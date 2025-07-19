Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Jornal das 9, na Rádio Observador, com edição da Diana Rosa. Está prestes a arrancar a 10ª convenção da Iniciativa Liberal. Vai ser eleita a nova liderança do partido.

Mariana Leitão é candidata única para suceder a Rui Rocha. Os liberais reúnem-se em Alcobaça e ela vai discutir e aprovar a única moção de estratégia global, em que o desfecho já é previsto, João Gama, com Mariana Leitão a suceder a Rui Rocha na liderança do partido.

E que será, por isso, eleita presidente da Iniciativa Liberal. Na moção, Mariana Leitão descreve a sua candidatura como um reencontro com o ADN liberal, ambiciona um partido sem medo de incomodar e recupera bandeiras que foram deixadas cair nas últimas eleições, como por exemplo, a taxa única do IRS. Promete ter a coragem para liderar uma transformação do país. Os liberais voltam a reunir-se cinco meses depois da última convenção e aí Mariana Leitão confessava que não lhe passava pela cabeça liderar a Iniciativa Liberal.

Há um caminho que pode culminar com Mariana Leitão como presidente da Iniciativa Liberal? Vê-se nesse fato?

Não tenho essa ambição, não é algo que esteja nos meus planos.

Mariana Leitão, há cinco meses, em Loures, em entrevista à Rádio Observador, foi o trunfo de Rui Rocha para as próximas presidenciais.

Portugal precisa de ambição, Portugal precisa da Mariana Leitão.

De lá para cá, desistiu da corrida a Belém e agora não esclarece se a Iniciativa Liberal deve apoiar um membro do partido nessa próxima eleição. A ver que novidades saem desta convenção. O certo é que Mariana Leitão será a primeira mulher a liderar o partido. Tem uma comissão que vai integrar 13 novos nomes, uma lista que procura unir a Iniciativa Liberal. Nos vogais, há, por exemplo, dois nomes ligados à oposição interna e à antiga lista de Carla Castro. Há quatro deputados que não vão estar na comissão de Mariana Leitão, a começar por Rui Rocha e seguindo por Miguel Rangel, Angélique da Teresa e Joana Cordeiro.

O jornalista João Gama, que vai estar a acompanhar a 10ª convenção da Iniciativa Liberal, que arranca às 10h30 da manhã em Alcobaça, e vamos lá estar, João.

Exatamente, vamos acompanhar ao longo desta manhã. O ministro da Defesa ignora o pedido do secretário-geral do PS para um acordo conjunto sobre o desenvolvimento do setor.

Por se tratar de uma questão de soberania, Nuno Melo reitera as declarações do primeiro-ministro e diz que o Executivo não deve falar com um, mas com todos.

O primeiro-ministro sobre isso já respondeu no sentido de dizer que em matéria de defesa dialoga com todos. É isso que é suposto, procurando grandes consensos.

Não irá privilegiar o PS nesta matéria?

Estamos a falar de uma área de soberania e essa liderança no processo compete ao primeiro-ministro e, nessa medida, também a dimensão da resposta.

Portanto, não irá privilegiar o PS nesta matéria?

O diálogo tem de acontecer com todos.

Nesta entrevista à CNN Portugal, Nuno Melo reitera ainda que o investimento de 2% na defesa, a alcançar até o final do ano, e dos 5% que vão ser atingidos em acordo com a NATO até 2035, não põe em causa as contas públicas. Nuno Melo admite, no entanto, não saber o retorno económico que vai resultar deste investimento.

E Diana, AD e Chega fizeram mesmo um acordo no que toca à Lei da Nacionalidade. É o próprio ministro dos Assuntos Parlamentares que confirma ao Observador.

Carlos Abreu Amorim diz, no entanto, que o Governo manteve diálogo com todos os partidos.

Houve um acordo de princípio sobre o chamado pacote da imigração, mas falamos com todos os partidos, designadamente com o Partido Socialista, que é aquele que tem feito, se me permite, uma série mais sonora de lamentos e queixumes sobre o fato de ter sido posto de lado. Houve uma reação de princípio do Partido Socialista que foi desfavorável. O Partido Socialista não se decidiu.

Carlos Abreu Amorim assume o consenso com o Chega, mas rejeita uma coalhão da AD ao partido de André Ventura, ainda que considere que o Chega não pode ser ignorado.

Entretanto, Diana, seguimos neste jornal. Vou te confessar que o jornal mexeu de sítio e, portanto, estou aqui a tentar encontrar-me. Marcelo Rebelo de Sousa, que vai receber o líder do Chega na terça-feira.

Exatamente.

O presidente da República acedeu ao pedido de André Ventura, que quer uma audiência urgente para discutir a alteração da lei dos estrangeiros.

Quer pressionar o chefe de Estado a aprovar as alterações propostas pelo governo e que tem o apoio do Chega. Marcelo Rebelo de Sousa recebeu também pedidos de audiência de um grupo de associações de imigrantes que querem que a lei vá no sentido contrário, ou seja, querem o veto da lei ou então o envio do diploma para o Tribunal Constitucional. O presidente vai receber André Ventura, que pretende convencê-lo a dar sinal verde às medidas do governo.

Nós queremos é sensibilizar o presidente da República para que esta não foi a nossa lei, não seria a nossa lei, se calhar também não seria a do PSD, foi a negociação possível no Parlamento, que tem esta configuração de maioria. Era importante que o presidente da República não fosse um obstáculo ao controle de imigração e à segurança do país.

Nestas declarações, André Ventura falou ainda do suplemento para os pensionistas, aprovado pelo governo e que vai ser atribuído em setembro. O líder do Chega fala numa medida eleitoralista, mas recusa votar contra. Quem também dá sinal verde à atribuição do suplemento aos pensionistas é o Partido Socialista. José Luís Carneiro, secretário-geral, assegura que vai votar favoravelmente.

Lula da Silva acredita que, à semelhança de Jair Bolsonaro, o presidente dos Estados Unidos também estaria a ser julgado se o ataque ao Capitólio tivesse acontecido no Brasil.

É a resposta do chefe de Estado brasileiro às cartas enviadas por Donald Trump a criticar o julgamento do ex-presidente brasileiro e a considerá-lo uma caça às bruxas. Jair Bolsonaro, que ficou ontem sujeito à pulseira eletrônica, ao que tudo indica, o ex-presidente do Brasil iria pedir asilo político a Donald Trump. Ora, Lula da Silva responde às missivas do chefe de Estado americano. Vamos ouvir aqui Lula da Silva.

Se o Trump fosse brasileiro e ele tivesse feito aqui o que foi feito no Capitólio, ele também estaria sendo julgado e possivelmente, se tivesse ferido a Constituição, de acordo com os ministros, ele também poderia ser preso.

As críticas de Lula da Silva ao presidente norte-americano, que defendeu Jair Bolsonaro, que está a ser julgado por tentativa de golpe de Estado. O atual presidente pede respeito pela soberania brasileira.

É o ponto final no Jornal das Nove, teve edição da Diana Rosa.