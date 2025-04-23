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Está na hora de conhecermos as escolhas do Miguel Pinheiro. Começa agora a nova edição do Bom, o Mau e o Vilão. Olá, Miguel. Bom dia.

Bom dia.

Bom dia, Miguel. O teu bom é Luís Montenegro. Por quê?

Porque esperou. Apesar das pressões da esquerda e de políticos do próprio PSD, o primeiro-ministro recusou sempre regulamentar a lei da eutanásia antes do Tribunal Constitucional se pronunciar sobre dois recursos que estavam pendentes. Pois bem, ontem veio uma decisão e foi mais um chumbo. O tribunal encontrou três inconstitucionalidades no diploma. Primeira, a lei não exigia que o doente fosse examinado presencialmente por um médico antes de avançar com a decisão. Baralha-me um bocadinho numa coisa destas, pelos vistos, a lei achava que o médico nem sequer precisava de ver o doente em pessoa. Segunda inconstitucionalidade, os deputados não podem obrigar um profissional de saúde que se recuse a praticar a eutanásia a explicar as razões para a sua recusa. Ou seja, basta dizer não, não é preciso estar ali a explicar por que diz que não, para alguém ir avaliar se é um motivo válido ou não. Terceira inconstitucionalidade, e esta é a que me deixa mais perplexo: a lei está mal escrita. Parece que a lei está mal escrita em vários pontos e, por isso, cria uma confusão sobre quem pode realmente recorrer à eutanásia. Seja como for, Luís Montenegro tinha razão em esperar. E se os deputados que escreveram a lei tinham realmente pressa, então deviam ter feito um trabalho bem feito, e não fizeram. E não fizeram o trabalho bem feito pela terceira vez, porque este é o terceiro chumbo, e aliás, agora até possivelmente com uma composição na Assembleia da República que pode, eventualmente, temos que esperar para ver, tornar mais complicado que isto siga em frente. Mas a culpa é de quem escreveu a lei.

Pois, desta e tantas outras, não é? Tal parece, é como dizes.

Ó Paulo, até tiveram tempo, ouviram muita gente, houve dois chumbos antes. Enfim, reconheço que é um tema sobre o qual é difícil legislar, mas bolas, quer dizer, pelo amor de Deus.

Sim, os legisladores são muitos ali no Parlamento. E é suposto haver técnica jurídica.

E todos juntos não fazem um bom, pode-se dizer. Pelos vistos, quem diz é o Tribunal Constitucional, não sou eu.

Miguel, o teu mau não sabe fazer contas.

Pois, uns não sabem escrever, outros não sabem fazer contas. O nosso sistema de ensino realmente está com problemas e está aqui a prova. Ora nem mais. E então, o meu mau, que está com problemas a fazer contas, é André Ventura, que se baralhou sobre o tamanho da sua própria casa, onde vive, onde está todos os dias, ou quase. No debate com Mariana Mortágua, arranjem-lhe uma fita métrica. No debate com Mariana Mortágua, o líder do Chega gabou-se várias vezes, não foi uma vez, foram várias vezes, a demorar numa modesta, modestíssima casa de 30 metros quadrados. Eu acho que qualquer pessoa que tenha ouvido aquilo estranhou, e havia razões para isso, porque ontem, poucas horas depois do debate, André Ventura foi ao programa de Júlia Pinheiro e corrigiu-se. Afinal, não são 30 metros quadrados. Afinal, garantiu André Ventura à Júlia Pinheiro, são 70 metros quadrados bem contados. Mas também não são. Porque, na verdade, a casa onde André Ventura vive tem 74 metros quadrados. Depois ainda há uma garagem e umas arrecadações. Pronto, mas tudo bem, não vamos estar aqui a contar com isso. Ao trazer este tema pra campanha, ficou a saber-se ainda um bocadinho mais do que isso. Ficou a saber-se que o apartamento fica num condomínio privado, com jardim e com piscina. Acho que o jardim e a piscina são espaços comuns. Não é um jardim e uma piscina só pro André Ventura, tem que partilhar, mas também partilhar faz bem. Devemos partilhar as coisas com os outros, as coisas boas são pra partilhar.

Depende com quem se partilha, mas adiante.

E do que se partilha.

Paulo, isto é mesmo ruim. Mas enfim, o líder do Chega quis apresentar-se como um monge franciscano, mas a coisa não lhe correu bem.

É que não correu mesmo, porque foi ele a trazer o número pra conversa. Ninguém lhe perguntou nada sobre.

E depois dá a ideia.

Estás a saliar a senhora aquilo.

É como aquelas pessoas que nem sabem bem quanto é que ganham. Ganham tanto, nem sabem bem. Ele também é indiferente. 30, 74, piscina, não tem piscina, jardim, não tem jardim.

É mais ou menos a mesma coisa.

Quem é que está a olhar pra isso? Quer dizer, quem é que não tem um jardim e uma piscina na sua casa? Agora, uma pessoa tem que estar atenta a essas coisas? Correu mal.

O teu vilão mudou de ideias.

Diz que sim. Pedro Nuno Santos, a minha alma ficou parva, porque ontem o líder do PS veio dizer que afinal, depois de tudo o que aconteceu, espera que não seja necessário haver uma comissão parlamentar de inquérito sobre o caso Spin off Viva. Pedro Nuno Santos disse isto: "Tenho expectativa de que, até ao final da campanha eleitoral, consigamos esclarecer o que há ainda para esclarecer". Ora, isto é o exato contrário daquilo que o líder do PS tem dito este tempo todo Antes de o governo cair por causa disto, Pedro Nuno Santos explicou por que a Comissão Parlamentar de Inquérito era necessária, inevitável e boa para o país. Eu vou citá-lo: "A CPI é o único instrumento que permite ter acesso à prova documental, mapas de horas dedicadas ao trabalho, relatórios do trabalho que foi feito, as interações, os e-mails, isto é, as provas de que há trabalho que justifica as avenças. É muito importante saber se o primeiro-ministro recebe avenças a troco de nada ou que não tenha contrapartidas dos serviços prestados". Foi isto que disse Pedro Nuno Santos. Agora, o líder do PS já não precisa de prova documental, de ver os mapas de horas dedicadas ao trabalho, os relatórios do trabalho que foi feito, as interações, os e-mails, já não precisa de ver nada disso. Basta ter algumas curtas explicações adicionais de Luís Montenegro. Aliás, se o formos ouvir bem, pelos vistos nem isso, porque ao mesmo tempo que pedia mais informações, Pedro Nuno Santos também disse isto ontem. Vou citá-lo outra vez, isto é assunto sério: "Já sei o suficiente para fazer um juízo negativo sobre a seriedade do primeiro-ministro. Já sabemos o suficiente, os portugueses já sabem". Ora, se ele já sabe e se os portugueses já sabem, então afinal o país vai a eleições por quê? Por nada? Já sabemos todos e vamos a eleições? É só por desfastio? Não temos nada para fazer naquele domingo e vamos lá pôr o papelinho? Não sei o que passou pela cabeça de Pedro Nuno Santos.

Provavelmente nem o próprio saberá neste momento.

Paulo, não sejas tão duro.

Ou então sabe hoje uma coisa diferente daquilo que sabia há um mês ou dois. A realidade é dinâmica.

Mas o que nós realmente sabemos? O que é a vida?

"Só sei que nada sei", já dizia o grande filósofo.

Para onde vamos?

Exatamente.

Eu sei para onde é que vou.