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Atualizamos as notícias com o João Gama, às nove. O presidente da Câmara de Vizela e líder do PS de Braga está a ser investigado por crimes de violência doméstica.

É uma notícia Observador. A Procuradoria-Geral da República e a GNR confirmam a existência de um inquérito que foi aberto contra Vítor Hugo Salgado. A mulher terá dado entrada nas urgências no Hospital de Guimarães após alegadas agressões. O autarca de Vizela está, por isso, a ser investigado pelo crime de violência doméstica. Este é um caso que remonta a fevereiro deste ano e alegadamente a mulher de Vítor Hugo Salgado foi obrigada a receber tratamento médico hospitalar duas vezes em menos de 24 horas. Ao Observador, o Hospital de Guimarães recusa-se a prestar informações acerca desta ocorrência. Foram também pedidos esclarecimentos à Procuradoria-Geral da República sobre se teria sido reportada ao Ministério Público alguma queixa por parte da mulher do autarca de Vizela. A resposta da PGR confirma apenas a existência de um inquérito que, nota, está sujeito a segredo de Justiça.

Este é um artigo que faz manchete a esta hora no site do Observador, assinado pelo editor de política Rui Pedro Antunes e pelos editores de sociedade Pedro Rainho e Leonor Riso. Paulo Rangel, número dois do governo de Luís Montenegro, acusa Pedro Nuno Santos de não ter condições para ser primeiro-ministro e de pertencer à ala radical do Partido Socialista.

Em entrevista ao Observador, o ministro dos Negócios Estrangeiros e cabeça de lista da AD pelo círculo eleitoral do Porto, Paulo Rangel, diz que o secretário-geral do PS passou os últimos 40 dias a lançar insinuações e acusações a Luís Montenegro. A reagir à notícia da abertura de uma averiguação preventiva a Pedro Nuno Santos sobre a compra de duas casas, Rangel diz que a AD vai acreditar na boa-fé do candidato socialista e deixar que o caso seja esclarecido. O ministro dos Negócios Estrangeiros considera que Pedro Nuno Santos está, ainda assim, a intrometer-se no trabalho da Justiça e diz que isso são atitudes de quem não tem estatura para ser primeiro-ministro.

Eu não estou a criticar Pedro Nuno Santos quando ele pedia esclarecimentos. É a partir do momento em que ele passa a ter certezas absolutas, que já foram, aliás, desmentidas. Eu lembro só, por exemplo, aquela questão de saber se havia ou não havia atividade para o Regulamento Geral de Proteção de Dados, e que ficou mais do que demonstradíssima por uma investigação feita pelo Observador. E ele dizia que não havia nada e que era tudo uma farsa. Portanto, uma pessoa que diz estas coisas não está em condições de ocupar um cargo institucional com a seriedade que é ser primeiro-ministro.

Acusações de Paulo Rangel ontem na "Vixi Suave" da Rádio Observador, o ministro deixa ainda críticas à estratégia de Pedro Nuno Santos, que acredita ser um esquerdista radical.

O lado errático de Pedro Nuno Santos é enorme. É uma pessoa que tem um percurso claramente radical. Ele pertence à ala esquerda radical do Partido Socialista. Isso é a sua identidade. Não sei porque é que ele a esconde agora. Não esquecer. Eu acho que nós temos que nos mostrar aos portugueses com o trajeto que temos e como somos.

Perante os resultados das sondagens que colocam a AD à frente do Partido Socialista para as eleições de 18 de maio, Paulo Rangel diz que está confiante, é cabeça de lista da AD no círculo eleitoral do Porto, mas garante que vai esperar sem arrogância pelo resultado.

E João, a noite foi de debates. Pedro Nuno Santos vai entregar um requerimento para ser ouvido pelo Ministério Público depois de ter sido aberta uma averiguação preventiva à compra de duas casas. O líder do Partido Socialista rejeita equivalências com Luís Montenegro.

Diz mesmo que as denúncias anônimas que motivaram esta averiguação tiveram objetivos políticos.

Tais qualquer pessoa percebe que as denúncias anônimas tinham um objetivo político. Acho que tinham mesmo dois objetivos. Tinha como objetivo intimidar-me e tinha como objetivo passar uma ideia de equivalência, nomeadamente entre mim e Luís Montenegro. E não há equivalência nenhuma. Que eu saiba, não há nenhuma suspeita de que alguém tenha ajudado a financiar, fora do meu circuito familiar, as minhas casas. Agora, há uma coisa que eu garanto: eu não fiz a reestruturação de uma empresa que fatura €7 milhões e tem o resultado líquido de €12 mil por €240 mil. É um péssimo serviço que prestamos à democracia quando tentamos fazer de conta que somos todos iguais. Eu não sou igual a Luís Montenegro.

Rui Tavares respondeu neste frente a frente com Pedro Nuno Santos, na SIC, ontem à noite, e assegurou que o Livre mantém o mesmo critério para com todos os casos e todos os políticos. O debate fica ainda assim marcado pelo apelo ao voto útil. O porta-voz do Livre diz que a vitória do PS não passa pela conquista de mais votos à esquerda, mas sim ao centro.

Não precisas de ir roubar 50 mil votos ao Livre.

Eu não quero roubar nada. Os votos são das pessoas, não são meus, nem do Rui.

Sim, mas só precisarias de ir buscar 25 mil à AD, que é o que te faltou da outra vez, não foi os 50 mil do Livre. Os 50 mil do Livre poderiam significar que em Setúbal não elegíamos ou que no Porto não elegíamos e que ideias novas, como o imposto super-ricos, não teriam chegado à Assembleia da República. O PS esteve oito anos no governo e só voltará ao poder se demonstrar capacidade de aprender rápido na sua cura da oposição, que foi muito curta. Isso significa perceber, de uma vez por todas, que as pessoas não querem ver o PS sozinho com os seus defeitos no governo, a sua complacência, a sua arrogância no exercício do poder.

Eu não tenho.

E portanto, para demonstrar isso, é preciso demonstrar que se aprendeu rápido

Os destaques deste frente a frente entre Rui Tavares e Pedro Nuno Santos, ontem à noite na SIC, num debate no qual o secretário-geral do PS pediu o voto útil à esquerda e contou inclusive os círculos eleitorais onde acha que não vale a pena votar no Livre ou no Bloco de Esquerda. São círculos como Braga, Aveiro e Santarém.

E vamos continuar a falar deste debate entre Rui Tavares e Pedro Nuno Santos. Há explicador com Marina Gonçalves por parte do PS e Isabel Mendes Lopes do Livre, já a seguir a este jornal das 21:00. Rui Rocha e André Ventura, num outro debate, concordam que Pedro Nuno Santos tem ainda explicações para dar, mas quanto a possíveis acordos à direita, a iniciativa liberal fecha a porta ao Chega.

Foi um desafio deixado por André Ventura neste debate com Rui Rocha, ontem à noite na RTP3, embalado pela mais recente sondagem que dá 21% das intenções de voto ao Chega. O líder do partido está cada vez mais confiante numa vitória à direita e estende, por isso, a mão à iniciativa liberal.

Se a direita tiver maioria, e com direita eu nem estou a incluir muito o PSD, porque infelizmente o PSD deixou de ser um partido de direita. Mas se essa maioria existir, e eu estou a incluir a iniciativa liberal, não estou a deixar de fora a iniciativa liberal. Se essa maioria existir, e é uma questão que deixo ao Rui Rocha, eu acho que nós só não governamos se não quisermos. Portanto, nós podemos ganhar. Eu quero ganhar à direita. Se me pergunta assim: conto com o Rui Rocha e com a iniciativa liberal? Conto.

A resposta não tardou. Rui Rocha é perentório e recusa qualquer entendimento com o Chega e cola as políticas do partido de André Ventura às políticas do Partido Socialista.

Um programa dirigista, estatista.

Eu só lhe perguntei se conta contra o programa.

E eu estou-lhe a responder. E um impacto orçamental de 18 mil milhões, que leva a uma bancarrota de imediato do país, porque o senhor quer, por exemplo, unir o salário mínimo nacional e as pensões. Isso são milhares de milhões, só isso. Isso é para entalar os portugueses.

Então deixe-me lá responder. Trinta segundos, André, temos que avançar.

Eu não viabilizo um orçamento, venha de onde vier, venha de onde vier, nessas condições. É não, é não.

O não é não, de Rui Rocha a André Ventura, o presidente do Chega acusa a iniciativa liberal de ser, por isso, um andarilho do PSD e Rui Rocha de ser um Rui Tavares, mas de gravata. Na atualidade internacional, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, admite que se não for possível acabar com a guerra na Ucrânia, os Estados Unidos têm que seguir em frente.

Um aviso que foi deixado antes de partir na quinta-feira para Paris com o objetivo de discutir junto das mais altas instâncias europeias e ucranianas os esforços necessários para terminar com a guerra na Ucrânia. Marco Rubio refere que tem estado a ajudar a Ucrânia nos últimos meses, mas sublinha que esta não é uma guerra dos Estados Unidos. O secretário de Estado norte-americano diz, por isso, que agora é o momento de decidir e determinar se é possível colocar um fim a esta guerra.

E por cá, João, a GNR registou mais de 1500 acidentes rodoviários durante a Operação Páscoa.

Duas pessoas morreram, 30 pessoas ficaram feridas com gravidade e quase 450 com ferimentos ligeiros. São dados da GNR que foram registados entre o dia 11 e o dia 17 de abril. Mais de 260 condutores foram detidos por conduzirem com excesso de álcool e 160 por não terem habilitação legal. Nas patrulhas rodoviárias, a GNR detetou ainda mais de 9 mil contraordenações, a maioria por excesso de velocidade. A Guarda Nacional Republicana vai continuar a dar prioridade a esta fiscalização até à Páscoa, que se celebra no domingo.

É o ponto final no Jornal das 21:00. A edição é do João Gama.