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As notícias na Rádio Observador com Carla Jorge de Carvalho. Três meses depois da passagem da tempestade Cristine, os autarcas da região de Leiria continuam a queixar-se da falta de apoios e da morosidade dos processos. Isto no dia em que o governo apresenta o PTRR, o plano nacional para a recuperação dos danos.

Olhando para as queixas, é o caso do presidente da Junta de Freguesia de Monte Real e Carvide, a freguesia mais afetada na região de Leiria. O autarca Rui Pereira explica à Rádio Observador que a recuperação está a decorrer de forma lenta e gradual e aponta alguns atrasos na chegada dos apoios. Culpa, sobretudo, a CCDR e as seguradoras.

As pessoas têm vindo a fazer a recuperação das suas habitações. Grande parte delas sendo muito dependente dos seguros e dos próprios apoios da CCDR. Os seguros têm estado a fazer um trabalho muito lento, despacharam uma parte rápida com quem conseguiram fazer acordos diretos, mas não estão a dar grande resposta nesta fase às situações mais complicadas, e os apoios da CCDR, a mesma coisa.

Rui Pereira, o presidente da Junta de Freguesia de Monte Real e Carvide. O autarca realça ainda a importância de limpar os terrenos florestais face à proximidade da época de incêndios e, por isso, já estão a ser dados passos nesse sentido.

A situação é semelhante na Marinha Grande. O autarca diz estar desiludido com o apoio do governo e deixa fortes críticas às operadoras de rede móvel. Diz mesmo que três meses depois da tempestade, a região continua a parecer uma favela de terceiro mundo.

É esta a expressão utilizada por Paulo Vicente. O autarca alerta para a morosidade na entrega dos apoios e o excesso de burocracia. Aponta o dedo, sobretudo, às operadoras de redes móveis.

Ainda há casas que não têm rede, infelizmente, e isso é uma das lacunas que nós temos denunciado, que há uma falta de respeito por parte das operadoras de comunicações. Há uma falta de respeito por parte dessas operadoras. E repare, mesmo nas situações em que repõem as comunicações, não retiram os fios. Nós parecemos uma favela, digamos assim, em determinados locais do Conselho. Parecemos uma favela de terceiro mundo, com fios pendurados por tudo quanto é sítio. Isso é inadmissível.

A Câmara da Marinha Grande já recebeu mais de € 3 milhões em apoios, mas à Rádio Observador, o autarca Paulo Vicente diz que ainda há muito por requalificar no Conselho. Por agora, alerta que os apoios não são suficientes para responder a todos os problemas que persistem.

E como dissemos, a tempestade Cristine afetou a região central há precisamente três meses. Foi na madrugada do dia 28 de janeiro. A Rádio Observador está em Leiria para dar conta do que mudou entretanto e do que ainda falta fazer.

E contamos para isso com o repórter João Gama, que nos vai ajudar a explicar isso mesmo. João, estás agora em direto do Armazém Solidário, o centro de apoio, onde quem precisa pode ir buscar, por exemplo, telhas para reconstruir as casas. Esse armazém fecha hoje portas. João, é possível fazer já um balanço?

Vamos já descobrir isso, Carla. Tenho comigo o Carlos Palheira, vereador da Câmara Municipal de Leiria. Tem o pelouro das obras públicas. Queria perguntar-lhe, vemos muitas telhas aqui à nossa volta. Quanto material é que ainda está aqui disponível para quem mais precisa, Carlos? Bom dia.

Muito bom dia. Relativamente a telhas, temos cerca de 60 a 70 mil telhas.

Ainda para serem distribuídas.

Ainda para serem distribuídas, mas depois temos muitos cimentos, muitos pladurs, muita madeira que serve de suporte, por exemplo, aos ribados dos telhados e, portanto, ainda há aqui muito material para distribuir.

E estava a explicar-me há pouco, este fechar do Armazém Solidário não é bem um fechar portas. As pessoas podem continuar a vir aqui recolher material.

Sim, as pessoas têm uma plataforma onde podem pedir as suas necessidades. As pessoas fazem o registo online na plataforma Reerguer Leiria, sinalizam o tipo de telha que precisam, se precisam de cimentos, se precisam de outros materiais de construção, espuma ou o que quer que seja. Nós validamos essa necessidade em sede dos serviços administrativos, validamos as existências em sede de inventário e depois fazemos uma marcação, um agendamento com a pessoa para ser mais ágil a entrega dos materiais à pessoa que deles necessita.

É também possível já fazer um balanço de quanto material é que já foi distribuído aqui deste Armazém Solidário?

Sim, os números são muito grandes. Nós estamos a falar cerca de 11 mil beneficiários da entrega de telhas, cerca de 550 mil telhas. Se forem lonas, então, é 1.750.000 m², ou seja, 175 hectares. Mas depois foram toneladas de cimento, foram milhares e milhares de tijolos. É tudo em larga escala. Por quê? Porque o dano foi nesta dimensão, foi um dano absolutamente estratosférico e causou impactos sobre a vida das pessoas absolutamente extraordinários.

Três meses se passaram desde o primeiro impacto da depressão Cristine. Quando aqui chegamos, ainda estavam pessoas a vir aqui ao armazém pedir ajuda. Esse número de pedidos de ajuda ainda é preponderante e tem vindo a diminuir com o passar do tempo?

Sim, tem vindo a diminuir, mas mantém-se ainda uma certa procura. E muitos por quê? Porque há a questão que os seguros que só se resolvem mais tarde, outros até mesmo com os pedidos que fizeram de apoio ao Estado também. E, portanto, há sempre uma necessidade que vai surgindo. Também há o regresso, por exemplo, muitas pessoas que têm as suas habitações e são, por exemplo, imigrantes, e que chegam agora e veem as suas habitações também em menos bom estado e, portanto, também terão que responder e, portanto, há sempre esta necessidade que é um contínuo.

Estes materiais que ainda estão hoje disponíveis vão continuar a ser disponibilizados às pessoas?

Desde que a pessoa faça o registo da sua necessidade na plataforma Reerguer, sim, serão disponibilizados e serão entregues.

E há pouco explicava também, Carlos, que estes materiais não foram adquiridos pela Câmara Municipal, são doações também de outros portugueses. Inclusive há até algumas telhas mais velhas para adaptar aos telhados mais-

Certo. Tudo o que está aqui para entrega é objeto da solidariedade dos portugueses e das comunidades portuguesas em todo o mundo. Vieram materiais de todo lado. Relativamente às telhas, sim, porque há muitas cerâmicas que já fecharam e, portanto, já não se produz mais aquele tipo de telha. E as pessoas o que fazem ao entregar telha, por exemplo, que já não se faz? Há sempre um telhado que delas necessita. E isto é preciso encaixar a telha, que é exatamente a telha que temos no telhado, porque senão não dá. Vai entrar sempre água e, portanto, é preciso compatibilizar. Isto é um processo, temos centenas de modelos de telha e é preciso compatibilizar o telhado com o modelo da telha.

A reconstrução que continua, Carla, no concelho de Mercado do Falcão está praticamente todo remodelado com telhas, lonas, materiais de construção, neste tal armazém solidário, fica essa garantia da Câmara Municipal. A ajuda é para continuar a ser distribuída.

A reportagem do João Gama está esta manhã em direto de Leiria e, como dissemos, está para hoje marcada a aprovação, em reunião do Conselho de Ministros, da versão final do PTRR. O plano vai ser apresentado depois pelo primeiro-ministro, às 17h, numa cerimónia em Lisboa.

E vamos continuar a falar deste tema já a seguir no Explicador. Hoje é nosso convidado Gonçalo Lopes, presidente da Câmara de Leiria. Destaque também para as novidades na investigação da Operação Influencer. Afinal, António Costa falou com o amigo Diogo Lacerda Machado sobre o processo da Start Campos, o centro de dados previsto para Sines.

É o que revelam escutas agora conhecidas e que contradizem a versão dos dois. António Costa e Diogo Lacerda Machado sempre garantiram que não tinham falado sobre este assunto, mas escutas reveladas pela TVI e CNN mostram o contrário. Rui Casanova.

António Costa garantiu, numa conferência de imprensa, em novembro de 2023, que Lacerda Machado nunca falou a respeito deste assunto em circunstância alguma. No entanto, é agora revelado que na véspera do Natal de 2022, um pouco antes, Lacerda Machado informou o então primeiro-ministro da dinâmica do projeto da Start Campos. Isto era algo que ambos juraram nunca ter acontecido e que é agora desmentido. O Ministério Público e a Polícia Judiciária entendem ainda que os quatro encontros da Start Campos em São Bento com o chefe de gabinete Vitor Escária são igualmente relevantes para a investigação, sendo certo que três desses encontros tiveram a presença de Lacerda Machado, amigo pessoal de António Costa. Toda a alegada influência de Lacerda Machado no governo é igualmente relevante para o Ministério Público. De acordo com a investigação, outra das linhas que está a ser investigada pelo Ministério Público tem a ver com o novo regime jurídico de urbanização e edificação, que foi aprovado em Conselho de Ministros em outubro de 2023. Este regime continha linhas que alegadamente beneficiavam a Start Campos e terão envolvido alegados favorecimentos da parte de João Tiago Silveira, coordenador do processo legislativo, e também do ex-secretário de Estado do governo, João Galamba. António Costa é visto pelo Ministério Público como suspeito da prática do crime de prevaricação, isto devido à aprovação da lei.

Rui Casanova, com os novos dados da Operação Influencer, revelados pela TVI e a CNN. Esta investigação está a cargo do Departamento Central de Investigação e Ação Penal e não tem data prevista de conclusão.

O rei Carlos III e Camila foram recebidos esta noite por Donald Trump e Melania na Casa Branca. O casal real bebeu chá com o presidente e com a primeira-dama dos Estados Unidos.

Isto numa altura de tensão nas relações entre Washington e Londres. A visita acontece também dias depois do tiroteio no jantar de correspondentes da Casa Branca. Donald Trump prometeu segurança total durante esta visita de Estado do rei, que dura até quinta-feira. O historiador Bruno Cardoso Reis considera que a visita aos Estados Unidos pode ajudar a melhorar a relação entre os países, pelo menos de forma simbólica.

As relações entre o governo britânico e o governo norte-americano realmente azedaram bastante nos últimos tempos, nomeadamente porque a Grã-Bretanha deixou muito claro que realmente não se ia deixar arrastar para este conflito no Irão. Agora, Donald Trump sempre mostrou muita simpatia pela família real. E, portanto, apesar de todas estas tensões, mostrou muito interesse em manter esta visita e há a ideia de que isso pode eventualmente ajudar a atenuar um pouco, pelo menos ao nível mais simbólico, digamos, estas tensões crescentes.

Análise de Bruno Cardoso Reis no Gabinete de Guerra desta manhã. O historiador considera que, para já, o encontro está a ser positivo. Ontem, Trump e o monarca britânico estiveram reunidos. Hoje há um jantar de Estado, está também previsto um discurso de Carlos III no Congresso Norte-Americano.

São agora 9h11. Já a seguir o explicador sobre a reconstrução de Leiria. Primeiro, tempo para as outras notícias que marcam a atualidade.

As temperaturas máximas vão descer significativamente já amanhã, com algumas regiões do país a registar uma descida de até oito graus. O IPMA emitiu um aviso amarelo de precipitação e trovoada para hoje e amanhã em praticamente todo o território, exceto Leiria, Setúbal, Lisboa e Faro. O IPMA revela também que está prevista uma subida entre dois a quatro graus na quinta-feira, mas no fim de semana devem regressar os aguaceiros e as trovoadas. Foi há um ano que Portugal e Espanha ficaram às escuras. O grupo de trabalho criado para estudar o apagão apresentou ontem o relatório. A equipa de especialistas conclui que o sistema elétrico português é robusto e seguro, mas precisa de ser modernizado com mais investimento e inovação, isto para evitar novas crises. A equipa de especialistas sublinha também que o sistema português é centralizado e pouco digital, por isso precisa de mudar de forma a que haja também mais independência face à Europa. O presidente dos Estados Unidos não está satisfeito com a proposta de Teerão para reabrir o estreito de Ormuz. Teerão propõe prolongar o cessar-fogo por um período alargado e o fim do bloqueio naval dos Estados Unidos aos portos iranianos, mas deixa as negociações sobre o programa nuclear para mais tarde. De acordo com o New York Times, que cita fontes próximas de Donald Trump, esta ideia não agrada ao presidente. Já o The Wall Street Journal avança que Donald Trump encara esta proposta com ceticismo e que o presidente dos Estados Unidos deve apresentar nos próximos dias uma resposta formal e novas condições ao Irão. São documentos revelados pelo Observador que permitem reconstituir a forma como Renato Seabra assassinou Carlos Castro em Nova York.

Os ficheiros do caso Carlos Castro é o mais recente podcast Plus do Observador e o quarto episódio já está disponível.

É baseado em milhares de fecheiros de investigação que permitem reconstituir não apenas o crime, mas a forma como a relação entre o cronista social e o jovem aspirante a modelo se deteriorou nos dias antes do homicídio.

Vanda atinge rapidamente os US$ 200 de prejuízo e para. É o limite dela. Carlos e Renato continuam. A portuguesa há de dizer mais tarde que perdeu a conta às notas de US$ 100 que o amigo deu ao namorado para ele gastar na roleta e nas slot machines. A dada altura, conta à polícia, Vanda repreende Renato por continuar a gastar dinheiro. Nas anotações que faz a caneta e em que representa Renato se abre como triângulo, o detetive Mongiello escreve: "Renato responde: perdemos os dois. E Vanda diz: é verdade, mas eu estou a jogar com o meu dinheiro".

Esta é uma série narrada pela atriz Joana Santos, com música original do pianista Júlio Resende. A investigação e os guiões são da jornalista Tânia Paradinha.

E se for assinante standard ou premium do Observador, já sabe que não tem de esperar. Pode ouvir antecipadamente todos os seis episódios desta nova série.