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Agora 8 horas. Jornal das 8, com edição do jornalista Miguel Gato e começamos no Médio Oriente. Esta madrugada foi marcada por novos ataques de Israel no sul do Líbano. Isto apesar do cessar-fogo que está em vigor.

Ontem Israel e o Hezbollah acordaram um cessar-fogo mediado por negociações que envolvem os Estados Unidos e o Qatar, mas as operações das Forças de Defesa Israelitas continuam. Pelo menos três pessoas morreram nas últimas horas após ataques de Tel Aviv no Líbano, em várias regiões do sul do país. Ontem, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, anunciou que representantes israelitas e libaneses vão reunir-se entre a próxima terça e quinta-feira para discutirem um acordo de paz entre as duas partes. Donald Trump terá conseguido convencer Benjamin Netanyahu a iniciar este processo de paz com o Hezbollah, mas, para já, os ataques continuam. O Irão volta a avisar que Washington tem de garantir que Israel acaba com os ataques no Líbano. Em causa, declarações do vice-ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano à Al Jazeera, que diz também que Teerão está pronto para avançar na diplomacia com Washington.

E precisamente sobre esse tema, Miguel, apesar de ontem terem sido canceladas as negociações entre Estados Unidos e Irão, na Suíça, hoje essas conversações vão mesmo acontecer.

Sim, o enviado especial de Donald Trump para o Médio Oriente, Steve Witkoff, vai viajar hoje para a Suíça para uma ronda inicial de negociações com representantes iranianos, depois da assinatura do memorando de entendimento para o cessar-fogo entre os dois países. De lembrar que ontem esta ronda de conversações devia ter acontecido com a presença do vice-presidente dos Estados Unidos, mas a Casa Branca acabou por cancelar a viagem de J.D. Vance por motivos logísticos. Mas hoje, ao que tudo indica, vão mesmo arrancar essas negociações iniciais. De recordar que o memorando de entendimento alcançado entre Washington e Teerão prevê um cessar-fogo de 60 dias e também a abertura do Estreito de Ormuz.

E um dia depois do chumbo da reforma laboral, arranca hoje o Congresso número 43 do PSD, que vai confirmar a reeleição de Luís Montenegro como presidente do partido.

Luís Montenegro é candidato único, depois de ter deixado também um desafio nas entrelinhas ao antigo primeiro-ministro e presidente do PSD, Pedro Passos Coelho. Luís Montenegro vai realizar esta reunião magna no Velódromo de Sangalhos, em Anadia, e surge perante os militantes precisamente um dia depois do governo ter falhado a aprovação da reforma laboral, como nos disse aqui o Miguel Vitor Dias.

É o tema que vai marcar os dois dias de discussão. O voto contra do Chega deixou o PSD isolado na reforma laboral, com a esquerda a aplaudir de pé a derrota da iniciativa. Depois de dias a carregar no discurso de que o PS era o partido que impedia a concretização de reformas, agora os sociais-democratas ficam sem parceiros e procuram relançar o ímpeto político. Luís Montenegro foi candidato único numas eleições diretas com uma elevada abstenção e depois de ter desafiado Pedro Passos Coelho a apresentar um caminho alternativo. O antigo líder do PSD não deverá aparecer no Congresso, mas os alertas ecoam entre os militantes. Em período pré-verão e a meio de um campeonato do mundo de futebol, a resposta a este pacote laboral e a forma como o governo se vai relançar após a derrota são os temas em destaque nestes dias.

Miguel Vitor Dias, que é um dos jornalistas que vai acompanhar este congresso do PSD, que arranca hoje às 10h. O primeiro-ministro e também presidente do partido deverá discursar pela primeira vez perto das 11h.

E o Observador vai estar em emissão especial durante este fim de semana a partir do Congresso do PSD, precisamente também para transmitirmos este discurso do primeiro-ministro. E depois do chumbo da reforma laboral, André Ventura justifica-se. O líder do Chega diz que tentou, até à última hora, um consenso com o Executivo sobre a reforma laboral.

Foi o que disse já numa conferência de imprensa ontem à noite, na sede do partido, André Ventura, que não reagiu no Parlamento depois do chumbo dessa reforma laboral. Ora, o presidente do Chega afirma que o governo escolheu seguir sozinho e por isso o Chega votou contra.

O governo optou por seguir em frente e dizer que nenhuma mexida na idade da reforma podia ser feita, porque desequilibraria todo o sistema de pensões. Procurei até à última hora que fosse possível chegar a um consenso. O que não posso, porque a consciência não permite e porque os eleitores também não o permitiriam nem aceitariam, é trair a visão fundamental que temos de que uma reforma ou dita reforma laboral possa transformar-se num instrumento de perseguição sobre quem trabalha e destruição da economia portuguesa. O que aconteceu hoje no Parlamento não se trata de nenhum cálculo político, trata-se de defender precisamente aquilo de mais precioso que temos em Portugal.

André Ventura deixa ainda claro que o Chega não partilha a visão do PSD e da Iniciativa Liberal sobre esta reforma laboral, que defende medidas diferentes destes dois partidos. O Observador sabe que o PSD foi apanhado de surpresa com este recuo do Chega sobre a reforma laboral. Na quinta-feira, o líder parlamentar Hugo Soares tinha garantido que a proposta de lei do governo iria ser aprovada, mas ontem tal não se verificou. A proposta caiu com os votos contra do Chega e de toda a esquerda. Apenas PSD, CDS e Iniciativa Liberal votaram a favor.

E a ministra do Trabalho considera que o chumbo da reforma laboral no Parlamento é um falhanço para o país e recusa uma derrota pessoal e do governo.

Foi o que disse Maria do Rosário Palma Ramalho ontem aos jornalistas, ainda no Parlamento. A ministra afasta a demissão e explica que foi o país que ficou a perder.

Julgo que é, sobretudo, uma derrota para o país Porque, de facto, perdeu-se uma oportunidade histórica de permitir que Portugal avançasse numa matéria em que está muito mal na cauda da Europa, em termos de salários, em termos de produtividade. E esta reforma contribuía de uma forma equilibrada, ou seja, sem desvanecer de modo alguns direitos dos trabalhadores, no sentido de pôr Portugal mais próximo da Europa. E ao não conseguirmos isso, naturalmente, é uma oportunidade perdida para o país.

"Uma oportunidade perdida" é o que diz a ministra do Trabalho sobre o chumbo da reforma laboral. Ontem, o primeiro-ministro garantiu que o governo não vai desistir.

Está marcada para hoje uma manifestação do movimento Vida Justa, em causa a decisão judicial do processo do caso Odair Moniz.

"Uma decisão injusta e desumana" é o que diz este movimento sobre a pena suspensa de três anos e meio aplicada ao agente da PSP, Bruno Pinto, que atingiu Odair Moniz a tiro numa operação policial na Cova da Moura. Este é o mote da manifestação, sendo que o movimento Vida Justa também quer chamar a atenção para o que considera ser o racismo estrutural da Justiça em Portugal. "Sem justiça não há paz" é o lema desta manifestação em Lisboa, que vai fazer o percurso entre o Largo de São Domingos, de onde sai às 17h, e também o Largo José Saramago. Apesar de não ter sido condenado à prisão efetiva, Bruno Pinto foi condenado a pagar um total de €90 mil em indenizações à família de Odair Moniz. O polícia terá ainda de pagar uma pensão de €220 a um dos filhos do cidadão que foi assassinado, isto até o filho completar 18 anos. A defesa de Odair Moniz e o Ministério Público anunciaram que vão recorrer da sentença. Isto porque o agente da PSP não foi proibido pelo tribunal de voltar a ser polícia, apesar de ainda estar suspenso de funções por determinação da Inspeção-Geral da Administração Interna.

E neste Jornal das 8 vamos ainda ao Mundial, até porque, Miguel, há a primeira surpresa desta fase de grupos. A Turquia está eliminada do Campeonato do Mundo.

Isto porque perdeu esta madrugada por uma bola a zero diante do Paraguai. Segunda derrota em dois jogos para os turcos, por isso está eliminada a Turquia do Campeonato do Mundo. É a primeira seleção a saber que já não vai fazer parte dos dezesseis avos de final. Noutros jogos desta noite, os Estados Unidos confirmaram o apuramento para a próxima fase, depois de uma vitória diante da Austrália por 2 x 0. Estados Unidos e México, que são, para já, as equipes apuradas. Marrocos venceu a Escócia por 1 x 0 e o Brasil goleou o Haiti por três bolas a zero. Para hoje estão marcados outros jogos, Países Baixos contra a Suécia, Alemanha, Costa do Marfim e na próxima madrugada, Equador, Curaçao e Tunísia, Japão. Já a seleção portuguesa continua a preparação para o jogo da segunda jornada da fase de grupos. Treina esta tarde em Palm Beaches. Portugal defronta na terça-feira o Uzbequistão. É um país difícil de dizer.

É difícil. Vamos ter também esses detalhes no Diário do Mundial para ouvir aqui na Rádio Observador, logo depois do meio-dia. Fica por aqui o Jornal das Oito.