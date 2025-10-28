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O Bom, o Mau e o Vilão, sempre com o Miguel Pinheiro nas manhãs do Observador. Muito bom dia, Miguel.

Bom dia.

Vamos lá ao teu bom de hoje.

O bom de hoje é a Associação Sindical dos Juízes, que ontem falou sobre as consequências da longuíssima investigação que foi feita ao juiz Ivo Rosa e que não deu em nada. Não está em causa, obviamente, que um juiz possa ser investigado. Claro que pode. Aliás, esta semana começa o julgamento do juiz Rui Rangel. O que está em causa são duas outras coisas. A primeira é perceber que investigação foi esta. O presidente da Associação Sindical dos Juízes perguntou como é que uma denúncia anônima tão pouco concretizada, tão pouco consistente, demora três anos a ser investigada. E de fato, foram três anos a investigar o quê? Realmente esta capacidade do Ministério Público de passar anos com uma coisa qualquer é extraordinária. A segunda coisa que está em causa é o fato de ter sido negada a Ivo Rosa a possibilidade de consultar os processos. Segundo o Ministério Público, o juiz não demonstrou nos pedidos que submeteu ter o interesse legítimo nesta consulta. Portanto, o Ministério Público acha que a pessoa que é alvo de um processo pode não ter o interesse legítimo em conhecê-lo. A Associação Sindical dos Juízes acha que isto é preocupante e eu também. Já que foi tudo investigado, a investigação acabou, foi arquivado, se não se importam, deixem-me ver o que é que andaram a fazer com a minha vida.

Isto é andar um bocadinho a brincar ao Estado de Direito, não é?

Não estou a perceber isto bem. É por isso que eu também tenho falado sobre esta situação, porque não estou a entender. Não estou a perceber o que se passa aqui. E acho que devíamos perceber.

Quem tem direito também está pouco interessado em explicar.

Aparentemente, sim. Há um grande silêncio à volta disto. Atenção, eu sei que o juiz Ivo Rosa é um juiz polêmico, tudo muito bem, mas e então, qual é o ponto? Seguramente não é esse o ponto. Por isso, vamos lá ver o que se passou aqui.

Miguel, o teu mau de hoje ficou sem microfone?

Nelson, o mau é José Luís Carneiro. Isto não tem a ver com políticas, mas tem a ver com política. Isto tem a ver com a capacidade de comunicar de forma eficaz. Um líder tem que saber comunicar de forma eficaz. Isto é básico. Ontem, durante o debate sobre o orçamento, o líder do PS, mais uma vez, não foi a primeira vez, isto é recorrente, mas mais uma vez, isto é importante. Foi incapaz de falar no tempo que lhe é atribuído e tiveram de lhe cortar o som do microfone no meio de uma frase, porque no Parlamento é assim. Qual é o sistema no Parlamento? Para que os deputados não se percam, a Assembleia da República tem um sistema de números, tem um sistema de cores e tem um sistema de som. Mas nem assim. Eu vou explicar melhor. Quando um deputado começa a falar, há vários ecrãs com a contagem decrescente do tempo disponível. Portanto, começa, vê ali os algarismos. E está também acesa uma luz verde. Quando faltam 30 segundos para o fim do tempo disponível, a luz passa a amarelo e ouve-se um primeiro alerta sonoro.

Que é um pim.

Exato. Quando o tempo acaba, a luz passa a vermelho e há um segundo alerta sonoro. E depois disto, o deputado tem ainda mais 15 segundos pra acabar uma frase que possa ter ficado pendurada. Além da contagem decrescente, além da mudança de cores e além dos avisos de som, José Luís Carneiro ontem teve mais uma ajuda, porque a dada altura, ouve-se a voz do líder do grupo parlamentar Eurico Brilhante Dias a dizer: "Tens 40 segundos!" E mesmo com tudo isto, o final da intervenção do José Luís Carneiro, que era uma intervenção importante sobre o orçamento, ele estava a tentar fazer uma pergunta a Luís Montenegro e ficou assim, vou citar: "Se está disponível ainda pra avançar com caráter piloto com os contra..." Foi assim.

Acabou.

Portanto, o líder do PS não sabe contar, não sabe ver cores e não sabe ouvir avisos. E assim, de fato, é difícil sabermos o que o PS pensa, porque os contra? Quais contra? Se calhar o Primeiro-Ministro até estava disponível pra avançar com caráter piloto com os contra. Mas pronto, vamos então avançar com os contra. Tudo bem.

Ainda por cima, as intervenções parlamentares são muito numa lógica de ter uma punchline final ou uma pergunta final.

Certo, pronto, isto deve ser contratos. Vamos ajudar. Contratos.

Podemos lançar um concurso: Complete a frase que José Luís Carneiro não conseguiu completar.

Por acaso, Nelson, que e-mail genérico é que nós podemos dar aos ouvintes?

Ouvintes@paulinhonelssonet.

Não, o Paulinho não, que o Paulinho já está farto de coisas. A frase é: têm de nos dizer como é que completariam esta frase. Nós amanhã vamos dar os resultados se alguém concorrer. Então a frase é: se está disponível ainda pra avançar com caráter piloto com os contra Ok, pronto.

Logo tentamos.

Como é que é? Ouvinte@?

observador.pt.

Muito bem, ficamos à espera.

E o vilão de hoje é André Ventura, Miguel.

É André Ventura. Ontem voltou à história dos três Salazars. O líder do Chega decidiu que por causa das eleições presidenciais, com medo que o almirante Couto e Melo lhe roube votos, e sei que está na base disto, é o medo que o almirante Couto e Melo lhe roube votos, mas André Ventura decidiu que precisava de entrar num novo nível de radicalização. Por isso, aproveitou uma entrevista há dias para dizer que para acabar com a corrupção em Portugal seriam precisos três Salazars. Quando se vê a entrevista, percebe-se que ele quer mesmo dizer aquilo, porque vão lhe fazer outra pergunta, ele diz: "Não, eu quero dizer isto". Então disse isso. Como ninguém ligou muito, uns dias depois repetiu a ideia e como continuaram a não ligar muito, ontem levou a frase para o debate sobre o orçamento em pleno Parlamento e aquilo dito em pleno Parlamento, em direto em todo lado, com certeza, claro, conseguiu que tivesse efeito. Obviamente, durante o Estado Novo havia corrupção. Salazar não era corrupto no sentido em que não ganhou dinheiro em troca de decisões que tenha tomado e não enriqueceu no poder, mas, como explicam os melhores historiadores, o regime assentava nas cunhas. No salazarismo havia compadrio, havia favores, havia colocação de protegidos, havia amiguismo, havia clientelismo, havia redes de influência e havia promiscuidade entre o Estado e algumas empresas próximas do poder. E André Ventura sabe que é assim, sabe que existia tudo isso, mas esse não é o ponto dele. Ele não está a fazer história, ele está a fazer política. O que André Ventura quer é atingir um objetivo político. Ele quer ser atacado por todos, principalmente pelo almirante, para poder dizer que está sozinho a lutar contra o sistema. E finalmente ontem conseguiu. Ao fim de três tentativas conseguiu. A história dos três Salazars é só mais uma armadilha de André Ventura e resultou, conseguiu o que queria.

Essa sabe-se entre ganhos e perdas, o saldo é positivo, mas isso é outra história.

Até agora tem sido positivo.

Vamos ao resumo. O bom desta terça-feira para o Miguel Pinheiro é a Associação Sindical dos Juízes, o mau José Luís Carneiro, o vilão André Ventura. Amanhã o Miguel Pinheiro regressa às manhãs 360, por volta das 08h25 para mais uma edição de "O Bom, o Mau e o Vilão".