Assessor de Joacine queixa-se de "interrupções constantes" no Parlamento. Ouça aqui a entrevista

Em entrevista à Rádio Observador, Rafael Esteves Martins queixa-se do cerco constante dos jornalistas à deputada do Livre e diz que tentaram invadir o seu gabinete no Parlamento. Ouça aqui.