça não atuar de forma rápida. Em entrevista à Agência Lusa, Rita Alarcão Judice defende que essa deve ser a prioridade para o combate à violência doméstica.

O que eu acredito que possa ser mais dissuasor é um combate efetivo, no sentido de proteção às vítimas, atuação rápida dos órgãos de polícia criminal, atuação rápida do Ministério Público, rápida condução dos inquéritos, rápido acusação ao arquivamento, porque outras vezes também acontece. Há muitas queixas que também não são sustentadas. É verdade, também pode acontecer. Portanto, o que é importante é que haja eficácia na investigação criminal, concretização no processo e rápida atuação das entidades envolvidas.

A Ministra da Justiça defende também que o combate à violência doméstica pode e deve ser feito nas escolas, através da disciplina de cidadania, num contexto de valores e não ideológico. É o que diz Rita Alarcão Judice, que alerta também para o fenômeno da violência no namoro entre jovens, que descreve como chocante. Explica que muitas vezes é promovido pela exposição a conteúdos digitais agressivos.

Olhamos agora para a atualidade internacional marcada pelo tiroteio no jantar de correspondentes da Casa Branca. O suspeito vai ser hoje presente a um juiz. Pode vir a ser acusado de tentativa de homicídio de Donald Trump.

É o que sugere o procurador-geral interino dos Estados Unidos numa entrevista à CBS. O suspeito, professor Cole Thomas Hallan, de 31 anos, da Califórnia, foi detido depois de disparar alguns tiros no jantar com jornalistas e com algumas das principais figuras dos Estados Unidos. Atingiu um agente do Serviço Secreto. Está, para já, acusado de agressão, disparo de arma de fogo e tentativa de homicídio contra agentes federais. Mas escreveu um manifesto minutos antes do tiroteio de sábado à noite que está a levantar dúvidas sobre o motivo do ataque. João Gama.

Um texto com mil palavras enviado à família dez minutos antes do que aconteceu no jantar dos correspondentes, numa sequência de mensagens nas quais o suspeito se auto intitulava como assassino federal amigável. No documento, Cole Hallan escreveu também que os seus alvos eram elementos da administração Trump, sem especificar quais, apenas organizados da hierarquia do cargo mais alto para o cargo mais baixo. O manifesto não inclui especificamente o nome de Donald Trump, mas no excerto citado pelo New York Times podemos ler duas coisas: que os agentes do Serviço Secreto só eram alvos se fosse necessário e que os convidados do Hotel Hilton para este jantar de correspondentes não eram alvos a abater. E que a falta de segurança no hotel e a incompetência das autoridades foi insana. O suspeito lembra que conseguiu levar armas para o recinto e ninguém o viu como uma ameaça.

E precisamente a segurança do evento está a ser criticada, João, até porque a administração Trump não atribuiu segurança máxima a este jantar de correspondentes.

Apesar do elevado número de governantes, que incluía os principais cargos do país que estavam presentes, o presidente dos Estados Unidos, também o vice-presidente J.D. Vance e outros responsáveis como Mike Johnson e Marco Rubio. De acordo com o Washington Post, em eventos deste gênero, a designação do nível de segurança é aplicada pelo Departamento de Segurança Interna. Normalmente, o Serviço Secreto fica responsável por coordenar a segurança nestes eventos, mas não foi isso que aconteceu no sábado.

Quem não critica a segurança do evento é o próprio Donald Trump, que numa entrevista ontem à noite, explica que foi ele a recusar sair da sala imediatamente.

A atuação suscitou algumas dúvidas. Por exemplo, J.D. Vance foi retirado da sala antes de Donald Trump, mas em entrevista à CBS, o presidente norte-americano explica o que aconteceu nas suas próprias palavras.

"A culpa foi um bocado minha. Eu queria ver o que se passava e não lhes facilitei a vida. Queria ver o que estava a acontecer à minha volta. Estava rodeado de ótimas pessoas e provavelmente tornei a atuação dos agentes mais lenta. Depois, começamos a andar, a sair, pediram para eu me baixar. Pediram, por favor, para me atirar para o chão. E foi o que fiz, e a primeira-dama também se baixou."

Ainda nesta entrevista, Donald Trump garantiu que a viagem do rei Carlos III de Inglaterra aos Estados Unidos vai acontecer com total segurança.

É uma visita oficial que começa ainda hoje, João Gama. O Palácio de Buckingham confirmou nas últimas horas que a visita se mantém, apesar dos acontecimentos no jantar de correspondentes da Casa Branca. Trump já prometeu total segurança na visita do rei Carlos III aos Estados Unidos. Esta visita vai prolongar-se até quinta-feira. Tem como objetivo assinalar os 250 anos da independência dos Estados Unidos. Na análise, o tenente-general Marcos Serronha acredita que a tentativa de ataque no jantar dos correspondentes da Casa Branca terá sido um ato isolado. Sem ligações a grupos norte-americanos ou estrangeiros, um cenário que também já foi afastado pelas autoridades. Convidado do Gabinete de Guerra desta manhã, Marcos Serronha destaca ainda que este ataque pode fazer Donald Trump recuperar a popularidade que perdeu com a guerra no Irão.

Evidente que o processo investigativo continua, mas tudo acho que é a descartar. Foi um ato isolado, por assim dizer, não enquadrado em nenhum grupo. Se esta situação tiver inserido uma alteração na dinâmica de perda de votos que Donald Trump estava a ter, pode eventualmente dar-lhe mais lastro em termos internos, da questão interna dos Estados Unidos relativamente à guerra do Médio Oriente, e dar a possibilidade de Trump ter uma postura mais em prol do esforço de guerra do que nos parecia que estava a ter até agora.

A análise esta manhã no Gabinete de Guerra do tenente-general Marcos Serronha. E Carla, hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão é recebido por Vladimir Putin, em Moscovo. Vai falar com Putin sobre o conflito com os Estados Unidos, numa altura em que estão paradas as negociações entre Washington e Teerão. Na antevisão, o tenente-general Marcos Serronha acredita que a Rússia pode vir a ajudar o Irão a encontrar uma alternativa ao estreito de Ormuz.

O mais importante que ali pode ser discutido é o ponto de vista da capacidade de apoio da Rússia, se por acaso, esta estratégia de Donald Trump e da administração americana de estender o saco ou o bloqueio que está a trazer enormes problemas económicos ao Irão, como sabemos, e aliás, já o disseram. E, portanto, até que ponto esse apoio, porque esse apoio pode ser feito pelo Mar Cáspio, por onde circularam muitos dos apoios que o Irão deu ao esforço de guerra da Rússia na Ucrânia.

O Mar Cáspio pode ser uma alternativa ao estreito de Ormuz, a análise deixada esta manhã no Gabinete de Guerra pelo tenente-general Marcos Serronha. São agora 08h10, Carla, antes dos Momentos de Glória, que outras notícias estão em destaque? Três distritos vão estar hoje sob aviso amarelo devido às previsões de chuva e queda de granizo. Vila Real, Viana do Castelo e Braga, são as informações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Para amanhã, o número de distritos sob aviso amarelo sobe para oito. O IPMA prevê chuva e trovoada neste início de semana. O Futebol Clube do Porto está a uma vitória de se sagrar campeão nacional de futebol. Isto depois do Sporting ter empatado ontem à noite, 1 x 1, frente ao Aves, em Vila das Aves. Antes, o Futebol Clube do Porto tinha vencido o Estrela da Amadora por 2 x 1, no Estádio da Reboleira. Com esta vitória, os Dragões ficam a dois pontos do título, que pode surgir no próximo sábado, na receção ao Alverca.