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As notícias na sua rádio, com Carla Jorge Carvalho. Começamos com a cerimônia de trasladação do Papa. O corpo de Francisco já chegou à Basílica de São Pedro, onde vai ser sepultado.

O cortejo fúnebre demorou cerca de meia hora. O caixão foi transportado por 14 pessoas, ladeado por guardas suíços. O Luís Soares, enviado especial d'O Observador, está a acompanhar esta cerimônia no Vaticano. Luís, bom dia. O corpo do Papa Francisco já foi depositado na Basílica de São Pedro.

Está posicionado, nesta altura, no altar da confissão dentro da Basílica de São Pedro, com o cardeal-camerlengo Kevin Joseph Farrell a conduzir a liturgia da palavra que vai anteceder o arranque deste velório. Sendo que a procissão passou por entre a multidão, entre a Casa de Santa Marta e a Basílica de São Pedro, passou entre a multidão com alguns aplausos de quem já estava na Praça de São Pedro. Lá estava também uma portuguesa, Micaela, de 27 anos, que viu tudo logo da primeira fila.

Vim ver as celebrações do Papa. Eu estive cá há cerca de um mês e meio, quando ele estava no hospital. Tive a oportunidade de fazer uma oração por ele e agora retornei para lhe dar uma última homenagem.

Estiveste lá embaixo quando passou a-

Estive mesmo à frente, eu estive na primeira fila e tive a oportunidade de o ver.

Como é que foi esse momento?

Foi um momento bonito, foi um momento muito emocionante. Ele estava com uma cara muito pacífica, como de dever cumprido. Portanto, foi alguém que deu muito à Igreja, na minha opinião. Fez com que a Igreja fosse para todos, uma igreja inclusiva.

Micaela, 27 anos, viu o Papa passar logo ali na primeira fila da Praça de São Pedro. Agora decorre a liturgia da palavra. Daqui a cerca de uma hora, arranca então o velório, que hoje vai decorrer até à meia-noite. Os fiéis têm a possibilidade de prestar essa última homenagem ao líder da Igreja Católica. Amanhã e na sexta-feira continuará também esse período de velório aqui na praça e na Basílica de São Pedro, em Roma.

Depois, Luís Soares, o funeral a ter lugar no próximo sábado de manhã. O enviado especial d'O Observador está no Vaticano acompanhando hoje a cerimônia de trasladação. No funeral, são esperadas mais de 200 mil pessoas para esse dia, esse sábado de manhã, na Praça de São Pedro.

Por cá, o governo vai pedir a ativação da cláusula que permite que os aumentos na despesa de defesa não sejam considerados para efeitos de regras orçamentais na União Europeia.

É a chamada cláusula de escape. O anúncio é feito num comunicado divulgado pelo Ministério das Finanças. A tutela de Joaquim Miranda Sarmento sublinha que o PS foi ouvido neste processo e garante que há consenso. O Ministério das Finanças lembra que a Comissão Europeia tem tentado fazer com que os Estados-membros adiram a esta cláusula, isto para que seja possível aumentar a capacidade de financiamento do setor da defesa. Cabe agora a Bruxelas avaliar e validar os pedidos apresentados.

E Luís Montenegro recusa comentar as declarações de Pedro Nuno Santos, depois do líder do PS admitir deixar cair a Comissão Parlamentar de Inquérito à Spin Viva.

O PS, que afirmou desde o início que a Comissão Parlamentar de Inquérito ia avançar, independentemente do resultado das eleições antecipadas, mas afinal, Pedro Nuno Santos admite mudar de ideias, tem a expectativa de que até o final da campanha, Luís Montenegro preste todos os esclarecimentos sobre a Spin Viva. O primeiro-ministro e líder do PSD diz que não ouviu estas declarações e, por isso, prefere não responder a Pedro Nuno Santos.

Eu não ouvi, mas eu estou concentrado desde o início desta pré-campanha, deste processo eleitoral, em continuar a dar às portuguesas e aos portugueses respostas aos seus reais problemas, que sentem todos os dias e que querem ver ultrapassados. E, portanto, é nisso que me vou continuar a concentrar. E agora vou falar exatamente desses problemas ou de alguns deles, está bem?

Entretanto, a Entidade para a Transparência mantém que as declarações de rendimentos, patrimônio e de interesses que foram entregues pelo primeiro-ministro continuam em verificação, apesar de já haver eleições marcadas. De acordo com o jornal Público, isto significa que se, no limite, houver uma irregularidade que preveja uma sanção como a perda de mandato, não haverá qualquer efeito prático dessa medida.

Francisco Paupério, do LIVRE, defende que é preciso construir pontes para depois das legislativas. Já Pedro Fidalgo Marques, do PAN, considera que é importante dar a conhecer as diferenças entre os dois partidos.

Os dois estiveram esta manhã aqui no Explicador para analisar o debate entre o LIVRE e o PAN, que foi transmitido ontem ao final da tarde na RTP. Francisco Paupério sublinha que existem diferenças entre os dois partidos, mas afirma que o LIVRE prefere não negar os pontos em comum.

Claro que algumas diferenças também foram discutidas ontem, mas o importante é reforçar aquilo que nos une, construir pontes para depois de 18 de maio, porque realmente é importante que toda a gente trabalhe em conjunto. Nós tivemos uma legislatura difícil este último ano e, portanto, nós temos que sempre projetar este futuro como um projeto daquilo que queremos para Portugal. Acho que foi muito claro ontem aquilo que o PAN e o LIVRE querem para este Portugal e, portanto, mais uma vez, reforçar que não devemos dividirnos, não devemos tornar estes sectarismos tão agressivos antes de 18 de maio, porque depois até corremos o risco de ter que retirar algumas das coisas que dizemos antes das eleições, como acontece, se calhar, noutros partidos.

Já Pedro Fidalgo Marques, do PAN, discorda e afirma que é importante que os eleitores percebam as diferenças entre os dois partidos.

É precisamente que as pessoas em casa percebam qual é a diferença entre o PAN e o LIVRE, porque no fundo, quando forem votar, estamos a falar de terem dois partidos diferentes, com visões que mesmo que tenham pontos comuns, são visões diferentes. E se isso não fosse uma questão tão importante, não era uma questão que era colocada em todos os comentários, em todos os debates, em todas as situações em que está o PAN e o LIVRE, como tem sido já nos últimos, talvez no último um ou dois anos. E Inês de Sousa Real deixou isso claro, sabendo que há pontos que nos tocam, mas neste caso o PAN, por exemplo, nós demos 11 meses, ponto mais prático e pragmático.

Pedro Fidalgo Marques do PAN e Francisco Paupério do LIVRE, esta manhã aqui no Explicador, a analisar o debate que decorreu ontem entre Inês Sousa Real e Rui Tavares. Neste debate, Rui Tavares acusou Inês Sousa Real de ter uma agenda que afunila e transforma a causa ecológica num nicho. Já a líder do PAN acusou o LIVRE de não ter apresentado iniciativas próprias sobre ambiente na última legislatura. Hoje há apenas mais um debate televisivo, vai ser entre Paulo Raimundo e Inês Sousa Real, vai decorrer às 18h, na CNN Portugal.

São agora 9h07. Já a seguir o Sobre Escuta com o presidente da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, mas primeiro, Carla, que outras notícias marcam esta manhã de quarta-feira?

O Ministério da Justiça vai contratar 65 técnicos de reinserção social. Estas contratações são a resposta à necessidade identificada de recursos humanos especializados. O Ministério da Justiça diz que o objetivo é que estes técnicos iniciem funções antes do verão. Estes profissionais, além de acompanharem os jovens internados em centros educativos, são também responsáveis pela vigilância eletrónica em processos de violência doméstica. Este ano, o número de operacionais envolvidos no combate aos incêndios vai diminuir. Vão ser cerca de 11,2 mil, quase menos 3 mil do que no ano passado. Estes meios estão previstos na Diretiva Operacional Nacional, diretiva que estabelece o dispositivo especial de combate a incêndios. Já o número de meios aéreos deve aumentar. Fonte da Proteção Civil adianta à Agência Lusa que podem chegar aos 76, ou seja, mais quatro do que no ano passado. Os ministros dos Negócios Estrangeiros dos Estados Unidos, França, Alemanha e Ucrânia desmarcaram a reunião de hoje em Londres, onde se iria discutir o eventual acordo de cessar-fogo na Ucrânia. É uma informação que está a ser avançada pela Sky News. O canal britânico diz que os cinco países devem, afinal, ser representados por outras figuras. No entanto, o representante da diplomacia da Ucrânia vai encontrar-se com o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, David Lammy.