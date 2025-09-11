Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Começa agora uma nova edição do Bom, o Mau e o Vilão das manhãs 360. Olá, Miguel Pinheiro, bom dia.

Bom dia.

Bom dia, Miguel. Quem é o teu bom dia hoje?

Bom dia. O bom dia é a Câmara da Nazaré, que ontem decidiu encerrar provisoriamente o ascensor da Nazaré, e a autarquia justifica a medida assim: esta decisão decorre da necessidade de avaliação nacional dos equipamentos de transporte por cabo, medida preventiva que visa assegurar que o ascensor mantém todas as condições de operação em segurança. Estava previsto que o cabo do ascensor da Nazaré fosse trocado agora em outubro, mas a câmara decidiu antecipar-se e fazer novas vistorias técnicas. Depois do terrível acidente no Elevador da Glória, é essencial que as pessoas tenham a certeza de que há segurança, e mesmo as autarquias têm de perceber se coisas que sempre pareceram estar bem, estão mesmo bem. A prudência e o bom senso são uma grande qualidade em política, e por isso a Câmara da Nazaré mostrou estar a ter esse bom senso. Mas vale fazer isto assim, com todas as cautelas, do que depois eventualmente haver um problema.

Mas atenção, parece que estavam todas as inspeções em dia.

Sim, exato.

E isso é que é de louvar, não é tomar as decisões em pânico.

Não, claro. Não foi uma coisa do estilo: "Oh diabo, há dois anos que não olhamos pra isto." Não, estava tudo direitinho, mesmo assim vão reconfirmar, e acho que isto passa uma mensagem de sensatez.

Miguel, o teu mau é o Bloco de Esquerda.

Porque ontem seria uma boa notícia: têm candidato. É oficial, Catarina Martins vai mesmo concorrer à Presidência da República e numa mensagem aos militantes do Bloco, Catarina Martins disse o seguinte: "Escrevo-te", no Bloco é tudo tu, "num momento em que o processo das eleições presidenciais já começou, já está no terreno, com os homens do costume." E isto é interessante, por várias razões. Em primeiro lugar, porque quem o Bloco realmente queria apoiar era um homem do costume, porque o partido fez tudo para que houvesse uma candidatura de Sampaio da Nóvoa, que já se tinha candidatado e perdido em 2016. Portanto, era o do costume, era o de sempre. Em segundo lugar, porque Catarina Martins é do costume. Ela foi co-coordenadora do Bloco entre 2012 e 2014, depois coordenadora entre 2014 e 2023, foi deputada à Assembleia da República na 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e 15ª legislatura. E quando deixou de ser coordenadora e deputada em legislaturas, tornou-se eurodeputada do Bloco. E agora é candidata a mais uma eleição. Por isso, mais do costume do que isto, é difícil. Em terceiro lugar, goste-se ou não dele, não se pode dizer que Gové-e-mail seja um homem do costume. A força eleitoral dele é precisamente nunca ter estado na política. Mas enfim, o que é que interessa a realidade ao Bloco de Esquerda? Nada. Além disso, é indesmentível que Catarina Martins é apenas o plano de recurso. O partido queria outra candidatura, não conseguiu. Agora é preciso convencer os militantes do Bloco a votarem no do costume, que é em Catarina Martins.

É o costume.

É o costume. É o que é. É o que há. Quem não quer, vai a outro restaurante.

O pior é se os eleitores ao costume não dizem nada.

Pois é. Restam poucos.

Miguel, o que se passa com o teu vilão?

Maria.

Que pergunta é esta?

Não sei o que tenho de dizer.

Então começa por dizer quem é o vilão.

Não sei mesmo. Pronto, o vilão é André Ventura. Obrigado pela ajuda. Esta é fresquinha. Estou a basear-me na Agência Lusa. Como se sabe, sempre que quer deslocar-se de forma oficial ao estrangeiro, o Presidente da República tem de, antes, pedir autorização à Assembleia da República. Está na Constituição. E foi isso que fez há dias Marcelo Rebelo de Sousa, quando decidiu que queria ir à Alemanha esta semana, a convite do presidente alemão, participar no Burger Fest. E houve um partido que achou que isto era demais. Era demais. O Parlamento votou contra, 60 votos contra. Foram os do CHEGA. E depois André Ventura explicou o porquê aos seus eleitores num tweet e num vídeo que colocou nas redes sociais, e eu vou citá-lo "O Parlamento aprovou a ida do Presidente da República à Alemanha para ir a um festival de hambúrgueres à conta dos nossos impostos. Acham isto normal? Será que os portugueses não se revoltam?" E depois André Ventura insistiu: "O Chega votou contra, como é evidente. Isto é uma bandalheira, mas sabem por que isto passa? Sabem por que coisas destas passam? Porque vocês não sabem disto. Vocês não se revoltam com isto porque não sabem." Foi o que disse André Ventura. Ora bem, como eu hei de dizer isto? O Burgerfest não é um festival de hambúrgueres. O Burgerfest é Festa dos Cidadãos, o nome é Festa dos Cidadãos, e tem esse nome porque em alemão burger quer dizer cidadão. Quer dizer, também vão dar o nome de uma comida a cidadão? Por amor de Deus! Estes são demais. Entretanto, parece que André Ventura já apagou o tweet. No vídeo ele perguntava: "Digam-me o quão ridículo isto é. Digam-me o quão estúpido isto é." Foi o que André Ventura perguntou. Dr. Ventura, se pede muito, nós podemos dizer, mas por acaso hoje até estamos aqui um bocadinho.

Estou a desperdiçar tempo.

Isto fez-me lembrar aquele célebre discurso do John F. Kennedy, que foi a Berlim e disse: "Ich bin ein Berliner." Que pelos vistos ele queria dizer "eu sou um berlinense" e acho que disse "eu sou uma bola de Berlim". Não é?

Eu acho que deve ter sido isso. Esperava-se que André Ventura, ao final deste tempo todo e com 60 deputados no Parlamento, já não se metesse nestas coisas. Mas afinal de contas...

Eu ainda estou à espera que isto não seja bem assim. Eu estou a falar isto porque isto é uma notícia da Agência Lusa e, portanto, quer dizer, bolas.

Bolas de Berlim.

Bolas de Berlim.

Imagina se fosse em Hamburgo o festival.

Temos que fazer aqui um especial Português Suave sobre-

Exato, com o Marco Mendes

...para ver de onde vem a palavra hambúrguer. Vamos fazer esse serviço público.

Vamos ao resumo: o bom desta quinta-feira é a Câmara da Nazaré, o mau é o Bloco de Esquerda e o vilão de hoje é André Ventura.