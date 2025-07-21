Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Valor, são 9 horas. As notícias com Carla Jorge Carvalho. Começamos com uma investigação ao Observador. Já de saída do Banco de Portugal, Mário Centeno assinou um contrato de €192 milhões com contingências de alto risco. O custo total da nova sede pode chegar aos 280 milhões.

Com o apoio da administração, o governador do Banco de Portugal vinculou-se a um contrato de promessa com quatro sociedades do Grupo Fidelidade para a construção de uma das maiores obras da área metropolitana de Lisboa. A nova sede vai ser construída em Entrecampos, no antigo terreno da Feira Popular. O redator principal do Observador, Luís Rosa, explica que depois de serem consultados vários assessores, foram levantados problemas em relação ao projeto.

Assessores contratados pelo próprio Banco de Portugal, assessor jurídico Servo, escritório de advogados Servo, e uma empresa de engenharia de fiscalização com engenheiros e arquitetos que se chama FICOP. Esses dois assessores alertaram o Banco de Portugal em outubro de 2024, quando o Banco de Portugal já estava a negociar com a Fidelidade: "Atenção, este projeto, tendo em conta os requisitos de segurança e outros requisitos muito exigentes do Banco de Portugal, tem muitos problemas". No que diz respeito à FICOP, o assessor técnico levantou nove situações de alto risco e o assessor jurídico Servo Correia levantou sete red flags.

O Observador teve acesso aos relatórios técnicos encomendados pelo Banco de Portugal. Apesar de todas as contingências detectadas, Mário Centeno assinou o contrato de promessa com o Grupo Fidelidade. O banco central avalia que esta obra representa um investimento de perto dos €192 milhões, mas Luís Rosa diz que o valor deste investimento pode ser ainda maior.

É um edifício em que o Banco de Portugal apenas se comprometeu a pagar 191,99 milhões de euros à Fidelidade por dois edifícios em tosco. Ou seja, estamos a falar do esqueleto do edifício e o fit-out, que é o recheio do edifício, revestimentos, tetos falsos, mobiliário em todo o edifício. Estamos a falar de dois edifícios com 29 mil metros quadrados, uma área muito grande. Estamos a falar também de um adicional de investimento. No final, podemos estar a falar de um valor total, que não é 191,99 milhões de euros, mas sim de 235 a 280 milhões de euros.

As explicações do redator principal do Observador, Luís Rosa, na edição de hoje da História do Dia. Questionada pelo Observador sobre esta questão, a Fidelidade diz que não lhe cabe comentar factos que não lhe dizem respeito e que a transação com o Banco de Portugal foi feita no modelo que foi acordado. Já o Banco de Portugal garante que foram adotados todos os procedimentos e diligências, conforme as melhores práticas nacionais e internacionais.

Este vai ser o tema do Explicador desta manhã, já a seguir a este jornal. Juntam-se a nós os advogados Miguel Pereira Coutinho e Paulo Saragoça da Mata. Depois de negociar a lei dos estrangeiros e da nacionalidade com o Chega, Luís Montenegro diz que o partido de André Ventura começa a mostrar responsabilidade.

Declarações do primeiro-ministro em entrevista à Antena 1, onde voltou a rejeitar que a imigração seja o tema único da governação. O primeiro-ministro diz que o governo confia na solução jurídica que saiu do Parlamento sobre a lei dos estrangeiros, não tem receio da avaliação do Presidente da República e quando confrontado com as críticas de que o PSD está a normalizar o Chega, Luís Montenegro responde assim:

Eu acho que o Chega está normalizado há muito tempo na vida política portuguesa. O Partido Socialista e o Chega, num ano, votaram em conjunto uma descida do IRS, a abolição de portagens, um regime específico no IVA da eletricidade. Até votaram, já agora, a rejeição, num primeiro momento, da criação da tal Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras. Nessa altura, o Chega não era normalizado? Era. O Chega foi importante pra o Partido Socialista aprovar todas estas coisas ou até rejeitar, no caso da Unidade de Estrangeiros e Fronteiras. Portanto, não é uma coisa nova. Quando o Chega vota com o PS, é normal. Quando o Chega vota com o PSD, já não é normal, somos nós que estamos a normalizar?

O primeiro-ministro mostrou-se ainda surpreendido com a ameaça do PS de romper com o governo, acusa o Partido Socialista de não estar habituado a ser oposição.

Eu acho que o PS tem de perceber que não pode de um momento pra o outro estar a impor a sua vontade como se estivesse ainda no governo, que é aquilo que parece que às vezes, quando alguns dirigentes do Partido Socialista falam, falam com uma veemência tal. Repare, nós estamos no primeiro mês da legislatura. Esta semana o Partido Socialista ameaçou uma rutura com o governo, mas alguém percebe uma dramatização, uma radicalização destas no Partido Socialista? É, aliás, até contrária à linha política que era mais expectável hoje da atual liderança. Eu próprio fico assim um bocadinho surpreso.

Nesta entrevista à Antena 1, o primeiro-ministro falou também pela primeira vez sobre as demolições de habitações ilegais no bairro do Talude, em Loures. Montenegro admite que é preciso mostrar alguma capacidade dissuasora e evitar que torne-se normal viver em barracas.

Uma carta aberta assinada por antigos dirigentes do PAN pede uma avaliação da direção do partido sem receio de ter de mudar. A antiga deputada Bebiana Cunha denuncia a falta de estratégia pras próximas eleições autárquicas.

A carta aberta foi divulgada ontem à noite, é dirigida a membros, simpatizantes e dirigentes do PAN. É assinada por 35 pessoas, entre as quais nomes que se demitiram da direção nos últimos meses. Criticam, por exemplo, a falta de uma estratégia coerente para as próximas eleições autárquicas. Em entrevista à Rádio Observador, Bebiana Cunha não pede a demissão de Inês Sousa Real, mas diz que o PAN precisa de um novo rumo.

Há um conjunto de pessoas que se têm vindo a desfiliar, há um conjunto de pessoas Que se pretende desfiliar e entendemos que esta carta aberta poderia ser um momento de reflexão interna. O que nós entendemos é que aquela que tem sido a comunicação do PAN sobre os diversos assuntos, sejam eles da espuma dos dias, mas acima de tudo, aquilo que é o compromisso ideológico do PAN. Toda esta visão ideológica parece-nos que tem sido fragmentada. Entendemos também que o facto do PAN já estaria numa fase em que deveria ter projetos políticos sólidos para as autárquicas.

As críticas de Bibiana Cunha, que foi líder parlamentar do PAN em 2021, deixou a comissão política permanente do partido em 2024. Inês de Sousa Real foi confrontada com uma mais recente onda de demissões este fim de semana. A porta-voz do Pessoas Animais e Natureza diz que quem saiu foram pessoas que não estavam comprometidas com o partido. São agora 9h07, Carla, antes do Explicador, que outras notícias marcam esta manhã? Este ano já foram entregues mais de 1200 escusas de responsabilidade por parte de médicos e enfermeiros. Na última semana, mais de metade dos casos dizem respeito ao Hospital Amadora-Sintra. Os dados foram recolhidos pelo Diário de Notícias, através das ordens dos médicos e dos enfermeiros. A maioria das queixas refere-se a unidades de saúde da região Sul do país, com destaque para o Hospital de Faro, a Sexografia D'Or, em Almada, e o Hospital Amadora-Sintra. Os principais aeroportos de Moscovo estiveram temporariamente encerrados depois de um ataque de drones ucranianos. Pelo menos 140 voos foram cancelados. De acordo com o Ministério Russo da Defesa, foram abatidos mais de 230 drones em todo o território do país, incluindo 27 em Moscovo. Entretanto, já todos os aeroportos da capital russa retomaram a normalidade. A Galp teve um lucro de €565 milhões até junho. Ainda assim, representa uma queda de 9% face ao mesmo período do ano passado. A empresa justifica a redução de lucros com as paragens de manutenção que aconteceram no primeiro trimestre. A fechar a notícia da morte da cantora brasileira Preta Gil, aos 50 anos. A artista lutava já contra um cancro há mais de dois anos. Morreu ontem nos Estados Unidos. Carla, chegou a partilhar o palco com o pai, Gilberto Gil, e a cantar músicas como esta, "Drão".

Quem poderá fazer aquele amor morrer? Nossa caminhadura. Cama de tatame. Pela vida afora.

Preta e Gilberto Gil. Este é o excerto de uma série chamada "Em Casa com o Gil", uma série que acompanha o dia a dia desta família. É uma das mais famosas e talentosas da música brasileira.

Drão. Os meninos são todos sãos. Os pecados são todos meus. Deus sabe a minha confissão. Não há o que perdoar, por isso mesmo é que há de haver mais compaixão. Quem poderá fazer aquele amor morrer?