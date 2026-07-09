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Observador91. As notícias com o jornalista Luís Soares. Os comerciantes da Costa de Caparica alertam para prejuízos avultados na sequência das falhas de água, numa altura com mais procura, queixam-se da falta de resposta da autarquia e temem que a situação piore na pior altura, que é o verão.

A falta de água no Conselho de Almada está a afetar a vida da população, mas também dos empresários dos vários setores da região. O repórter da Rádio Observador, Rui Casa Nova, tem estado esta manhã na Costa de Caparica. Rui, agora em direto. Também os comerciantes tentam atenuar os efeitos deste problema da falta de água.

Sim, tentam armazenar água o máximo possível, evitar consumos desnecessários, nesta altura em que as falhas de abastecimento de água continuam. É o caso de Pedro Monteiro, proprietário deste bar-restaurante onde estamos, o Tarquínio, aqui junto ao paredão da Costa da Caparica. Pertence também à Associação de Concessionários da Costa da Caparica. Pedro, estamos aqui com uma vista privilegiada sobre o mar. O problema é que a falta d'água tem afastado e muito os clientes.

Sim, tem afastado. Não sei quantos, mas tem afastado bastante, porque a imagem é péssima. Não é só para o funcionamento normal do estabelecimento, porque tem faltado. No fim de semana foi horrível. Faltou a partir das 10:00 e só à noite é que apareceu água. Dificulta bastante, porque a loiça começa a faltar. Temos que usar copos de plástico, temos que parar as máquinas de gelo, temos que fechar as casas de banho e tudo isso afeta o negócio diretamente e a imagem que fica, porque o negócio no outro dia pode ser que se consiga recuperar alguma coisa.

A imagem leva mais tempo.

É mais difícil, porque chegam aqui pessoas do estrangeiro com as malas na mão e a primeira coisa que em princípio querem fazer é tomar um banho e sair, mas depois sem água é horrível, é muito complicado.

Pedro, proponho que tentemos ver se hoje tem água. Pode abrir aqui a torneira do café?

Sim, por enquanto tem.

Esta manhã tem. A questão é que este problema é muito imprevisível.

Exatamente. De uma maneira geral, sempre que chego aqui 08h30, mais ou menos, tem sempre água, mas a partir das 10h30, 11h00 começa a cada vez a correr menos e a faltar.

O Pedro Monteiro, além de ser proprietário deste restaurante-bar, pertence também à Associação de Concessionários. Pode estar em cima da mesa pedir apoios à autarquia. Já pensaram nessa possibilidade ou até já foram contactados pela autarquia nesse sentido? Porque, como disse há pouco, os prejuízos vão ser bastante avultados.

Sim, não fomos consultados pela autarquia nenhuma. A única coisa que houve foi pela boa vontade da Junta de Freguesia, promoveu uma reunião com o SMAS, com uma pessoa da direção em que não nos disseram absolutamente nada. Nós sugerimos várias coisas, uma delas, por exemplo, já que nós temos a obrigação de dar assistência aos banhistas com a casa de banho, por exemplo, com o posto de escoras, etc. Com uma série de coisas, mas pronto, com as casas de banho, demos a ideia de o SMAS ou a Câmara colocarem junto a cada estabelecimento, três, quatro, cinco, depende do movimento, casas de banho portáteis para as pessoas poderem utilizar. Não houve eco nenhum nisso, sem resposta. Em termos de apoios, o senhorio do estabelecimento onde eu estou, aqui o Tarquínio, é precisamente a Câmara Municipal. Portanto, era facílimo para ela rapidamente dar uma ideia de como é que nos podia ajudar, com uma isenção, com uma carência, com qualquer coisa em relação à renda, porque tem sido horrível, tem sido muito complicado.

Obrigado, Pedro Monteiro. O testemunho de um proprietário de um restaurante-bar aqui junto ao paredão da Costa da Caprica. Hoje tem água, esta manhã parece estar tudo ok. O problema é que a qualquer momento o abastecimento de água pode falhar.

Rui Casa Nova, aqui em direto num restaurante-bar na Costa de Caparica, uma das freguesias mais afetadas pela falta de água no concelho. Ontem, depois de um protesto de cerca de 1500 pessoas, a presidente da Câmara de Almada admitiu, num vídeo publicado nas redes sociais, que as falhas são graves. Garantiu que é um problema que, neste momento, é a única prioridade para a autarquia resolver.

Metade das Unidades de Saúde Familiar em Portugal admite não ter condições adequadas de climatização. É o que revela um estudo da Associação Nacional das USF.

49% dos coordenadores dizem não ter um sistema de climatização em condições adequadas. Em declarações à Rádio Observador, o presidente da Associação, André Pescaia, explica o que é preciso fazer para resolver este problema.

É preciso clarificar-se as responsabilidades entre governo, autarquias, ULS e proteção civil. Depois tem que se envolver, por um momento, a desidratação. Depois tem que haver um levantamento nacional das condições térmicas. Não pode ser depois de nós fazermos o comunicado que algumas ULS se lembram de perguntar quais são as condições térmicas de exercício nos seus centros de saúde. Depois tem que haver um plano de intervenção. Também temos que haver esse plano de intervenção, porque tudo isto custa dinheiro, tudo isto requer investimentos e também manutenção. Ou seja, nós estamos a avisar esta situação de metade das USFs sem climatização adequada, é uma situação que nós já estamos a reportar há cerca de 10 anos. E sem melhoria.

O presidente da Associação Nacional das Unidades de Saúde Familiar, André Pescaia, que considera que nada foi feito na última década para resolver a situação. É o caso, por exemplo, de Almada. As Unidades de Saúde Familiar do Conselho continuam com falhas nos sistemas de ar-condicionado, apesar de ter sido lançado um concurso público que previa a climatização destes locais. A presidente da Comissão de Utentes, Luísa Ramos, revela que até agora nada foi feito. Diz ainda que para colmatar o problema do calor, muitas vezes são os próprios profissionais de saúde a levar ares-condicionados portáteis para os consultórios.

Muitos dos ares-condicionados portáteis Até eram os próprios médicos que levavam para os seus gabinetes. Sabemos que a câmara, nessa altura, com esta senhora vice-presidente, resolveu pontualmente, num piso ou noutro, a colocação de ares condicionados portáteis. Mas nós queremos é a intervenção de fundo. Isso são medidas que se tomam numa emergência, mas não para ser a solução do problema, porque não é.

Luísa Ramos, a porta-voz da Comissão de Utentes de Almada. O Observador procurou ter respostas também junto da Câmara Municipal e da Unidade Local de Saúde Almada-Seixal. A ULS remeteu para a câmara, que até o momento não respondeu.

Este é o tema do "Onde Para o Caso" desta semana, da autoria da jornalista da Rádio Observador, Teresa Freire. O episódio vai para o ar depois do jornal das 17h e já está disponível em podcast. Ainda a polémica dos exames nacionais. Luís, o Ministro da Educação, afasta preocupações com a correção das provas.

Diz mesmo que 65% das provas já estão corrigidas. Em entrevista à Sic Notícias, Fernando Alexandre assegura que, apesar dos problemas iniciais com a entrega dos exames e com o software, o processo de correção decorre agora de forma tranquila.

Nós estamos a meio de um processo e fala-se de caos desde que começou o processo. Ou ainda não tinha começado, já havia quem adivinhasse o caos. De facto, não começou bem. Tivemos algumas perturbações que foram fundamentalmente de software, que têm vindo a ser resolvidas na quase totalidade. À medida que vamos evoluindo, o processo está estabilizado. Neste momento, há uma tranquilidade na correção dos exames. Nós temos 65% das provas distribuídas corrigidas neste momento.

Fernando Alexandre explica ainda que os constrangimentos registados no arranque do processo reduziram o tempo disponível para a correção das provas, o que levou o governo a prolongar os prazos para evitar uma pressão adicional sobre os docentes.

São agora 09h09. Antes do Explicador, Luís Soares, que outras notícias há a destacar a esta hora?

Portugal e outros sete países da União Europeia pediram hoje à Comissão para que permita prolongar a suspensão temporária, para além de setembro, do sistema de entradas e saídas das fronteiras da União Europeia. O fim está previsto para 6 de setembro, mas estes países mostram-se preocupados com o atual cenário de pressão sobre os aeroportos, bem como sobre todo o setor dos transportes. Para além de Portugal, Bélgica, França, Alemanha, Grécia, Itália, Malta e Países Baixos, também a Suíça pediu este prolongamento da suspensão. A mortalidade associada à mais recente onda de calor que passou em Portugal continental está abaixo das previsões. Em entrevista ao jornal Público e à Rádio Renascença, a diretora-geral da Saúde, Rita Sá Machado, considera que o país não vai assistir a um aumento muito significativo da mortalidade em excesso nos próximos dias. Os dados da DGS mostram que Portugal registou mais de 200 mortes em excesso decorrentes da vaga de calor. Junho, de resto, foi o mês mais quente de sempre na Europa Ocidental e o segundo mês mais quente no mundo desde que há registro, é o que indica o mais recente relatório do sistema Copernicus. Foi adiado por algumas horas o enterro de Ali Khamenei, devido a uma grande multidão no Irão, no último adeus ao ex-líder supremo iraniano. A notícia está a ser avançada pela televisão estatal do Irão e citada pela Al Jazeera. O enterro estava previsto para esta manhã, deve acontecer por volta do meio-dia, numa altura em que cresce novamente a tensão entre Estados Unidos e Irão. E esta noite, de resto, os Estados Unidos voltaram a atacar na região do estreito de Ormuz, com o Irão a reportar a morte de 14 pessoas. Já o Irão respondeu com ataques contra bases norte-americanas no Kwait, no Qatar e também no Bahrain.