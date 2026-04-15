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O Observador, são 9h01. Entra esta hora em funcionamento a Urgência Regional de Ginecologia e Obstetrícia na Península de Setúbal. Os serviços estão concentrados principalmente no Hospital Garcia de Orta e apesar do reforço de recursos humanos, Carla, as escalas já estão no limite.

É o que diz ao Observador uma fonte hospitalar. Cada turno da nova urgência regional tem escalados dois especialistas e três médicos internos de Ginecologia e Obstetrícia. É o mínimo exigido pela ordem, ou seja, basta a indisponibilidade de um para a urgência regional entrar em déficit. Para já, as escalas estão asseguradas, mas não há médicos tarefeiros interessados em fazer parte destas equipas. Ainda assim, a urgência regional abre portas a esta hora, 9h00, no Hospital Garcia de Orta. É lá que está a repórter do Observador, Matilde Malva Sabino. E Matilde, esta, que vai ser uma das maiores urgências obstétricas do país, começa com as tais dificuldades nos recursos humanos.

Bom dia, Carla. Como disseste, há quem receie que esta urgência não consiga dar resposta à população. Foi o que nos disse uma fonte ouvida pelo Observador, uma fonte que não quis ser identificada. Aqui em Almada vão estar quatro médicos do Hospital do Barreiro e mais seis enfermeiros especialistas em saúde materna e obstétrica, sendo que cada turno da nova urgência regional tem escalada dois especialistas e três médicos internos de Ginecologia e Obstetrícia. Como disseste, é o mínimo exigido pela ordem e, portanto, é um modelo que pode não conseguir dar resposta sempre. Para já, as escalas estão asseguradas, mas os problemas podem surgir quando faltar um médico. Isto porque não há médicos tarefeiros interessados em fazer parte destas equipas. Basta a indisponibilidade de um profissional para a urgência regional entrar em déficit. A partir de hoje, esta nova urgência regional centralizada aqui no Garcia de Horta, como disseste, vai ser uma das maiores do país, com mais de 3 mil partos anuais. Esta fonte ouvida pelo Observador conta que, portanto, já foram feitos contatos junto de médicos tarefeiros para conseguir suportar este novo modelo, no sentido de perceber se haveria disponibilidade para fazerem parte destas escalas da urgência regional, mas até agora sem sucesso. Por isso, a nova urgência regional arranca apenas com elementos dos serviços de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Garcia de Orta e do Hospital do Barreiro. Foi precisamente de lá que parti às 08h05 e demorei cerca de 35 minutos a fazer o caminho até aqui ao Hospital de Almada. No geral, não apanhei um trânsito muito intenso. O certo é que à saída do Barreiro tive alguma dificuldade e voltei a ter essa dificuldade à entrada também de Almada, em que não consegui circular a uma velocidade normal e que acredito em dias em que eventualmente possa, por exemplo, haver um acidente, a situação se complique ainda mais. Lá onde estive, no hospital, junto ao Hospital do Barreiro, não há ações de protesto. Aqui também, junto ao Hospital de Almada, parece tudo tranquilo e, portanto, parece ser mais um dia normal.

Ainda que, Matilde Malva Sabino, não seja de fato, porque há uma reorganização das urgências de Ginecologia e Obstetrícia na Península de Setúbal, com esta ideia central. É uma das preocupações que ouvimos nas últimas semanas por parte dos autarcas da região. O tempo que pode demorar a deslocação até à urgência de Almada fica verificado pela repórter do Observador. Em hora de ponta, do Barreiro ao Garcia de Orta, demorou cerca de 35 minutos. Olhando em concreto para o que muda, a nova urgência regional arranca em Ginecologia e Obstetrícia no Garcia de Orta, fecha no Hospital do Barreiro. Setúbal garante o serviço de urgência para a população da área de influência. Esta é a segunda urgência regional do país, quando amanhã faz um mês que foi criada a primeira, em Loures.

Este vai ser o tema do Explicador desta manhã. Nosso convidado, precisamente, Ricardo Leão, presidente da Câmara de Loures, para ouvir já a seguir este noticiário. A saúde vai ser um dos temas que vai marcar o debate quinzenal de hoje, mas não só. Luís Montenegro regressa ao Parlamento na véspera da reunião da Concertação Social.

Uma reunião em que vamos ficar a saber se há ou não acordo entre os parceiros sociais antes do projeto da Lei Laboral ser enviado para o Parlamento. O próprio Luís Montenegro já avisou que as negociações não podem ser prolongadas. Com ou sem acordo, as alterações à lei vão chegar à Assembleia e depois ainda hão de passar pelo crivo do novo presidente da República.

Ainda sobre a Lei Laboral, Carla, a UGT entregou esta semana uma nova proposta ao governo, uma proposta que tem duas alterações.

Sim, são novas condições para aceitar a reintrodução do banco de horas individual e também a jornada contínua para quem tem filhos até aos oito anos. São pontos que a UGT pretende que a ministra do Trabalho ceda até amanhã. Já os patrões consideram que estes pontos são inegociáveis. Ao Observador, uma fonte das confederações patronais considera que as propostas da UGT não têm a hipótese de serem aceites pelo governo ou pelos patrões. Diz mesmo que a versão apresentada agora pela central sindical está muito pior do que estava no anteprojetoO governo deve anunciar hoje algumas medidas estratégicas sobre segurança rodoviária, que podem passar pelo regresso da Brigada de Trânsito da GNR, extinta em 2009, na altura do governo de José Sócrates. De acordo com a TVI, essa é uma das medidas que vai ser anunciada hoje pelo ministro da Administração Interna. Luís Neves vai anunciar um reforço do número de militares ligados à segurança rodoviária e também às operações de fiscalização. Outra das medidas deverá ser o aumento do número de radares de controle de velocidade nas duas principais autoestradas do país, A1 e A2. O anúncio deve acontecer no final da tomada de posse do novo presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. Luís Neves prometeu agir depois de serem conhecidos os números da sinistralidade durante a Páscoa. Vinte pessoas morreram nas estradas portuguesas. É o número muito superior aos registros anteriores. Apesar das tempestades no início do ano, em Leiria, os alunos têm condições para realizar as provas ensino digitais. É o caso na freguesia de Carvide. É uma das freguesias do Conselho de Leiria mais afetadas pela depressão Cristino. Foram registadas vítimas mortais, também danos em várias infraestruturas, incluindo escolas. À Rádio Observador, o presidente da Junta de Freguesia de Monte Real e Carvide, Rui Pereira, garante que, ainda assim, já estão reunidas as condições para a realização destas provas.

Neste momento, temos plenas condições para os alunos realizarem as provas. Trabalhamos nessa matéria durante as últimas semanas, em conjunto, naturalmente, aqui com o município de Leiria, e conseguiu-se reunir todas as condições nas quatro escolas EB1 que temos para a realização dessas provas.

As provas deveriam ter acontecido em fevereiro, foram adiadas para agora, precisamente por causa das tempestades. Rui Pereira afirma que em três das escolas da freguesia a normalidade foi reposta, mas diz que a situação dos estudantes da Escola Básica de Carvide é diferente.

Na EB1 de Monte Real, na EB1 de Serra de Porto Urso e na EB1 de Outeiro da Fonte, criaram-se as condições, apesar de alguma destruição em algumas delas, para que as aulas decorressem de forma normal. Na EB1 de Carvide, o cenário era diferente. A escola apresentava uma destruição estrutural grande, mas criaram-se condições na Casa do Povo de Carvide e no salão paroquial também para que as turmas fossem distribuídas e garantissem a continuidade das aulas.

O presidente da Junta de Freguesia de Monte Real e Carvide, Rui Pereira, escutado esta manhã na Rádio Observador sobre a situação dos alunos da freguesia. O autarca adianta ainda que as obras na escola de Carvide vão começar a partir do próximo mês. Até lá, os alunos vão continuar a ter aulas na Casa do Povo.

Na atualidade internacional, Donald Trump continua a dar entrevistas. O presidente dos Estados Unidos acredita que o conflito com o Irã está muito perto de acabar.

Numa altura em que se preparam novas conversações no Paquistão, o presidente norte-americano diz que o Irã quer muito chegar a um acordo. Trump acredita que o conflito está quase a chegar ao fim.

Acho que está perto do fim, sim. E sabes que mais? Se eu retirasse tudo agora, eles demorariam 20 anos a reconstruir o país. E nós ainda não terminamos. Vamos ver o que acontece. Eu acho que eles querem muito chegar a um acordo.

Declarações de Donald Trump, em entrevista à Fox Business. Ainda assim, o presidente norte-americano não poupa nos avisos em relação à destruição causada pelo conflito. Diz que ainda não terminou.

E Carla, um superpetroleiro do Irã terá atravessado o Estreito de Ormuz, isto apesar do bloqueio dos Estados Unidos.

É o que escreve a agência de notícias iraniana Fars. É uma notícia que surge horas depois do comando central dos Estados Unidos ter anunciado um bloqueio total dos portos do Irã e uma paralisação do comércio marítimo deste país. A imprensa iraniana tem outra versão, relata a passagem de um navio de petróleo. Ouvido esta manhã aqui na Rádio Observador, o comandante Gonçalves Alexandre lembra que o encerramento do estreito de Ormuz não prejudica apenas o Irã.

Na minha perspectiva, não faz sentido, ainda que eu perceba a intenção, que foi, como disse, tentar prejudicar ao máximo a economia do Irã, portanto, levar o Irã a que tenha menos receitas em função da venda de petróleo, sobretudo. Ainda que perceba, isso não faz sentido, porque, no fundo, o que esta decisão de Donald Trump está a ter influência em vários Estados, eu diria até de forma global, que compram energia naquela região e não apenas está a provocar danos ao Irã.

O comandante e professor de Relações Internacionais da Universidade Lusíada, Gonçalves Alexandre, foi o convidado de hoje da História do Dia.

Que já pode ouvir em podcast. A estas dúvidas, soma-se as do presidente do Conselho Europeu. António Costa insiste que não pode ser uma solução a longo prazo.

Em entrevista à CNN Internacional, António Costa pede que os Estados Unidos e o Irã regressem à mesa das negociações e não encara o bloqueio como uma solução a longo prazo.

A nossa resposta é clara: o bloqueio nunca pode ser a resposta e o bloqueio não resolve outro bloqueio. O que me parece ser o caminho certo é o que 80 países, por iniciativa do Reino Unido e de França, estão a fazer: construir uma grande coligação para garantir o pleno respeito pela liberdade de navegação do Estreito de Ormuz e o pleno respeito do direito internacional nos mares.

É o apelo do presidente do Conselho Europeu, António Costa, em entrevista à CNN Internacional.São agora 9h12. Carla, antes do Explicador, que outras notícias marcam esta manhã? Vladimir Putin vai visitar a China ainda na primeira metade deste ano. O anúncio foi feito pelo chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov. Ele esteve precisamente na China recentemente, foi recebido por Xi Jinping. Já esta semana, Pequim tinha reforçado as relações com Moscou, falando no apoio mútuo e sublinhando o papel estabilizador desta relação. O Irão usou um satélite espião chinês para atacar bases norte-americanas, notícia avançada pelo Financial Times, com base em documentos militares iranianos. Em causa está um satélite de uma empresa chinesa comprado pela Guarda Revolucionária Iraniana no final de 2024, já depois de ter sido colocado em órbita pela China. O Irão utilizou este aparelho para acompanhar os movimentos nas bases dos Estados Unidos e depois atacar em locais estratégicos. Portugal tem o perfil de mortalidade urbana mais elevado da União Europeia. É o que mostra um estudo da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, que nota um aumento das mortes na estrada em contexto urbano. Este mesmo relatório mostra que dois em cada três condutores envolvidos em acidentes que causaram vítimas em 2024 apresentavam valores de álcool no sangue acima do limite legal. Por isso, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária alerta para um problema particularmente grave em Portugal. E agora a pergunta, não sei se alguma vez pensaram já nisto: com que idade gostariam de ser avós? João.

Eu nunca pensei nisso.

Nunca pensaram. É porque há um recorde para isto. Eu não vos vou dar muito tempo para pensar nestes assuntos.

28.

Não.

É em sentido oposto.

Mais velho.

Mais velho. Os avós mais velhos.

Há um australiano que bateu o recorde de ser o avô mais velho de sempre.

Que idade é que ele tem ou tinha quando foi avô?

Ele foi avô pela primeira vez aos 91 anos e 209 dias.

Pois. Então, está bem. Pode ter sido pai aos 70 anos.

Mas não é dele, é do filho ou da filha.

E do neto. Pode ter sido pai muito tarde.

Pois.

Sim. Dá, em média, 45 anos e meio. Se dividíssemos isso ao meio entre o primeiro filho dele e o primeiro filho do filho dele.

É isso, é. Para essa loja aqui fica muito certo.

Dá para muitas contas.

Dá. O Paulo ficou emocionado. Mas foi, bateu o recorde em agosto do ano passado. Uma neta colocou o novo recorde.

Vocês acham tudo futebol. É a vida dessas pessoas.

Estamos a falar de pessoas.

Está muito feliz, não está? Foi mágico. Olha, nunca nos falta voz.