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São 8 horas. E este é o Jornal das 8 com edição do João Gama. João, hoje é Dia do Trabalhador e há uma nova greve geral no horizonte. Estão agendados vários protestos de norte a sul do país, promovidos pelas duas centrais sindicais, UGT e CGTP.

Que esperam milhares de pessoas nas ruas em Lisboa. A CGTP organiza um desfile às 14h, que termina junto ao ISCTE. Pouco depois, a UGT organiza um protesto no Estádio do Jamor, perto das 15h. O Expresso noticiou esta semana que a CGTP vai aproveitar precisamente as comemorações do 1º de Maio para anunciar uma nova greve geral de combate à reforma laboral.

E o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, aproveita o Dia do Trabalhador para pedir ao primeiro-ministro que retire a proposta de reforma da lei laboral.

Num artigo de opinião que é publicado hoje no jornal Público, o secretário-geral do PS aproveita o 1º de Maio para pedir a Luís Montenegro que revele lucidez e coragem e retire de cima da mesa a proposta à qual chama contrarreforma laboral. José Luís Carneiro escreve que não é aceitável que o governo tenha tentado denegrir os parceiros sociais durante esta negociação e, nesse sentido, diz que as palavras de Luís Montenegro sobre um alegado comando político do PS relativamente à UGT foram infelizes. E aqui chegados, num clima de confronto aberto entre centrais sindicais e Executivo, José Luís Carneiro pede a Luís Montenegro que retire a proposta de reforma da lei laboral. Já ontem à noite, e à entrada da Comissão Política Nacional do PS, José Luís Carneiro reforçava as críticas ao líder do Executivo e dizia que Luís Montenegro está desligado do mundo real.

O governo, como sempre afirmamos, chega tarde, responde mal ou responde de forma insuficiente e, pior do que isso, o governo não mostrar sequer sensibilidade, e o primeiro-ministro não mostrar sensibilidade para compreender as dificuldades por que as pessoas estão a passar. Como digo e sublinho, quando hoje ouvi ao primeiro-ministro dizer que não era preocupante os níveis da inflação que estão a atingir as pessoas, as famílias, as empresas, os trabalhadores, é caso para dizer que, de facto, o primeiro-ministro está mesmo desligado da realidade.

Críticas de José Luís Carneiro à entrada para a reunião da Comissão Política Nacional do Partido Socialista.

E precisamente na Comissão Política Nacional, o PS defendeu que o primeiro-ministro já aceitou que o país não precisa da reforma laboral e que vai recuar.

Luís Montenegro, que no debate quinzenal desta semana chegou a admitir que o país acaba se não se mudar de legislação laboral e, por isso, Filipe Santos Costa, dirigente do Partido Socialista, veio saudar, com alguma ironia, a posição do chefe do governo.

O primeiro-ministro parece finalmente reconhecer que a reforma laboral não é uma prioridade para nenhum setor da sociedade nacional, nem para os trabalhadores, nem para os seus representantes, nem para a maioria das forças políticas representadas na Assembleia da República, nem sequer para as demais entidades que se encontram em concertação social. E, portanto, não sendo uma prioridade para o próprio primeiro-ministro, vemos naturalmente aqui um recuo que, neste caso, teremos que saudar, uma vez que é um recuo salutar e que vem de encontro, aliás, à posição do Partido Socialista.

Filipe Santos Costa, dirigente socialista, no final da reunião da Comissão Política Nacional do PS. A reunião terminou já esta madrugada no Largo do Rato. Esta reunião não contou com alguns desalinhados com a atual direção socialista, como é o caso de Mariana Vieira da Silva ou Ana Catarina Mendes, mas acabou por ter críticas dirigidas apenas ao governo.

A lei laboral e as críticas das centrais sindicais vão marcar este 1º de Maio e, como já dissemos neste Jornal das 8, o governo já dá como perdida a reforma da lei do trabalho.

E só um volte-face pode salvar a nova lei laboral, com ou sem acordo na concertação social. O PSD conta no Parlamento com a oposição do PS e com a imprevisibilidade do Chega e também no Palácio de Belém, com a oposição de António José Seguro. Um influente social-democrata comenta com o Observador que as palavras de Luís Montenegro no debate quinzenal foram uma espécie de atirar a toalha ao chão e existe mesmo quem no Executivo aponte o dedo à ministra Maria do Rosário Palma Ramalho sobre a forma como conduziu estas negociações. Fonte do Executivo diz ao Observador que as primeiras declarações da ministra do Trabalho sobre a reforma da lei laboral acabaram por contaminar toda a discussão e que foram um profundo disparate.

Notícia para ler no site do Observador, é assinada pelo jornalista Miguel Santos Carrapatoso. E Portugal é o quinto país da União Europeia com a carga horária média semanal mais elevada, são 39,7 horas de trabalho.

E já entre os 27, a média é de 37 horas de trabalho por semana. São dados da Pordata num retrato estatístico que é publicado hoje a propósito do Dia do Trabalhador e que é aqui resumido por António José Soares.

Enquanto a média no conjunto dos 27 países da União Europeia foi de 37 horas de trabalho por semana, em 2025, Portugal registou uma média de 39,7, uma das mais elevadas da União, revela a Pordata. O nosso país é apenas ultrapassado pela Grécia, com uma média de 41 horas de trabalho semanais, Polônia e Romênia com 40 e Bulgária 39,9 horas. Os dados dizem respeito ao universo da população empregada dos 15 aos 64 anos. A Pordata avança ainda que países com maior prevalência de trabalho a tempo parcial, como Holanda, Dinamarca ou Alemanha, registam cargas horárias médias significativamente mais baixas. Entre o leque dos cinco Estados-membros com números mais baixos, a média é inferior a 36 horas. O estudo revela ainda que o salário médio ajustado a tempo completo era, em 2024, de 2.068,2 € em Portugal, bastante abaixo dos 3.317,3 € na média dos 27 países da União Europeia. Entre os 27, quase 13% dos trabalhadores por conta de outrem têm contratos temporários, enquanto em Portugal a percentagem está nos 15,1%, o que o coloca no grupo de cinco países com valores mais altos, tal como a Holanda, Polônia, França e Espanha. A Pordata refere ainda que entre os jovens a precariedade é relativamente elevada em Portugal, é o quarto país com mais trabalho precário entre os jovens, quase quatro em cada 10 trabalhadores com menos de 30 anos têm contratos temporários.

O resumo do jornalista António José Soares, aqui dos números do trabalho em Portugal e na União Europeia. São dados revelados pela Pordata neste Dia do Trabalhador.

E o governo reviu em baixa as metas orçamentais para este ano, aponta agora para saldo nulo e um crescimento econômico menor.

Também se revê a embaixa do crescimento do PIB no relatório anual de progresso que apresentou em Bruxelas e a que o Observador teve acesso. O governo refaz as contas de 2026, um ano que começou com um comboio de tempestades, a que se somou a guerra no Médio Oriente, que tem trazido um aumento dos preços, principalmente da energia. E é com base nestes dois eventos e na revisão do preço estimado para o petróleo que o governo volta a fazer as contas. Assim, enquanto no Orçamento do Estado o Executivo apontava para um excedente de 0,1% do PIB, aponta agora para saldo nulo.

E Paulo Rangel, o ministro dos Negócios Estrangeiros, chamou o embaixador israelita.

Quer explicações sobre a detenção de três ativistas portugueses pró-palestinianos que seguiam na flotilha rumo à faixa de Gaza. Os navios foram interceptados pelas autoridades israelitas. Estes 150 ativistas vão agora desembarcar na Grécia. Paulo Rangel diz que o governo está a acompanhar esta situação.

Eles serão desembarcados na Grécia e, portanto, também já ativamos a nossa embaixada em Atenas para saber se vai verificar este desembarque e, assim que ele se verifique, como é que podemos resgatar esses portugueses. Nós temos autoridades consulares em Tel Aviv e em Atenas a fazerem todas as diligências para darem a proteção consular a estes ativistas que terão sido detidos e eventualmente a outros que possam vir a ter problemas com Israel. Eu já dei instruções e já foi chamado o embaixador de Israel para dar explicações junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Toda a proteção diplomática está ativada.

O Ministério de Paulo Rangel deixa esta garantia, as autoridades consulares estão preparadas para acolher os portugueses que cheguem à Grécia.

Oito horas e nove minutos, vamos ao desporto. Neste jornal das oito, foi uma noite histórica para o Sporting de Braga na Liga Europa, João.

Os minhotos venceram o Friburgo por 2 x 1. Estão assim a um passo da final da competição. A partida estava empatada a um bola, quando já no período de descontos, aos 92 minutos, Mário Dornelles deu a vitória aos arsenalistas com António José Seguro, Marcelo Rebelo de Sousa e Luís Montenegro na bancada a apoiar aquela que é a única equipa portuguesa que está neste momento nas competições europeias. No final do encontro, na reação a este resultado, Carlos Vinicius, técnico do Braga, aproveitou para tecer elogios à equipa.

A equipa nunca deixou de acreditar. Acho que tem sido uma das marcas de identidade da equipa ao longo de toda a época. No final, tivemos a recompensa do 2 x 1, o que nos coloca com uma vantagem mínima para o resto desta eliminatória. Jogámos a primeira mão, restam-nos pelo menos 100 minutos de futebol na próxima semana, na Alemanha, onde o Friburgo vai certamente tentar dar a volta ao resultado.

Carlos Vinicius, técnico do Braga, acredita que vai conseguir chegar à final, acontecer-se-á em Istambul e será a segunda vez na história do Sporting de Braga. Repita sim, João Miguel, o feito histórico de 2011.

Muito bem. Ainda no futebol, Rui Borges renova hoje contrato com o Sporting.

A cerimônia está agendada para às 11h da manhã. Prolongamento do contrato até junho de 2028 para o técnico dos Leões, numa altura particularmente difícil para o clube. O Sporting já se despediu da luta pelo título depois de uma derrota frente ao Benfica e dois empates contra os últimos dois classificados da Primeira Liga.

Atenção às alergias, porque a partir de hoje e durante uma semana vai haver uma concentração elevada de pólen na atmosfera.

É um alerta da Sociedade Portuguesa relacionado com alergias e imunologia clínica. Sete regiões do país estão em risco, com destaque para árvores e ervas altamente alergénicas. A situação é mais intensa em algumas regiões, João: Trás-os-Montes, Minho, Beira Litoral, Beira Interior, Lisboa, Setúbal, Alentejo e Algarve.

Vem aí uma semana difícil para quem espirra muito. Foi o jornal das 8, que teve edição do João Gama.