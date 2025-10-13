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As notícias na Rádio Observador com Carla Jorge Carvalho. Os votos estão contados, o PSD venceu as eleições autárquicas. Conquistou o maior número de câmaras municipais, incluindo Lisboa e Porto. O PS fica em segundo e o CHEGA conquista pela primeira vez três autarquias. O PSD celebra uma vitória em toda a linha depois de conquistar 136 câmaras municipais, coligado ou isolado. Consegue vencer Porto, Sintra e Gaia, mantém Lisboa e Cascais. Os sociais-democratas recuperam também a liderança da Associação Nacional de Municípios. O PS fica em segundo, com 128 autarquias, incluindo algumas grandes cidades como Viseu, Coimbra e Bragança. O CHEGA fica longe das metas traçadas, mas conquista três câmaras municipais: Albufeira, Entroncamento e São Vicente da Madeira. A CDU perde, passa de 19 autarquias para 12, mas mantém-se como a terceira força política autárquica. O CDS consegue segurar as seis autarquias que já tinha. Luís Montenegro declara vitória e afirma que o resultado permite afirmar que o PSD é hoje, oficialmente, o maior partido de Portugal. O presidente do PSD não esconde a satisfação pelo resultado nestas eleições.

É com profunda satisfação que, como presidente do PSD, posso hoje constatar que voltamos a ser o maior partido português no poder local. Somos o maior partido português no poder regional e somos também o maior partido português na Assembleia da República.

Luís Montenegro, no discurso de vitória na sede do PSD, Porto. Coligados ou isolados, os sociais-democratas conseguiram mais 22 autarquias do que em 2021. O PS passa a segunda força autárquica, mas José Luís Carneiro mostra-se satisfeito com a recuperação face às legislativas. E deixa, por isso, uma mensagem de resistência.

O Partido Socialista voltou como grande partido da alternativa política ao governo. Para aqueles que entendiam que o Partido Socialista estava numa perda definitiva de representatividade na sociedade portuguesa, o PS mostrou vitalidade e voltou, e os portugueses voltaram a confiar no Partido Socialista.

O PS perde 21 autarquias face às últimas eleições, mas conquistou várias capitais de distrito importantes. Destaque também para a reeleição expressiva de Ricardo Leão em Loures. André Ventura admite que os resultados do CHEGA ficaram aquém e lamenta que o bipartidarismo continue. O presidente do CHEGA até diz que a noite foi boa, mas reconhece que o partido não teve o resultado que esperava.

Esta foi uma noite boa para o CHEGA. O CHEGA conseguiu implantar-se ao nível autárquico e tornar-se um partido de responsabilidade autárquica. Esta não era, no entanto, a vitória e a amplitude da vitória que queríamos. Nós não somos como outros partidos, que fazem das derrotas vitórias, ou das meias vitórias, vitórias totais, ou das vitórias, vitórias absolutas.

O líder do CHEGA esteve, entretanto, no Entroncamento, uma das câmaras municipais conquistadas nestas autárquicas. Noutras reações, Paulo Raimundo, do PCP, reconhece que o resultado é negativo, mas promete resistência nas 12 autarquias que manteve. Olhando para as grandes cidades, destaque para Lisboa e Porto, onde o PSD venceu. Carlos Moedas é reeleito presidente em Lisboa com mais votos, mas sem maioria absoluta. Ficou a um vereador de o conseguir, mas soma mais 30 mil votos e mais um vereador do que em 2021.

Ganhámos as eleições, ganhámos, reforçámos a nossa votação e os lisboetas, no fundo, disseram com clareza que querem mais Moedas.

Já Alexandre Leitão assume responsabilidade pela derrota. No Porto, Pedro Duarte ficou à frente de Manuel Pizarro por cerca de dois mil votos.

Nós estivemos sempre próximos das pessoas, a olhar para o interesse dos portuenses acima de qualquer outro objetivo. Foi, portanto, uma campanha arriscada, mas conseguimos.

Conseguiram. Do outro lado, Manuel Pizarro, o candidato do PS, falha a eleição para a Câmara do Porto pela terceira vez e assume pessoalmente o resultado negativo. É precisamente para o Porto que vamos agora em direto. Importa percebermos como é que a cidade Invicta está a olhar para esta mudança, porque chega ao fim um longo mandato do independente Rui Moreira. Pedro Duarte, o candidato da coligação PSD, CDS e IL, é o novo presidente da Câmara do Porto. A Laura Figueiredo está no Mercado da Foz. Laura, como é que os portuenses estão a olhar para a escolha e a eleição de Pedro Duarte?

Bom dia, Carla. Diria que as reações são algo divididas. Há quem já estivesse à espera desta vitória de Pedro Duarte e há também quem esteja algo surpreendido. É o caso de Maria Amélia, que veio esta manhã ao Mercado da Foz fazer algumas compras e tenho agora aqui comigo. Bom dia, Maria Amélia. Pergunto-lhe como é que encara esta vitória de Pedro Duarte. Foi uma surpresa para si?

Sim, foi uma surpresa, porque não contava. Julguei sempre que a coisa iria mudar um bocadinho, não mudou, paciência. Espero que ele tenha muito êxito, que seja um presidente com qualidade e que olhe pela cidade e que olhe pelo município.

Que expectativas é que tem para esta nova presidência? O que é que pode melhorar para si na cidade do Porto?

Muita coisa, desde a limpeza das ruas, desde o corte das árvores, que criam muitos problemas às pessoas, desde a limpeza no seu geral, o trânsito. Portanto, há muita coisa para fazer a nível quer da Foz, quer da cidade.

Já conhecia Pedro Duarte antes destas eleições? Já o viu alguma vez?

Já o conhecia de vista. Terei que lhe dizer que era até da minha linha Mas eu este ano entendi que havia de mudar, porque estava cheia do anterior, que não era uma pessoa muito acessível, e portanto tentei mudar. Fiquei surpreendida e mais nada. Mas espero que seja um excelente presidente e se temos sorte ou não, espero que sim, que olhe pela terceira idade, que olhe para arranjar mais emprego, que deixe de construir tanta caixa de, entre aspas, caixas de fósforos, que são andares mesmo autênticas caixas de fósforos.

Obrigada.

E mande abaixo aquilo que é valioso, que é as moradias com qualidade, as grandes casas que há de há muitos anos e de arquitetos com grande nome e que se ponha a construir.

Obrigada, Maria Amélia. Ficam então aqui algumas das expectativas para este novo mandato, esta presidência de Pedro Duarte, que venceu aqui na freguesia da Foz do Douro, na União de Freguesias Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde. Foi a freguesia decisiva para Pedro Duarte, com mais de 53% dos votos. Pedro Duarte que ganhou aqui por mais de quatro mil votos. E que, como percebemos também aí, Laura Figueiredo, dividiu os portuenses. Hoje o Porto acorda com um novo presidente de câmara. E ao longo desta manhã estamos também a ouvir novos autarcas. Ana Abrunhosa, eleita presidente da Câmara de Coimbra, promete que vai governar contra todas as probabilidades. Foi noite de vitória para os socialistas em Coimbra. Ana Abrunhosa, candidata independente apoiada pelo PS, venceu na câmara que nos últimos quatro anos foi governada por José Manuel Silva, nestas eleições apoiado pelos partidos da AD. Ana Abrunhosa não conseguiu, no entanto, a maioria absoluta, conquistou cinco vereadores, mas acredita que não vai ser difícil encontrar consenso para governar.

Vamos governar contra todas as probabilidades, implementar o nosso programa. Ele é um programa em que os cidadãos por Coimbra se reviram e portanto, são medidas pacíficas na habitação, nos transportes, na mobilidade, em muitas áreas e portanto, acredito que não será difícil encontrar consensos. Para já, é acabar de constituir a equipa e é começar a implementar a partir do primeiro dia.

Ana Abrunhosa, a nova presidente da Câmara Municipal de Coimbra, ouvida hoje aqui na Rádio Observador. A coligação Juntos Somos Coimbra foi a vencedora da noite. O CHEGA fica em terceiro com o mandato. A CDU perde o vereador que tinha e José Manuel Pureza, do Bloco de Esquerda, não consegue a eleição. No Jornal das 10 vamos ouvir Maria das Dores Meira, que venceu em Setúbal. A ex-comunista reconquista a câmara, agora como independente, apoiada pelo PSD e CDS. 9:10. Já a seguir o Explicador com representantes dos principais partidos. Antes, Carla, que notícias merecem destaque? A presidenta da Comissão Europeia afirma que a troca de reféns e prisioneiros no Médio Oriente é um alívio para o mundo inteiro. Ursula von der Leyen fala num momento de alegria para as famílias. Os sete primeiros reféns israelitas já foram entregues às forças de Israel e em troca, Tel Aviv deve libertar cerca de dois mil prisioneiros palestinianos. Donald Trump chegou esta manhã a Israel, vai seguir depois para o Egito para copresidir à cimeira de paz que vai formalizar o acordo de cessar-fogo. A Câmara de Lisboa agendou para hoje uma reunião extraordinária sobre o acidente com o elevador da Glória. Carlos Moedas marcou esta reunião precisamente para o dia a seguir às autárquicas, justificando que não queria partidarizar a tragédia que provocou 16 mortos. A Seleção Nacional de Futebol faz hoje o último treino antes do jogo de amanhã com a Hungria, que pode garantir já a qualificação da equipa nacional para o Mundial de 2026. O treino está marcado para logo à tarde. Vai haver também uma antevisão do jogo com a Hungria por parte de Roberto Martínez e de um jogador.