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Observador91. António José Seguro soma cada vez mais apoios para a segunda volta, com destaque para figuras de PSD e Iniciativa Liberal. Rui Moreira, independente, que foi mandatário de Marques Mendes, é o nome mais recente a anunciar que vai votar em Seguro no dia 8 de fevereiro.

Rui Moreira justifica o apoio, diz que António José Seguro é o único candidato capaz de ser o presidente de todos. O ex-presidente da Câmara do Porto afirma que Seguro lhe dá essa garantia e, por isso, fala num apoio firme.

Estarei com António José Seguro nesta segunda volta. Sem nenhum desprezo para André Ventura, aquilo que é óbvio é que André Ventura disse, em tempo, que não queria ser presidente de todos os portugueses. Queria ser presidente apenas de alguns portugueses, o que é perfeitamente legítimo. Eu quero um presidente que seja presidente de todos os portugueses, daqueles que pensam como eu e daqueles que pensam de forma diferente. Portanto, esta é a minha forma de ver a vida e considero que António José Seguro é, neste momento, uma pessoa que me dá essas garantias e, por isso, irei apoiar firmemente a candidatura de António José Seguro à segunda volta.

Firmemente. Rui Moreira, em entrevista à Sic Notícias ontem à noite, diz também que compreende a neutralidade manifestada por Luís Montenegro, que optou por não escolher nenhum dos lados.

Já Isaltino Morais não revela em quem vai votar, mas não fecha a porta a um apoio a António José Seguro. O presidente da Câmara de Oeiras garante apenas que em André Ventura não vota.

Nunca, como é óbvio. É o que diz Isaltino Morais numa entrevista à CNN Portugal, questionado sobre quem vai apoiar na segunda volta.

Obviamente, pelo meu percurso, eu nunca votaria em André Ventura, como é óbvio. Portanto, para mim, isso está perfeitamente claro.

Portanto, votará António José Seguro.

Não disse que votava, em quem votava ainda. O que estou a dizer é que André Ventura não votarei.

Sabe em quem não vota.

Não, porque as eleições foram esta noite. Eu ainda estou a digerir a tristeza que me deu a votação, ao Miranda que o Gouveia e Melo teve. Portanto, eu diria que tenho que ir por uns dias, eu direi claramente em quem vou votar.

Já questionado sobre Luís Montenegro, que não apoia nenhum candidato na segunda volta, o presidente da Câmara de Oeiras diz que o primeiro-ministro está em dificuldades face ao crescimento de André Ventura.

Também nas últimas horas surgiram outros nomes a anunciar o apoio a António José Seguro na segunda volta das presidenciais. Mais uma vez, Carla, figuras da direita.

É o caso de Rui Rocha, Carlos Guimarães Pinto e Mário Amorim Lopes, da IL. Também Cecília Meireles, do CDS, e José Eduardo Martins, do PSD, e também figuras que estavam ao lado de outros candidatos na primeira volta destas presidenciais, como por exemplo, Carlos Carreiras e Francisco Rodrigues dos Santos, apoiantes de Gouveia e Melo, Pedro Duarte e Miguel Poiares Maduro, que estavam na campanha de Marques Mendes, ou José Miguel Júdice, mandatário de Cotrim Figueiredo. Todos já anunciaram publicamente que vão votar em António José Seguro no dia 8 de fevereiro.

André Ventura admite estar espantado ao ver os apoios de dirigentes da Iniciativa Liberal a António José Seguro.

André Ventura diz que esperava outra abordagem por parte da IL. Já os apoios do PSD não surpreendem o candidato apoiado pelo CHEGA.

Espanta-me mais alguns nomes da Iniciativa Liberal, francamente, porque achava, ou acho, que há uma abordagem por parte de dirigentes da Iniciativa Liberal de querer romper com o sistema em termos dos impostos. O PSD não me espanta, eu percebi a intervenção moderada do primeiro-ministro, de procurar não tomar parte, mas não me espanta que os dirigentes do PSD estejam a apoiar o António José Seguro.

André Ventura, em entrevista à RTP, reconhece que tem um caminho estreito nesta segunda volta. Já António José Seguro considera que está a ser bem-sucedido no apelo que fez aos democratas para que o apoiem na segunda volta. O candidato apoiado pelo PS vai voltar à campanha daqui a pouco, vai visitar esta manhã uma unidade de saúde em Odivelas.

E no Explicador de hoje são nossos convidados Rui Moreira e Carlos Carreiras para ouvir já a seguir a este jornal. Neste momento, o governo antecipa uma vitória de António José Seguro na segunda volta e desdramatiza esse cenário. O Executivo avisa, no entanto, que o socialista vai ter de dar sinais ao centro-direita.

No núcleo duro do governo AD, a ordem é para desdramatizar a derrota de Luís Marques Mendes e virar a página para começar a preparar o próximo ciclo político. O Executivo assume que Seguro será provavelmente o próximo presidente e já antecipa a futura relação entre São Bento e Belém. Rui Casanova.

Foi o que apurou o Observador junto de várias fontes da AD nas últimas horas. Relativizam o que aconteceu no domingo e no núcleo duro do governo, a ordem é para virar a página e passar à frente depois da derrota de Luís Marques Mendes. Os sociais-democratas torcem agora para que António José Seguro seja tudo aquilo que acreditam que vai ser, um presidente da República cooperante, e acreditam também que ele não vai funcionar como um obstáculo constante ao primeiro-ministro. Nesse sentido, o Executivo está também à espera de alguns sinais por parte do próprio António José Seguro. Um elemento do núcleo duro de Luís Montenegro diz ao Observador que Seguro tem que fazer a sua parte e demonstrar abertura ao centro-direita moderado já nesta campanha para a segunda volta. Há também a convicção de que vai ter de demonstrar independência face ao Partido Socialista, isto para garantir a reeleição daqui a cinco anos.

Portanto, Rui, percebemos que o governo desdramatiza uma eventual vitória de Seguro. Já a eleição de André Ventura é vista com maior apreensão pelo Executivo.

Sim, sobretudo depois de o presidente do CHEGA aproveitar os resultados de domingo para se autoproclamar como o novo líder da direita. Ainda assim, entre os sociais-democratas ouvidos pelo Observador, há quem tente desvalorizar esta ameaça. Perguntam quais seriam, na realidade, os efeitos práticos de uma eleição de André Ventura, em termos constitucionais. O que vai fazer? Dissolve os parlamentos de três em três meses? É a pergunta que fazem nesta fase.

Rui Casanova, com o governo a fazer contas e a antecipar a futura relação com Belém. Entretanto, também já se fala em remodelações. Uma fonte do governo ouvida pelo Observador diz, no entanto, que não vale a pena tentar adivinhar quem vai sair, porque isso só está na cabeça do primeiro-ministro.

Este é o artigo em manchete, é a história no site do Observador e é também o tema da história do dia, já disponível em podcast. Depois das presidenciais, o governo volta agora à agenda de trabalho e o primeiro-ministro recebe esta tarde o secretário-geral da CGTP. A central sindical insiste que quer fazer cair o pacote laboral.

A reunião vai decorrer em São Bento, depois de já ter sido adiada por duas vezes. Está confirmado que vai contar com a presença também da Ministra do Trabalho. Ouvido pela Rádio Observador, há poucas horas do encontro, Tiago Oliveira repete que o objetivo não é negociar, mas sim fazer cair as alterações ao pacote laboral.

Nesta reunião, o que nós vamos exigir é a retirada do pacote laboral e, a partir daí, vamos voltar a entregar amanhã ao governo as propostas que a CGTP apresentou, que a própria ministra, numa reunião que teve com a CGTP, disse que o governo não se revia em nenhuma das propostas da CGTP. Se diz que não se revê, é porque a CGTP apresentou propostas e tomou posição e está a tomar um lado. Amanhã iremos apresentar essas propostas novamente e vamos lutar por essas propostas. Vamos lutar pela redução dos horários de trabalho, contra a precariedade, pela contratação coletiva, pela valorização dos salários.

Já questionado sobre a possibilidade de marcar uma nova greve como aquela que aconteceu a 11 de dezembro, Tiago Oliveira avisa que todas as formas de luta estão em cima da mesa. Na agenda do governo para hoje estão também negociações na saúde. A FNAM vai começar uma ronda negocial com o governo. Vai contar com a presença de um novo presidente, André Gomes. O objetivo é exigir o cumprimento integral do acordo assinado com o Executivo já este ano.

São 09h09. Já a seguir o Explicador com Rui Moreira e Carlos Carreiras. Primeiro, Carla, que outras notícias estão em destaque nesta manhã de terça-feira?

Subiu para 41 o número de mortos em Córdoba, na sequência de uma colisão entre dois comboios de alta velocidade no último domingo. A informação foi divulgada esta manhã pelas autoridades espanholas, que dão ainda conta de 39 feridos hospitalizados, dos quais quatro são crianças. Há também 13 adultos nos cuidados intensivos. Ontem à noite, o Ministério Português dos Negócios Estrangeiros confirmou que os dois portugueses que seguiam a bordo dos comboios estão bem, já estão em casa. Emmanuel Macron diz não compreender o que Donald Trump está a querer fazer com as ameaças de anexação da Gronelândia, posição transmitida pelo presidente francês ao chefe de Estado norte-americano através de uma mensagem de texto que Trump partilhou na True Social. Na mesma rede social, Donald Trump partilhou nas últimas horas uma ilustração que mostra o próprio a hastear a bandeira dos Estados Unidos na Gronelândia e a descrição é: não há volta atrás. Ainda sobre o presidente dos Estados Unidos, Trump terá convidado Israel a integrar o Conselho de Paz, anunciado para a Faixa de Gaza. É o que adianta esta manhã a agência Reuters. Entretanto, a Casa Branca confirma que convidou o presidente russo Vladimir Putin a fazer parte deste Conselho de Paz para o Médio Oriente. A PSP registou mais atropelamentos, mas com menos mortes e feridos graves em 2021. De acordo com dados divulgados hoje pela Polícia de Segurança Pública, foram registados cerca de 3500 atropelamentos no ano passado. A PSP sublinha que a persistência de comportamentos de risco por parte dos condutores, mas também dos peões, como o uso do telemóvel, estão na origem da maioria dos acidentes. Há também a registar o aumento de feridos ligeiros causados pelos atropelamentos. E durante a noite foram avistadas várias auroras boreais em Portugal. Não sei se viram.

Durante a noite.

Durante a noite.

Durante a noite.

Quando nós saímos de casa.

Pois, exatamente, podia ter sido às 05h da manhã.

Foram causadas por uma grande tempestade solar que atingiu ontem a Terra. Quem não viu, tem a oportunidade ainda de ver hoje, mas é expectável que enfraqueçam nas próximas horas.

E em Portugal, onde é que foi visto, Carla?

De norte a sul do país, para todos os gostos. Em Vila Pouca de Aguiar, Maceira de Cambaleira, São Pedro do Sul, Grândola. As redes sociais estão cheias de imagens das auroras boreais que associamos normalmente.

E temos um artigo no Observador a explicar tudo e onde é de se manter as imagens.

Já não é preciso ir à Finlândia, nem à Noruega.