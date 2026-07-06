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As notícias com o jornalista Luís Soares. Está a ser reforçado o combate a um incêndio numa loja na zona industrial de Carnaxide. Não há feridos, mas a proximidade de um posto de combustível preocupa.

O incêndio que começou durante a madrugada, por volta das 5h, numa loja de produtos chineses, está a ser combatido por 52 operacionais, apoiados por 21 viaturas. A repórter Teresa Freire está a acompanhar as operações de combate e, Teresa, falamos de uma zona industrial com muitas lojas e comércio em volta e, por isso, as autoridades estão a tomar medidas para tentar conter este incêndio.

Ao lado desta loja, há uma bomba de gasolina da BP que funciona normalmente 24 horas por dia. No entanto, foi encerrada assim que a PSP chegou ao local, pouco depois do início deste incêndio, às 5h. Estão apenas três carros estacionados neste posto de combustível, que já aqui estavam. Essa informação foi confirmada pela funcionária da BP que estava cá a essa hora. A rua onde se encontra a loja, a Rua Ernesto Silva, está encerrada, mas também outra rua lateral está cortada tanto ao trânsito como aos peões. Esta rua que também dá acesso à loja de roupa Maria e também ao Continente, ao supermercado, que neste momento está aberto, mas, no entanto, o acesso ao parque de estacionamento dos carros está encerrado e, portanto, para aceder a esta loja, terá de se fazer a pé. Na última hora passaram também por aqui algumas pessoas que queriam dirigir-se à empresa, aos escritórios que há a seguir a esta loja, foram impedidos pela PSP de passar e tiveram de aceder ao seu local de trabalho dando uma volta maior a pé, em vez de fazerem um caminho mais direto por esta rua que está cortada. O McDonald's, que está também ao lado desta bomba de gasolina, supostamente abria também às 8h, mas também se encontra encerrado, porque a PSP não deixou entrar a funcionária que tinha então em encarrege a função de abrir este restaurante. De resto, neste momento, os bombeiros pararam de combater este incêndio. Não percebemos bem por quê. Na última meia hora, na última hora, já não víamos propriamente chamas, apenas fumo. Neste momento o fumo também já é pouco. Os bombeiros pararam agora de lançar água para esta Loja Maria. Ainda não se conhece, no entanto, a origem deste incêndio. Os veículos, os meios que estão aqui a combater no terreno ainda não saíram do local, mas neste momento não há propriamente um combate a esta loja que incendiou ao início desta manhã.

A reportagem direto da Teresa Freire, que está a acompanhar este incêndio numa loja em Carnaxide, no Conselho de Oeiras. Uma bomba de combustível junto a esta loja é o que tem preocupado mais as autoridades. Não há feridos e também não é conhecida ainda a origem do incêndio.

Estão dominados os incêndios de Vouzela e Vila Verde. As autoridades temem reacendimentos durante o dia e por centenas de operacionais continuam no terreno.

Para as habituais operações de rescaldo, destaque para o incêndio de Vouzela, no distrito de Viseu, com mais de 700 operacionais e 200 viaturas que continuam no terreno para tentar evitar novas reativações. Já em Vila Verde, no distrito de Braga, 80 operacionais e 30 viaturas fazem também esse mesmo trabalho. Hoje, quatro distritos continuam sob aviso vermelho do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. As previsões apontam, no entanto, para uma descida gradual das temperaturas ao longo da semana.

E vamos ao Mundial de Futebol. Hoje é dia de Portugal-Espanha. Os jornalistas espanhóis dão favoritismo à seleção do país, consideram que a equipa está em melhor forma do que Portugal.

É um jogo decisivo para a continuidade de Portugal no Mundial de Futebol. Cristiano Ronaldo falou ontem na conferência de imprensa de antevisão e perspetivou um jogo difícil, com Espanha a ser favorita. O enviado especial do Observador, Miguel Cordeiro, falou com vários jornalistas espanhóis que concordam: Espanha está mais preparada para vencer.

Eu acho que a Espanha vai passar.

Acho que ganha a Espanha.

Espero que a Espanha. Vai ser muito igualado, difícil.

Vejo um pouco melhor a Espanha agora, mais seguros.

A Espanha tem, neste momento, mais argumentos que Portugal.

Aos olhos de quem tem, em Espanha, a missão de ver a realidade de forma imparcial, as respostas sobre quem é o favorito no duelo ibérico são quase todas semelhantes. David Alvarez, do "El País", explica.

Jogou muito bem a última eliminatória, enquanto que a Portugal custou bastante contra a Croácia, que é uma equipa que já está cansada. Acho que agora mesmo tem um ponto de mais fluidez no jogo da Espanha.

Eugénia Carol, da Telemundo, vê várias vantagens na seleção espanhola, incluindo o sentimento de vingança.

Tem uma equipa muito sólida, com muita fome, muito jovem e que vem crescendo junta há muito tempo. Além de que acho que estão prontos para a revanche depois da final da Nations League há um ano.

Luís Castro, da Rádio Nacional de Espanha, espera muito equilíbrio neste jogo, mas também contra favoritismo nos espanhóis.

Fora de cores, acho que a Espanha é a melhor equipa, mas está muito igualada. Portugal tem grandes jogadores, sobretudo no centro do campo.

Juan Jiménez, do diario deportivo AS, também prefere falar de equilíbrio, mas aponta para números que dão uma pequena vantagem à Espanha.

A seleção espanhola era a número um do ranking até há apenas dois meses. Portugal acaba de ganhar a Nations. Eu acho que é uma coleção de talento brutal. Segundo a Transfermarkt, são a terceira e a quarta seleção mais valorizadas, somam 200 mil milhões de taxação e espero equilíbrio.

Apesar das previsões de equilíbrio, há muita confiança entre a imprensa espanhola. Cristiano Ronaldo também dá o favoritismo à Espanha, mas não esconde que tem um feeling. Acredita que Portugal vai passar.

A reportagem de Miguel Cordeiro, em Dallas, no Texas, enviado especial do Observador. O Portugal-Espanha, os oitavos de final do Mundial de Futebol, está marcado para mais logo, às 20h, hora de Lisboa. No caso de passar aos quartos de final, a seleção portuguesa vai defrontar o vencedor do jogo entre Bélgica e os Estados Unidos.

O Portugal-Espanha tem relato e comentários em direto aqui na Rádio Observador, numa emissão especial de desporto. São agora 09h07. Já segue o explicador com debate entre os eurodeputados Francisco Assis e Sebastião Bugalho sobre a cimeira da NATO, que começa amanhã. Primeiro, Luís, que outras notícias estão em destaque nesta manhã de segunda-feira?

Começam hoje as jornadas parlamentares da AD. Vão decorrer entre hoje e amanhã em Cascais, com Durão Barroso como orador convidado. Luís Montenegro não vai participar na abertura dos trabalhos. Está nos Estados Unidos para assistir ao Portugal-Espanha. Mais logo será Nuno Melo, líder do CDS, a fazer a abertura destas jornadas parlamentares da AD. A despesa hospitalar com tratamentos oncológicos mais do que triplicou nos últimos 10 anos. O valor gasto com estes tratamentos representa mais de um terço da despesa total com medicação na área hospitalar. São dados do Infarmed citados esta manhã pelo jornal Público. Subiu para 11 o número de mortos na sequência de novos ataques da Rússia a Kiev. O número de feridos também aumentou para 46. São números atualizados pela imprensa ucraniana. Este é o segundo ataque à capital ucraniana em menos de uma semana.