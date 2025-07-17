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Nove horas. Está no ar o Jornal das Nove, com edição da Carla Jorge de Carvalho. Carla, PS, Livre, Bloco de Esquerda e PAN vão avançar com uma coligação em Lisboa nas próximas eleições autárquicas.

Para fazer frente à coligação de direita entre PSD, CDS e Iniciativa Liberal, Alexandre Leitão vai liderar esta frente de esquerda. O acordo está fechado, apenas falta ser ratificado pelas estruturas conselheiras dos quatro partidos, algo que deve acontecer ainda hoje, Miguel Gato.

E caso seja aprovado este acordo, que é o cenário mais provável nesta altura, deve ser assinado e oficializado já amanhã, isto segundo avança o semanário Expresso. O compromisso entre PS, Livre, Bloco de Esquerda e PAN abrange as listas de candidatura para todos os órgãos em Lisboa, presidência da Câmara, Assembleia Municipal e também as 24 assembleias de freguesia que compõem o município. De acordo com o jornal Público, nesta lista para a presidência da Câmara, é expectável que o PS aponte os quatro primeiros lugares e que o Livre mantenha o quinto à frente do Bloco de Esquerda, que aparece no sexto lugar. Em caso de vitória desta aliança à esquerda em Lisboa, o Livre pode conseguir eleger dois vereadores e só com um grande resultado é que o PAN é eleito, uma vez que está no oitavo lugar desta lista.

E quem fica de fora desta frente, Miguel, é a CDU.

Os comunistas há muito que afastavam essa hipótese, por considerarem que o PS não é alternativa às políticas de direita. A CDU avança sozinha com o vereador João Ferreira como cabeça de lista. Também fora desta coligação fica o movimento Cidadãos por Lisboa, que faz acordos com o Partido Socialista na autarquia desde 2009.

Miguel Gato, aqui com as coligações para as eleições autárquicas de 12 de outubro em Lisboa. Ontem Carlos Moedas apresentou oficialmente a recandidatura à autarquia, que contou com a presença do primeiro-ministro Luís Montenegro e já com esta coligação de esquerda à vista, o autarca afirmou no discurso oficial ser um porto de abrigo para todos os socialistas moderados que não se reveem em radicalismos.

E o presidente da Câmara de Loures garante que nenhuma família do bairro do Talude ficou sem resposta e avisa que as demolições de habitações ilegais vão continuar.

Ricardo Leão fala numa situação inaceitável, alerta que estas construções ilegais são perigosas para as famílias, tanto a nível social como para a saúde. O presidente da Câmara de Loures reagiu de viva-voz à polêmica, através de um vídeo divulgado nas redes sociais. O socialista afirma que todos os moradores foram avisados pessoalmente e lembra que a autarquia está apenas a começar um trabalho começado há vários anos.

Esta não foi a primeira intervenção, nem será a última. Já demolimos desde o início deste mandato cerca de 250 construções idênticas, porque monitorizamos o território e somos intransigentes nesta matéria. E temos um único objetivo: defender a segurança das pessoas, garantir condições mínimas de dignidade humana. E em todos os casos, o princípio é claro: não permitimos que se viva em condições desumanas, ilegais e perigosas. E não permitimos, no Conselho de Loures, a construção de barracas, não por falta de empatia, mas porque é a única forma de garantir a segurança e justiça para todos.

Ricardo Leão garante ainda que o apoio às famílias afetadas continua disponível. O presidente da Câmara de Loures tem sido alvo de críticas até dentro do próprio PS. O autarca não responde diretamente, mas diz que não quer alimentar discursos políticos. Pede ainda ajuda ao governo. Lembra que este não é um problema só de Loures.

E neste jornal vamos agora analisar um dos temas que tem marcado a discussão do último ano e que deverá estar presente no debate sobre o Estado da Nação, hoje no Parlamento. Estou a falar do tema da segurança e também imigração.

Bom dia, Luís Fernandes, que é presidente do Observatório de Segurança Interna. Obrigada por estar conosco em direto. E começo precisamente por aí, se me permite, faz sentido colocar na mesma frase segurança e imigração? É uma abordagem que tem que ser integrada?

Muito bom dia. Sim, claro que sim. Temos ter algumas noções do que é que temos, quais são os problemas que estão em cima da mesa. A imigração descontrolada traz vários fenômenos associados. Acabaram de mencionar há pouco a questão da demolição das barracas em Loures. E esse é um dos exemplos. Quando não temos a capacidade de absorver as pessoas, de lhes dar as condições condignas para que eles estejam inseridos em sociedade, trabalhando e ao mesmo tempo tenham as suas condições básicas, acabamos por criar situações de desigualdade, que depois vão levar a desequilíbrios políticos, que depois vão levar a desequilíbrios sociais e que, por sua inerência, vão trazer outro tipo de situações perniciosas, como consumo de drogas, tráfico de drogas, pequena criminalidade, abuso sexual ou as questões de prostituição e por aí em diante, o que pode levar a que haja um conjunto de circunstâncias que abala a segurança interna e, acima de tudo, a percepção da população em geral.

E a questão da percepção continua a ser, de fato, um tema. Nesse sentido, a nova lei da nacionalidade, que foi ontem aprovada, ou as alterações à lei aprovada ontem pelo Parlamento, contribui para resolver o problema?

Poderá não resolver. Isso só iremos ver no futuro. Agora, teremos ter uma perspectiva que irá, numa primeira fase, pelo menos tentar suster a avalanche que tivemos. Não podemos disfarçar. Houve, de fato, uma política de portas abertas, o que trouxe demasiada gente. Nem toda a gente veio com os mesmos princípios e as mesmas vontades E, por outro lado, também tivemos aqui um acréscimo, que por muito que se queira escamotear, também não é possível escamotear. Ou seja, houve um conjunto de associações, instituições e grupos de pessoas que fomentaram o tráfico internacional de pessoas de uma forma muito simples. Ora bem, temos que ter a perspectiva que Portugal está no espaço Schengen, temos ter a perspectiva de que nem toda a gente que vem para a Europa ou para Portugal se vai fixar em Portugal, mas a entrada em Portugal permite depois passar para outros países. E obviamente, quando há uma fragilidade num país, num sistema, haverá sempre alguém que tenderá a tentar aproveitar-se dessa fragilidade e a capitalizar ao máximo tudo o que possa ser capitalizado. Conseguem encontrar muitos exemplos, seja no YouTube, seja no Google, por aí adiante, basta uma simples pesquisa. Vão encontrar escritórios de advogados, vão encontrar nacionais e não nacionais, ter a percepção disso. Redes que fomentaram a entrada de pessoas em Portugal, sem qualquer critério.

Nesse sentido, também os nossos meios, os nossos recursos, forças de segurança, forças de investigação, não estão dotadas de todos os meios que precisavam.

Obviamente.

Nunca há o perfeito.

Nunca há o perfeito. Depois também não podemos esquecer que aconteceram também um conjunto de erros que levaram a que aumentasse esta bola de neve. Repare, o término do SEF. Deixamos de fazer um controle efetivo. Por outro lado, não fazendo o controle efetivo de quem entrava nas fronteiras, não sendo validados os registos criminais, não sendo validado o passado das pessoas, isso levou a que entrasse tudo o que podíamos querer e não querer. Por outro lado, também há uma outra questão, que é: também temos que ter a perspectiva que quem vem para o país com a intenção de se fixar legalmente, de criar condições, de criar riqueza, de criar um posto de trabalho, ter um posto de trabalho, de criar as condições necessárias para fluir e ser cidadão, também precisa de uma resposta célere. E da forma como o sistema ficou dotado, na realidade, o que acabou por acontecer é que não houve hipótese sequer de dar essa resposta.

Vamos ter de aguardar que efeitos terão as alterações e todos os objetivos a que o governo agora se propõe. Luís Fernandes, muito obrigada por ter estado aqui neste jornal para uma breve análise. Luís Fernandes é o presidente do Observatório de Segurança Interna. Estamos a analisar ao longo da manhã as principais áreas do Estado da Nação.

E no Jornal das 10 vamos estar com o presidente do Conselho Nacional de Educação. Será certamente um dos temas, a educação, em debate no Estado da Nação, que começa às 15h. E Carla, já a seguir, no Explicador, fazemos a divisão desse debate do Estado da Nação com representantes do PSD, Chega e também PS, mas primeiro, ainda há tempo para outras notícias que estão a marcar a atualidade.

Com o incêndio em Sabrosa, distrito de Vila Real, está 90% dominado. É o que afirma o comandante sub-regional do Douro. Neste momento há uma frente ativa de difícil acesso, mas não há habitações em risco. No terreno estão mais de 200 operacionais, apoiados por mais de 70 veículos. Espera-se que chegue mais um meio aéreo para ajudar no combate. O comandante Miguel Fonseca espera que até o final da manhã o incêndio esteja totalmente dominado. A Ucrânia atacou a Rússia com um grande número de drones esta madrugada. Foram atingidas várias zonas do país, incluindo Moscovo, São Petersburgo e zonas próximas da fronteira ucraniana. De acordo com dados do Ministério Russo da Defesa, foram abatidos mais de 100 drones ao longo da noite. Em São Petersburgo, um aeroporto teve de suspender temporariamente as operações.