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Observador. Edição das 9 com o jornalista João Gama. Donald Trump defende as tarifas anunciadas ontem à União Europeia. O presidente dos Estados Unidos diz que os norte-americanos vão sair a ganhar.

Em entrevista à emissora Fox News, Trump assegura que os Estados Unidos vão ganhar uma enorme quantidade de dinheiro com esta guerra comercial. Ontem foi o próprio líder norte-americano a anunciar a imposição de tarifas de 30% sobre todos os produtos da União Europeia e do México, a partir do dia 1 de agosto. Diz que é um privilégio para os restantes países poderem negociar com os Estados Unidos da América.

"Alguns países estão muito chateados, porque têm tirado vantagens de nós durante 30 ou 40 anos. Eu tive de os parar. De momento, nós temos a economia mais forte da história do nosso país, e isto vai melhorar. Eu prevejo que isto vai melhorar. O dinheiro vai chegar, as tarifas vão chegar. Centenas de bilhões de dólares estão a caminho."

As palavras de Donald Trump na entrevista à cadeia norte-americana Fox News.

E as exportações portuguesas para os Estados Unidos têm vindo a aumentar e os norte-americanos são já o quarto maior cliente, atrás da Espanha, de França e da Alemanha.

Em 2024, Portugal exportou mais de € 5000 milhões para os Estados Unidos, com destaque para a venda de produtos farmacêuticos e combustíveis minerais. Já a União Europeia exportou mais de € 530 mil milhões para os Estados Unidos no ano passado. Os líderes europeus defendem a negociação com os Estados Unidos. Emmanuel Macron avisa, no entanto, que a Comissão tem que preparar uma resposta às tarifas norte-americanas. Berlim quer negociar pragmaticamente com Washington. Ursula von der Leyen já garantiu que vai colocar os interesses europeus em primeiro lugar e admite tomar medidas proporcionais. António Costa, presidente do Conselho Europeu, assegura que a União Europeia está unida.

E ontem Marcelo Rebelo de Sousa admitiu estar surpreendido com o anúncio das tarifas norte-americanas.

Uma vez que as negociações com a União Europeia estão ainda a decorrer, o Presidente da República assegura que, quanto à guerra comercial, Portugal está totalmente alinhado com o bloco dos 27.

A posição de Portugal é exatamente a posição da Comissão Europeia. Não excluo que não é bom para o comércio internacional e para a economia internacional haver deste tipo de anúncios nas condições em que foi feito. Não é bom. Segundo lugar, que de alguma maneira foi surpreendente, uma vez que estava em curso um processo negocial que estava a correr bem da União Europeia com os Estados Unidos.

As palavras de Marcelo Rebelo de Sousa. Também Paulo Rangel não exclui nenhuma opção na resposta às tarifas, assegura que Portugal está ao lado da União Europeia.

E Luís Marques Mendes diz que as empresas portuguesas podem ser obrigadas a escolher outro parceiro comercial, que não os Estados Unidos da América.

Talvez encontrados na América do Sul, o conselheiro de Estado e candidato ao Blém, apoiado pelo PSD, aconselha o governo de Montenegro a explorar o acordo entre a Mercosul e a União Europeia.

Se não houver recuo nesta decisão, isto é muito mal para as empresas portuguesas que exportam para os Estados Unidos. E se não houver recuo, não há volta a dar. Por isso, é melhor encontrar já uma alternativa. E eu queria aqui sugerir às empresas portuguesas, ao governo português, que estudassem alternativas. Em vez de exportarem para os Estados Unidos, que passa a ser mais difícil, ter outros mercados, outros países. E a grande alternativa que eu acho que deve ser estudada é o Mercosul, com quem a União Europeia fez recentemente um acordo. É preciso ratificar esse acordo e explorar este novo mercado.

Declarações de Luís Marques Mendes aos jornalistas numa visita a Mafra para o candidato ao Blém, a procura de mercados alternativos deve acontecer o quanto antes.

Nas autárquicas, tudo em aberto na corrida eleitoral do Porto, o PS acena com o acordo pós-eleitoral a Filipe Araújo e Pedro Duarte mantém a porta aberta, mas o independente não desiste.

A última sondagem vai dar a vitória, ainda que por margem curta, a Manuel Pizarro, na Invicta, à direita. Admite-se que o estudo divulgado pelo Expresso preocupa, mas do lado de Filipe Araújo garante-se que não há margem para recuar. Pedro Duarte deixa em aberto o entendimento que possa reforçar as hipóteses de conquistar a autarquia e reduzir a distância para Manuel Pizarro. Ao Observador, uma fonte próxima do candidato do PSD é clara e reitera que há margem e disponibilidade para negociar uma solução de compromisso.

Quanto ao PS, o partido considera até natural um acordo pós-eleitoral com Filipe Araújo.

Os socialistas já fazem contas à maioria que podem obter ao lado do independente, até porque a restante esquerda está em risco de não conseguir eleger vereadores na cidade do Porto. Ao Observador, fonte próxima do PS elogia a lista do independente apresentada por Araújo e diz que um acordo pós-eleitoral seria visto como uma solução natural, com quase todas as principais forças de direitas juntas numa candidatura, PSD, CDS e Iniciativa Liberal, ainda assim, sem conseguirem a vitória nas sondagens, os socialistas estão confiantes na vitória, mesmo que sem maioria.

E este é um artigo em destaque que pode ler como é a profundidade no site do Observador, assinado pelo editor adjunto de política Miguel Santos Carrapatoso e pela jornalista Mariana Lima Cunha. E precisamente Pedro Duarte, candidato à autarquia do Porto, dá hoje uma entrevista ao Jornal de Notícias e à TSF. O candidato social-democrata recusa um acordo pós-eleitoral com o CHEGA.

E diz até que prefere negociar com Manuel Pizarro do que com Filipe Araújo. O antigo ministro dos Assuntos Parlamentares descreve a candidatura independente de Filipe Araújo como uma bengala que tenta ajudar o PS, retirando votos aos sociais-democratas. Questionado sobre possíveis entendimentos pós-eleitorais, Pedro Duarte diz que prefere o original à cópia e que, por isso, mais depressa negociaria com o PS do que com a candidatura de Araújo. Reconhece ainda que seria difícil conseguir um entendimento minimamente abrangente com o CHEGA para a cidade do Porto. Pedro Duarte defende que os camiões devem pagar bastante para utilizar a VCI em determinadas horas do dia e assume que poderá refazer o projeto da primeira fase do Metrobús de Boa Vista, caso traga mais prejuízos que benefícios para a Invicta.

Duas pessoas foram dadas como desaparecidas na Catalunha depois de chuvas torrenciais inundarem a região.

A circulação ferroviária chegou a estar interrompida durante várias horas deste sábado. As pessoas foram dadas como desaparecidas ontem à noite na cidade de Cubelles, a 50 quilômetros de Barcelona. Os bombeiros locais acreditam que podem ter sido arrastadas pelas cheias do rio Foix. O nordeste de Espanha foi atingido ontem à tarde por chuvas torrenciais. Na Catalunha, as autoridades emitiram alerta vermelho e enviaram mensagens telefônicas de aviso aos habitantes. As chuvas torrenciais provocaram inundações, incluindo num hospital de Barcelona, que teve de recusar admitir novos doentes depois de ver cortada a eletricidade.

E é o ponto final no Jornal das Nove, teve edição do João Gama.