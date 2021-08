Tóqui. Andebol fora da próxima fase e Auriol Dongmo à porta das medalhas

Noite dura para as aspirações portuguesas nos Jogos Olímpicos. A seleção de andebol falha o acesso à próxima fase com a derrota frente ao Japão e Auriol Dongmo ficou em 4º no lançamento do peso.