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Já vamos fazer um novo balanço da greve geral de hoje, mas primeiro, arranca a esta hora a discussão da Lei da Nacionalidade no Parlamento.

E para já sem garantias de acordo entre PSD e os partidos da oposição. A votação já foi adiada três vezes, mas nas últimas horas o Partido Socialista aproximou-se das exigências do Governo na matéria, o que leva o Chega a ameaçar votar contra se o partido liderado por Luís Montenegro ultrapassar uma série de linhas vermelhas apresentadas por André Ventura. Certo é que o PSD quer resolver o assunto hoje, antes do arranque do debate orçamental. Vamos já em direto até ao Parlamento, ao encontro do Miguel Viterbo Dias. Miguel, será que à terceira, será mesmo de vez para a Lei da Nacionalidade?

Veremos, porque Hugo Soares, o líder da bancada do PSD, já disse que se for preciso esperar para ter um documento que consiga a viabilização da maioria dos partidos, então mais vale esperar para ter uma boa lei do que propriamente apressar o processo e correr o risco de ver este projeto do PSD e do governo rejeitado. Nos últimos dias tem existido essa aproximação entre PS e PSD. O Chega vai desconfiando, já avisou que se estes adiamentos são para que os partidos mais tradicionais se unam, então mais vale avançar desde já com a votação. Mas o que é certo é que os sociais-democratas têm conseguido adiar as votações nessa expectativa, nessa esperança de conseguir um acordo. Têm existido reuniões, contactos todos os dias, todas as noites, muitas vezes até altas horas da madrugada, para tentar chegar a um entendimento, que obrigará, naturalmente, a cedências de parte a parte, sendo certo que, se existem sinais de alguma aproximação entre PSD e PS, até ao fim, tudo está em aberto. Há aqui ainda outro ponto, que é depois a votação final global deste projeto. O debate orçamental arranca formalmente daqui a uma hora, com a audição ao ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, e por isso veremos, depois, se a Lei da Nacionalidade conseguir ser votada agora na especialidade, quando é que vai poder ir a plenário para receber o carimbo verde final e poder ser publicada em Diário da República e entrar assim oficialmente em vigor. É um processo que ainda demorará, mas para já veremos se será definitivamente hoje que o PSD consegue chegar a acordo com o PS ou com o Chega, porque tem estado sempre a tentar manter essas duas portas abertas.

E é no estado em que estamos, Miguel Viterbo Dias, na Assembleia da República, onde a esta hora arranca a votação da Lei da Nacionalidade, ainda com tudo em aberto.

E agora sim, Carla, a greve geral, que está a afetar vários serviços, como escolas, hospitais, tribunais, transportes e até a recolha do lixo. A Frente Comum ainda não tem números, mas fala numa grande adesão de norte a sul do país.

O protesto começou à meia-noite, abrange todos os trabalhadores do Estado que estão contra aquilo que descrevem como a falta de investimento do governo nos serviços públicos. O balanço foi feito na última hora por Sebastião Santana, coordenador da Frente Comum, em declarações à Rádio Observador.

Esta greve arrancou no turno da noite de ontem, nos hospitais e na recolha de resíduos. A adesão durante a noite foi muito boa. Tivemos em todo o país perturbações na recolha de resíduos e alguns, bastantes, pontos de recolha completamente encerrados. Foi o que sentimos durante toda a noite. Os hospitais em serviços mínimos na sua esmagadora maioria, desde o Hospital de Tondela ao Hospital de Faro, passando pelos hospitais aqui dos maiores centros urbanos, a mesma coisa. Portanto, a prestar apenas serviços mínimos. E aquilo que estamos a assistir esta manhã é o cenário que temos atrás de nós. Vai ser uma grande greve. Já temos registo de escolas fechadas também em vários pontos do país, outras que sabemos de antemão que não vão mesmo abrir, e isto vai se multiplicar pelos serviços da administração pública.

Sebastião Santana da Frente Comum, que deve fazer um novo balanço daqui por uma hora. Vamos de novo em direto até Lisboa. Nadine Soares está a fazer uma ronda pelos serviços mais afetados. Agora junto à sede da Segurança Social. Nadine, os trabalhadores aderiram à greve aí?

A Segurança Social é um dos serviços que pode ser afetado com esta greve da Frente Comum. Já existe a esta hora uma longa fila de pessoas, a esta hora aqui na sede da Segurança Social, mas este serviço tem hora indicada para começar a funcionar às 9h e, para já, portas encerradas. As pessoas começam a ficar impacientes pela presença da comunicação social. Começaram a perceber que o serviço pode não abrir e as poucas pessoas que quiseram falar admitem que não sabiam que ia existir greve e as que sabiam, vieram na mesma, porque apontam que às vezes existem estes avisos de greve, mas que ainda assim conseguem resolver na mesma os assuntos que têm para tratar. Agora, com o aproximar da hora, porque já passam cinco minutos da hora que devia este serviço começar a funcionar, as pessoas começam a aproximar-se da porta e a perceber que há efetivamente papéis que avisam desta greve nacional e que este serviço pode vir a sofrer perturbações. Esta greve da Frente Comum está a afetar vários serviços, desde a recolha do lixo, a escolas e hospitais, e para já parece afetar também aqui a Segurança Social, porque, como dizia, já passam seis minutos da hora de abertura e, para já, Carla, portas fechadas.

Portas fechadas, deveriam ter aberto às 9h. Reportagem de Nadine Soares, na sede da Segurança Social em Lisboa.

E ao mesmo tempo da greve da Frente Comum, decorre uma paralisação convocada pela Federação Nacional dos Médicos. Importa perceber o impacto deste protesto de profissionais de saúde nos hospitais.

É o que fazemos agora com a ajuda da repórter Maria Riego, que está no Hospital de São João, no Porto. Maria, qual é a adesão à greve por aí?

Para precisamente compreendermos isso, comigo está Joana Bordalo e Sá, presidente da Federação Nacional dos Médicos. Começo por lhe perguntar se consegue fazer um balanço a esta hora desta adesão.

Para os médicos ainda é cedo, uma vez que nós estivemos em serviços mínimos até às oito da manhã, mas esperamos uma adesão muito significativa e que vai afetar principalmente as consultas programadas, as cirurgias programadas, e vai afetar quer os centros de saúde, quer os hospitais. Quem nos empurra para esta greve é mesmo Ana Paula Martins e Luís Montenegro, que de forma intransigente não querem negociar com os médicos salários justos, condições de trabalho dignas para termos mais médicos no SNS. Pelo contrário, o que Ana Paula Martins tem para os médicos é uma mobilidade forçada para serviços de urgência regionais, que não servem os médicos e não servem a população. E faltou à verdade no Parlamento, a todos os deputados, quando disse que essa mobilidade forçada não ia acontecer e Luís Montenegro é conivente com este tipo de medidas, uma vez que mantém Ana Paula Martins na liderança do Ministério da Saúde, que nós entendemos que devia ser substituída. O que nós vemos com esta mobilidade forçada, que não serve os médicos, mas acima de tudo não serve a população, porque a mobilidade forçada para serviços de urgência regional, na ginecologia e obstetrícia, é dizer à população que há serviços de urgência que vão ficar permanentemente encerrados. E então as grávidas e os seus bebés vão ter que continuar a andar quilómetros e quilómetros, como no Barreiro e em Setúbal, para terem os seus bebés, que vão continuar a nascer nas ambulâncias. Já tivemos 64 bebés nascidos nas ambulâncias este ano e, portanto, isto é algo que é absolutamente inaceitável. E por isso é que a Federação Nacional dos Médicos também está hoje em greve. É na defesa da nossa carreira, de valorizar o nosso trabalho, seja dos mais jovens, seja dos que ainda estão no Serviço Nacional de Saúde, mas também na defesa do nosso Serviço Nacional de Saúde, para que seja um serviço de proximidade à população, público, universal e acessível para todos.

E não vê no Governo, então, abertura para essas negociações?

Não tem havido qualquer tipo de abertura. Aliás, a Federação Nacional dos Médicos entregou a proposta de revisão dos nossos acordos coletivos de trabalho e não tem havido qualquer abertura, pelo contrário, não tem havido diálogo. O que tem havido é uma tentativa de imposição. E a Federação Nacional dos Médicos, ainda assim, nós mantemos a nossa posição e mantemos as nossas soluções para termos mais médicos no SNS.

Muito obrigada. Ficamos então com as palavras de Joana Bordalo e Sá, que é presidente da Federação Nacional dos Médicos, aqui com duras críticas a Ana Paula Martins e também a Luís Montenegro. Decorre então esta paralisação convocada pela Federação Nacional dos Médicos, ao mesmo tempo que existe então a greve da Frente Comum.

É Maria Rigo no Hospital de São João, no Porto, com a FNAM. Estas greves acontecem no dia em que os ministros das Finanças e do Trabalho são ouvidos no Parlamento sobre o Orçamento do Estado. Vamos continuar a medir o impacto da greve ao longo do dia aqui na Rádio Observador.

A ministra da Saúde chamou o presidente do INEM para lhe comunicar formalmente que vai ser demitido e substituído. A reunião decorreu ontem à noite.

É a notícia avançada pelo jornal Público, que adianta que a reunião foi marcada por Ana Paula Martins e que compareceram Sérgio Janeiro e a vogal do INEM, Alexandra Ferreira. A vogal deverá ficar em funções como presidente interina, sendo que Ana Paula Martins deverá anunciar em breve Luís Cabral como novo presidente do INEM. Ele foi secretário regional da Saúde dos Açores entre 2012 e 2016.

Mas Carla, o nome não agrada aos trabalhadores do INEM.

Não, o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar pediu numa carta enviada ao Primeiro-Ministro que reavalie esta nomeação. Isto porque houve uma auditoria feita em 2024 pelo Tribunal de Contas, que apontou algumas fragilidades ao sistema de emergência médica nos Açores. Algumas dessas fragilidades são, aliás, semelhantes às que afetam o próprio INEM.

São 09h10, já a seguir o Explicador, hoje sobre o pedido da Comissão Europeia para que Portugal ponha fim aos descontos nos combustíveis. Mas primeiro, Carla, que outras notícias estão em destaque a esta hora?

Ainda na saúde, aumentou em quase 5% a lista de espera nos hospitais públicos para uma cirurgia oncológica. A informação é avançada pela Entidade Reguladora da Saúde. No final de junho, mais de 7500 pessoas aguardavam por essa cirurgia. É um aumento de 4,7% face ao mesmo período do ano passado. De acordo com o regulador, 16% dos doentes que aguardavam uma cirurgia no final do primeiro semestre viram os tempos máximos de resposta garantidos ultrapassados. O LIVRE só vai decidir segunda-feira se dá apoio imediato à candidatura presidencial de Jorge Pinto ou se deixa a decisão para as primárias. Isto numa altura em que Ricardo Sá Fernandes, antigo membro da Comissão de Ética do LIVRE, avança ao Observador que vai votar em António José Seguro. Sá Fernandes lamenta que Jorge Pinto se tenha autoimposto antes de um debate interno e que o LIVRE não tenha seguido o caminho da unidade de esquerda que esteve na matriz do partido. É o próprio Jorge Pinto a pedir que o nome ainda vá internamente a votos antes de receber o apoio formal. O governo da Coreia do Sul avança que existe uma grande possibilidade de Donald Trump se encontrar com Kim Jong-un nos próximos dias. De acordo com o ministro para as questões da unificação do executivo sul-coreano, há vários sinais que sugerem que a cimeira entre o presidente norte-americano e o líder da Coreia do Norte vai acontecer. Trump tem na agenda uma visita à península da Coreia já na próxima semana.