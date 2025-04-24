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Está a começar o Jornal do Meio-Dia na Rádio Observador, com edição do jornalista Miguel Cordeiro. Miguel, abrimos este jornal com os três dias de luto nacional pela morte do Papa Francisco. Por causa disto, o Primeiro-Ministro adiou as celebrações festivas do Governo para o dia 1 de maio.

A tradicional abertura dos Jardins da Residência Oficial do Primeiro-Ministro, no dia 25 de abril, só vai acontecer no dia 1 de maio. De acordo com fonte do gabinete de Luís Montenegro, à Agência Lusa, o adiamento acontece por respeito à morte do Papa Francisco. A celebração do 25 de abril acontece em conjunto com a de 1 de maio, com a abertura ao público dos Jardins de São Bento. Nesse momento, só no dia 1 de maio, vão atuar os Pauliteiros de Miranda, grupos de canta alentejano e também um concerto de Tony Carreira. Os três dias de luto nacional pela morte do Papa Francisco acontecem entre hoje e sábado. O Governo, por isso, cancelou toda a agenda festiva, adiou as celebrações relativas ao 25 de abril, mas mantêm-se a sessão solene na Assembleia da República, com uma nota de pesar pelo Papa Francisco e com a presença do Governo. Mantém-se também o tradicional desfile na Avenida da Liberdade, em Lisboa. Vai acontecer com normalidade.

E Pedro Nuno Santos diz que é um erro a decisão do Governo de adiar as festividades do 25 de abril.

E admite que esta decisão vai contra a vontade dos portugueses. O secretário-geral do Partido Socialista falou há pouco, na cidade do Porto. A jornalista do Observador, Maria Rego, esteve a acompanhar essas declarações. Agora em direto. Maria, Pedro Nuno Santos fala numa decisão que vai contra não só os portugueses, como também contra aquilo que o Papa Francisco concordaria perante esta situação. Tentamos essa ligação à jornalista Maria Rego. Não estamos, de facto, em condições para ouvir neste momento. Vamos tentar escutar a repórter do Observador, Maria Rego, que está na cidade do Porto, acompanhou essas declarações de Pedro Nuno Santos. O secretário-geral do Partido Socialista deixou a sua posição quanto a este adiamento das comemorações do 25 de abril por parte do Governo. Agora sim, creio que já temos condições. Maria, em direto. Pedro Nuno Santos fala desta posição que o PS tem, está contra a decisão do Governo e diz até que o Papa Francisco também não concordaria com esta atitude que o Governo está a ter. Não estamos em condições para ouvir a jornalista Maria Rego. Temos sim condições para ouvir Pedro Nuno Santos. Vamos escutar essas declarações há minutos, na cidade do Porto.

O Governo cometeu um erro por má avaliação do sentimento do povo português. Não é a primeira vez, é só mais um exemplo. E por isso eu dizia há pouco que a melhor resposta que se pode dar a um governo que desvaloriza o 25 de abril é o povo português participar de forma entusiasmada e massiva nas celebrações, nomeadamente com uma participação forte na marcha, a descer a Avenida da Liberdade, em Lisboa, na sexta-feira à tarde.

A posição de Pedro Nuno Santos foi deixada há minutos na cidade do Porto, sendo que durante as últimas horas também várias críticas de outros partidos à esquerda criticam a atuação do Governo. Deixam críticas a essa reserva nas celebrações do 25 de Abril, por causa do luto nacional pelo Papa Francisco. Livre, Bloco de Esquerda, PAN e CDU já partilharam críticas, consideram desnecessário o adiamento das celebrações oficiais do Governo por causa dos três dias de luto nacional. Aqui na Rádio Observador, esta manhã, João Oliveira, do PCP, quis falar de uma opção política e em excesso de zelo. Pedro Fidalgo Marques, do PAN, concorda, defende que as celebrações podiam ser compatíveis com o luto.

E a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais propõe a suspensão do diretor, do chefe e guardas de Vale de Judeus.

É o que revela uma fonte do Ministério da Justiça. Os visados são o diretor da prisão, o chefe e sete guardas de Vale de Judeus. De acordo com a tutela, foram apurados indícios fortes de violação dos deveres disciplinares que justificam a aplicação desta sanção. Neste momento, estão ainda a ser notificados da acusação. Vão ter a oportunidade de se defender antes da direção tomar uma decisão. O Sindicato dos Guardas Prisionais acusa também a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais de cabala política. À Rádio Observador, Frederico Morais diz que é mais fácil acusar os profissionais do que admitir que há falta de recursos.

Assumem que não havia guardas prisionais suficientes naquele serviço, mas mesmo assim condenaram os guardas. Esqueceram-se que não somos nós que fazemos as escalas de serviço. E nós vemos isto como uma condenação política, só, mais nada, de uma classe que já vive em esforço e em dedicação para fazer funcionar os serviços prisionais há mais de 10 anos. Temos falta de elementos, temos falta de condições e fazemos funcionar os serviços. E vemos isto como uma tentativa de desculpabilização da incompetência dos serviços prisionais, da incompetência dos consecutivos governos que desinvestiram nos serviços prisionais. As pessoas têm que assumir as responsabilidades e não somos nós os responsáveis daquela fuga.

Frederico Morais, presidente do Sindicato dos Guardas Prisionais, à Rádio Observador. Em causa está a fuga de cinco fugitivos da prisão de Vale de Judeus, em Alcoentre, em setembro do ano passado. Todos os reclusos, nesta altura, já foram recapturados pelas autoridades, sendo que um deles, Markos Kalir, dos que foi detido no estrangeiro, já regressou também a Portugal.

E no Vaticano, cerca de 50 mil pessoas já prestaram homenagem ao Papa Francisco, na Basílica de São Pedro, desde ontem de manhã.

Dados divulgados hoje. O Vaticano teve de alargar os horários das visitas por causa da elevada afluência. Durante a madrugada, 13 mil pessoas estiveram no interior da Basílica de São Pedro, estiveram a prestar homenagem. Neste segundo dia de velório, são esperadas novamente milhares de pessoas. As filas já são longas desde bem cedo. A Rádio Observador está em Roma e está a esta hora num restaurante português na capital italiana, um local em que chegou a almoçar o Papa Francisco quando ainda era cardeal. Chama-se Tre Popazi, é propriedade de uma portuguesa e de um italiano A esta hora de almoço, Luiz Soares, importa saber qual é o menu.

Já vamos saber qual é o menu. Agora estamos aqui com o Carlo, que é o proprietário deste restaurante português aqui no Vaticano, em Roma. E Carlo, se calhar começava por lhe perguntar se todo este aumento de procura por causa do Papa, se tem provocado alguns constrangimentos na sua operação logística aqui do restaurante.

É mais confusão, porque também tem problemas com fornecedores que não podem entrar com os carros pesados para fazer entregas. Por resto, esta já era uma altura de muito trabalho, é mais confusional, mas é assim.

E este restaurante tem memórias do Papa Francisco?

Sim.

Conte-me uma história.

Ele já esteve aqui muitas vezes. Começou a vir aqui por causa de um padre ítalo-argentino, que era originário da terra da minha mãe.

Qual é a terra?

É em Abruzzo. Chama-se Montazzoli, em Monteferrante, dos meus pais. Eu nasci em Roma. A minha esposa é portuguesa. Praticamente ele, quando vinha aqui de visita ao cardeal Bergoglio, trazia aqui para comer juntos. Ele começou a pegar o hábito de vir comer aqui.

E gostava de comida portuguesa?

Sim. Digamos que naquela altura que ele vinha ainda, a gente não fazia cozinha portuguesa, era só cozinha italiana. Nós começamos a fazer a cozinha portuguesa mais tarde. Antigamente, o restaurante era dos meus pais, portanto era já só cozinha italiana ou cozinha romana, mas ele gostava muito da cozinha romana. Gostava muito de carbonara, estes pratos típicos. Depois já começamos a fazer cozinha portuguesa, mas ele praticamente já era papa e, portanto, já não podia vir.

Olhe, diga-me só, qual é o menu para hoje?

Nós temos sempre uma carta ao pedido, à la carte. Não é um menu fixo, é tudo feito no momento. Temos tanto um menu de cozinha romana e tanto um menu de cozinha portuguesa que oferecemos.

O que é que temos de cozinha portuguesa hoje?

Cozinha portuguesa, nós variamos entre entradas, a partir do bolinho de bacalhau, chouriço, caldo verde, várias coisas assim, tartar de bacalhau. Depois pratos de carne, pode ser carne à alentejana, bifinhos, bitoque.

Muita coisa.

Muita coisa. E depois vamos naquele que é o mais pedido aqui na Itália, o bacalhau.

O bacalhau.

Imagina que só de bacalhau temos 13 a 15 maneiras diferentes de fazer o bacalhau, dos mais clássicos aos mais elaborados, que muitos são receitas elaboradas da minha esposa. E depois prato de peixe, tipo polvo, espetada mista de carne de peixe, licores, vinhos portugueses, pastel de nata, um clássico que não pode faltar.

Carlo, muito obrigado pelas explicações aqui no restaurante Tre Popoli, que está agora a servir já aqui algumas pessoas na esplanada e certamente terá muito trabalho ao longo do dia. Muito obrigado.

Obrigado a você.

O jornalista Luiz Soares aqui no restaurante português em Roma, um restaurante que chegou a servir Jorge Bergoglio, o Papa Francisco. Para sábado está agendado o funeral do líder da Igreja Católica. São esperadas mais de 200 mil pessoas e por causa da grande afluência de fiéis, a presença de quase duas centenas de delegações estrangeiras, vai haver um reforço da segurança no Vaticano.

E assim termina o Jornal do Meio-Dia.