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As notícias das 21, uma edição da jornalista Carla Jorge Carvalho. Rui Moreira está a ponderar avançar pras presidenciais e, Carla, já tem um grupo de financiadores.

Já tem, a informação já confirmada pelo Observador junto de fonte que acompanha este processo, foi inicialmente avançada pela CNN Portugal e é precisamente nesta estação televisiva que ainda hoje o próprio deve anunciar de viva voz a intenção de avançar. Guilherme Pires, o autarca vê esta entrada tardia até como uma possível vantagem.

Rui Moreira quer replicar a estratégia utilizada na primeira candidatura autárquica em 2013. Uma fonte que acompanha todo este processo revelou o mote pra esta candidatura presidencial. O autarca costuma dizer que as eleições não são uma maratona, mas sim uma corrida de 100 metros. No entanto, o Observador sabe que esta decisão está a ser trabalhada há algum tempo. Já existe um grupo de trabalho montado a preparar a candidatura, que até já conta com financiadores. Mas o objetivo é claro: ter uma pré-campanha e uma campanha mais curta, porque isto é visto como uma vantagem em relação aos outros candidatos, já mais desgastados no espaço público e midiático.

Rui Moreira pode anunciar hoje a entrada em cena nas presidenciais e isto, Guilherme, um dia depois de ter sido conhecida uma sondagem que mostra que o almirante Gouveia e Melo, até agora o grande favorito nas intenções de voto, está a perder força na corrida.

Gouveia e Melo perdeu o primeiro lugar isolado nas intenções de voto. Agora, os três nomes que apresentaram a candidatura surgem empatados. Isto de acordo com o mais recente barômetro da Intercampus pro Correio da Manhã e o jornal Negócios. No espaço de um mês, o almirante caiu mais de seis pontos percentuais nas intenções de voto e apresenta o valor mais baixo desde que anunciou a candidatura à Belém: 20,6%. No novo barômetro, o candidato social-democrata Luís Marques Mendes surge com 17,2%, uma queda de pouco mais de 1% face aos resultados do último mês. Já António José Seguro disparou nesta última sondagem. Se em junho 11% dos portugueses admitiam votar em Seguro, esse número agora sobe para 16,5%. Mas como a margem de erro da sondagem é de 4%, os três candidatos ficam a apenas uma décima de um cenário de empate técnico. Ainda em caso de segunda volta, a sondagem aponta que Henrique Gouveia e Melo consegue melhores resultados se a decisão for contra António José Seguro, do que se for frente a Luís Marques Mendes.

Guilherme Pires, com os resultados da mais recente sondagem sobre as eleições presidenciais. Recorde-se que este fim de semana também João Cotrim Figueiredo, eurodeputado, antigo líder da Iniciativa Liberal, admitiu que estava a ponderar avançar com uma candidatura à Belém.

O presidente da Câmara de Lisboa defende a atuação de Ricardo Leão, autarca de Loures, no caso das demolições no bairro do Talude.

Carlos Moedas considera que se trata de um caso de perseguição política por parte da extrema-esquerda. Em entrevista à Sic Notícias, o autarca compara a situação em Loures com uma outra que ele próprio viveu neste mandato.

Não há crítica nenhuma a Ricardo Leão. Aliás, porque Ricardo Leão aqui está a ser utilizado politicamente como eu fui quando foram as tendas dos Anjos. À volta da Igreja dos Anjos, havia 56 tendas. E há partidos políticos neste país, de extrema-esquerda, que não querem que isto se resolva. E, portanto, quando nós fomos tentar resolver, tínhamos toda essa ideologia, que não quer resolver os problemas, para que isso não fosse. Mas já o disse várias vezes, Ricardo Leão está a fazer aquilo que a lei manda, arranjando sempre alternativas pras pessoas. Se o presidente da Câmara de Loures arranjou essas alternativas, então está a fazer corretamente.

Carlos Moedas, que garante também que fez mais pela habitação em apenas um mandato do que os antecessores socialistas fizeram na última década.

Fizemos na habitação muito mais do que foi feito em 10 anos. Só pra lhe dar uma ideia, nos 10 anos de 2010 a 2020, em Lisboa, construíram-se 17 casas por ano. Nós entregamos 2600 chaves e conseguimos ajudar 1200 famílias. E o grande projeto, um dos maiores projetos que temos pro futuro, é exatamente olhar pra cidade, olharmos pra 250 hectares que tão dentro da cidade, que são terrenos abandonados desde há mais de 20 anos. Conhece bem o Vale de Chelas, onde nós desbloqueamos todo esse terreno, que vai ter mais de 2000 casas. Vale de Santo António, em que vai ter 2400 casas.

Anúncios do presidente da Câmara de Lisboa, em entrevista à Sic Notícias. Ele confirma também que os nomes que vão fazer parte da lista de recandidatura vão ser conhecidos daqui a menos de um mês, no dia 18 de agosto.

Isto, Carla, sendo que CDS e Iniciativa Liberal vão ter o mesmo número de vereadores em caso de vitória nas autárquicas.

Dois para cada um, nos primeiros nove lugares potencialmente elegíveis, uma informação apurada pelo Observador. O CDS perde dois lugares em relação às eleições de 2021, que passam diretamente para os liberais. O mesmo acontece nas Juntas de Freguesia. Os centristas passam de nove candidatos a presidente da Junta para ter apenas seis. Os restantes três vão ser indicados pela Iniciativa Liberal nas Juntas de Campolide, Olivais e Alcântara. Fonte oficial da coligação explica ainda ao Observador que os lugares em que cada partido segue na lista vão ser conhecidos amanhã.

Mas, Carla, Nuno Melo desvaloriza a situação.

O presidente do CDS garante que o partido vai manter uma participação condizente com a história dos centristas. Depois da reunião do Conselho Nacional do partido, ontem à noite, Nuno Melo garantiu que o foco está apenas em voltar a vencer em Lisboa.

O que eu espero é que a IL cresça, o que eu espero é que o CDS cresça, o que eu espero é que o PSD cresça e os três juntos, que é uma coligação, sejam capazes de mostrar, através dessa coligação, que podem ter uma muito importante vitória, que se tudo correr bem, mostrará também porque é que o Partido Socialista, junto com toda a extrema-esquerda, a não merece. É isso que é mais relevante e posso lhe assegurar que em Lisboa o CDS manterá uma representação condizente com o seu histórico, com o valor dos seus quadros, com o histórico dos últimos quatro anos.

Já a nível nacional, Luís Montenegro afirmou ontem que o Chega está a começar a mostrar sinais de responsabilidade. Nuno Melo é que ainda não está convencido.

Eu sou democrata-cristão, o que significa que, por natureza, acredito na redenção. Acho que ainda há mais algumas provas que têm que ser prestadas, apesar de tudo.

O presidente do CDS, Nuno Melo, ainda à espera de algumas provas sobre o Chega. Declarações no final da reunião do Conselho Nacional do partido.

Um em cada quatro candidatos a técnicos de emergência do Instituto Nacional de Emergência Médica não concluiu a formação e vários dos que chumbaram dizem só ter conhecido as regras depois de assinarem contrato.

Dos 200 candidatos, 50 desistiram ou reprovaram, é o que adiantam dados do INEM divulgados esta manhã. O curso tem sido alvo de várias críticas dos formandos, que se queixam de avaliações incoerentes e de más condições de alojamento. Quanto ao concurso, os candidatos queixam-se, por exemplo, que não foram informados de que havia módulos eliminatórios. À Rádio Observador, o presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, Rui Lázaro, garante que as falhas não ficam por aqui.

As incongruências neste concurso não ficam por aqui. Nós temos dezenas de técnicos que vão ser excluídos porque chumbaram no módulo, quando a esmagadora maioria deles já estava a exercer funções no INEM de forma autónoma, ou nas centrais de emergência, ou mesmo nas ambulâncias, nos meios de emergência médica.

Entretanto, o INEM garante que só quem termina a formação pode ficar e diz ter recebido apenas duas queixas formais. Rui Lázaro assegura que está a fornecer apoio jurídico.

Todos os que são nossos associados e que nos pediram ajuda, foram encaminhados para o nosso departamento jurídico, onde demos instruções que façam a defesa intransigente dos seus direitos em todo este processo, quer dos que ficaram no concurso, quer dos que possam ter sido excluídos.

Declarações do presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, Rui Lázaro. Ele explica também que vai reunir-se hoje com o Ministério da Saúde para exigir mudanças que ultrapassem os constrangimentos do atual modelo de formação do INEM.

E 10 meses depois da fuga da prisão de Vale de Judeus, a instalação de inibidores de sinal de telemóvel ainda não foi autorizada. O projeto aguarda a aprovação da Agência de Modernização Administrativa.

Foi na sequência da fuga de cinco reclusos, em setembro do ano passado, que o governo decidiu a instalação de drones e de equipamento que impede o sinal de telemóvel. Mas, de acordo com o Diário de Notícias, o projeto ainda não foi autorizado. A ideia é fazer de Vale de Judeus um projeto-piloto, que possa depois vir a ser utilizado noutros estabelecimentos prisionais por todo o país. Desde a invasão de Vale de Judeus, registraram-se outras fugas em outras prisões. A mais recente foi em Alcoentre, durante uma greve de guardas.

E a Associação Sindical dos Profissionais do Corpo da Guarda Prisional avisa que há cada vez menos profissionais e que são cada vez mais velhos.

Num ofício enviado à Ministra da Justiça, o sindicato alerta para o colapso silencioso do Corpo da Guarda Prisional, com a redução de efetivos e a incapacidade de manter padrões mínimos de segurança. Ainda de acordo com a Associação Sindical, faltam 20% dos profissionais previstos para este ano pela Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais.

São agora 9h10, Carla, que outras notícias marcam a atualidade a esta hora?

Três pessoas morreram e pelo menos outras 12 ficaram feridas em Donetsk, na Ucrânia, nas últimas 24 horas, depois de uma nova onda de ataques russos. De acordo com uma agência de notícias, foi o chefe da administração militar regional de Donetsk a dar conta do número de vítimas nas redes sociais. 118 pessoas foram admitidas esta manhã num hospital no norte de Gaza, é o que escreve o jornal Haaretz, que dá nota de uma morte nas primeiras horas do dia de hoje. De acordo com a imprensa israelita, mais de 100 palestinianos ficaram feridos enquanto esperavam para receber apoio humanitário no sul da cidade de Gaza. Continuamos ainda na atualidade internacional. Pelo menos 27 pessoas, a maioria crianças, morreram no Bangladesh, depois de um jato da Força Aérea do país ter caído numa escola na capital, Daca. De acordo com as autoridades, além das vítimas mortais, mais de 170 pessoas ficaram feridas na queda da aeronave. E vamos olhar ainda para o novo podcast Plus O Observador.

É sobre terrorismo internacional em Portugal. A história passa-se em 1983.

Ano em que Portugal assistiu a dois atentados internacionais no espaço de três meses. Um foi o ataque à Embaixada da Turquia em Lisboa, o outro, o assassinato a sangue frio de um importante representante palestiniano durante um congresso da Internacional Socialista no Algarve.

Ninguém diria que estavam ali alguns dos nomes mais importantes da política mundial. Neste fim de semana, quem entra no hotel e passa uns minutos no átrio ou percorre os corredores, pode nem sequer reparar nisso. Tirando os crachás e o número mais elevado de pessoas que passeiam de roupa formal, pouco está diferente. Ao todo, estão cerca de 600 turistas alojados no hotel. E há um aspecto que salta à vista: a falta de acompanhamento de segurança dos congressistas mais relevantes. O então ministro da Administração Interna, Ângelo Correia, assume que foi um erro grave.

Não houve uma visão de onde vieram as pessoas. A PSP tem um corpo especial de defesa das altas individualidades. Naquela altura, não havia nada disso. Ouça, era o puro e total amadorismo.

É o excerto do episódio de estreia, "1983: Portugal à Queima Roupa", é o novo podcast Plus O Observador.

E é o tema do Explicador desta manhã, já que estão todos em estúdio, todos os responsáveis. O novo podcast Plus.

Os culpados.

Exatamente. É narrado pela atriz Vitória Guerra, com banda sonora original dos Linda Martini. O primeiro episódio já está disponível no site do Observador e nas plataformas de podcast.