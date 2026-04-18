9h. Urgência Regional em Loures regista 201 partos no primeiro mês de atividade. ULS faz "balanço positivo"

Os dados são avançados à Agência Lusa pela ULS de Loures/Odivelas. Também nesta edição, destaque para as negociações em torno da lei laboral. Ainda uma atualização do conflito no Médio Oriente.