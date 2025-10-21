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A Carris não concorda com o relatório preliminar do acidente do Elevador da Glória, que lhe atribui exclusiva responsabilidade pela manutenção do equipamento. A empresa frisa ainda que a compra do cabo do ascensor, que apresentou inconformidades, foi feita pela direção anterior.

O relatório preliminar sobre o acidente revela falhas acumuladas da Carris. Conclui-se que o cabo que acabou por sofrer uma ruptura não era o indicado para o elevador, nem para o transporte de passageiros. O equipamento foi comprado em 2022 e, por isso, o atual conselho de administração da empresa, Miguel Gato, remete essa decisão para os mandatos anteriores.

É precisamente um dos argumentos utilizados na resposta da Carris a este relatório preliminar, que foi conhecido ontem. Em comunicado, a empresa rejeita também a exclusiva responsabilidade pela manutenção do equipamento. Diz que cabe ao IMT, o Instituto de Mobilidade e Transportes, supervisionar a regulação técnica e também a segurança do funicular. O relatório aponta ainda que as inspeções previstas para o dia do acidente não foram feitas no horário indicado. Ora a Carris esclarece que desconhecia estes factos, até porque esse alegado incumprimento, garante, nunca foi reportado ao Conselho de Administração. A empresa ressalva, neste comunicado, que as informações sobre o acidente ainda são incompletas, uma vez que o relatório final sobre a tragédia do Elevador da Glória pode ficar pronto apenas daqui a quase um ano, em setembro de 2026. Certo é que a direção da Carris já agiu, demitiu o diretor de manutenção de equipamentos e admite nesta resposta incumprimentos da empresa externa contratada para o efeito.

Miguel Gato, com a reação da Carris ao relatório preliminar sobre o acidente do Elevador da Glória, relatório que aponta responsabilidades à empresa na compra e manutenção do equipamento. O documento recusa, no entanto, para já apontar a causa definitiva do acidente. Também na reação a este relatório, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, considera que a tragédia teve causas técnicas e não políticas.

A lei diz que as eleições em Lisboa podem ter de ser repetidas se o Tribunal Constitucional der empate entre Chega e CDU. Isto porque os dois partidos estão separados por apenas três votos.

E em caso de empate absoluto, a votação tem que ser repetida porque é uma situação sem resposta legal. É o que explica a Comissão Nacional de Eleições ao Observador. O mandato que falta distribuir tem mesmo que ser decidido para que os eleitos entrem em funções. Ora, na noite das eleições, o Chega ficou à frente da CDU por 11 votos. Na contagem final, essa diferença encurtou para três votos. O PCP decidiu, por isso, recorrer para o Tribunal Constitucional para tirar todas as dúvidas. Os comunistas consideram que há votos considerados nulos, que, na verdade, são votos na CDU. A previsão é que o Tribunal Constitucional responda ao PCP em dois dias.

E este é um artigo em destaque a esta hora no site do Observador. Sobre as presidenciais, António José Seguro ficou satisfeito com o apoio formal do PS, mas reforça que tem uma candidatura extra partidos.

Isto depois da Comissão Política do PS ter declarado o apoio formal a António José Seguro. Em entrevista à Sic Notícias, o candidato, ex-secretário-geral do PS, diz que fica honrado com o apoio, mas repete que não quer ser uma extensão de qualquer partido.

A minha candidatura é uma candidatura suprapartidária e que tem a sua própria estrutura. Nós temos mandatários distritais, mandatários concelhios, temos diretores de campanha distritais, concelhios, temos uma estrutura própria e obviamente todos aqueles que vierem e que sejam democratas, progressistas, humanistas, que é esse o meu apelo, que convirjam nesta candidatura, são todos muito bem-vindos. Esta não é uma extensão de um partido. Eu percebo que outras candidaturas são os partidos que as anunciam. No meu caso, não foi assim.

António José Seguro, que recebeu o apoio do PS quatro meses depois de ter anunciado a candidatura, agora adianta que ligou a José Luís Carneiro a agradecer-lhe. Destaque também para as declarações de Catarina Martins, em entrevista à Agência Lusa. A candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda acusa António José Seguro de representar o centro político e, por isso, entende que a concentração de votos da esquerda em torno de Seguro não faz qualquer sentido.

O Parlamento Europeu vai debater esta quinta-feira o fim da mudança da hora. Os deputados querem ouvir a Comissão e o Conselho Europeu.

Isto porque em 2019 os eurodeputados votaram pelo fim do acerto sazonal da hora, tal como o governo espanhol está agora a reivindicar. Só que os Estados-membros nunca se acertaram para pôr em prática a decisão. A menos de uma semana para a entrada do chamado horário de inverno, a questão volta ao Parlamento Europeu. Em direto, temos neste jornal o eurodeputado do PS, Sérgio Gonçalves. Muito bom dia. Será desta? Que resultados é que podem sair do debate que está marcado para esta quinta-feira no Parlamento Europeu?

Esta é uma situação que se arrasta já há quase sete anos, porque o Parlamento votou favoravelmente a abolição da mudança sazonal da hora em março de 2019, com uma maioria considerável de deputados, e ficou a faltar o acordo por parte do Conselho da União Europeia, ou seja, os Estados-membros não chegaram a um acordo relativamente à sua posição e, portanto, não seguimos para a fase de negociações. E é precisamente neste ponto que estamos agora. Existem vários argumentos a favor, contra a abolição da mudança de hora, mas há também a indicação, e isto de um estudo de uma consulta pública que a Comissão Europeia promoveu também à data desta votação no Parlamento, onde participaram mais de 4 milhões de cidadãos e 84% manifestaram-se efetivamente a favor do fim da mudança sazonal de hora. O Parlamento concorda com esta posição, tem uma votação maioritária relativamente à abolição desta mudança sazonal da hora. Os efeitos, indo aqui um pouco atrás, esta harmonização e esta mudança da hora vêm já da década de 80 e tinha como principal objetivo a redução do consumo de energia por via da adaptação à luz solar, à luz do dia. Esses efeitos hoje em dia já são nulos ou até contrários, devido a vários fatores: a evolução tecnológica, a maior utilização do ar-condicionado, por exemplo, a introdução de LEDs E, portanto, já não há uma evidência clara dessa poupança. Por outro lado, existem, sim, evidências de que a mudança sazonal de hora tem impactos negativos para a saúde das pessoas e, portanto, isto justifica em grande parte a posição do Parlamento. Aquilo que se irá proceder agora será um debate na próxima quinta-feira, aqui em Estrasburgo, onde os eurodeputados deverão indicar à Comissão ou solicitar à Comissão e, neste caso, à presidência dinamarquesa, a revisão deste dossiê, porque de facto falta essa posição do lado do Conselho. E poderemos, após essa posição estar clarificada, prosseguir então para as negociações. Até lá, temos que aguardar por essa posição dos Estados-membros.

E o objetivo será mudarmos a hora neste domingo e não voltar a ter de a mudar ou não será tão rápida uma decisão?

Não sabemos, depende efectivamente dos Estados-membros. Portanto, tem que haver um acordo a 27. Esse acordo não foi possível obter em 2019 e, portanto, sem o acordo do lado do Conselho, não poderemos avançar com as negociações entre o Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia.

E nesse sentido, Sérgio Gonçalves, o que sabemos da parte do governo português é que ainda não tem uma posição definida sobre o tema. Esse é mais um obstáculo.

Sim, esta é sempre uma decisão de cada Estado-membro. Não é consensual, mesmo dentro dos próprios governos. Eu recordo que mesmo na posição que o Parlamento Europeu tomou em 2019, e com todos os dados que estavam disponíveis à data, a posição foi maioritária, como já referi, em termos de Parlamento Europeu, mas mesmo na própria delegação portuguesa houve vários sentidos de voto. Deputados votaram favoravelmente, outros abstiveram e muitos votaram contra. E, portanto, é necessário também clarificar essa posição do governo português e depois, a 27, clarificar a posição do Conselho para que, eventualmente, ainda nesta presidência dinamarquesa, se possa dar início às negociações e então depois produzir a legislação que permita abolir a mudança sazonal da hora.

A ver vamos então como corre na quinta-feira. Muito obrigada, Sérgio Gonçalves, pelos esclarecimentos que aqui nos deixa. Eurodeputado socialista, isto a dias do Parlamento Europeu voltar a discutir o fim da mudança de horário. O governo de Luís Montenegro diz que ainda não discutiu o assunto. Também não há consenso nos países da União Europeia, nem na comunidade científica.

E este vai ser também o tema do Explicador, já a seguir ao jornal. Primeiro, são 09h11, Carla, que outras notícias estão em destaque a esta hora.

Nicolas Sarkozy está oficialmente preso. O ex-presidente francês entregou-se esta manhã para cumprir uma pena de cinco anos. Tinha à espera uma multidão de pessoas que se concentraram à porta da prisão para o apoiar. Esta manhã, Sarkozy divulgou um comunicado a dizer que se sente profundamente triste pelo estado atual do país. Sarkozy foi condenado pelo crime de associação criminosa no caso do financiamento ilegal da própria campanha. Vai ficar na prisão de La Santé, em Paris, numa ala reservada. No Médio Oriente, o líder do Hamas garante estar disponível para entregar todos os cadáveres de reféns, mas avisa que precisa de mais tempo e maquinaria para conseguir retirar os corpos dos escombros. São declarações em entrevista a um órgão do Hamas. Israel tem acusado o grupo palestiniano de mentir sobre o assunto. Telavive considera que o Hamas tem condições para devolver todos os cadáveres de forma rápida. A filha de José Manuel Anes deve ser presente a tribunal entre hoje e amanhã para ficar a conhecer as medidas de coação. É o que avança a CNN de Portugal. A mulher ficou ontem sob custódia da Polícia Judiciária por ser a principal suspeita do esfaqueamento do pai. O ex-presidente do OSCOTE está livre de perigo, apesar dos ferimentos. A Judiciária está a tratar este caso como uma tentativa de homicídio. Foi uma das campanhas eleitorais que mais mobilizou e que também que mais dividiu o país. As eleições presidenciais de 1986 são o foco do mais recente podcast Plus do Observador. O quarto episódio já está disponível.

É um episódio centrado nos últimos dias de campanha, antes da primeira volta das eleições. Diogo Freitas do Amaral, o candidato apoiado pela direita, era o grande favorito e juntou milhares de pessoas num comício em Lisboa.

O entusiasmo à volta da candidatura era tanto que os mais próximos de Freitas chegam a pensar na possibilidade de uma vitória logo à primeira volta.

Quando saem pra Avenida Antônio Augusto de Aguiar, são surpreendidos por algumas centenas de jovens apoiantes que combinaram fazer a pé, a partir dali, o trajeto de dois quilômetros até o local do comício. Um dos grupos traz um cartaz: "Deus, família e pátria em Portugal, só com Freitas do Amaral". Freitas segue de carro, recorda o filho Domingos Amaral, que também faz parte da comitiva.

Fui pros carros, às dez da noite, fomos pro comício. E nós a achar que íamos entrar por trás mesmo. A polícia faz esta coisa extraordinária que é atravessar a Alameda. E no meio da multidão. E nós dentro dos carros e as pessoas a baterem nos carros, com entusiasmo, obviamente. Mas assim: "Vamos morrer aqui todos, quer dizer, que esta gente tá louca".

Um excerto do quarto episódio do novo podcast Plus do Observador, a eleição mais louca de sempre, que já está disponível.

Esta é uma série narrada pelo ator Gonzalo Waddington, com banda sonora original do Samuel Úria e guiões do jornalista da editoria de política do Observador, Miguel Santos Carrapatoço.