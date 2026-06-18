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O Observador 91. As notícias com Carla Jorge Carvalho. O Parlamento discutiu hoje a reforma da lei laboral proposta pelo governo. Ontem, no debate quinzenal, houve aproximações entre Luís Montenegro e André Ventura e tal merece críticas da parte do Partido Socialista.

O secretário-geral do PS acusa o primeiro-ministro de estar a fazer uma cambalhota política na discussão da lei laboral. Foi ontem a entrevista à RTP. José Luís Carneiro acusa o primeiro-ministro de não rejeitar publicamente a discussão da descida da idade da reforma e por isso pede a Montenegro que esclareça exatamente qual é a posição do governo sobre a matéria.

Quando o primeiro-ministro aceita discutir este tema, o líder de um partido fundador do nosso modelo de Estado Social, trata-se de uma cambalhota política de um grande significado. Se eu fosse o primeiro-ministro, eu publicamente, e hoje mesmo no Parlamento, diria que em circunstância alguma isso seria sequer objeto de ponderação. Não tendo dito, do seu ponto de vista, isso é um sinal que pode admitir e que isso pode avançar. Não estou a fazer essa afirmação. Estou a dizer que, do meu ponto de vista, o primeiro-ministro devia ter clarificado urgentemente essa situação.

As declarações de José Luís Carneiro na entrevista ontem à RTP. Esta tarde, enquanto os deputados estiverem a discutir as alterações ao Código do Trabalho, a CGTP marcou uma manifestação em frente às escadarias da Assembleia da República. A UGT vai estar representada nas galerias. O debate começa às 14h.

E a seguir a este jornal, temos um explicador para antever o debate sobre a reforma laboral com representantes do PSD, PS e CHEGA. A reestruturação da Segurança Social levada a cabo pelo governo acelerou o afastamento dos diretores nomeados pelo PS. A AD está a aproveitar para substituir todos os dirigentes nomeados por António Costa.

Esta vaga de substituições é justificada pelo ministério com a reestruturação orgânica da Segurança Social, aprovada pelo governo, mas o PS sugere que se trata de uma fachada para fazer nomeações partidárias, até porque, Carlos Pedro, a maioria das direções distritais que está a ser substituída são lideradas por militantes ou por simpatizantes do PS.

E todos eles nomeados durante os anos de governação de António Costa. A questão é que o governo não espera pelo fim dos mandatos destes dirigentes. A reestruturação no Instituto da Segurança Social terminou com as comissões de serviço. O governo ficou assim com caminho livre para avançar com as substituições. O Observador sabe que para além destas alterações já conhecidas, pelo menos mais três dirigentes vão dizer adeus aos centros distritais da Segurança Social. É uma medida, é preciso dizer, que tem custos para os cofres públicos. E por quê? Porque a lei prevê que os dirigentes públicos tenham direito a uma indenização quando o fim da comissão de serviço se deve à reorganização dos serviços.

E são mudanças que se intensificaram na última semana. Que processo é este, Carlos?

Até o final de maio, os dois governos liderados por Luís Montenegro tinham substituído oito diretores de centros distritais da Segurança Social, mas o Ministério do Trabalho já formalizou a saída de outros nove dirigentes, com a particularidade de alguns terem mandato até 2028. Significa isto que quando estes processos estiverem concluídos, todos os 18 diretores distritais da Segurança Social terão sido nomeados pelo governo da AD.

Aqui ficam as mudanças dos quadros dirigentes no Instituto da Segurança Social, Carlos Pedro a explicá-las. Já numa nota enviada ao Observador, o deputado do PS, Hugo Oliveira, acusa o governo de promover nomeações políticas e defende que está em causa uma utilização indevida de recursos públicos.

Esta é uma notícia que está em destaque no site do Observador e que é assinada pelo jornalista Miguel Pereira Santos. O caso das agressões ao ator Adérito Lopes no teatro A Barraca continua a ser investigado. O inquérito ainda está em segredo de justiça e só recentemente é que os advogados tiveram acesso ao processo.

Foi a 10 de junho do ano passado, o ator Adérito Lopes foi agredido por um jovem de 20 anos, alegadamente pertencente a um grupo de extrema-direita. O suspeito foi identificado pela PSP, o Ministério Público abriu um inquérito e no início de julho soube-se que ficou com termo de identidade e residência. Este é o tema do Onde Para o Caso de hoje. A Rádio Observador apurou junto de fonte oficial do Ministério Público que o processo continua sob investigação e em segredo de justiça. O advogado do arguido, José Gaspar Balbár, também confirma esta informação. Já a defesa de Adérito Lopes revela que só recentemente teve acesso a uma parte do processo. O advogado, Ricardo Sá Fernandes, disse à Rádio Observador que tem pedido rapidez ao Ministério Público neste caso.

O Bastonário da Ordem dos Advogados considera que este caso evidencia um problema estrutural na justiça portuguesa.

João Massano acredita que, como em muitos outros casos, o segredo de justiça é utilizado para esconder a demora da investigação do Ministério Público.

O segredo de justiça tem vindo a ser utilizado para disfarçar os problemas da investigação. O que eu quero dizer é que uma coisa é o segredo de justiça abranger os fatos que estão em investigação. Outra coisa é estabelecer uma opacidade completa sobre o que está a ser feito. Ora, como é que o Estado pode vir dizer que a morosidade é culpa deste ou daquele, quando o próprio Estado não cumpre, através dos seus agentes, prazos que estabelece? E neste caso concreto, seguramente que é um resultado de tudo isto.

João Massano, Bastonário da Ordem dos Advogados, em declarações à Rádio Observador. Foi o convidado do onde para o caso desta quinta-feira, um programa para ouvir na íntegra depois do jornal das 17h, na tarde política. Estados Unidos e Irão assinaram esta noite o entendimento para o fim da guerra no Médio Oriente. O regime iraniano exige que Israel pare de atacar o Líbano, mas esta madrugada as Forças de Defesa Israelitas voltaram a fazer operações militares no país. Desta vez, um ataque com um drone que causou um morto e um ferido grave. O drone atingiu um carro na região libanesa de Nabatieh. De acordo com a agência de notícias libanesa, o ataque aconteceu numa zona onde já tinham sido registradas outras ações semelhantes e acontece numa altura em que Israel enfrenta a pressão internacional para retirar as tropas do sul do Líbano. O Irão já tinha avisado que iria considerar qualquer ataque israelita no Líbano uma violação do memorando de entendimento com os Estados Unidos, um memorando que foi assinado ontem em formato digital por ambas as partes. Fazem parte do acordo 14 pontos, os principais: o cessar-fogo imediato no Irão e a reabertura do estreito de Ormuz. A imprensa internacional reage ao empate de Portugal frente à República Democrática do Congo, com críticas a Roberto Martínez e a Cristiano Ronaldo. Um tema que faz eco na imprensa britânica e norte-americana. Ricardo Lopes, vamos aos destaques.

Fala-se numa estreia pobre de Portugal, em que o capitão não fez nada e o selecionador nacional teve falta de coragem. A larga maioria da imprensa internacional sugere uma alteração já para o próximo jogo: começar com Cristiano Ronaldo sentado no banco. O The Athletic critica a atitude de CR7, que foi diretamente para o balneário depois do apito final, enquanto os colegas agradeciam aos adeptos presentes na bancada. Já no Reino Unido, o Telegraph faz uma comparação, que é inevitável comparar a exibição de ontem com a de Messi, que fez três gols ao serviço da Argentina, para dizer que se, por um lado, o astro argentino deu um sinal sim, Portugal recebeu um lembrete da razão pela qual Ronaldo já não devia fazer parte da seleção.

E Ricardo, o selecionador nacional também é visado.

Sim, o The Guardian segue a tendência, mas alarga o alvo das críticas, aponta o dedo ao capitão da seleção nacional. No entanto, reitera que não é culpado único. Acusa também Roberto Martínez de não ter vontade nem coragem para substituir Ronaldo. Também nos Estados Unidos, Carla, na ESPN, recorrem às estatísticas para lembrar o passado recente do camisola sete. E a verdade é que este foi já o décimo jogo consecutivo de um mundial em que Ronaldo não consegue fazer abanar as redes.

Ricardo Lopes, a ler a imprensa internacional sobre a prestação portuguesa na estreia ontem no Mundial. A seleção faz hoje trabalho de recuperação. Portugal está em desvantagem já face à Colômbia, que esta madrugada venceu o Uzbequistão por 3x1. Está assim fechada a primeira jornada da fase de grupos. Ontem, a Inglaterra venceu a Croácia por 4x2. O Gana venceu o Panamá por 1x0. A segunda jornada da fase de grupos arranca hoje com o Chéquia, África do Sul. São agora 9h09, Carla, antes do Explicador, que outras notícias merecem destaque? Quinze conselhos de seis distritos de Portugal continental estão hoje sob perigo máximo de incêndio rural. A situação deve agravar-se amanhã, quando metade ou mais de parte do território continental estiver em perigo máximo e muito elevado de incêndio. O IPMA prevê temperaturas acima dos 40 graus este fim de semana em algumas regiões do país. Esta foi mais uma noite de troca de ataques entre a Ucrânia e a Rússia. Várias regiões ucranianas foram atingidas. Houve danos em infraestruturas energéticas, instalações industriais e em zonas residenciais. Já um ataque ucraniano atingiu nas últimas horas uma refinaria de petróleo em Moscovo.