Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

São 9 horas. Jornal das Nove, com edição da Carla Jorge Carvalho. Carla, está marcado para esta hora o debate de urgência no Parlamento sobre a venda da TAP.

O debate que foi pedido pelo Chega, André Ventura quer saber mais detalhes sobre a privatização da transportadora. Luís Montenegro anunciou ontem que o governo quer alienar 49,9% do capital da TAP. De forma geral, os partidos da oposição também pedem mais explicações ao Executivo. Os trabalhos na Assembleia da República estão marcados para arrancar a esta hora e vão ser acompanhados pelo jornalista João Gama, agora em direto. Bom dia, João. Quem é que vai fazer a intervenção inicial?

Será o Chega. Aliás, André Ventura acaba de entrar na sala. Uma sala que ainda está, a esta hora, Carla, a meio gás. Ainda há muitas cadeiras vazias na sala do plenário da Assembleia da República. É o Chega a abrir o debate, tem uma intervenção de seis minutos e depois será por pedidos de esclarecimento, intervenções por ordem de inscrição dos restantes grupos parlamentares, por ordem de assentos aqui na Assembleia da República. Por isso, o PSD será o primeiro a intervir depois da abertura do debate do Chega, o debate que será encerrado pelo governo e terá, contas feitas aqui pela Assembleia da República, 48 minutos para já, Carla. Ali no ecrã onde estão inscritos os deputados, os grupos parlamentares que querem intervir, está apenas o Chega com estes tais seis minutos. Todos os outros grupos parlamentares não têm tempo à frente, o que pode indicar que podem não querer intervir neste debate parlamentar, numa altura em que os membros do governo começam a chegar à sala. O ministro Miguel Pinto Luz acaba de sentar ao lado do ministro dos Assuntos Parlamentares. Esta é uma manhã de plenário que não vai ficar apenas marcada por este debate de urgência a propósito da privatização da TAP, Carla. Vão-se votar vários projetos de lei. É uma verdadeira maratona, numa altura em que o presidente da Assembleia da República, Aguiar Branco, começa a dar início aos trabalhos nesta manhã de sexta-feira, que não vai ficar, como dizia, marcada apenas por esta intervenção do Chega, este debate de urgência a propósito da TAP. Vão ser votadas alterações também à lei que inscreveu o conceito de violência obstétrica, mais durante esta manhã. O CDS quer remover a lei por completo. Conta com o apoio do PSD, que quer promover apenas uma alteração à lei, removendo este conceito, num dia onde se vai também debater o reconhecimento do Estado da Palestina, um projeto de resolução apresentado à esquerda, mas também à direita, para o não reconhecimento do Estado da Palestina, neste caso. Quanto ao debate de urgência a propósito da Carla, começará nos próximos minutos.

Já percebemos que a sala, o Hemiciclo, começa a ter mais ruído. João Gama vai acompanhar, para já, este debate de urgência sobre a venda da TAP. Já ontem à noite, em entrevista à RTP, o ministro das Infraestruturas reforçou que o governo não optou por alienar mais de 50% da empresa, porque assim consegue valorizar a parte que o Estado mantém.

A venda da TAP vai ser o tema do Explicador, depois deste Jornal das Nove. Convidámos para debater a venda da TAP os economistas António Nogueira Leite e Vera Gouveia Barros. Falamos agora do SNS. Morreu um bebê prematuro que deu entrada no Hospital de Leiria depois de nascer numa ambulância dos bombeiros da Nazaré.

O caso aconteceu ontem de manhã, foi noticiado pelo Expresso. O bebê nasceu com apenas 26 semanas. Estava a respirar na ambulância, mas acabou por morrer depois de ter dado entrada no hospital. Tudo aconteceu em cerca de hora e meia. Rui Casa Nova.

O pedido de socorro, feito a partir de Valado dos Frades, na Nazaré, foi feito ao início da manhã. Os bombeiros da Nazaré foram acionados pelo CODU do INEM por volta das 08h30. Foram acionados os bombeiros e a ambulância de suporte imediato de vida de Alcobaça. A mãe, uma mulher de 33 anos, apresentava sangramento e contrações de dois em dois minutos. As equipes que chegaram ao local pediram apoio ao INEM, que por volta das 08h50 aprovou a ajuda extra da VMER do Hospital de Coimbra. A VMER saiu seis minutos depois para um ponto de encontro na A8, no caminho para o Hospital de Leiria, para onde ia ser levada a mãe.

O parto ocorreu pouco depois, às 09h10, já a bordo da ambulância dos bombeiros da Nazaré.

Sim, e o INEM foi informado disso mesmo. O bebê, do sexo masculino, estava a respirar após o nascimento. Tinha 26 semanas, nasceu prematuro. Mãe e filho foram admitidos na urgência obstétrica de Leiria pouco depois, mas o recém-nascido acabou por morrer após dar entrada no hospital. O óbito foi declarado às 09h53. A ocorrência foi confirmada ao Expresso pelos bombeiros da Nazaré.

Também ontem, um bebê nasceu dentro de um carro, desta feita a caminho do Hospital Garcia de Orta, em Almada.

E aqui o parto foi realizado pela própria família, dentro do carro. O caso aconteceu ontem, ao final da tarde, na Via Rápida IC21, no Barreiro. A mãe tem 33 anos, estava com 37 semanas de gestação. De acordo com o Correio da Manhã, a grávida estava acompanhada pelo marido e pela mãe.

E foram para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, uma vez que a urgência de obstetrícia do Hospital do Barreiro estava encerrada.

Sim, fonte do INEM confirma ao Correio da Manhã que a primeira chamada para o CODU foi feita pouco depois das 17h. No entanto, houve dificuldades na comunicação que impediram que o socorro fosse imediatamente prestado. Após nova tentativa de contato por parte do CODU, a família terá recusado responder às perguntas e disse que se deslocaria pelos próprios meios ao hospital. Foi o que aconteceu. O bebê acabou por nascer no caminho, dentro do carro. Depois, a mãe e o bebê foram transportados de ambulância para o Garcia de Orta, em Almada, e estão os dois estáveis.

Rui Casa Nova, com estes mais recentes casos de nascimentos de bebês a caminho do hospital, na última semana, duas grávidas na região de Setúbal perderam os bebês. Hoje, há quatro urgências fechadas, serão seis amanhã e sete no domingo. E mais uma vez, os serviços de ginecologia e obstetrícia da Grande Lisboa são os mais afetados.

E Carla, é retomado esta manhã o julgamento que opõe a banda Os Anjos a Joana Marques.

Joana Marques e os irmãos Rosado voltam a tribunal por uma paródia feita pela humorista nas redes sociais sobre uma interpretação do Hino Nacional. A dupla de cantores exige mais de 1 milhão de euros de indenização. Esta sessão do julgamento vai ser acompanhada pela Nadine Soares e, Nadine, para hoje está prevista a audição de Joana Marques.

Quarta sessão do julgamento que opõe os Anjos a Joana Marques. O humor volta a tribunal. A humorista Joana Marques vai ser hoje ouvida. Este depoimento está marcado para às 10h00, sensivelmente daqui a uma hora. No entanto, a equipa jurídica dos Anjos tentou travar este depoimento da Joana Marques. Apresentaram requerimento, alegavam que isso violava o contraditório e o dever de igualdade, porque a humorista já assistiu a toda uma prova dos cantores e a várias testemunhas que passaram por este tribunal. A juíza respondeu que o requerimento é oportuno e que o réu pode fazer declarações até às alegações finais e por isso são esperadas para hoje as declarações de Joana Marques. Relembro que este caso chega a tribunal na sequência de um vídeo publicado pela humorista, que mostrava partes da atuação desta dupla constituída pelos irmãos Nelson e Sérgio Rosado, antes de uma prova do MotoGP em Portimão. Os Anjos cantaram o hino nacional e o vídeo publicado pela humorista continha partes de reações do júri do programa e ídolos. Depois desta publicação do vídeo, os cantores decidiram avançar para a justiça e exigem agora mais de € 1.000.000. Como dizia, é a quarta sessão deste julgamento, em que os limites do humor vão estar e vão continuar a ser discutidos na mesa do tribunal. Para já, a entrada do Palácio da Justiça, o Juízo Central Cível de Lisboa, continua vazia. Ainda não chegou nenhum dos visados deste caso.

Só um avião a passar. A reportagem em direta, Nadine Soares, onde daqui por uma hora começa mais uma sessão do julgamento dos Anjos contra Joana Marques.

9h08. A seguir o explicador sobre a privatização da TAP, mas primeiro outras notícias que estão em destaque esta manhã, Carla.

A GNR desmantelou uma rede que se dedicava ao fabrico de lanchas rápidas que eram usadas no tráfico de droga por cartéis em Espanha. O epicentro desta operação policial, que contou com a colaboração da Guarda Civil, foi um armazém em Samora Corraia. Nesta operação da GNR foram detidas 32 pessoas, foram também apreendidas sete toneladas de haxixe, mais de 600 kg de cocaína, 18 embarcações de alta velocidade com um valor estimado de € 8 milhões, ainda 40 motores de alta potência, € 780.000 em numerário, 11 armas de fogo e 24 veículos. As autárquicas estão a aproximar-se e José Luís Carneiro vai ficar com o dossiê destas eleições. O Observador apurou que o secretário-geral do PS chamou a si a responsabilidade direta pelo poder local. Carneiro quer evitar um mau resultado. Vai acompanhar de perto o processo até à data das eleições, 12 de outubro. Donald Trump revela que vai fazer um comunicado de grande importância na próxima segunda-feira sobre a guerra na Ucrânia. Numa entrevista à NBC News, o presidente dos Estados Unidos não revela mais detalhes, mas diz que está decepcionado com a Rússia.

Foi o Jornal das Nove, com edição da Carla Jorge de Carvalho.