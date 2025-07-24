Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

As notícias com Carla Jorge Carvalho. A PSP acredita que o tiroteio de ontem à noite junto ao mercado da Time Out, em Lisboa, terá sido motivado por um ajuste de contas. A informação dada ao Observador pela Direção Nacional da PSP. A polícia fala nesse cenário de ajuste de contas como o mais provável. Ontem à noite foram registados vários disparos. Não houve feridos. A PSP diz ainda que foram localizados vários invólucros de balas, bem como dois sacos de roupa que terão sido deixados pelos suspeitos, que ainda estão em fuga e que não foram identificados. O caso foi comunicado já ao Ministério Público e à Polícia Judiciária. E devemos ficar a conhecer hoje o próximo governador do Banco de Portugal. A decisão vai ser tomada em Conselho de Ministros, que se reúne na próxima hora. O primeiro-ministro vai presidir a esta reunião de Conselho de Ministros, numa altura em que não se sabe ainda o nome do sucessor de Mário Centeno. Até ao último fim de semana, a decisão parecia estar aberta, ao ponto de Centeno poder ser reconduzido. Mas quando na última segunda-feira, o Observador noticiou vários problemas relacionados com a escolha do local para a nova sede do banco, a situação mudou. Guilherme Pires.

Isto porque Mário Centeno avançou com uma decisão sobre a nova sede da instituição, apesar de vários alertas de consultores do Banco de Portugal, que referem fatores que podem colocar em causa este negócio. O Executivo, a poucos dias da escolha do novo nome pra ocupar o cargo de governador do Banco de Portugal, pediu então uma auditoria à Inspeção-Geral de Finanças sobre todo o processo de construção do novo edifício do Banco Central. O Ministério das Finanças indicou, na última terça-feira, que nunca teve conhecimento completo da situação. Aqui, Mário Centeno e o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, parecem ter entrado mais uma vez em rota de colisão. Isto porque o Banco de Portugal garante que partilhou toda a informação com a tutela sobre a compra do edifício em Intercampos pra nova sede da instituição.

Sendo que Guilherme, Luís Montenegro chegou a admitir que Mário Centeno tinha todas as capacidades para continuar como governador.

Ainda assim, apesar da disponibilidade de Mário Centeno pra continuar à frente da instituição, a hipótese nunca pareceu provável, devido a vários choques entre o governador e o Executivo da AD. No meio desta tensão, desde o último ano, o governo não conseguiu encontrar um nome dentro do prazo previsto para o cargo. O sucessor ainda não é conhecido, apesar do mandato de Mário Centeno ter terminado no último fim de semana. Mas Luís Montenegro, a falar aos jornalistas numa visita à Madeira no último domingo, não fechou a porta à recondução de Centeno.

Vamos saber qual é a decisão do governo, e a decisão do governo pode ser manter o atual governador ou substituí-lo. Isso é a decisão que vamos anunciar na próxima quinta-feira. O que posso dizer é que este governo, como todos os governos anteriores, tomará a sua decisão. À pergunta que me fez, para que não haja nenhuma dúvida, o doutor Mário Centeno reúne todos os requisitos para ser governador do Banco de Portugal. Isso não está em causa. É a opção que o governo tomará, é a opção legítima de qualquer governo.

Este, no entanto, é um cenário que agora parece ainda menos provável. Tudo aponta para que Mário Centeno não seja reconduzido como governador do Banco de Portugal.

Guilherme Pires, a recordar aqui os últimos dias em torno da escolha do novo governador do Banco de Portugal. A decisão vai ser conhecida hoje, irá ser tomada em Conselho de Ministros. E há recados da oposição. O PS pede ao governo que escolha o próximo governador do Banco de Portugal sem manobras de distração. É assim que os socialistas descrevem a auditoria pedida pelo Ministério das Finanças. O deputado socialista António Mendonça Mendes fala de um pedido irônico e lembra que todos os anteriores governos reconduziram o governador do Banco de Portugal para um segundo mandato.

As decisões que o governo já deveria ter tomado em relação ao Banco de Portugal, o governo tem toda a legitimidade política pra tomar as decisões que entenda. Neste momento, acho que apenas aquilo que deve ficar claro é que o governo poderá ser o primeiro governo a não reconduzir pra um segundo mandato um governador do Banco de Portugal. E esse é um facto que penso que é relevante.

António Mendonça Mendes, em entrevista à Agência Lusa, o PS quer também ouvir no Parlamento o ministro das Finanças a propósito da compra da sede do Banco de Portugal. E na atualidade internacional, morreram todos os passageiros, eram 46, que estavam a bordo de um avião russo na região russa de Amur. O controle de tráfego aéreo perdeu contato com a aeronave quando o aparelho se aproximava do destino para aterrar. Depois de algumas horas sem saber o paradeiro, as autoridades conseguiram, entretanto, localizar o avião, que se incendiou depois do impacto. Os serviços de emergência só conseguiram sobrevoar o local. As equipes de resgate ainda não estão no terreno porque o avião caiu numa área de difícil acesso. Estavam 46 pessoas a bordo, entre os passageiros estavam cinco crianças. Os serviços de emergência estão já a apontar para uma falha humana. Entretanto, a Rússia e a Ucrânia voltaram a trocar ataques com drones poucas horas depois do fim do terceiro encontro entre os dois países. A Ucrânia atingiu localidades russas na região sul do Mar Negro. Os ataques danificaram um depósito de combustível e mataram uma pessoa. Já Moscovo atacou o porto de Odessa, um bombardeamento que provocou vários incêndios no centro histórico da cidade. Este retomar das hostilidades acontece pouco depois das delegações russas e ucranianas terem estado reunidas na Turquia, sem acordo de cessar-fogo. O único entendimento alcançado foi uma troca de prisioneiros. E já estão na praia de Matosinhos a equipe de águias, que está a afugentar gaivotas. É a solução encontrada pela Câmara Municipal pra este verão. Solução para um problema sério para quem anda na zona, para quem também frequenta as praias. Vamos ao encontro da repórter Maria Rego. Maria, queremos saber como é que estão a ocorrer os trabalhos.

Bom dia, Carla. Estão a correr bem, mas para responder a essas e outras perguntas tenho comigo a vereadora do Ambiente, Manuela Álvares, da Câmara Municipal de Matosinhos. Começo por lhe perguntar porque é que decidiram recorrer a estas águias para resolver este problema.

Olá, bom dia. O recorrer às águias foi uma ação inserida dentro de um conjunto estabelecido por um plano cujo estudo foi feito pela Área Metropolitana do Porto. Esse estudo prevê a identificação dos ninhos das gaivotas, a recolha dos ovos e também o uso de aves para as afugentar, porque as gaivotas em espaço urbano são consideradas uma praga. Incomodam as pessoas, roubam a comida, porque elas querem se alimentar e aqui na zona urbana procuram isso ou junto do lixo ou junto do peixe. E, por outro lado, também temos conclusões de um estudo feito pelo professor Bordalo e Sá, que identifica cerca de 14 mil gaivotas diariamente aqui na praia de Matosinhos e que os E. coli encontrados quando a praia não está de acordo com as regras para uso balnear, mais de metade são de origem animal. E essa origem animal tanto pode ser gaivota, como cão, como dejetos de cão das águas pluviais, que ao lavar as ruas acaba por ser levado para lá, ou dos cães na praia. Portanto, esta acaba por ser uma experiência que vamos avaliar e monitorizar dentro de um plano maior que a Área Metropolitana do Porto tem que levar a cabo muito rapidamente.

É uma medida recente, mas notam já algum tipo de diferença também aqui da presença das gaivotas nesta praia?

Nós estamos com esta ação acho que desde 14 de julho e portanto estamos a monitorizar, a ver, a observar e, por outro lado, a fazer como sempre fazemos várias análises ao longo da semana para depois concluirmos se o antes e o depois teve influências. Mas têm influências muitas outras coisas, a temperatura da água, a maré baixa ou a maré alta, são uma série de fatores que estão a ser estudados no modelo, quer pelo ICBAS, pelo professor Bordalo e Sá, quer pela FEUP ECS, o professor Taveira Pinto.

E ponderam estender esta solução das águias a mais zonas da cidade?

Sinceramente, não. É uma ação-piloto aqui durante a época balnear. Vamos avaliar e o que vamos fazer é insistir com a Área Metropolitana do Porto para eles avançarem com o seu plano.

E tentar também resolver esses problemas da qualidade balnear de que falava, que estas gaivotas podem ter impacto.

Sim, o problema da qualidade da água vem de vários fatores, que podem ser estes animais, mas temos também contaminações de ligações cruzadas na bacia da Ribeira da Riguinha, que é um trabalho que temos vindo a fazer, um trabalho muito meticuloso e difícil. E, por outro lado, existe também um trabalho com a Câmara do Porto, com a APDL e com a APA, da possibilidade, que já está em projeto, da continuação da Ribeira da Riguinha até 600, 650 metros, de modo a tirar essa fonte de poluição rapidamente da zona balnear, enquanto fazemos todo o trabalho de detecção das ligações ilegais a montante. Mas também temos que dizer que dos resultados que temos dos vários estudos de investigação, é que a água pode não ter a qualidade de manhã, à hora do almoço pode estar boa e à tarde ter a qualidade da Bandeira Azul. E efetivamente, quando é desaconselhado, é desaconselhada em uma zona perto de 100 metros, quando a nossa praia tem umas centenas de metros de comprimento e, portanto, também não nos parece justo estar a proibir as pessoas ou a desaconselhar as pessoas de utilizar a praia toda, quando os resultados não são conformes apenas numa área muito restrita de cerca de 100 metros.

Ficamos então com as palavras de Manuela Álvares. Muito obrigada. Ela que é a vereadora do Ambiente na Câmara Municipal de Matosinhos, sobre esta contratação destas duas águias para combater as populações de gaivotas.

Maria Rego aqui com mais uma tentativa de controlar as gaivotas. Duas águias estão de manhã e à tarde a afugentar as gaivotas, que se tornaram um problema na zona de Matosinhos e do Porto. São agora 9:11, Carla, antes do explicador sobre as aulas de Cidadania, que outras notícias marcam esta manhã? Para já, atenção para quem vai na estrada, há um acidente na A5, no sentido Lisboa-Cascais, junto à saída para Caisias. A notícia é avançada pela Sic Notícias. Trata-se de uma colisão entre uma mota e um veículo ligeiro. Neste momento estão duas vias cortadas a condicionar a circulação na A5, sentido Lisboa-Cascais. Depois de oito descidas consecutivas, o Banco Central Europeu deve manter hoje as atuais taxas de juro. A decisão vai ser anunciada por Christine Lagarde. Os analistas dão como praticamente certo que as taxas vão ser mantidas nos 2%. Se assim for, a reunião de hoje será a primeira do ano em que não são anunciados cortes de juros.