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Vitor de Carvalho. Começamos este jornal das 9, Carla, com as autoridades portuguesas e espanholas que estão já a fazer buscas para tentar encontrar os suspeitos de tráfico de droga responsáveis pelo acidente que matou um militar da GNR no rio Guadiana.

É o que indica um comunicado da GNR que acaba de ser divulgado. O acidente aconteceu ontem à noite no rio Guadiana, ao largo de Alcoutim, distrito de Faro, muito perto da fronteira com Espanha. A Guarda Nacional Republicana recebeu um alerta para a presença de uma lancha rápida no rio Guadiana, suspeita de tráfico de droga. Quando a tentava abordar, houve uma colisão seguida de incêndio a bordo da lancha dos alegados traficantes. A embarcação foi encontrada a arder e os alegados traficantes estão a monte. Estão a decorrer buscas no terreno para os tentar localizar. Está conosco em direto neste jornal o tenente-coronel Carlos Canatário, é o porta-voz da GNR. Muito bom dia, senhor tenente-coronel. Há mais alguma informação sobre os suspeitos e onde poderão eles estar?

Muito bom dia. Não, de facto, foi aquilo que referiu. Neste momento decorrem diligências tanto no rio Guadiana como nas suas margens, no sentido de recolhermos alguma prova material e no sentido de localizar os suspeitos, que continuam a monte.

Não sabemos sequer quantos são.

Não, essa informação não temos. As buscas decorrem no sentido de tentar perceber se são detetadas algumas movimentações referentes a esta situação. Não conseguimos avançar de quantos suspeitos serão.

Mas há forte convicção de que estaremos a falar de traficantes.

Sim, como referiu, esta embarcação de alta velocidade, ou lancha rápida, como habitualmente é designada, foi detetada pelo nosso sistema integrado de vigilância ao entrar no rio Guadiana. De imediato, a nossa seção de patrulhamento marítimo do destacamento de controle costeiro de Olhão foi acionada e, na tentativa de abordar a mesma, foi abalroada, o que resultou, lamentavelmente, na morte do nosso militar e de mais três militares que ficaram feridos. Mas como referiu, as características da embarcação fazem-nos presumir que se tratava de uma situação de tráfico de estupefacientes, porque são este o tipo de embarcações que são utilizadas para este fim.

Confirma também que a Guarda Civil Espanhola está envolvida agora nas operações no terreno, isto porque há a possibilidade de os suspeitos terem fugido para Espanha?

Sim, como sabemos, o rio Guadiana separa os dois territórios. Nós temos uma coordenação muito forte, muito permanente com a Guarda Civil e logo no momento da informação relativamente à entrada da embarcação no rio Guadiana, trabalhamos em conjunto. No momento logo posterior, a Guarda Civil prestou-nos todo o apoio e, portanto, sim, neste momento decorrem buscas com o apoio da Guarda Civil, mas permita-me também referir com o apoio da Polícia Marítima e da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Alguma informação ou algum apelo que possa dar à população da zona?

Sim, sobretudo, uma solicitação para que, se detetarem movimentos suspeitos, seja de indivíduos apeados ou mesmo em circulação, qualquer movimento suspeito que possam detetar naquela zona, que possam de imediato informar a Guarda Nacional Republicana, que será muito útil para nós.

Imagino que seja importante também poder haver essa atenção por parte da população. Tenente-coronel, já aqui demos conta de uma vítima mortal, de três feridos. Sabe dizer-nos o estado dos guardas?

Os militares foram para o hospital como feridos leves. Temos a informação de que um militar terá partido um braço e o outro militar umas escoriações e dores nas costas. Nada, felizmente, de muito relevante, tendo em conta o incidente trágico que lamentavelmente provocou a morte do nosso militar.

Muito obrigada, tenente-coronel Carlos Canatário, é o porta-voz da GNR, que ia dar-nos mais informações sobre a fuga destes alegados traficantes. Há pouca informação nesta altura. As buscas prosseguem também em Espanha. No comunicado divulgado há instantes, a Guarda lamenta profundamente a morte do militar e apresenta os votos de pesar à família e aos colegas.

É uma notícia em destaque no site do Observador, que vamos continuar a acompanhar ao longo desta manhã. Há acordo na Lei da Nacionalidade, depois de vários adiamentos, o PSD e o Chega cederam, de parte a parte, e fecharam um entendimento para aprovar hoje esse documento.

A Lei da Nacionalidade é votada hoje em plenário e ao que apurou o Observador, desta vez, há luz verde para que seja aprovada. A poucas horas da votação e depois de várias noites de negociação, Chega e PSD atingiram um entendimento para aprovar a proposta. Importa explicar o que mudou e quais foram as cedências dos partidos. Rui Casanova.

O Chega aceita a perda de nacionalidade proposta pelo PSD com pena acessória, a decidir e aplicar por um juiz. E o PSD aceita incluir uma exceção para as situações em que a nacionalidade foi obtida de forma fraudulenta, ou seja, ao que apurou o Observador, os dois partidos cederam. André Ventura recuou na questão da perda automática da nacionalidade para quem cometer certos crimes e vai aprovar a proposta do PSD, em que esta medida existe, mas como pena acessória. E o PSD aceita uma das linhas vermelhas impostas pelo Chega: a nacionalidade adquirida fica consolidada após um período de 10 anos, mas ficam excluídas as situações em que a nacionalidade foi obtida ilegalmente. Depois de um ultimato e a poucas horas da votação em plenário, os dois partidos chegam assim a acordo para aprovar a Lei da Nacionalidade. Para tal, muito contribuíram as negociações que se têm prolongado noite dentro.

Rui Casanova, com o entendimento entre o PSD e o Chega para aprovar a Lei da Nacionalidade. O documento vai ser votado hoje em plenário, desta vez com luz verde para aprovação. A votação está marcada para mais logo à tarde.

Também pode saber mais sobre este assunto num artigo que está em destaque a esta hora no site do Observador. Também hoje é aprovada no Parlamento a proposta do governo de Orçamento do Estado. O PS vai abster-se, mas o secretário-geral socialista deixa um aviso ao primeiro-ministro.

Luís Montenegro tem um ano para provar o que vale. A proposta do governo já tem a aprovação garantida depois da anunciada abstenção do Partido Socialista, mas José Luís Carneiro avisa que este sentido de voto não é um cheque em branco ao governo.

O primeiro-ministro tem um ano para mostrar aquilo que vale. Tem o ano de 2026, porque é mais um ano. Ele já está há um ano e meio em funções e agora tem mais um ano para mostrar daquilo que é capaz. E foi isso que o Partido Socialista lhe quis dizer com a abstenção. Ou seja, nós fundamentalmente mostrámos o nosso sentido de compromisso com a estabilidade política do país. Para conseguir cumprir e responder às necessidades urgentes, mas é evidente que o primeiro-ministro e o governo não vão ter agora a desculpa do Partido Socialista, porque não conseguiu, porque não votou contra o Orçamento. Agora o governo tem mesmo que mostrar daquilo que é capaz e vai ter um ano para o fazer.

José Luís Carneiro, em declarações aos jornalistas, à margem de uma visita à Federação da Área Urbana de Lisboa do PS. O debate na generalidade do Orçamento é retomado daqui a uma hora no Parlamento. A votação está marcada para mais logo à tarde, sendo que o Livre anunciou já esta manhã que vai votar contra. Falta conhecer o sentido de voto do Chega.

José Luís Carneiro pede também a intervenção do Ministério Público no caso dos cartazes de André Ventura de campanha para as eleições presidenciais.

Cartazes que estão a causar polêmica. Mostram uma foto de André Ventura acompanhada pela frase: "Isto não é o Bangladesh". Noutros pode ler-se: "Os ciganos têm de cumprir a lei". José Luís Carneiro considera que os cartazes atentam contra o Estado de Direito e defende que sejam acionados os mecanismos previstos na lei.

São cartazes com mensagens que estimulam o ódio em relação a determinadas origens sociais de populações que vivem, que estão integradas no nosso país. E o meu apelo é para que as autoridades competentes, nomeadamente o Ministério Público, estejam atentos àquilo que são mensagens e à disseminação de mensagens que atentam contra os valores da nossa Constituição, porque esse é o dever dessas instituições. É não terem dúvidas de acionar os mecanismos que a lei prevê para sancionar aqueles que atentam contra o Estado de Direito.

Entretanto, oito associações ciganas vão apresentar queixa no Ministério Público e admitem avançar com uma providência cautelar para a retirada dos cartazes. A Embaixada do Bangladesh também já reagiu através de um comunicado. A representação diplomática em Portugal pede calma à comunidade e garante que estão a ser contactadas as autoridades apropriadas.

É um tema para o Explicador, que arranca já depois deste jornal. É nosso convidado o constitucionalista Vitalino Canas. Antes disso, Carla, outras notícias que também estão a marcar esta manhã.

Todos os distritos do continente estão hoje sob aviso amarelo por causa das previsões de mau tempo. É o que indica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Está prevista chuva e trovoada, uma situação que deve prolongar-se toda a semana. O furacão Melissa fez até agora pelo menos sete mortes na região das Caraíbas. Aproxima-se da Jamaica. É um furacão de categoria cinco, considerado o mais forte do ano até agora. Pelo menos 500 mil pessoas já foram retiradas de casa, na Jamaica, por precaução, sendo que também já há milhares de pessoas com falhas de eletricidade. A reta final da campanha para a segunda volta das presidenciais de 1986 está em foco no quinto e penúltimo episódio do podcast Plus, a eleição mais louca de sempre.

E neste episódio, os dois candidatos, Freitas do Amaral e Mário Soares, preparam-se para um debate decisivo na televisão.

O episódio já está disponível. Vamos ouvir um excerto.

No dia do grande debate, antes de seguir para os estúdios da RTP, Soares dorme uma sesta e vai ao barbeiro. É um hábito que tem há muito. Sempre gostou de dar uns pequenos retoques no cabelo antes de enfrentar as câmaras. Às 17h, Freitas ainda está em casa, na Quinta da Marinha. Tinha acabado de dormir a sesta, sente-se repousado. Está agora de volta aos papéis e apontamentos para uma última vista de olhos. Ao início da noite, nos estúdios da RTP, os cafés são distribuídos às dezenas. Há cinzeiros improvisados a abarrotar por todos os cantos. O ar é quente e irrespirável. Depois da maquilhagem, é tempo de escolher quem começa. Moeda ao ar. Soares, tal como no debate contra Azenha, volta a escolher a caravela. Desta vez ganha e decide que é o adversário a começar.

É um excerto do quinto e penúltimo episódio de "A Eleição Mais Louca de Sempre".

O último episódio sai na próxima terça-feira, mas os assinantes Standard e Premium do Observador têm, desde já, acesso antecipado a todos os episódios de "A Eleição Mais Louca de Sempre".