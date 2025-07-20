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Com a Rádio Observador. Atualizamos as notícias, a edição é da jornalista Diana Rosa. E começamos com as críticas de José Luís Carneiro ao Governo. O secretário-geral do PS acusa a AD de eleitoralismo e total incapacidade de implementar medidas que resolvam os problemas dos portugueses.

"Há demasiadas coisas a correr mal", diz José Luís Carneiro, num artigo de opinião do jornal Público. O líder socialista considera que a AD entrou na governação com o pé errado a partir do momento em que não soube definir as prioridades do país. O Executivo, diz José Luís Carneiro, devia começar por resolver os problemas da habitação e da saúde, assim como promover o crescimento económico. José Luís Carneiro lembra que o preço das casas, por exemplo, disparou como nunca, com preços 16% mais elevados só no primeiro trimestre deste ano. Mas em vez de se preocupar com isso, o Governo decidiu dar prioridade à agenda da extrema-direita e não falar de outra coisa senão imigração. José Luís Carneiro considera que o "não é não", da AD ao Chega, já passou à história. Pede ao primeiro-ministro que explique por que é que traiu as promessas que fez aos eleitores, é o entendimento do secretário-geral do PS neste artigo de opinião.

Mariana Leitão é a nova líder da Iniciativa Liberal, sucede a Rui Rocha. No primeiro discurso enquanto presidente do partido, deixou vários recados ao centro.

A nova líder liberal era candidata única, obteve 73% dos votos no discurso de encerramento da décima convenção do partido. Mariana Leitão colou a AD ao PS e prometeu fazer diferente. João Gama.

Uma Iniciativa Liberal com uma verdadeira alternativa política e com um caderno de encargos bem definido. O primeiro recado de Mariana Leitão foi para dentro.

Esta convenção marca o início de uma nova etapa, uma etapa em que deixamos as nossas disputas internas e viramos toda a nossa força para fora, porque os nossos adversários não estão aqui, estão no regime instalado.

Depois de um breve agradecimento a Rui Rocha, a nova líder da Iniciativa Liberal reforça a oposição ao Governo e deixa uma pergunta ao primeiro-ministro.

Subsídios, cheques disto e daquilo, promessas vagas de investimento público, tudo menos reformas estruturais, tudo menos coragem política. Isto trata-se de uma cópia do modelo que já era seguido por António Costa e chegou a hora de Luís Montenegro decidir se quer ser António Costa.

A Iniciativa Liberal diz que tem o reformismo que falta ao Executivo, pergunta pela prometida reforma do Estado, promete soluções para a habitação e para a saúde, mas em primeiro, a lei laboral.

As leis laborais continuam rígidas, antiquadas e desenhadas para proteger um modelo de emprego que já não corresponde à realidade. Esta rigidez não protege os trabalhadores, pelo contrário, condena-os à estagnação, ao desemprego ou à precariedade disfarçada.

A receita é a mesma: menos Estado, mais liberdade individual. Os liberais querem liderar uma alternativa e avisam que sem resposta, quem cresce são os extremos.

Este é o nosso tempo. A Iniciativa Liberal está viva, está preparada, está unida e está pronta para liderar. Viva a liberdade, viva a Iniciativa Liberal, viva Portugal. Muito obrigada a todos!

As primeiras palavras de Mariana Leitão enquanto presidente da Iniciativa Liberal, já quanto à corrida a Belém, que pode ter um novo candidato no horizonte, João Cotrim Figueiredo, Mariana Leitão não dedicou uma única palavra.

O jornalista João Gama, que acompanhou o discurso de Mariana Leitão, depois de ter sido eleita como presidente da Iniciativa Liberal, ela que promete seguir um caminho mais radical e referente.

E o ministro dos Assuntos Parlamentares esteve presente na convenção dos liberais. Carlos Abreu Amorim afirma que o Governo conta com o apoio da Iniciativa Liberal para transformar o país.

É o que adianta o ministro, que saudou a nova líder partidária, apesar das críticas dirigidas à AD por Mariana Leitão.

Espero, face ao vigor do seu discurso, que ela possa contribuir e estar ao lado do Governo nos múltiplos projetos que compõem a nossa vontade de transformar Portugal. Nós contamos também no Governo com os contributos e com o empenho da Iniciativa Liberal para que o discurso, que agora acabamos de ouvir da recém-eleita presidente da Iniciativa Liberal, possa ter alguma consequência.

O ministro Carlos Abreu Amorim, em declarações aos jornalistas em Alcobaça.

Está a ponderar, João Cotrim Figueiredo assumiu que pode ser o próximo candidato à Presidência da República.

Em entrevista ao Observador, o antigo presidente da IL manifesta-se desconsolado com os candidatos que, considera o liberal, não captam o entusiasmo dos eleitores. João Costa Campos.

João Cotrim Figueiredo lançou diante da décima convenção da Iniciativa Liberal, um desabafo sobre o leque de candidatos a Belém.

O presidente da República não pode ser apenas o árbitro do sistema ou o guardião da Constituição. Candidato assim, ainda não vi. Ainda não vi, mas faz falta.

Na plateia, são vários os membros que incentivam de viva voz o antigo presidente da IL a entrar na corrida à Presidência da República. Já fora do palco, em declarações ao Observador, reforça as críticas aos já conhecidos candidatos a Belém.

Aquilo que eu disse dali do púlpito é o essencial. Acho que não inspiram, de facto, as pessoas, não entusiasmam, não estou a ver a juventude aderir a nenhuma daquelas figuras.

Ao primeiro teste Reliste.

Não tenho uma decisão tomada. Mais uma vez, se tivesse, tinha dito aqui.

À segunda vez, confirma João Cotrim Figueiredo, está mesmo a ponderar uma candidatura à Presidência da República.

Estou a ponderar, isso posso dizer. Agora, por quê? Coisa que aqui há três ou quatro meses talvez não tivesse. Porque à medida que o tempo passa e os candidatos já assumidos e os potenciais se perfilam, eu fico cada vez mais desconsolado e suspeito que não seja o único.

O eurodeputado confirma que já expressou esta eventual disponibilidade a Mariana Leitão e que está nesta altura a refletir sobre se avança ou não.

A avançar, João Cotrim Figueiredo diz que não vai deixar o cargo de eurodeputado durante a campanha eleitoral. Rejeita uma candidatura demasiado partidária. Ouvíamos aqui um trabalho do João Costa Campos, que acompanhou a convenção dos liberais.

Na saúde, sete urgências vão ter hoje as portas encerradas em todo o país. É o que consta das escalas publicadas no portal do Serviço Nacional de Saúde.

Só o Hospital de Vila Franca de Xira tem dois serviços fechados, pediatria e ginecologia. No distrito de Setúbal, um dos mais afetados com o encerramento de portas, fica fechado o atendimento no serviço de urgência de ginecologia e obstetrícia nos hospitais Garcia de Orta, em Almada, e São Bernardo, em Setúbal. A mesma especialidade não recebe urgências nos hospitais de Santarém, Aveiro e Leiria.

Na atualidade internacional, a Ucrânia lançou esta noite um ataque com drones à região de Moscovo, na Rússia. Foram registados incêndios e, Diana, vários voos tiveram mesmo de ser desviados dos aeroportos.

É o que adianta o autarca de Moscovo, citado pelo Kyiv Independent. Sergei Sobiani afirma que foram enviados mais de 20 drones ucranianos desde o final da tarde deste sábado. Várias equipas de emergência foram destacadas para o terreno. Não há até agora informações disponíveis sobre eventuais vítimas ou até mesmo a extensão dos danos causados. Os aeroportos de Moscovo foram sujeitos a restrições temporárias. Os voos foram desviados para São Petersburgo. Além de duas dezenas de drones que sobrevoaram Moscovo, o Ministério Russo da Defesa afirma que conseguiu abater quase uma centena destes equipamentos em todo o território. E a Alemanha deixa um alerta: a Rússia prepara-se para enviar cerca de 2 mil drones de uma só vez para a Ucrânia. O aviso é do general que lidera a equipa de apoio a Kiev no Ministério Alemão da Defesa.

Pelo menos seis palestinianos morreram durante a madrugada na Faixa de Gaza, na sequência de ataques israelitas.

É o que adianta o jornal Al Jazeera, que cita fontes palestinianas no terreno. Ainda ontem, os bombardeamentos israelitas mataram mais de uma centena de palestinianos. Dois terços das vítimas morreram perto de pontos de distribuição de ajuda. Desde maio, mais de 900 palestinianos morreram perto de locais geridos pela Fundação Humanitária da Faixa de Gaza.

E Diana, em Israel, milhares de israelitas manifestaram-se ontem em Tel Aviv.

Uma refém recentemente libertada apelou ao primeiro-ministro israelita, durante os protestos, para pôr fim à guerra na Faixa de Gaza. De acordo com o Times of Israel, a ex-prisioneira esteve mais de 450 dias em cativeiro. A manifestante aproveitou ainda o momento para dirigir um pedido, em inglês, ao presidente norte-americano, Donald Trump. Pediu ações urgentes para um cessar-fogo em Gaza.

É o ponto final no Jornal das Nove.