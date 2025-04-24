Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Muito bom dia, são 9 horas. Estamos na hora da campanha da Rádio Observador. Já a seguir, no Explicador, recebemos Duarte Marques e Capoulas Santos, mas primeiro olhamos para as notícias que marcam esta manhã. Eu sou Maria João Simões, a edição é da Carla Jorge Carvalho. Estamos no segundo dia de velório do Papa Francisco. São esperados milhares de fiéis na Basílica de São Pedro, no Vaticano, e já se formam longas filas.

O corpo do Papa vai estar em câmara ardente na Basílica de São Pedro até o final da noite. O Vaticano espera a visita de milhares de pessoas. Ontem foram mais de 20 mil, uma afluência que levou o Vaticano a prolongar o horário das visitas. Esta manhã começou também com longas filas de fiéis que querem fazer uma última homenagem. Luís Soares está novamente em direto do Vaticano. Luís, há uma hora falavas de um mar de gente. O cenário mantém-se?

O cenário mantém-se, Carla e Maria João. Bom dia. Mantém-se, até porque agora a própria Praça de São Pedro está muito mais composta do que ao início da manhã, porque as pessoas vão entrando e vão permanecendo aqui nas filas, que têm sempre uma ordem de entrada, um local de entrada, um local de saída, e vão se entrecruzando, digamos assim, para que tudo seja um pouco mais rápido. Muitas das pessoas que estão aqui não vieram de propósito por causa do funeral do Papa Francisco. Falámos aqui já com algumas pessoas do Brasil, de Espanha, e percebemos que eram turistas que já tinham viagem programada para estes dias, mas que aproveitaram o facto da coincidência da morte do Papa Francisco para aproveitar e vir aqui também prestar esta última homenagem, uma vez que já estão em Roma e enfrentaram estas filas. Quem entrou mais cedo, por volta das 7h30 da manhã, demorou cerca de 20 minutos, meia hora a entrar na basílica, mas certamente que agora, a esta hora, deverá demorar bastante mais tempo até fazer esse percurso, entrar na basílica, prestar esta homenagem ao Papa e voltar a sair.

A reportagem de Luís Soares, o enviado especial do Observador ao Vaticano. O mar de gente transforma-se num oceano de fiéis que querem estar nestes dias das cerimônias fúnebres do Papa Francisco. O funeral realiza-se no próximo sábado de manhã.

Por cá, PCP e PAN juntam-se às críticas ao governo pela reserva nas celebrações do 25 de Abril, por causa do luto nacional pelo Papa Francisco.

Consideram desnecessário o adiamento das celebrações do 25 de Abril, devido aos três dias de luto nacional. Foram críticas ouvidas esta manhã aqui no Explicador. João Oliveira, do PCP, diz que se trata de uma opção política, com uma leitura, e fala em excesso de zelo.

Acho que é uma opção política que o governo toma e, ainda assim, com algum conteúdo político, porque convenhamos que adiar as celebrações do 25 de Abril não é propriamente uma decisão política que se tome sem significado e não é uma decisão sem consequência. Portanto, julgo que há aqui algum excesso de zelo por parte do governo nesta decisão, que eventualmente poderia não ser necessária.

Pedro Fidalgo Marques, do PAN, também concorda com o eurodeputado comunista. Diz que as celebrações podiam ser compatíveis com o luto.

O PAN tem reconhecido a importância do Papa Francisco em toda a sua dimensão humanitária, de defesa dos mais pobres, dos mais fracos. Foi uma decisão política do governo que poderá ser questionável em adiar as celebrações. Não era necessariamente incompatível com o luto nacional, que tem sido sempre decretado sempre que há a morte de um chefe de Estado com quem nós temos relações diplomáticas, que é o caso do Vaticano, mas penso que as duas situações deveriam ter sido compatibilizadas, considerando a importância do 25 de Abril.

Pedro Fidalgo Marques, do PAN, João Oliveira, pela CDU, estiveram no Explicador desta manhã, comentando também esta decisão do governo de adiar as celebrações do 25 de Abril. Já antes, LIVRE e Bloco de Esquerda também tinham criticado esta decisão do Executivo, que foi anunciada ontem pelo ministro da Presidência no final da reunião de Conselho de Ministros.

Mas não ficou bem claro o que vai ser adiado.

Não ficou, porque mantém-se a sessão solene na Assembleia da República, com a presença do Executivo, e também o tradicional desfile na Avenida da Liberdade, em Lisboa, vai decorrer.

Entretanto, uma nova sondagem coloca a AD com mais sete pontos percentuais em relação ao PS e próxima de uma maioria com a Iniciativa Liberal.

Isto porque somados, AD e IL têm mais de 42% das intenções de voto. É a conclusão de uma sondagem feita pela Consulmarq2 para o jornal Nascer do Sol e a Euronews. A AD surge na frente com 34,1% dos votos, seguida pelo PS com 27,1. Em terceiro, continua o Chega, obtém 15,1%. Em quarto está a Iniciativa Liberal, 8,3%. Seguem-se os partidos à esquerda, o LIVRE com mais intenções de voto, 4,3. O Bloco de Esquerda e a CDU têm ambos 2,7. O PAN tem 1,1%. Na análise, António Cipriano explica que estas sondagens podem levar ao voto útil.

Com uma disputa tão forte entre este bloco, nomeadamente da AD e do PS, o que isto significa é que muitos eleitores podem sentir pressionados a votar num destes dois grandes blocos partidários, ou seja, procuram garantir que o seu voto tenha um peso real na corrida eleitoral, ou seja, o chamado voto útil. Eleitores de partidos mais pequenos, como o Bloco de Esquerda, a Iniciativa Liberal, o PAN, o LIVRE, podem escolher votar num dos grandes blocos, mesmo que não se identifiquem plenamente com essas opções.

A análise feita esta manhã no programa Radar das Sondagens por António Cipriano, assistente convidado na Universidade do Minho. Esta sondagem teve uma amostra de 569 entrevistas telefónicas e já apanha os debates televisivos. Os dados mostram ainda que o número de indecisos baixou ligeiramente.

São agora 9h06. Carla, já a seguir temos o novo Explicador com Duarte Marques e Capoulas Santos, mas antes, que outras notícias estão em destaque a esta hora.

Um fim de semana prolongado de urgências fechadas. O cenário vai ser parecido à Páscoa. Amanhã, três urgências vão estar encerradas. Sábado e domingo, o número sobe para seis. A especialidade de ginecologia e obstetrícia volta a ser a mais afetada, sobretudo nos hospitais da Grande Lisboa. Portugal tem vindo a desinvestir na última década na proteção social das pessoas com deficiência. É o que revela um relatório publicado hoje pelo Observatório da Deficiência e Direitos Humanos. Paula Campos Pinto, coordenadora deste estudo, diz, em declarações à Agência Lusa, que a situação é negativa por comparação com a média do investimento na União Europeia. O secretário-geral da NATO inicia hoje uma visita de dois dias a Washington. Mark Rutte vai encontrar-se com os chefes da diplomacia dos Estados Unidos e com o secretário da Defesa. Esta visita acontece numa altura em que os Estados-membros da NATO estão a preparar a próxima cimeira de líderes, marcada para junho.

Já a seguir, no Explicador desta hora da campanha, recebemos Duarte Marques e Capoulas Santos, mas antes aproveitamos o tempo, que é de sol e calor, sobretudo no Centro e Sul do país. Sol que se vai manter durante todo o fim de semana. Amanhã e sábado as temperaturas descem um bocadinho, mas no domingo voltam a subir. Para hoje, conte com máximas de 27 graus em Lisboa, 22 no Porto, 20 em Aveiro, 25 em Viseu. Bom dia, Viseu. 28 graus em Santarém e 26 na cidade de Faro. O Explicador começa daqui a 50 segundos.