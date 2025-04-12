Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Horas. Este é o Jornal das Nove, tem edição do Miguel Viterbo Dias. No plano internacional, entra hoje em vigor a retaliação da China às tarifas norte-americanas.

Todos os produtos importados dos Estados Unidos para a China passam a ter uma tarifa de 125%. A medida de Pequim foi anunciada ontem como uma resposta direta às últimas tarifas aprovadas por Washington, que sobem o total de taxas aplicadas às exportações chinesas para 145%. Donald Trump anunciou na quarta-feira uma suspensão de 90 dias das tarifas sobre diversos países, mas manteve as taxas impostas à China. A Casa Branca esclareceu ainda, esta semana, que a tarifa total sobre os produtos chineses é de 145%, uma vez que teve que ser acrescentada a tarifa de 20%, que tinha sido anteriormente imposta à China, devido à crise do fentanil.

Miguel, na saúde, este fim de semana voltam a encerrar serviços de urgência.

Hoje são seis que estão fechadas. As urgências de obstetrícia e ginecologia dos hospitais Garcia de Orta, em Almada, do Amadora-Sintra, também do Hospital de Santo André, em Leiria, e ainda do Hospital de Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro. Já nas urgências de pediatria, são dois os encerramentos hoje: no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, e também em Vila Franca de Xira. A estas seis urgências fechadas, amanhã junta-se uma outra, a de obstetrícia do Hospital Distrital de Santarém.

Desde o início da guerra na Ucrânia, a Marinha Portuguesa já acompanhou 143 navios russos.

Números que foram divulgados pelo chefe de Estado-Maior da Armada, o almirante Nobre de Sousa, em entrevista ao jornal Público. Desde 2022, Portugal já acompanhou 143 embarcações russas em águas portuguesas, um número que tem aumentado todos os anos. Ainda nesta entrevista ao Público, Nobre de Sousa diz que o serviço militar obrigatório não resolve os problemas de fundo das Forças Armadas e diz ter um déficit de dois mil efetivos. Já quanto à possibilidade de ter um militar como presidente da República, numa referência a Henrique Covais e Melo, diz não ver nisso uma questão.

E Miguel, olhamos agora para os debates de ontem à noite. No Frente a Frente, com o LIVRE, o líder do CDS e Ministro da Defesa vinca que Portugal deve estar à altura dos compromissos da NATO.

Nuno Melo, em representação da coligação AD, aponta para um contexto iminente de guerra para dizer que Portugal deve estar à altura dos compromissos que mantém com os aliados. Nuno Melo acusa o LIVRE de querer acabar com a NATO e considera que o investimento em defesa é um dever de Portugal.

Não só não é uma ilusão, como é uma obrigação. Eu sublinharia que neste momento o mundo corre riscos reais de guerra. E quando assim acontece, Portugal, no contexto da NATO, tem que estar à altura dos compromissos que firmou com os seus aliados. Se há lição que nós devemos retirar daquilo que acabei de descrever, é que é preciso reforçar o pilar europeu de defesa da NATO. Isso significa investir mais na Europa, produzir mais na Europa e comprar mais na Europa. Isso não é despesa, é investimento. O aumento de defesa tem que ter em conta três coisas: os equilíbrios orçamentais, tem que ter em conta o bom comportamento da economia e tem que ter em conta a certeza do Estado assegurar as prestações sociais.

Do outro lado, Isabel Mendes Lopes garante que o LIVRE não quer que Portugal abandone a NATO, nem defende o fim da Aliança Atlântica. A líder parlamentar do LIVRE aproveita ainda para criticar a atuação do governo da AD na habitação. Isabel Mendes Lopes diz que o Executivo, liderado por Luís Montenegro, nunca quis resolver verdadeiramente os problemas.

Para o orçamento de 2024, o LIVRE fez aprovar uma medida, que é o Fundo de Emergência para a Habitação, que vai buscar 25% do imposto de selo de todas as transações imobiliárias. Isto destinava para responder a esta emergência na habitação, cerca de 100 milhões de euros por ano. O ministro Miguel Pinto Luz foi avisado várias vezes que este Fundo de Emergência para a Habitação existia, é lei, falta apenas regulamentar e aplicar. Portanto, nós há um ano que podíamos ter 100 milhões de euros para ajudar estas pessoas, estas famílias. E, portanto, o que tem acontecido é que este governo não tem querido resolver este problema da habitação. Tinha aqui uma ferramenta, um grande orçamento para apoiar as pessoas e optou por não o fazer.

Isabel Mendes Lopes, do LIVRE, e Nuno Melo, do CDS, em representação da AD, frente a frente ontem na TVI.

A habitação foi também o exemplo utilizado pelo PCP para atacar a Iniciativa Liberal.

No debate entre PCP e Liberais, o secretário-geral do Partido Comunista pegou na habitação para dizer que o atual estado do setor é o maior exemplo das fragilidades das políticas defendidas pela Iniciativa Liberal.

O exemplo mais evidente de que o modelo do Rui Rocha e da Iniciativa Liberal falhou é o drama da habitação que nós vivemos. O setor da habitação é aquele onde está explanado aquilo que é o projeto e o objetivo da Iniciativa Liberal. O Estado praticamente não existe, 2% de habitação pública. As rendas estão profundamente liberalizadas. Todo o apoio ao alojamento local, tudo em grande expansão e os resultados estão à vista de toda a gente. Talvez este seja o elemento central que explica a falência desse modelo de privatizar tudo.

O líder do PCP, Paulo Raimundo, sublinha ainda que é necessária a intervenção do Estado para que os problemas na habitação sejam resolvidos. Em resposta, o presidente da Iniciativa Liberal ironiza o fato de Paulo Raimundo ter apontado o dedo a abordagens econômicas falhadas, porque para Rui Rocha, o modelo econômico defendido pelos comunistas vai levar o país à bancarrota.

Ouvir o Paulo Raimundo falar de abordagens econômicas que falham é, de fato, absolutamente surpreendente, porque Paulo Raimundo representa uma ideologia que falhou em todos os sítios onde foi tentada.

É só sucesso.

Em todos os sítios, da Venezuela a Cuba, da Bielorrússia à Nicarágua. Para falar de falências de programas econômicos, deixe-me falar do programa econômico que o Paulo Raimundo apresenta ao país e que, se fosse aplicado, traria como consequência uma bancarrota do país.

Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, e Paulo Raimundo, do PCP, no debate de ontem na SIC Notícias.

O PS acusa a AD de estar a fazer truques de ilusionismo com o programa eleitoral apresentado.

António Mendonça Mendes, deputado do PS, acusa a coligação do PSD e do CDS de traçar metas de crescimento do PIB que são irreais, apenas para justificar promessas que implicam um acréscimo na despesa.

Este é um truque que pretende ficcionar o crescimento do PIB para justificar a entrada de promessas eleitorais. E é com esse truque de ilusionismo que Luís Montenegro desmentiu hoje, na apresentação do programa eleitoral da AD, o seu ministro das Finanças, que já hoje assumiu na reunião do Eurogrupo em Varsóvia, Portugal entra em déficit no próximo ano, tal como o PS já tinha antecipado.

O antigo secretário de Estado António Mendonça Mendes, que reagiu em nome do PS à apresentação do programa eleitoral da AD, que considera que não é sério nem credível. A AD prevê um crescimento econômico acima dos 3%.

E Miguel, olhamos ainda para o futebol. Sporting e Porto procuram hoje voltar às vitórias depois de terem perdido pontos na última jornada.

Os Leões jogam frente ao Santa Clara, nos Açores. Pedro Gonçalves está de regresso depois de vários meses fora por lesão. Na antevisão do jogo, o treinador dos Leões, Rui Borges, garante que não vai desistir do campeonato até à última jornada.

Não, sou um treinador superconfiante e supermotivado para aquilo que é a reta final do campeonato. Em três meses e meio é a primeira vez que perdemos a frente, a liderança, por isso jamais pensaria de outra forma. Otimista, muito confiante naquilo que é o futuro. A resposta da equipe tem sido fantástica, os jogadores têm sido fenomenais. Eu digo sempre isso, estou farto de dizer isso, que a equipe tem dado uma resposta muito boa, os jogadores igual.

Antevisão do Rui Borges para o Santa Clara-Sporting, que arranca às 18h. Já o Futebol Clube do Porto procura recuperar da pesada derrota frente ao Benfica, joga frente ao Casa Pia. Martin Anselmi diz que o grupo está focado para tentar derrotar uma das equipas mais consistentes do campeonato.

Evidentemente, perder nunca é bom. Perder dói, mas também nos dá fome de vingança, fome de conquistar. Por isso, vejo o grupo com sede de vingança e de este sábado dar essa imagem que queremos dar.

Técnico do Futebol Clube do Porto, Martin Anselmi, os Dragões entram em campo frente ao Casa Pia às 20h30. Tanto este jogo como o do Sporting têm relato na Rádio Observador.

E é assim que fechamos o Jornal das Nove. A edição é do Miguel Viterbo Dias, que está de regresso às 21h30.