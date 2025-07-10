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Está no ar o Jornal das 9, com edição da Carla Jorge de Carvalho. Carla, a Comissão de Utentes do Barreiro mostra-se contra a centralização dos serviços de obstetrícia no Hospital Garcia de Orta, em Almada.

A Ministra da Saúde revelou ontem, em entrevista à SIC, que a partir de setembro o Hospital Garcia de Orta vai ter o serviço de obstetrícia a funcionar 24 horas por dia, com recurso a uma equipa vinda do privado. A dirigente da Comissão de Utentes do Barreiro mostra-se surpreendida com o anúncio. Antonieta Fortunato diz que não entende como vai ser possível garantir essa resposta e alerta para a dificuldade de transporte de grávidas até Almada.

Ontem, quando ouvi a ministra, fiquei de boca aberta. Mas se há falta de recurso de mão, segundo a ministra diz, e há falta de médicos, segundo a ministra diz, como é que vai concentrar tudo no Garcia de Orta? E ainda diz que os outros serviços vão se manter. Nós não concordamos. Nós temos três hospitais, nós temos três maternidades, portanto, não se vê qualquer interesse da parte dos utentes de terem que andar se a deslocar. Alcochete, que pertence ao Barreiro, fica a 30 km do Barreiro. De Almada, fica a 50. Portanto, nós não podemos pensar uma grávida que está em trabalho de parto a deslocar-se para Almada.

Declarações de Antonieta Fortunato, da Comissão de Utentes do Barreiro, na última hora aqui na Rádio Observador. Esteve em análise a entrevista da Ministra da Saúde, na qual Ana Paula Martins defendeu também o regresso da Unidade de Combate à Fraude no SNS. A governante reconhece que não está tudo bem, mas pede mais tempo para resolver os problemas. Isto numa altura em que o próprio presidente da República diz que é importante conhecer o plano do governo para o SNS, não só para este verão, mas também para os próximos quatro anos.

Vai ser tema do Explicador com os antigos ministros da Saúde, Adalberto Campos Fernandes e Fernando Leal da Costa, para ouvir já a seguir a este jornal. E Eduardo Barroso declara o apoio a Luís Marques Mendes para a presidência da República e o médico vai mesmo ser mandatário da candidatura por Lisboa.

Foi o que disse em declarações à Rádio Observador, Eduardo Barroso, amigo de Marcelo Rebelo de Sousa, sobrinho de Mário Soares e de Maria Barroso, diz que a cor política não importa, mas sim a competência. Explica que foi desafiado pelo candidato que é apoiado pelo PSD e promete vestir a camisola da candidatura.

Eu quero eleger um político com experiência política, com conhecimentos jurídicos, com conhecimentos de economia, com conhecimentos de geopolítica, que tenha bom senso, que seja um moderado e que nos garanta que o regime, não é que a democracia pudesse estar em perigo com outro eleito, mas este garante que, de facto, é o grande defensor e um democrata assumido. E, portanto, a competência que me garante o Luís Marques Mendes, nenhum outro candidato me garante.

Declarações de Eduardo Barroso à Rádio Observador. O médico recusa, assim, apoiar uma eventual candidatura de Sampaio da Nova e também considera que António José Seguro não tem condições para vencer a corrida a Belém.

E na próxima hora arranca mais um dia de julgamento da Operação Marquês.

Apesar da greve dos procuradores, convocada pelo Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, e isto numa altura, Vasco Maldonado Correia, em que José Sócrates acaba de chegar ao tribunal.

Sim, e presta declarações nesta altura, vamos ouvir.

As suas alegações. O que me espanta é que os jornalistas continuem a defender o Ministério Público. Ao fim de três dias, o jornalismo ainda acha... Só um momento, desculpe. Eu-

Não compreendo como é que estas críticas aos jornal-- lida mal com a oposição.

Mas você esteja à vontade para, você, se não se importa, esteja completamente-

Estamos a dar o nosso tempo de antena para falar sistematicamente.

Mais uma vez, José Sócrates aqui a queixar-se de não o deixarem falar. Vamos continuar.

Quando quiser parar, faça o favor de parar. Eu, pela minha parte, continuo a fazer esta crítica, que acho uma crítica completamente justa ao jornalismo português, porque ao longo de 12 anos, nunca foram capazes de apresentar aos portugueses aquilo que são as provas do que o Ministério Público alegava. Bom, muito obrigado.

José Sócrates aqui a terminar, mais uma vez, com críticas aos jornalistas, mas também aqui dizia, mais uma vez, e como tem retido ao longo destes últimos dias, que o Ministério Público não está interessado em apresentar novas provas da acusação. Isto, diz José Sócrates, porque não as tem, Carla. Para hoje, o que se pode esperar é que José Sócrates continue a prestar esclarecimentos ao Ministério Público, esclarecimentos que dizem respeito ao depoimento que fez nesta terça-feira. Estes esclarecimentos devem continuar, não só hoje, mas ao longo dos próximos dias, mesmo que terminem hoje. Isso só quer dizer que esse depoimento, que começou na terça-feira, irá continuar ao longo desta sessão e da próxima, o que também quer dizer que com as férias judiciais a chegarem já na próxima semana, estaremos aqui em setembro e José Sócrates ainda estará a prestar declarações ao tribunal.

Vasco Maldonado Correia, vais ter que acertar as férias, então, seguramente contamos contigo para nos ires dar conta do que se vai passando no quarto dia de julgamento da Operação Marquês, como ouvimos José Sócrates tem repetido as críticas ao Ministério Público, tem acrescentado também as críticas aos jornalistas.

E a direita está num estado de nervos com a hesitação de Carlos Moedas em anunciar a recandidatura à Câmara de Lisboa. PSD, CDS e Iniciativa Liberal estão num clima de mal-estar enquanto decorrem as negociações.

Existe um princípio de acordo de uma coligação entre os três partidos para Lisboa, embora ainda nada esteja fechado. Iniciativa Liberal e CDS querem ver tudo resolvido o mais rapidamente possível. O PSD mantém o impasse. Carlos Moedas, no entanto, tem uma mensagem para os dois partidos: cada coisa a seu tempo. É uma situação que está a causar tensão em todas as partes, Miguel Gato.

Carlos Moedas não quer apressar a decisão sobre se se vai recandidatar ou não, nem quer abrir o jogo sobre as condições deste eventual acordo com o CDS e com a Iniciativa Liberal. No entanto, o autarca está a perder a paciência com as estruturas locais dos dois partidos, sobretudo com a dos centristas, que ainda há duas semanas punham em causa a continuidade nesta coligação. O Observador sabe que o PSD pondera avançar sozinho em Lisboa, isto caso CDS e Iniciativa Liberal continuem com pressa e a fazer exigências que o Executivo considera desproporcionais. No entanto, essa seria apenas uma hipótese numa situação limite e não é a hipótese desejável para os sociais-democratas.

Miguel, o CDS e a IL lutam pelos melhores lugares na coligação, mas não deixam também de enviar recados para o PSD.

Numa convenção autárquica do partido no fim de semana passado, Nuno Melo avisou que o CDS tem de ser respeitado nas coligações e do lado dos centristas têm também sido comuns as queixas sobre a indecisão da Iniciativa Liberal. Mariana Leitão já assumiu ter reservas sobre Carlos Moedas e acusou mesmo o atual presidente da Câmara de Lisboa de não ter feito um trabalho excecional nesta legislatura autárquica. No entanto, também já veio admitir que o apoio da IL ao PSD é o cenário mais sensato, sobretudo no caso de haver uma frente de esquerda liderada pelo PS. A Iniciativa Liberal dificilmente vai permitir que o CDS tenha mais vereadores em lugares elegíveis, devido à maior expressão parlamentar que tem comparativamente aos centristas. E este é um assunto que tem deixado o CDS incomodado e numa posição bastante mais delicada de negociação, comparativamente há quatro anos.

Miguel Gato, e este impasse da candidatura de Carlos Moedas para as próximas eleições autárquicas. O social-democrata assumiu na semana passada, em entrevista à Rádio Observador, que está num processo de reflexão pessoal e que a decisão que tomar nada tem a ver com os partidos que poderão entrar na coligação para Lisboa. As autárquicas estão marcadas para dia 12 de outubro.

Nove horas e oito minutos. Já a seguir o Explicador sobre o estado do SNS, mas primeiro, Carla, que outras notícias estão em destaque?

Luís Marques Mendes, Pedro Santana Lopes e o cardeal Américo Aguiar são alguns dos convidados das jornadas parlamentares do PSD e do CDS, que vão acontecer em Évora na próxima semana, segunda e terça-feira. O bispo de Setúbal vai discursar depois da sessão de abertura. Na noite de segunda-feira será a vez do candidato presidencial Luís Marques Mendes. Já o antigo primeiro-ministro Pedro Santana Lopes vai discursar no último dia das jornadas, na terça-feira. Os Estados Unidos já retomaram o envio de armas para a Ucrânia. A informação é avançada pela Associated Press, que cita dois funcionários da administração norte-americana. O pacote completo do armamento enviado a Kiev não é ainda conhecido, sabe-se apenas que estão incluídas munições de artilharia e sistemas de lançamento de mísseis. Donald Trump anuncia que vai impor tarifas de 50% ao Brasil, a entrar em vigor em agosto. O anúncio foi feito na rede social Truth Social. Lula da Silva respondeu na mesma moeda, com o princípio da reciprocidade económica. O presidente brasileiro garante, por isso, que os Estados Unidos vão passar também a ser alvo de taxas de 50%.

Carla Jorge Carvalho e o Jornal das Nove.