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Está no ar mais um episódio do "O Bom, o Mau e o Vilão" da Rádio Observador e que também pode ouvir em podcast. Olá, Miguel Pinheiro, bom dia.

Bom dia.

Bom dia, Miguel. Quem é o teu bom de hoje?

É a justiça, porque nas vésperas de começar a ser julgado um responsável político com enorme notoriedade, o sistema judicial conseguiu acabar definitivamente o processo contra um outro responsável político. O julgamento que vai começar é o de José Sócrates, o julgamento que acabou agora foi o de Eduardo Vitor Rodrigues. Eu imagino que os nossos ouvintes já estejam fartos de ouvir falar de Eduardo Vitor Rodrigues. Eu também.

Vai estar connosco hoje no Explicador.

Vai? Então um abraço daqui. Mas o processo só chegou ao fim agora e foi longuíssimo. Então vamos lá ver o que aconteceu aqui. O presidente da Câmara de Gaia foi acusado de peculato por uso indevido de um carro do município. Ele abandonou agora a autarquia às pressas, porque o processo chegou ao fim. Mas então, o que aconteceu agora? O Tribunal Constitucional confirmou em conferência a decisão definitiva de perda de mandato. E por que foi preciso decidir em conferência? Porque o tribunal de primeira instância condenou Eduardo Vitor Rodrigues. Ele recorreu pra relação, depois a relação confirmou a condenação e ele recorreu. Portanto, o de primeira instância condenou, ele foi pra relação, a relação confirmou, ele foi pro Constitucional, depois o Tribunal Constitucional confirmou a condenação e, não havendo mais hipóteses de recurso, porque já não havia mais tribunais acima do Constitucional, Eduardo Vitor Rodrigues apresentou uma reclamação que teve de ser apreciada em conferência. E também essa conferência do Tribunal Constitucional confirmou a condenação. Mais clarinho do que isto era impossível. Eduardo Vitor Rodrigues esgotou todas as hipóteses de recurso e de reclamação. Acima disto, só Deus Nosso Senhor Jesus Cristo, já não há mais e, portanto, o processo acabou, terminado, não há mais nada a fazer. Ou melhor, ainda há uma coisa: é que é preciso passarem 10 dias, acho que são 10 dias úteis, desde esta decisão pro caso ficar oficialmente transitado em julgado. Portanto, ainda faltam uns diazinhos, mas haver um processo que chega ao fim.

Sim, isso merece, de facto, ser assinalado, não é?

Penso que sim.

Passados tantos anos.

É verdade.

Miguel, o teu mau está a ter uma vida difícil.

É, parece que isto não acerta. É o Ministério Público. Aqui no bom, o Ministério Público conseguiu chegar ao fim de um processo. Aqui no mau, continua a embrulhar-se no caso Spin on Viva. Como se sabe, está ainda em curso uma averiguação preventiva ao caso. Em entrevista ao Observador, o procurador-geral da República disse ter esperança de anunciar uma decisão até o começo das férias judiciais, em 15 de julho, mas não dá garantias, claro. E enquanto isso, a PGR deu mais um tropeção. Soube-se hoje que o Ministério Público abriu e arquivou logo a seguir um novo inquérito sobre a Spin on Viva. Pelos vistos, alguém enviou a mesma denúncia a vários departamentos do Ministério Público. Quase todos remeteram essas denúncias para o organismo que está a tratar da averiguação preventiva, mas houve um, supostamente por lapso, que abriu um inquérito, que teve depois de ser arquivado por não ter nada de novo. E pode ser tudo um lapso, um erro, uma falha burocrática, mas nada disto ajuda o Ministério Público a manter uma imagem de competência e eficácia. E se o prazo falhar e não houver uma decisão até 15 de julho, pior.

Pois sim, muitas vezes os atrasos começam aqui, não é?

Certo, e eu percebo. É óbvio que estes processos não são coisas automáticas, com certeza, pode surgir qualquer coisa que é preciso investigar, mas isto não está a correr bem para ninguém.

Miguel, o teu vilão não sabe a quantas anda?

Pois, parece que não. É o Ministério da Educação. Eu não sei se as pessoas ainda se lembram da cena dramática e cômica que aconteceu no ano passado. Em novembro, o ministro Fernando Alexandre anunciou com grande pompa que tinha conseguido reduzir em 90% o número de alunos sem aulas face ao ano letivo anterior. Pouco tempo depois percebeu que isso afinal não era verdade, confessou que nem sabia bem quais eram os números que estavam em causa e anunciou uma auditoria ao caso. E agora veio o resultado dessa auditoria, feito por uma empresa externa, a KPMG. E então, qual foi a conclusão? A conclusão foi esta, eu vou citar. Perdoem aí o português, eu vou citar, isto tá tudo mal escrito, mas vocês vão perceber a ideia. "O processo de apuramento de alunos sem aulas em vigor não permite apurar com exatidão o número de alunos sem aulas". Ou seja, eu vou traduzir para português escorreto: é impossível saber. É impossível saber. Não sabemos quantos alunos não têm aulas e é impossível saber quantos alunos não têm aulas. E a coisa, aliás, é mais grave, porque, segundo a KPMG, também é impossível saber o número total da população estudantil por distritos, agrupamentos e/ou escolas. Se eu bem estou a perceber, se isto é mesmo assim, se eu estou a entender bem, nem sabemos quantos alunos há.

Sim, é isso.

Não conseguimos dividi-los por distritos, agrupamentos e escolas. Isto, de facto, é assustador. A escola pública está neste estado. Nós não sabemos nada, nada, nada. Não sabemos sequer o mais básico. E a escola pública transformou-se num monstro tão grande que se tornou impossível de gerir. É o salve-se quem puder. O Ministério da Educação, seguindo os conselhos da KPMG, diz que vai agora implementar um método infalível pra ficar a saber quantos alunos não têm professor, mas eu, se não levam a mal, prefiro esperar sentado. Fico aqui sentadinho na minha cadeira, a ouvir Explicador e a ficar à espera desta nova.

É que é difícil contá-los. Tudo ali praquela sala. Um, dois, três, quatro.

Exato. Mas, Paulo, é contar com os dedos da mão. É melhor ir pelos dedos, depois chegas a 130, enganas-te, voltas ao começo.

Exato.

Mas assim percebe-se melhor certas coisas.

Sim, claro, fica clarinho. Imagina uma escola privada que dissesse: "Não sabemos quantos alunos é que temos. Não fazemos a menor ideia. Eles andam por aí, não fazemos ideia." Seria impensável.

Vamos ao resumo. O bom desta terça-feira é a justiça, o mau, o Ministério Público, e o vilão de hoje é o Ministério da Educação. Foram as escolhas do Miguel Pinheiro nas manhãs 360 e sempre em podcast.