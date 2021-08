Mercado de transferências. Vinicius a caminho do PSV Eindhoven, João Félix pode ir para o Barcelona, Real Madrid garante Camavinga

As novidades até agora do último dia do mercado de transferências, pela voz do editor de Desporto do Observador, Bruno Roseiro. E ainda, neste jornal, a 1ª conferência de imprensa dos talibã pós-EUA.