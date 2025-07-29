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E começamos com os três grandes incêndios no norte e centro do país. Os meios aéreos juntaram-se ao combate às chamas nos últimos minutos. Arouca, Penamacor e Ponte da Barca continuam a ser as situações mais complicadas a esta hora. Mais de 1350 bombeiros estão no terreno, apoiados por um total de seis meios aéreos. Começamos com o incêndio de Ponte da Barca. Viana do Castelo está ativo desde sábado. Continua a ser combatido. Estão no terreno quase 400 operacionais e 130 viaturas. O presidente da União de Freguesias de Entre Ambos os Rios, Ermida e Germil, Francisco Lopes, admite que a aldeia possa ser evacuada.

Temos aqui uma linha d'água. Se o fogo passar a linha d'água, temos que evacuar a aldeia e a margem de progressão do fogo será muito grande. Por isso, a probabilidade é que afetará outras aldeias logo de seguida.

Portanto, tudo depende agora do vento.

Sim, é a variante mais influente neste momento para o combate. Estamos a aguardar que o vento mude a direção ou que baixe a intensidade, mas depois de atravessar a linha d'água, vamos ter que tomar outras providências.

Declarações do autarca da CNN Portugal há pouco, admitindo que a aldeia de Ermida possa ser evacuada. Adianta que as nuvens de fumo têm dificultado também o combate ao fogo. A repórter Maria Rico está na localidade de São Miguel, onde os moradores não escondem o medo pela proximidade das chamas.

Exatamente, Carla. Apelidam até como dias de aflição, classificam este incêndio desta forma os moradores desta aldeia de São Miguel, aldeia vizinha de Ermida, que se encontra ameaçada com chamas. A Rádio Observador falou com Maria da Luz e Marcelino Afonso, que são imigrantes que têm uma casa nesta aldeia há já vários anos. Explicam que os incêndios estão a deixar esta terra irreconhecível.

Vimos a nossa terra com muito gosto e prazer. É uma zona maravilhosa, mas é uma pena, porque estão a dar cabo de tudo com estes incêndios. Os animais têm direito de viver. Nós também temos direito de viver, temos as nossas casas, temos que as proteger. Por que não limpam as coisas? Por que o presidente da Câmara não põe uma coisa a pagar se as pessoas não limpam e ele mete uma multa?

O testemunho destes moradores com alguma frustração pelas chamas que têm manchado a paisagem e que seria, a seus olhos, possível de evitar. São um casal que, como muitos nestas aldeias, vivem sozinhos e que têm contado com os vizinhos para conseguir enfrentar as chamas.

Ele já tem quase 90 anos. Eu também tenho 80, praticamente. Isto pra nós é uma preocupação, porque estamos sozinhos. Ontem tivemos sorte, temos muitos amigos. É o que vale, é um por todos e todos por um. Mas não pode ser assim, porque eu passei a noite praticamente assentada numa cadeira, a ver, a olhar pra ali e pra ali. É assim, é uma preocupação, estes incêndios é uma preocupação.

Uma preocupação. As aldeias estão muito queimadas por estes incêndios. É uma perda que deixa estes moradores muito abalados.

Muito triste com o que se passou na Ermida, porque a Ermida não merecia, aquilo é maravilhoso. Germil é maravilhoso. Toda esta zona aqui. O senhor já viu ter uma casinha e o fogo entrar por ali adentro e acabar com tudo?

Escutamos o testemunho emocionado deste casal, Maria da Luz e Marcelino Afonso, que estão a ver a sua terra arder. Por aqui o tom amarelado nos céus continua, bem como o vento, que não dá tréguas ao trabalho dos operacionais. A dar uma nota final de que estas aldeias têm bastantes zonas de monte que não são possíveis de combater com meios terrestres. Aguardam-se, por isso, a chegada dos meios aéreos para conseguir combater nesses locais.

Meios aéreos que ainda não chegaram aí. Maria Rego está em São Miguel, no incêndio de Ponte da Barca, que está ativo desde sábado. Ouvimos aqui a preocupação e a tristeza dos moradores. Os acessos e o vento forte têm sido os principais obstáculos no combate ao incêndio.

E destaque também para Arouca. É o incêndio que continua a mobilizar mais meios. As chamas estão a ser combatidas por mais de 570 operacionais e 180 viaturas.

Destaque para a evacuação de uma aldeia, a aldeia de Fornos de Carvão, esta madrugada, por causa da proximidade das chamas. É o que confirma a fonte oficial da Proteção Civil à Agência Lusa. Já à Rádio Observador, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Arouca, José Gonçalves, explica que a principal dificuldade são mesmo os acessos.

Estão a arder com muita intensidade. Uma frente em Espinho, uma frente a separ o rio, outra frente com direção ao Conselho de Arouca e outra com direção ao Castelo Paiva. As expectativas é ver se isso acalma um quadradinho, vamos ver o que é que podemos fazer. Não é fácil, porque os acessos são difíceis. É muito difícil, não temos acessos pra isto.

Os acessos muito difíceis em Arouca. Os passadiços do Paiva foram, entretanto, encerrados por razões de segurança. Durante a noite houve um reforço de meios neste incêndio com corporações de bombeiros de outras zonas do país.

E Carla, em Penamacor, Castelo Branco, há casas destruídas.

As chamas aproximaram-se de várias aldeias e atingiram habitações. O presidente da Câmara de Penamacor, António Bento Soares, explica que algumas são mesmo primeiras habitações.

Houve várias casas que foram consumidas pelas chamas, eventualmente algumas de habitação, inclusive. A maioria foram palheiros, obviamente, mas algumas de habitação. Só amanhã é que conseguimos fazer esse levantamento, mas temos essa noção, porque na aldeia de João Pires entrou literalmente pela aldeia adentro, encostou literalmente à igreja, ou seja, e toda aquela ala norte foi completamente devastada.

O presidente da Câmara de Penamacor, em declarações à CNN Portugal. Esta manhã, o incêndio está a ser combatido por 400 operacionais, 140 viaturas e cinco meios aéreos. Está também ativo um outro incêndio em Magoude, distrito de Viseu. Está a mobilizar mais 160 bombeiros, 50 viaturas. Aqui estão dois meios aéreos.

E a Asprocivil avisa que o dia de hoje vai voltar a ser muito complicado para o combate aos incêndios.

É uma previsão que tem por base as previsões meteorológicas adversas para as próximas horas. Jorge Silva é vice-presidente da Asprocivil, a Associação Portuguesa de Técnicos de Segurança e Proteção Civil, explica à Rádio Observador que nesta altura, a principal preocupação é o vento, que se faz sentir nas regiões Norte e Centro e que pode levar à propagação das chamas.

O que vai acontecer é que vai haver um aumento do vento, que se começou a fazer sentir a partir de agora das 4h da manhã, fruto do arrefecimento da temperatura e que neste momento está a trazer alguma preocupação ao combate a incêndios e à propagação de todo este incêndio. Estamos numa altura em que a propagação pode atingir 30 a 40 km/h e o conter destas chamas em pontos nevrálgicos é exatamente o que neste momento temos que pensar, trabalhar e conter isto de uma vez só.

A lei obriga os donos dos terrenos florestais a fazer uma limpeza anual. O vice-presidente da Asprocivil avisa que a legislação tem de ser repensada porque não tem em conta o perfil dos proprietários.

Obriga pessoas de 70, 80 anos, que são proprietários da floresta, a proceder à sua limpeza e que muitos deles não têm capacidade sequer para sobreviver com as suas reformas, quanto mais conseguir limpar as quarelas de terra que possam ter. É isso que nós temos em Portugal. Nós não temos ainda um sistema que permita ajudar estas pessoas, que são os micro proprietários, a poder fazer intervenções de limpeza.

A lei está desadequada.

Está um bocado desadequada ao tipo de proprietário que o território ainda tem na floresta.

Jorge Silva, vice-presidente da Asprocivil, ouvido esta manhã na Rádio Observador. Entretanto, dados do ICNF mostram que nos primeiros sete meses do ano arderam mais de 14 mil hectares. É o triplo da área ardida no mesmo período do ano passado.

E como dizias, Carla, o dia que vai estar com muito calor não facilita o combate às chamas. Nas zonas mais afetadas pelos incêndios, são esperadas máximas de 37º, isto em Penamacor, 35º em Ponta Barca e 34º em Arouca. Há utentes que não estão a conseguir aceder à nova aplicação móvel e ao portal do SNS24. Os serviços estão a registar problemas.

A app está a dar erro quando o utente tenta entrar com as credenciais. Noutros casos, a aplicação fica intermitente e não avança. Há também, no entanto, utilizadores que não registam qualquer anomalia. Estes instrumentos foram lançados há quase uma semana, estão a cargo dos serviços partilhados do Ministério da Saúde, representam um investimento superior a 1,5 milhões de euros. A ideia era que o utente tivesse acesso mais fácil às receitas médicas, exames, boletim de vacinas e, a partir de agora, também ao cheque dentista. A Agência Lusa pediu ontem esclarecimentos sobre as dificuldades de acesso, mas não obteve resposta.

E falamos agora da corrida a Belém. Luís Marques Mendes vai lançar um movimento para atrair o voto dos mais jovens nas eleições presidenciais.

Chama-se Geração 26, é subscrito por 100 jovens, 10 definiram 10 causas que consideram prioritárias para o país, com temas como a habitação, a inteligência artificial ou o emprego e salário. Para lançar este movimento, Marques Mendes conta com o mandatário do desporto, o piloto de MotoGP, Miguel Oliveira. O candidato presidencial, apoiado pelo PSD, sublinha que a ideia é captar o eleitorado mais jovem.

Eu terei vários mandatários nesta candidatura, mas fiz questão que o primeiro mandatário a ser apresentado fosse justamente o Miguel Oliveira. E por quê? Por uma razão muito simples e muito especial. O Miguel Oliveira não é apenas um piloto de sucesso, um piloto de sucesso no motociclismo. Ele é, sobretudo, um exemplo para os jovens, um exemplo de ambição, um exemplo de exigência e um exemplo de esperança. É esta a mensagem que quero passar: mobilizar a juventude portuguesa.

Luís Marques Mendes, numa declaração enviada ao Observador, este movimento vai ser lançado hoje em Almada, precisamente por ser a terra natal de Miguel Oliveira, o piloto de MotoGP, que se juntou à candidatura de Marques Mendes.

São agora 9h12. Carla, já há explicador sobre o acordo comercial entre Estados Unidos e União Europeia, mas primeiro que outras notícias marcam esta manhã.

Pelo menos 30 palestinianos foram mortos esta madrugada numa série de ataques israelitas a um campo de refugiados a norte de Nuseirat, no centro da Faixa de Gaza. Os tanques israelitas avançaram sobre o campo, o que obrigou muitas famílias a fugir, embora outras tenham acabado por ficar para trás. De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, mais de 50 mil pessoas morreram e outras 145 mil ficaram feridas em Gaza desde o início da ofensiva. Nos Estados Unidos, um tiroteio num arranha-céus em Manhattan fez quatro mortos. O atirador suicidou-se depois no local. A polícia revela que o suspeito tinha um historial de problemas associados à saúde mental. O assassinato de Issam Sartawi é um dos temas do novo podcast Plus do Observador. Chama-se "1983: Portugal à Queima Roupa".

Estamos a falar do representante da Organização para a Libertação da Palestina, que foi morto a tiro no Algarve durante um congresso da Internacional Socialista.

O suspeito seria encontrado e interrogado horas depois do crime, mas começa por negar tudo. Vamos ouvir um excerto do segundo episódio, que já está disponível.

O inspetor desconfia da passagem relâmpago do suspeito pelo Algarve e da mudança no meio do transporte. Até aí, tinha-se deslocado sempre de autocarro, mas para voltar para Lisboa, apanha um táxi, uma alternativa bastante mais cara. Durante o interrogatório, Alawad garante também que não se apercebeu de qualquer acontecimento importante ocorrido no país nos últimos dias, até porque não fala português. Conta que é comerciante, vende e compra eletrodomésticos em vários países. Ultimamente, tem trabalhado no Kuwait, para onde quer voltar assim que as autoridades o libertem. As explicações não convencem o inspetor. No relatório, descreve Alawad como uma pessoa extremamente invulgar. E não falta muito para confirmar que tudo o que este homem está a dizer é mentira.

"1983: Portugal à Queima Roupa". Como é que ia evoluir. Esta é uma série de seis episódios narrada pela atriz Vitória Guerra, com a banda sonora original dos Linda Martini.

Há um novo episódio todas as terças-feiras, mas os assinantes Standard e Premium do Observador têm acesso exclusivo e antecipado a todos os episódios.