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As notícias com Carla Jorge Carvalho. O Vaticano divulgou esta manhã as primeiras imagens do Papa Francisco no caixão aberto durante o velório.

É possível ver o corpo do líder da Igreja Católica, leviado por dois guardas suíços, na capela da residência de Santa Marta, onde Francisco vivia. Isto numa altura em que deve estar prestes a ser anunciada a data do funeral. Sabe-se apenas que deverá ser no próximo fim de semana. Os cardeais estão reunidos para discutir estes detalhes. O anúncio pode ser feito a qualquer momento. Vamos novamente em direto ao Vaticano, ao encontro do enviado especial d'O Observador, Luís Soares. Luís, estás desde muito cedo na Praça de São Pedro, onde continuam a chegar muitas pessoas e, sobretudo, jovens.

Sim, Carla, são muitos os grupos de jovens, desde os 12, 13 anos até aos 16, 17, que vão chegando em grupo aqui às imediações da Praça de São Pedro. De resto, continuam as filas para entrar aqui na praça, filas ordeiras e rápidas, com controle de segurança para entrar depois no perímetro exatamente da Praça de São Pedro. E quem entra, algumas pessoas vão primeiro à Basílica, entram na Basílica, saem e depois passam pela praça, sendo que, nesta altura, não são muitos os que permanecem, efetivamente, dentro da Praça de São Pedro. As pessoas acabam por passar pela praça e depois voltam a sair e vão, provavelmente, fazer outras visitas e visitar outros locais aqui do Vaticano. Certo é que muitos grupos de peregrinos que vão aparecendo por aqui, e continuam a aparecer ao longo das últimas duas horas, vão empunhando crucifixos. Alguns até entoam cânticos, outros optam apenas por rezar enquanto fazem o trajeto até entrar na Praça de São Pedro. Depois, nas ruas adjacentes à praça, notam-se já também os preparativos para essas cerimônias fúnebres. Estão a ser montados ecrãs gigantes ao longo das ruas, assim como algumas bancadas, o que faz antever que é esperada, naturalmente, muita gente ao longo da semana para prestar essa última homenagem ao Papa Francisco.

A reportagem do Luís Soares, enviado especial d'O Observador, está desde a manhã bem cedo a acompanhar as exéquias do Papa Francisco, que devem durar nove dias. Destaque também para Volodymyr Zelensky. O gabinete do presidente ucraniano confirma à Agence France-Presse que Zelensky deverá estar presente no funeral. Também nomes como Donald Trump e Emmanuel Macron já tinham confirmado essa presença.

Em Lisboa, também estão a decorrer várias homenagens ao Papa Francisco esta manhã.

Nomeadamente em Alvalade, onde está a repórter Maria Miguel Duarte. Maria, bom dia. Muito movimento por aí?

Bom dia, Carla. Neste momento, aqui na Igreja de São João de Brito, em Alvalade, não há muito movimento, porque aconteceu uma missa por volta das 08h que já terminou. A próxima é só ao meio-dia. Mas antes de estar aqui em Alvalade, tive a oportunidade de estar na Igreja de São Domingos, perto do Rossio, em Lisboa, onde vários fiéis já estavam no interior dessa mesma igreja, ainda antes da missa das 08h. Nomeadamente, uma mãe e um filho, que cada um acendeu uma vela e contou-nos depois, à saída da Igreja de São Domingos, Anabela Ribeiro, que cada um acabou por rezar o seu Pai Nosso em homenagem ao Papa Francisco. Contou-nos que é uma coisa que costuma fazer, é prática semanal vir à Igreja de São Domingos, mas hoje, especialmente depois da notícia de ontem da morte do Papa Francisco, disse que tinha mesmo de passar aqui pela Igreja de São Domingos, ainda antes de ir trabalhar e do filho ir para a escola. Descreveu Francisco como um homem bom e, por isso, contou à Rádio Observador que ficou triste com esta partida. É o caso de Anabela Ribeiro e também do filho, que passaram esta manhã pela Igreja de São Domingos para prestar essa homenagem ao Papa Francisco. E desde cedo, como te disse, Carla, eram também já vários os fiéis que estiveram na igreja ainda antes mesmo do começo da missa. Dar nota também que foi marcada uma vigília de homenagem ao Papa Francisco pelo Patriarcado de Lisboa. Vai acontecer esta noite, por volta das 21h30, mas o local, no entanto, ainda não foi definido.

A reportagem em direto da Maria Miguel Duarte, que tem estado em várias igrejas esta manhã em Lisboa. Vários locais onde estão a decorrer homenagens ao Papa Francisco, que morreu ontem aos 88 anos, já confirmado, vítima de um AVC.

O Patriarca de Lisboa considera que a mensagem e a postura do Papa Francisco vai influenciar o sucessor.

Rui Valério diz que Francisco teve um olhar holístico sobre o mundo e que foi isso que o destacou em relação a outros papas.

Eu estou convencido, mas profundamente convencido, que seja o magistério proclamado do Papa Francisco, as suas homilias, as suas mensagens, seja, sobretudo, os seus gestos, representam e foram para a humanidade esta semente que agora está a germinar e que vai dar frutos. E eu tenho a certeza que são frutos maravilhosos, sobretudo no capítulo da paz, no capítulo da compreensão e no capítulo da fraternidade. É um gesto e uma postura, eu tenho a certeza, que ela vai perdurar e vai atuar em toda a sociedade, não só dentro da Igreja.

O Patriarca de Lisboa, Rui Valério, convidado esta manhã aqui na Rádio Observador. Ele deseja que o próximo Papa seja tão bom como os antecessores e repete que seria maravilhoso voltar a ter um português no trono de São Pedro.

Na política, Pedro Nuno Santos e Paulo Raimundo parecem mais distantes de um novo acordo. Os dois trocaram acusações sobre a anterior legislatura no debate de ontem à noite na RTP.

O secretário-geral do PCP saiu ao ataque. Paulo Raimundo colou o PS à AD.

O PS, quando viabilizou o Orçamento do Estado do PSD e do CDS, não viabilizou o país. O que viabilizou foi 1800 milhões de euros de benefícios fiscais para as grandes empresas.

Na resposta, Pedro Nuno Santos diz que é um erro histórico fazer esta comparação.

O PCP comete um erro, que ele voltou a fazê-lo aqui, equiparar o Partido Socialista à AD, e isso não é correto, não é justo.

O secretário-geral socialista diz mesmo que é um erro histórico fazer esta comparação.

E este debate vai estar em análise já a seguir, no explicador, com Marina Gonçalves, do PS, e António Filipe, do PCP. André Ventura e Mariana Mortágua discordaram sobretudo desde habitação, tarifas e imigração.

Foi um debate aceso no SIC Notícias, debate em que a coordenadora do Bloco de Esquerda usou Legos para explicar as importações portuguesas.

75% das importações em Portugal vêm da União Europeia. Isto que aqui está, que é a invasão chinesa. Isto que aqui está são 5%.

Já o líder do Chega acusa a adversária de brincar com a política e repete as críticas sobre imigração.

Nós temos os seus amigos da China, da Índia, do Bangladesh, da Tailândia e de outros, a produzir em massa e a invadir os mercados da União Europeia.

A coordenadora do Bloco insiste ainda nos tetos máximos para as rendas. Já André Ventura acusa Mortágua de defender a ocupação ilegal de casas.

São 09h08, já a seguir o explicador, com Marina Gonçalves do PS e António Filipe, líder do PCP. Antes, Carla, que outras notícias estão em destaque?

Os médicos do Serviço de Oncologia Médica da Unidade Local de Saúde do Algarve apresentaram escusa de responsabilidade, denunciam falta de condições de trabalho e dos cuidados prestados aos utentes. É o que revela, em comunicado, a Federação Nacional dos Médicos. O número de candidatos aos próximos cursos de formação de magistrados subiu quase o dobro em relação ao ano passado. A ministra da Justiça garante que tal se deve ao aumento da atratividade da carreira na magistratura. São declarações de Rita Alarcão Júdice à entrevista ao Jornal de Notícias. A ministra da Justiça destaca também que a idade média dos candidatos baixou. O governo considera que é um ótimo sinal de renovação geracional nos magistrados. Vítor Hugo Salgado anunciou que vai deixar o cargo de presidente da Federação de Braga do PS, depois do Observador avançar que está a ser investigado por suspeitas de violência doméstica. Em comunicado, lamenta ainda que o PS não apoie a recandidatura à Câmara de Vizela. O Observador avançou este fim de semana que Vítor Hugo Salgado está a ser investigado por suspeitas de violência doméstica contra a mulher.